Проф. Светослав Малинов: БСП може да се окаже най-важната загуба за българската партийна система
Проф. Светослав Малинов: БСП може да се окаже най-важната загуба за българската партийна система

22 Март, 2026 19:22, обновена 22 Март, 2026 18:27 958 42

Радев в момента не печели нови избиратели, смята политологът

Проф. Светослав Малинов: БСП може да се окаже най-важната загуба за българската партийна система
Няма някакви особени проявления, няма и особени гафове в предизборната кампания към момента. Това заяви ръководителят на катедра "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“ и председател на Българската асоциация за политически науки проф. Светослав Малинов в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

Относно заявените приоритети в програмата на "Прогресивна България" експертът каза, че няма как само от нея да се разбере в детайли как ще бъдат постигнати целите. "Имайки предвид дългото чакане на тази формация, мисля, че голяма част от хората просто са решили да дадат гласа си за Румен Радев и биха се отказали само ако видят нещо много фрапиращо, противоречащо на техните идеи и очаквания. Такова за сега няма", допълни той.

"Няма обаче и позитивна динамика. Аз не мисля, че Радев в момента печели нови избиратели и разширява влиянието си. Застинали са. Застинали са партиите. Може би това е правилно, имайки предвид състоянието на техните избиратели. Мнозинството обаче за сваляне на този модел, който беше наречен Борисов - Пеевски, е на лице. И то ми се струва абсолютно сигурно в Народното събрание. Въпросът е точно как ще се разпредели това мнозинство между кои партии", каза още проф. Малинов.

По думите му социологическите прогнози за ПП-ДБ са колебливи именно защото на политическия терен се е появил Румен Радев. "Той със сигурност не е бил в коалиране, каквото и да е с Пеевски и Борисов, което беше основната повеля на площада - двамата да бъдат свалени. Ето защо, когато влиза нов играч, който не е бил в коалиция с тях, да не говорим и това, че е бивш президент, няма как всички, които са против тандема Борисов Пеевски, да не загубят", добави гостът.

Според проф. Малинов най-важната загуба в момента за българската партийна система може да се окаже БСП, защото те се борят за влизане в парламента. Както и преполовяването на "Възраждане". "Ето там имаме директно посягане върху традиционно гласували за тези две партии хора, което загатва и за профила на Радев. Докато ПП-ДБ просто не печелят нови гласове от протеста, може да се окаже, че са спечелили, но не достатъчно накрая. Защото, както се казва за ПП-ДБ и 15% е много, имайки предвид резултатите от предишните избори", каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българин

    14 3 Отговор
    Костов си е комунис, на него БКП му е на сърцето. А малинката следва партийната линия!

    18:28 22.03.2026

  • 2 Факт

    17 2 Отговор
    Това е загуба отложена с 30 години,отдавна не трябваше да я има!

    18:29 22.03.2026

  • 3 хмммм

    16 1 Отговор
    БСП не са важни.

    Коментиран от #15

    18:30 22.03.2026

  • 4 Джаската

    11 2 Отговор
    този комедиант, за какъв си представя, че е! жалък фигурат, без достойнство и стойност, живеещ да издръжката на публични фондове....маргинал

    18:30 22.03.2026

  • 5 Изобщо не е важно

    10 1 Отговор
    че червената олигархия няма да може пак да маже законите

    18:31 22.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Все ще изберем някакви 240 парчета. И по традиция, всички ще се окажат михлюзи. За това в Северозапада са решили да гласуват за този, който плати най-много. Пазарлъкът отдавна върви. Матрияла събира оферти.

    18:31 22.03.2026

  • 7 Пране на пари

    1 3 Отговор
    Избиратели..... Не можете ли да разберете, че ако до 4 ти април не сте си регистрирали непранитеГащи, то след изборите на 19 април, няма значение на коя партия сте гласували, то и така и така, нито една партия няма да ви изпере непранитеГащи, без заплащане, даже и ако сте си регистрирали на 4 ти април непранитеГащи!

    18:32 22.03.2026

  • 8 Я сега тоя пуяк да каже

    6 2 Отговор
    В колко американски колежи примерно има подобно чудо катедра "Политология“ ?

    Коментиран от #37, #41

    18:33 22.03.2026

  • 9 Гласоподавател

    5 17 Отговор
    ПП ДБ са единствената партия намерила сили да се отскубне от скута на Пеевски. Браво на тях.

    Коментиран от #13

    18:33 22.03.2026

  • 10 Затова

    1 3 Отговор
    с N 8 за "Алтернатива за България" !

    18:34 22.03.2026

  • 11 Дориана

    7 1 Отговор
    БСП ОЛ. са проядена от вътре от корупция партия. Излъгаха избирателите си в името на властта , а не в името на Народа и сега получават Наказателен вот.

    18:35 22.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    КОГАТО ТОДОР ИВАНОВ СЛАВКОВ
    Е ИМАЛ ФИРМА ( ПРЕХВЪРЛЕНА НА ДЪЩЕРЯ МУ)
    .....
    С РАВИН РАМАДАН АЛТАЙ ( СИНА НА ЕДИН РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС )
    . ...
    ПО ДОБРЕ БСП ДА БЪДЕ ЗАКРИТА КАТО БУРЖОАЗНА ПАРТИЯ :)
    .......
    А САМИЯ МАЛИНОВ Е ВЪВ ФОНДАЦИЯ РУСОФИЛИ ЗАЕДНО С ЕДИН ВЕНЦИ СТЕФАНОВ ( ФК СЛАВИЯ) ОТ ОПГ СИК

    18:35 22.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гласоподавател":

    Те много време седяха там. Омръзна им.

    18:35 22.03.2026

  • 14 Не е вярно,

    3 4 Отговор
    че РР не е бил в коалиране с двамата дебелаци. Изпадна в екстаз, когато се съешиха гербави с тъшки и леваци с благословията на чичопей. Младите българи излязоха на площадите и свалиха престъпното правитилство, с което развалиха рахата мунчов. Той не пжсмя да излезе при хората, защото е гузен и страхлив.

    18:35 22.03.2026

  • 15 Джаската

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "хмммм":

    мисля , че грешиш! ако БСП минат 4 % + 34"% за ПБ, стават 39 + %, и след преразпределенито на останали гласове като нищо ще минат 121 депутски места.

    18:35 22.03.2026

  • 16 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ПРОДАЖНИК И ТИ НА БУНИЩЕТО!

    18:37 22.03.2026

  • 17 Не са леви

    9 0 Отговор
    И никаква важна загуба за българската партийна система няма да е липсата на БСП-ОЛ ! Ново ляво е нужно ! Истинско ляво.

    18:38 22.03.2026

  • 18 един

    2 3 Отговор
    Малинов - кандидат за президент на десницата.

    18:39 22.03.2026

  • 19 Кеефф

    5 0 Отговор
    Абе Малинов, помните ли тези думи на Йотова преди първия мандат на РРадев:
    - „И най-малкото движение от ваша страна срещу тази партия няма да ви бъде простено“.
    Е, какво направихте като в момента РРадев ви изсмука хората, парите и кръвчицата? Глей как наесен РРадев ще издигне свой кандидат за президент и Йотовица ще увисне.

    18:41 22.03.2026

  • 20 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Прецедентът открадна БСП-то, както Шиши открадна ДПС-то.

    18:41 22.03.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Това няма да са избори, а бит пазар. Продавам глас, купувам глас. За сега офертата на Шишко е най добра.
    След изборите, ако не съм прав, ми теглете по една, тук в този форум.

    Коментиран от #27

    18:41 22.03.2026

  • 22 А КОИ СА ГРОБОКОПАЧИТЕ

    1 1 Отговор
    На БСП. Защо не кажеш. АЛЧНИТЕ ПРОДАЖНИ ЛИЗУРКОВЦИ ЗАФЧО ГУЦАНЧО НИК. ДОБРЕФ. 100 И ГОДИШНА ПАРТИЯ Я ЗАТРИХА.

    18:43 22.03.2026

  • 23 Този

    1 0 Отговор
    и той демократ се пишеше по едно време!

    18:45 22.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ГОЦЕ ПЪРВСНОВ И НИКОЛАЙ ДОБРЕВ
    СА КУПЕНИ ОТ ОПГ СИК ЗА ДА СВАЛЯТ ЖАН ВИДЕНОВ
    .... И ДА СЕ ИНСТАЛИРА ИВАН КОСТОВ :)
    ......
    ПОСРЕДНИКА Е БИЛ ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ОТ ДС ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ( БИЗНЕС ТАТКОТО НА ШИШИ)
    .. ...
    С ПОДКРЕПАТА НА СИМЕОН ПЕШЕВ ОТ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ :)
    .......
    И СЛЕД ТОВА ЗАПОЧВА АДА ЗА БЪЛГАРИТЕ

    18:46 22.03.2026

  • 25 Независимо колко депутати

    4 2 Отговор
    Ще има Радев в бъдещият парламент пак ще бъде изметен до месеци ако с атлантизма и милитаризацията продължи. Единствено позора му ще е грандиозен !

    18:46 22.03.2026

  • 26 бай Иван

    7 0 Отговор
    Най хубавото е ще да я няма БСП. Във варианта си е ненужна ни на бедни ни на богати. Какви другари са бедните хора и тези с майбасите на Позитано. И между тях някакви либерали с истанбулската конвенция в джоба Някаква пародия е тази партия в момента.

    18:49 22.03.2026

  • 27 Още сега "една" Данко...

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Защото ДОБРЕ ЗНАЕШ НАЩА ПОЛИЦИЯ НИ "ПАЗИ". И по маалите одят само шиша и Доган. Туулупуф си има кметчета администрация служби бизнес ментички които ги е хранил всичките ЯКО. НА ТЯХ ПАРИ НЯМА ЩО ДА ДАВА ТЕ СА СИ ВЗЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОДИНИ КАКВО ИМ ТРЕБЕ. А РАДЕВ НЯМА ДА КУПУВА МНОГО ВЯРВАТ В НЕГО И ТОВА Е ДОСТАТЪЧНО.

    18:51 22.03.2026

  • 28 Ново двадесет ....

    2 1 Отговор
    няма как всички, които са против тандема Борисов Пеевски, да не загубят", добави Малинов.......

    18:51 22.03.2026

  • 29 Цар Кару

    1 1 Отговор
    Ако циганите бъдат разселени сред българското общество, търговията между българските партии и феодалите на гетата – циганските барони, които днес наричаме ромски лидери, ще стане невъзможна. Ромският лидер няма как да продаде гласовете им на съответната партия, защото не може да гарантира, че ония 2 семейства в „Младост” -3, 6-те семейства в „Надежда”, 5-те семейства в „Гевгелийския квартал” и т.н. ще гласуват както той им каже. Ако не може да продаде гласовете им, той няма да получи мръсните пари на съответната партийна централа. И не само това. Гетата са свърталища на наркотрафика и търговията с хора – виж каретата за бизнеса на цар Киро на 9-та страница. Ако бъдат разтурени, ще рухнат и маршрутите на черния бизнес, който минава през България и храни нейната криминализирана неолиберална върхушка. За да не стане това всяка от казионните партии в България се е коалирала с една ромска „партия”, състояща се от даден ромски главатар и неговата многобройна челяд: - БСП с РОМА, СДС с ДРОМ, ДПС с Евророма и „Справедливост” на циганомохамеданина Мехти Касъмов, който си построи частна джамия в Галиче. заедно се договарят да излъжат българския народ, да се изгаврят с представителната демокрация, а ромският „лидер” да си построи още един палат в стил мутрабарок. И двете страни в тази търговия еднакво ненавиждат българите, макар че едните се водят роми, а другите – „българи”.

    18:52 22.03.2026

  • 30 Цар Кару

    2 1 Отговор
    Казионните партии знаят, че без ромските гласове никога няма да могат да се възпроизведат във властта на следващите избори – просто никога няма да съберат достатъчно български гласове. Срещу услугата гарантират безнаказаност на ромската престъпност. И двете страни еднакво мразят и българския избирател, и неговата демокрация. И двете страни имат еднакво желание да го дерат.
    Отново да вземем за пример „Столипиново”. Търговията започна през далечната 1998 г., когато тогавашният кмет на СДС Спас Гърневски в реч заявява, че "ромите са социалнослаби и поради това не трябва да плащат ток". Така повечето жители на гетото, веднага идентифицирали се като бедни, спряха да плащат сметките си. Когато дългът достигна гигантски размери и енергото дръпна шалтера, изригнаха бунтовете в нощта на 18 февруари 2002 г. излъганите от неспазената тайна уговорка роми започнаха да трошат витрини, да хвърлят камъни по автобуси и да обръщат тролеи.

    18:52 22.03.2026

  • 31 Цар Кару

    3 0 Отговор
    През 2005 г., когато Ахмед Доган им обеща да уреди дълга им, ДПС за пръв път в историята си спечели мандат в Пловдив и взе безпрецедентните почти 13% при средно 7,4% и 7,6% от подадените бюлетини от основаването си. Естествено, местният столипиновски лидер Фикрет Сепетчи, по образование стругар (после се оказа, че тази диплома е фалшива) стана депутат и заместник на комисията по образование и култура.
    Същата е схемата, по която партията „Свободна България” на героя на деня, Цар Киро, има над една дузина общински съветници в южна България. Същата е и историята на забогатяването на още 9 цигански клана през последните 22 години – Зрънковите от Видин, Тошковците от плевенското село Търнене, Бургуджиите от Горна Оряховица и пр.
    Ако и след трагедията в Катуница олигархията успее да приспи българския гняв с лъжите за етническия модел, циганите ще продължават да живеят в гета, а ние да ги носим на гърба си, та даже и децата им да отглеждаме в кукувичите гнезда, наречени „приемна грижа”."

    18:53 22.03.2026

  • 32 сокавсе

    0 0 Отговор
    Да си вземеш във вас тези лъжци. И ти си един СДС лъжец и негодник и те са същите, и като ти е мъчно ги вземи във вас. Калпаазанин, и ти си един "капацитет" дето за бустанско плашило не ставаш. Слава на Господ Иисус Христос, изборите се задават. Да се изчисти кочината.

    18:53 22.03.2026

  • 33 Вън БСП от парламента

    7 1 Отговор
    Изхвърлянето на БСП от парламента ще е едно от най-добрите неща, които могат да се случат - една крадлива партия по-малко в България

    18:54 22.03.2026

  • 34 Истината е че изключително

    6 0 Отговор
    Много паразитни специалности се създадоха в СУ и другите му там гаражни университети и докторски програми. Социология, философия, европеистика, политология, конституционно право и т.н Все специалности които на практика създават бюджетни кърлежи без никакъв принос към БВП

    Коментиран от #38

    18:56 22.03.2026

  • 35 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Отваряме бутилката с газираното вино !
    И без ,,Многая лета " ! Най- после !

    18:57 22.03.2026

  • 36 Айше

    2 0 Отговор
    Не може без БСП!
    На ПП-ДБ и 4% са им много.

    18:58 22.03.2026

  • 37 Само в 3 и то не са

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я сега тоя пуяк да каже":

    катедри !

    18:58 22.03.2026

  • 38 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Истината е че изключително":

    Какви специалности да има като индустрия няма, енергетиката е пред колапс, а заплатите в академията и науката - подигравателни. Това са специалностите на сините скакалци.

    19:00 22.03.2026

  • 39 На професорчето Светославчо

    3 0 Отговор
    Студентите му какви точно ще станат? А? ...гнидички ?, а после мазни и корумпирани гниди нали ? Бюджетни паразити, но не и държавни служители каквито действително са нужни на държавата ! ....

    19:03 22.03.2026

  • 40 Цикъла на това БСП отдавна свърши

    2 1 Отговор
    Новите леви трябва чрез синдикални структури да се създадат. В момента ляво няма в България. БСП уби лявото и се превърна в дясна социалдемократична партия нямаща нищо общо с наемният труд и пролетариата ....

    19:07 22.03.2026

  • 41 Щастливеца

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я сега тоя пуяк да каже":

    В доста, от бръшляновата лига може би само в MIT, Калифорнийския технологичен университет, вероятно и в Бъркли не се изучават Политически науки. Във всички останали има.

    19:13 22.03.2026

  • 42 Номер 34 е прав

    0 0 Отговор
    Наистина паразитни специалности бол, барабар с магистратури, проекти, избираеми предмети, доста малки филологии, и пр.

    19:45 22.03.2026

