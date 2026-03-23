МВР проверява дали Петьо Петров - Еврото е арестуван в Белград

Българското правителство изпрати официално запитване до сръбската столица във връзка с евентуалното задържане на бившия следователПетьо Петров, известен с прякора си Еврото. Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, цитиран от БТА.

Към момента родната полиция не разполага с категорична информация дали издирваното лице се намира в ръцете на органите на реда в съседната държава.

"Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров е бил задържан в Белград. Направили сме нашата заявка до колегите, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", заяви Емил Дечев пред журналисти.

Служебният вътрешен министър направи коментара си по време на официално събитие за получаване на ново специализирано оборудване и техника за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция".

Емил Дечев гарантира, че веднага щом отговорът от сръбските власти пристигне у нас, МВР ще оповести събраните данни публично пред обществото.