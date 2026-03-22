Проф. Светослав Малинов: БСП може да се окаже най-важната загуба за българската партийна система

Няма някакви особени проявления, няма и особени гафове в предизборната кампания към момента. Това заяви ръководителят на катедра "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“ и председател на Българската асоциация за политически науки проф. Светослав Малинов в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.
Относно заявените приоритети в програмата на "Прогресивна България" експертът каза, че няма как само от нея да се разбере в детайли как ще бъдат постигнати целите. "Имайки предвид дългото чакане на тази формация, мисля, че голяма част от хората просто са решили да дадат гласа си за Румен Радев и биха се отказали само ако видят нещо много фрапиращо, противоречащо на техните идеи и очаквания. Такова за сега няма", допълни той.
"Няма обаче и позитивна динамика. Аз не мисля, че Радев в момента печели нови избиратели и разширява влиянието си. Застинали са. Застинали са партиите. Може би това е правилно, имайки предвид състоянието на техните избиратели. Мнозинството обаче за сваляне на този модел, който беше наречен Борисов - Пеевски, е на лице. И то ми се струва абсолютно сигурно в Народното събрание. Въпросът е точно как ще се разпредели това мнозинство между кои партии", каза още проф. Малинов.
По думите му социологическите прогнози за ПП-ДБ са колебливи именно защото на политическия терен се е появил Румен Радев. "Той със сигурност не е бил в коалиране, каквото и да е с Пеевски и Борисов, което беше основната повеля на площада - двамата да бъдат свалени. Ето защо, когато влиза нов играч, който не е бил в коалиция с тях, да не говорим и това, че е бивш президент, няма как всички, които са против тандема Борисов Пеевски, да не загубят", добави гостът.
Според проф. Малинов най-важната загуба в момента за българската партийна система може да се окаже БСП, защото те се борят за влизане в парламента. Както и преполовяването на "Възраждане". "Ето там имаме директно посягане върху традиционно гласували за тези две партии хора, което загатва и за профила на Радев. Докато ПП-ДБ просто не печелят нови гласове от протеста, може да се окаже, че са спечелили, но не достатъчно накрая. Защото, както се казва за ПП-ДБ и 15% е много, имайки предвид резултатите от предишните избори", каза още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ИМАЛ ФИРМА ( ПРЕХВЪРЛЕНА НА ДЪЩЕРЯ МУ)
.....
С РАВИН РАМАДАН АЛТАЙ ( СИНА НА ЕДИН РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС )
. ...
ПО ДОБРЕ БСП ДА БЪДЕ ЗАКРИТА КАТО БУРЖОАЗНА ПАРТИЯ :)
.......
А САМИЯ МАЛИНОВ Е ВЪВ ФОНДАЦИЯ РУСОФИЛИ ЗАЕДНО С ЕДИН ВЕНЦИ СТЕФАНОВ ( ФК СЛАВИЯ) ОТ ОПГ СИК
18:35 22.03.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Гласоподавател":Те много време седяха там. Омръзна им.
18:35 22.03.2026
15 Джаската
До коментар #3 от "хмммм":мисля , че грешиш! ако БСП минат 4 % + 34"% за ПБ, стават 39 + %, и след преразпределенито на останали гласове като нищо ще минат 121 депутски места.
18:35 22.03.2026
19 Кеефф
- „И най-малкото движение от ваша страна срещу тази партия няма да ви бъде простено“.
Е, какво направихте като в момента РРадев ви изсмука хората, парите и кръвчицата? Глей как наесен РРадев ще издигне свой кандидат за президент и Йотовица ще увисне.
18:41 22.03.2026
21 Данко Харсъзина
След изборите, ако не съм прав, ми теглете по една, тук в този форум.
Коментиран от #27
18:41 22.03.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА КУПЕНИ ОТ ОПГ СИК ЗА ДА СВАЛЯТ ЖАН ВИДЕНОВ
.... И ДА СЕ ИНСТАЛИРА ИВАН КОСТОВ :)
......
ПОСРЕДНИКА Е БИЛ ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ОТ ДС ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ( БИЗНЕС ТАТКОТО НА ШИШИ)
.. ...
С ПОДКРЕПАТА НА СИМЕОН ПЕШЕВ ОТ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ :)
.......
И СЛЕД ТОВА ЗАПОЧВА АДА ЗА БЪЛГАРИТЕ
18:46 22.03.2026
27 Още сега "една" Данко...
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Защото ДОБРЕ ЗНАЕШ НАЩА ПОЛИЦИЯ НИ "ПАЗИ". И по маалите одят само шиша и Доган. Туулупуф си има кметчета администрация служби бизнес ментички които ги е хранил всичките ЯКО. НА ТЯХ ПАРИ НЯМА ЩО ДА ДАВА ТЕ СА СИ ВЗЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОДИНИ КАКВО ИМ ТРЕБЕ. А РАДЕВ НЯМА ДА КУПУВА МНОГО ВЯРВАТ В НЕГО И ТОВА Е ДОСТАТЪЧНО.
18:51 22.03.2026
30 Цар Кару
Отново да вземем за пример „Столипиново”. Търговията започна през далечната 1998 г., когато тогавашният кмет на СДС Спас Гърневски в реч заявява, че "ромите са социалнослаби и поради това не трябва да плащат ток". Така повечето жители на гетото, веднага идентифицирали се като бедни, спряха да плащат сметките си. Когато дългът достигна гигантски размери и енергото дръпна шалтера, изригнаха бунтовете в нощта на 18 февруари 2002 г. излъганите от неспазената тайна уговорка роми започнаха да трошат витрини, да хвърлят камъни по автобуси и да обръщат тролеи.
18:52 22.03.2026
31 Цар Кару
Същата е схемата, по която партията „Свободна България” на героя на деня, Цар Киро, има над една дузина общински съветници в южна България. Същата е и историята на забогатяването на още 9 цигански клана през последните 22 години – Зрънковите от Видин, Тошковците от плевенското село Търнене, Бургуджиите от Горна Оряховица и пр.
Ако и след трагедията в Катуница олигархията успее да приспи българския гняв с лъжите за етническия модел, циганите ще продължават да живеят в гета, а ние да ги носим на гърба си, та даже и децата им да отглеждаме в кукувичите гнезда, наречени „приемна грижа”."
18:53 22.03.2026
35 Стара чанта
И без ,,Многая лета " ! Най- после !
18:57 22.03.2026
36 Айше
На ПП-ДБ и 4% са им много.
18:58 22.03.2026
37 Само в 3 и то не са
До коментар #8 от "Я сега тоя пуяк да каже":катедри !
18:58 22.03.2026
38 Госあ
До коментар #34 от "Истината е че изключително":Какви специалности да има като индустрия няма, енергетиката е пред колапс, а заплатите в академията и науката - подигравателни. Това са специалностите на сините скакалци.
19:00 22.03.2026
41 Щастливеца
До коментар #8 от "Я сега тоя пуяк да каже":В доста, от бръшляновата лига може би само в MIT, Калифорнийския технологичен университет, вероятно и в Бъркли не се изучават Политически науки. Във всички останали има.
19:13 22.03.2026
