МВР проверява дали Петьо Петров - Еврото е арестуван в Белград

23 Март, 2026 13:46 474 4

  • пепи еврото-
  • петър петров - еврото-
  • арест-
  • белград-
  • емил дечев

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското правителство изпрати официално запитване до сръбската столица във връзка с евентуалното задържане на бившия следователПетьо Петров, известен с прякора си Еврото. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, цитиран от БТА.

Към момента родната полиция не разполага с категорична информация дали издирваното лице се намира в ръцете на органите на реда в съседната държава.

"Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", заяви Емил Дечев пред журналисти.

Служебният вътрешен министър направи коментара си по време на официално събитие за получаване на ново специализирано оборудване и техника за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция".

Емил Дечев гарантира, че веднага щом отговорът от сръбските власти пристигне у нас, МВР ще оповести събраните данни публично пред обществото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А дано!

    Крайно време е този страхлив мръсник да бъде разследван и съден за всички щети, които е нанесъл на институцията и за съдбите, които е съсипал.

    13:50 23.03.2026

  • 2 Мдаа

    А кога Сретен Йосич ще си свърши работата?

    13:50 23.03.2026

  • 3 Медуня

    вече е пепи динара ли?

    13:50 23.03.2026

  • 4 хихи

    абе оставете Петьо, хванете Любена!?
    Отговарят ли доходите й на имотите, които има??
    А на жената на "нотариуса"???

    13:53 23.03.2026

