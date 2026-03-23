Новини
България »
София »
Георги Марков: Ул. "Граф Игнатиев" в София да стане ул. "Александър Сорос"

23 Март, 2026 17:21 3 332 128

  • георги марков-
  • граф игнатиев-
  • сорос

Снимка: БГНЕС
Георги Марков конституционен съдия и политик

Крумова от Нова телевизия казала, че граф Игнатиев е виновен за обесването на Васил Левски.
Майната ѝ на Историята! В 1902 година село Чоллук е кръстено от Фердинанд на името на Граф Игнатиев по искане на жителите, които са носили Графа на ръце!

Това коментира във "Фейсбук" Георги Марков.

Най-добре е и "Александър Невски" да го кръстим "Александър Сорос”. Руснаците не са ни освободили! Кракът на генерал Гурко не е стъпвал в Свищов! За какви "Братушки" пише дядо Вазов!? Сорос ни е Освободителят!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 158 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде и Тоя

    71 44 Отговор
    Взел да Бута Масло .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #13, #103

    17:29 23.03.2026

  • 2 малко истински факти

    113 35 Отговор
    Георги Марков - класифициран доносник на ДС и долнопробен герберастки функционер.

    17:30 23.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    62 10 Отговор
    ВЕЧЕ СИ ОТ ПРАВИЛНАТА СТРАНА! ЯВНО ИМА ВЕЧЕ ГЛАААД!?

    17:30 23.03.2026

  • 4 Тоя само в пик има трибуна 🤡

    71 16 Отговор
    Шиши е кешнал на факти да пуснат ГМ да ни обясни нещата

    17:31 23.03.2026

  • 5 жоржи

    37 8 Отговор
    дангелата

    Коментиран от #9

    17:31 23.03.2026

  • 6 Любен

    106 11 Отговор
    Лора Крумова- просто е проводник на 30г " ДЕМОКРАЦИЯ "- в България!

    Коментиран от #108

    17:31 23.03.2026

  • 7 Нава Сорос ТВ

    135 41 Отговор
    Лора Крумова е позор за журналистиката.

    17:32 23.03.2026

  • 8 Хасковски каунь

    62 15 Отговор
    Брееее,
    На тоя ще му вържа червена връзка

    17:32 23.03.2026

  • 9 попровка

    46 11 Отговор

    До коментар #5 от "жоржи":

    Жорж-Дантелката

    17:32 23.03.2026

  • 10 Хмм

    91 21 Отговор
    като национална телевизия НОВА получава държавни субсидии, а предизборните предавания изцяло се финансират от държавата, така че тази "журналистка" получава народни пари, за да издевателства над народа и държавата, а с цитирането на жената на Йордан Соколов тя изявява и политическа позиция, тази на ПП-ДБ, също като Цънцарова

    17:32 23.03.2026

  • 11 ТоТо

    93 15 Отговор
    Крумова е кандидат Цънцърка 2

    17:32 23.03.2026

  • 12 АМАН

    58 7 Отговор
    Не си заслужава да се коментират персони на които отдавна е изминало времето и миришат на нафталин...

    17:33 23.03.2026

  • 13 Европеец

    83 15 Отговор

    До коментар #1 от "Айде и Тоя":

    Хубав сарказъм на седесара агент на ДС-но това не значи че не е прав.... Проститутките на магистралата имат повече чест и достойнство от недоразумението уж "журналистка" Крумова.... Жалко че няма да последва съдбата на цънцервата....

    Коментиран от #75

    17:33 23.03.2026

  • 14 Нова Сорос тв

    67 10 Отговор
    Аз си спомням, как ГЕРБ искаха да махнат Трети март като национален празник през 2022 година. След като водещите партии я карат така,мисирките са тяхно огледало.

    17:33 23.03.2026

  • 15 АГЕНТ НИКОЛАЙ

    35 35 Отговор
    Откъде изпълзя ?

    Когато някой Дебил
    Не знае какво Смисленно да каже

    Веднага Сорос му е в Устата.

    17:33 23.03.2026

  • 16 Някой

    29 6 Отговор
    Ники дантелата

    17:33 23.03.2026

  • 17 Йорданка

    56 12 Отговор
    Тая задмина Цънцарката🤮

    17:34 23.03.2026

  • 18 az СВО Победа 80

    60 14 Отговор
    Някъде прочетох, че столът на водещия не е индулгенция за простотията!

    Абсолютно вярно!

    Лорка злосторка удари евроатлантическото дъно ...

    17:34 23.03.2026

  • 19 Анелия

    53 8 Отговор
    Всеки един човек работещ в БТВ или Нова, БНТ са с промити мозъци и надежда няма

    Коментиран от #30

    17:34 23.03.2026

  • 20 Горски

    43 16 Отговор
    Лорчето да си гледа там масичката, на която прислужваше на Коритаров, и да не пипа Левски и Граф Игнатиев. Нищо друго да не правят Костадин Костадинов и Възраждане вече, само да повтарят името на граф Игнатиев, и това е достатъчно. И това е достатъчно за изборния успех. И никакъв отлив от тях към никого няма да има. Дедите ни са се събуждали и не сме били съюзници на Германия и на Хитлер и пак България оживя. Прапрадядовците ни са оживели и след щастливите години под господството на султана. И без Варшавския договор оживяхме. През 1872 г. Иванчо пише донос до великия везир Махмуд Недим паша. Документът е пространно изложение за съществуването на тайна революционна организация сред българите. С този текст той има решаващ принос в залавянето на Васил Левски. Сега обаче наградата не е орден, а високата чест лично да осъди Апостола на свободата и неговите сподвижници. През 1879 г. душегубецът сменя феса с калпак, маха турските ордени от сетрето си и хваща файтон за Търново.

    Коментиран от #44, #47

    17:35 23.03.2026

  • 21 Сатурн

    18 27 Отговор
    Сорос е от вашите, бе, комуне - той е съветски агент!

    17:36 23.03.2026

  • 22 Лорче,Лорче,съвсем си изтрещяла

    42 13 Отговор
    или от апаратната те подведоха?
    Вън от телевизиите на такива продажни псета!

    17:36 23.03.2026

  • 23 Дантела

    18 9 Отговор
    И какво общо има Сатрапа

    Александър Невски в случая ?

    17:36 23.03.2026

  • 24 ДС - наглост

    29 26 Отговор
    Абе, откъде изпълзя и агент Николой, този знаков, виден и най-креслив някога СеДеСар, който се оказа мръсен, гаден, двуличен и много опасен функционер на ДС, унищожил доста човешки съдби и кариери! Наглец, та дрънка! Мазен, гаден, мръсен и отвратителен! Как пък си намери точното място агент Николяй бе - веднага припълзя като червей, какъвто е бил винаги, в дворо в Банкя и се настани на трапезата, и започна да възхвалява мутрата от СИК, неграмотния банкянски селяндур ,който ограби, съсипа и срути Блъгария! Абе, добре беше изчезнал агент Николай, аз си помислих, да ме прости Господ, че се е сопминал. Да, истина е, доказана истина е, че Граф Игнатиев е направил и невъзможното за да бъде хванат и абесен Апостола! Граф Игнатиев е истинският убиец на Васил левски, наглецо агент Николай!

    17:36 23.03.2026

  • 25 да си кажем истината

    28 11 Отговор
    Жоре , гледай си дантелените прашки и близкоизточните ухажори , и остави нормалните хора на мира .

    17:36 23.03.2026

  • 26 Немо

    38 9 Отговор
    На Крумова да и кажа не става само с ядене, трябва и акъл!

    17:37 23.03.2026

  • 27 Соня

    23 48 Отговор
    Браво на Лора ,имаме нужда от такива журналисти!

    Коментиран от #96

    17:37 23.03.2026

  • 28 Фильо

    32 11 Отговор
    не случайно Милен, Бог да го прости подхвърли уж на майтап, че Лорчето е .урвата на Нова Телевизия...

    17:37 23.03.2026

  • 29 Барбалан

    18 10 Отговор
    Жорко, много си далече назад от Коцето, не ти се получава...

    17:37 23.03.2026

  • 30 Европеец

    24 11 Отговор

    До коментар #19 от "Анелия":

    Така е, затова не гледам българска телевизия са изключение на Делници по Евроком.... Разликата между Колев и недоразумението Крумова е от тука до луната....

    17:38 23.03.2026

  • 31 Василиссс

    30 20 Отговор
    Евала на Георги Марков!

    17:38 23.03.2026

  • 32 Дориана

    15 4 Отговор
    Георги Марков е съюзник и защитник на Борисов и Пеевски така, че е очевидно какво може да се очаква от неговите коментари. Създателите проводниците и защитниците на мафията и корупцията яростно се съпротивляват срещу Освобождаването на България от Завладяната държава , от модела Борисов- Пеевски. От една страна са яростни и гневни, че властта им се изплъзва, от друга страна са безпомощни, защото съзнават , че времето им свърши.

    17:38 23.03.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор
    ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ И ТОЙ ОТ СТРАХ
    ЧЕ ГЕНЕРАЛА ЩЕ ГО МАЧКА
    СИ ТАТУИРАЛ СЪРП И ЧУК
    . .....
    ГЕОРГИ МАРКОВ ЗАВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ СВЪРЗВАН С ГЕРБ - СДС :)

    17:39 23.03.2026

  • 34 Прав е Марков без да знае

    16 26 Отговор
    Разбира се, че на са ни освододили.Изгонили са турците и са ни окупирали, войската тук се нарича окупационна, а свободата сме си откупили с над 30 тона злато. По скоро прилича на заложническа криза с поискан откуп.
    Руснаците са си гонили интереса, в което няма нищо чудно.

    Коментиран от #127, #128

    17:39 23.03.2026

  • 35 Зайцев

    27 3 Отговор
    Трябва да и се даде награда МИСИРКА на МЕСЕЦА

    17:40 23.03.2026

  • 36 Тоя, дето се

    14 7 Отговор
    подвизава като измекярин при маджарите, какво ли ще говори след 1 месец без д.е.белото човечЕ Орбан.

    17:40 23.03.2026

  • 37 Мисира

    14 2 Отговор
    Много скоро всичко ще си дойде на мястото!!!Ще се намести и история и човечество.

    17:40 23.03.2026

  • 38 Митрофан Ханъм

    12 9 Отговор
    Да взема да му преведа някоя Рубла .

    Не знаех че е Нашите Жорката.

    Коментиран от #43

    17:40 23.03.2026

  • 39 Нека да пиша

    17 4 Отговор
    Ще се преименува на ул.Доносник на дс"

    17:40 23.03.2026

  • 40 поредния

    14 10 Отговор
    мазен комундел..

    17:41 23.03.2026

  • 41 Иванчо...

    19 11 Отговор
    Лора Крумова е тЪпа крАва. Иванчо Хаджипенчович в мемУар до султана от 1872г. издава революционната организация на Левски.Иванчо е масон.

    17:42 23.03.2026

  • 42 Кукуругууу

    13 1 Отговор
    Освен да се усещате и да внимавате за кого гласувате след около месец, нямам какво друго да кажа.

    17:42 23.03.2026

  • 43 Ходжа Копейкин

    10 6 Отговор

    До коментар #38 от "Митрофан Ханъм":

    Е,нали на мен ми обеща пари ,да си завърша сарая в Тюленово.

    17:42 23.03.2026

  • 44 Европеец

    19 8 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Съгласен съм с коментара ти..... ТуЛовището Лолитката на коритара трябва да последва съдбата на цънцерката, а пък после и другата "журналистка", по става да бъде змия очиларка и тя така, да тръгва по нанадолнището, а не да прави внушения негодяйката....

    17:42 23.03.2026

  • 45 ЧИЧО

    17 4 Отговор
    Тоя мошеник забогатя в БГ , сега живее в Унгария и все ръси глупости. Като толкова милееш за БГ ела и живей тука , продажник, заради такива кат тебе сме в това положение.Алчен некадърник.

    Коментиран от #54

    17:43 23.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Точно така! Под решението за обесването на ВАСИЛ ЛЕВСКИ и под Търновската Конституция стои един и същ подпис- подписът на иванчо хаджипенчович ❗

    17:44 23.03.2026

  • 48 Най разумно е

    36 7 Отговор
    Лора Крумова да бъде освободена от Нова ТВ !
    Така телевизията ще си измие лицето и ще покаже уважение към зрителите си !
    А г-жа КУРмова да открива канал в Ютуб и там да я гледа който иска !
    Там аз гледам предавания на много стойностни журналисти които 100 пъти повече заслужават да имат предаване в национална ТВ !

    17:45 23.03.2026

  • 49 механик

    13 4 Отговор
    Този ояден гербаджия се появи . Вместо да прави свободни съчинения по история , по-добре да обясни безумните действия на обожаваният от него тръмп . Преди две години големи ги хвърляше в тръмпова полза .

    17:47 23.03.2026

  • 50 На Тоя Орбански Чехъл

    11 11 Отговор
    Маджара ли му каза

    Да говори за Сорос?

    Май в Унгария наистина е
    Зле Положението за
    Кремълските Натегачи ?

    17:48 23.03.2026

  • 51 Кръчмаря

    8 5 Отговор
    А на тебе ще викаме Орбан.

    17:48 23.03.2026

  • 52 Калмук

    13 6 Отговор
    Заради това леке на снимката много хора намразиха СДС-то. През 91-ва се тръшкаше в палатките пред НС срещу приемането на новата конституция, а през 1994 се закле да я спазва като конституционен съдия, предложен от Жельо Желев (още едно недоразумение от прехода). Лицемер от оная старата, комунистическа школа.

    Коментиран от #119

    17:50 23.03.2026

  • 53 койдазнай

    12 10 Отговор
    Граф Игнатиев е служител на Рускта империя и винаги е защитава само и единствено интересите и.
    Някой особено глупави, смятат, че някой ще дойде да ги спасява, да ги осовобождава и да ги оправя.
    Това са тези, които не са чели приказката за Неволята. На тях най-правилно им се струва да гласуват за Цара, Боеку, Слафи и тнтн, които ще ги оправят.
    Ткака и става. Избиращите ходят оправени цял живот.

    Коментиран от #58

    17:51 23.03.2026

  • 54 Милчо

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "ЧИЧО":

    Живее в Унгария заради жена си,която избяга от тук,скри се,да не казвам заради какво......можеш да намериш в нета

    17:51 23.03.2026

  • 55 Софиянец

    5 6 Отговор
    Дори този прояви повече акъл от средно статистикия ппдб-ил!

    17:52 23.03.2026

  • 56 Георги Марков

    8 5 Отговор
    Не е вярно че съм доносник! Народееее не е вярно, че донасях на държавна сигурност и съсипвах човешки съдби без да ми мигне окото! Винаги съм вярвал на Графа Игнатиев! Той дори е харесвал Левски! Дори и българския народ е харесвал! Що ли тая Крумова така каза на Копейката?

    17:52 23.03.2026

  • 57 Сатана Z

    13 6 Отговор
    Старите Софиянци наричат улица Граф Игнатиев с гордост " Графа" отдавайки заслужена почит на човека подписал Сан Стефанския мирен договор и радетел за основаването на българската държава.

    17:52 23.03.2026

  • 58 Стойко

    15 7 Отговор

    До коментар #53 от "койдазнай":

    Точно така! Служил е на Русия, която е взела решение да бъдем освободени! Точно и ясно!

    Коментиран от #100, #112

    17:53 23.03.2026

  • 59 стоян георгиев

    14 8 Отговор
    Сороските безродни псета мразят България! Това всички го знаят!

    17:55 23.03.2026

  • 60 Мнение

    6 9 Отговор
    конспирациите за сорос са кремълска пропаганда за всяване на раздор. Сигурно не е случайно че г. Марков е агент и доносник на ДС.

    17:56 23.03.2026

  • 61 Аква

    10 8 Отговор
    Никога "ГРАФА" няма да носи друго име! Можем обаче да кръстим някое химическо чистене на Лорчето.

    17:58 23.03.2026

  • 62 А Името На !

    6 3 Отговор
    А Името На ! э э

    Александър Сорос !

    С Какво е Снързано ?

    ---------------------

    С Разврата в Българската Държава ?

    И Българското !

    Общество !

    Къде се намира ?

    Този Развратник !

    Да Предлага Това ?

    Тогава Да прекръстим и !

    Народното Събрание !

    Във !

    Феодално събрание !

    На Българските Феодали !

    Коментиран от #66

    17:58 23.03.2026

  • 63 Адекватно предложение

    11 1 Отговор
    Чиляка Георги Марков да стане едноклетъчното ГошуТъпото

    Коментиран от #68

    17:59 23.03.2026

  • 64 Хаха

    7 5 Отговор
    Не Сорос бе, Орбан ни е освободил.

    18:00 23.03.2026

  • 65 Абе

    5 3 Отговор
    тоя п-у-ек и тъп б-к-ук кой го пусна пак да ръси простотии

    18:00 23.03.2026

  • 66 Което !

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "А Името На !":

    Което !

    Си Е Така !
    За да Се Оправдае !

    Безредието В !


    Българското !

    Законодателство !

    Коментиран от #67

    18:01 23.03.2026

  • 67 Нека Всички Да Знаят !

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Което !":

    Нека Всички Да Знаят !

    Какво Е !

    България !

    18:03 23.03.2026

  • 68 Той !

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Адекватно предложение":

    Не Е Ли ?

    18:05 23.03.2026

  • 69 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    4 6 Отговор
    Из дневника на Игнатиев:
    „През 1876 г. в България последваха избухвания и стълкновения между мюсюлманите и християните и – предимно на юг от Балкана – клане на християните.“ ( стр. 140)
    „Цялото ни изкуство трябва да се състои в това да не възбуждаме преждевременно християнските народи, да не даваме поводи на други държави да се намесват непосредствено и открито да ни противодействат и като избягваме разрив с Портата, да държим в наши ръце нишките на възможното движение на балканските народи“. ( стр. 64)
    „За своите самостоятелни възгледи аз минавах по това време в Министерството на външните работи за туркофил, нещо, за което ме обвиняваха не само в Петербург и Москва, но даже и във Виена.“ ( стр. 76-77)
    „Аз се опасявах от войната, защото смятах, че да се залавяме с нея, без да стигнем до логичен край, т.е. до завладяване на проливите, е напразно проливане на кръв и загуба на пари. А флот ние нямаме, финансите са лоши и армията вследствие на превъоръжаването е в преходно положение; когато започне сериозната работа с турците, аз няма да отстъпвам, но бих желал преди това да бъдат обмислени всички начини за действие и последствията от нашия разрив с Портата.“ (стр. 173).

    „Що се отнася до последния пункт, т.е. искането да се унищожи повсеместно робството в Турция, то аз смятах за преждевременно да го поставяме (стр. 189)

    "Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир, който този път изглежда е последвал

    18:05 23.03.2026

  • 70 Тъпа ушанка

    2 2 Отговор
    Се Де Сара Георги Марков уж облякъл син костюм, но храста му червен. Че даже хастара му от руското знаме.

    18:07 23.03.2026

  • 72 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Може и на урсула да я смените

    18:08 23.03.2026

  • 73 Но В България !

    1 4 Отговор
    Всичко е Възможно !

    Щом Левски !

    Стана !

    Льотчик !

    Какво ?

    Има ! Да Се !

    Чудим !

    18:08 23.03.2026

  • 74 ППДБил

    2 2 Отговор
    Като вземем властта, ще стане. Ура! Гласувайте за нас!

    18:08 23.03.2026

  • 75 хихи

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Лора, когато и да изгониш от телевизията е късно...

    18:08 23.03.2026

  • 76 Доказано

    5 2 Отговор
    Гурко е украинец.!Повечето от офицерите и войниците също.Марков е долнопробен доносник.

    18:11 23.03.2026

  • 77 ХЪЯРТО

    2 3 Отговор
    Аз предлагам на Този Хубостник

    Да се прекръсти на ул ГРАФ ОРБАН.

    Той е Човекът

    Не Сорос .

    18:11 23.03.2026

  • 78 Господ те търси

    3 0 Отговор
    Боклука заедно с Жельо убили зародиша на демокрацията в България.

    18:12 23.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Вазов пише още

    2 4 Отговор
    Какво дирите по нашите земи !!!!
    Но никой не говори за това

    18:13 23.03.2026

  • 81 Танцът според поръчката

    6 1 Отговор
    Ветропоказателят бай Марков не слугуваше ли на Сорос като съсипваше държавата с шайката СДС? Не участваше ли на площада пред Ал.Невски и не джавкаше ли срещу Русия?

    18:14 23.03.2026

  • 82 А ти , агенте ,

    5 0 Отговор
    отдавна , много отдавна трябваше да си в затвора ! Мушенгиите и акъла , който даде на някакъв си Мутрьо и дуловската в Будапеща (да не е по телефона все пак ) когато те посетиха в Будапеща , за да се свали Никола Минчев , изчистването на Бою от пребиваването му в Унгария еди къде си , наградата ти - депутат , нали ? И всичките ти мизерии плаща българския гражданин ! И още , и още , и още....

    18:14 23.03.2026

  • 83 Истината

    1 5 Отговор
    Изясняването на ролята Русия - империята която не може да търпи независима от нея българска революционна организация, бореща се за независима българска държава! Поради което същата тази Русия чрез своя представител граф Игнатиев (наричан от българите по това време - граф Лъжко) прави всичко възможно за унищожаването на българската революционна организация и за погубването на нейния велик водач!

    18:14 23.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Мишваш

    3 0 Отговор
    Много несвързано се е изказал тоя.

    18:15 23.03.2026

  • 86 Понеже Всичко В България !

    2 0 Отговор
    Се прави На Обратно !

    Предлагам и Гласуването Да става По Този Начин !

    Да Задрасксваме !

    Тези Които !

    Не Харесваме !

    Да Видим ?

    Какво ?

    Ще Стане !

    С Изборите ?

    18:16 23.03.2026

  • 87 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    Всички знаем че Марков е хомо бандит.

    18:18 23.03.2026

  • 88 Гост

    6 0 Отговор
    Този е служител на лукавия. Бог да прости, всички войници от руската армия, загинали в руско-турската война, без която България, нямаше да я има. Векове наред, са се изпращали писма до западни държави, за помощ и освобождение на българския народ, но от запад, никой не е искал да ни спаси и да нарушава търговския договор с османската империя.

    18:18 23.03.2026

  • 89 нпо агент

    5 1 Отговор
    Соросоиди сън не ги хваща...Искат със задна дата да представят нещата както те знаят..умно и красиво..Русия превзела България...а ако беше останало всичко както e било 500 години тогава щяло да има рахат..и растеж на брутния вътрешен продукт..

    18:18 23.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 !!!

    0 0 Отговор
    Де чадър, де!

    18:20 23.03.2026

  • 92 Предлагам !

    1 1 Отговор
    Американският самолетоносач „Джералд Форд“ !

    Да Стане "Владимир Путин" !

    Коментиран от #97

    18:20 23.03.2026

  • 93 Виктор Циганина

    2 0 Отговор
    Жоре, НАЗДРАВЕ! То за друго не ставаш.

    18:21 23.03.2026

  • 94 Истински историк, а не като Копейкин

    4 2 Отговор
    А какво още пише дядо Вазов за " братушките" малко след като ентусиазма започва да отшумява ? Колкото до носенето на ръце - там сме майстори. Носили сме руснаците, германците, съветските солдати. Плакали сме в големи количества за царя, за Сталин, за Георги Димитров , за Гунди и т.н. И в това сме царе.
    Колкото до "великия" граф Николай Павлович Игнатьев е прав. пВелик е за царска Русия. Вършил е отлична работа и в Европа, и за границите в делтата на Дунав, в Китай и в Цариград. Никой не оспорва това. Ето какво казва самият той: ..." За да бъде властта ни здрава и да не изисква постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо постоянно нравствено подчинение на съседните области и да превърнем българското и гръцкото население, от една страна, и арменското, от друга, в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като унищожим всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер." .. Е, Левски е щял да му създава проблем с " постоянно нравствено подчинение". Като добър дипломат е бил на ясно с това и е взел необходимите мерки.

    Коментиран от #105

    18:21 23.03.2026

  • 95 куку

    2 3 Отговор
    Лора взе че повярва..имаше една такава Цънца..в др. медия..ръсеше глупости..щом шефове на бтв не издържаха на нейните малоумни напъни..Малко трябва да се съобразяваш с реалността..все пак не всички са толкова зле колкото Крумова..и неин ден ще дойде..

    18:22 23.03.2026

  • 96 Марш

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Соня":

    В кухнята булка ,там ти е мястото

    18:22 23.03.2026

  • 97 Сигорно така Ще се отговори !

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Предлагам !":

    Сигорно така Ще се отговори !

    На Клизмата !

    На Българската !

    Управленска !

    Власт !

    18:23 23.03.2026

  • 98 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    Откакто Цънцърката им беше гост и Нова тв я подкараха по цънцъровски. Само за протокола да попитам, защо докато беше в БТВ Цънцърова никога не каза нещо хубаво за Нова тв, а сега с удоволствие им гостува. Според мен просто интереса клати феса. За справка, спомнете си Слави Трифонов.

    18:24 23.03.2026

  • 100 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Стойко":

    Ти си завършенкретен

    18:24 23.03.2026

  • 101 Мишмаш

    1 1 Отговор
    Много несвързано се е изказал тоя.

    18:26 23.03.2026

  • 102 ЦИРК

    2 2 Отговор
    БТВ и Нова изгубиха всякаква тежест и авторитет последните години. Не знам кой гледа и вярва на подобни жълти телевизии насочени само към евтините сензации.

    СЕМ защо мълчи ? Когато по национален ефир се разпространяват лъжи без грам доказателсто в уж сериозни предавания които трябва да формират общественно мнение, това как се третира ? А ДАНС ? Утре ако подобни откровенно глупави и единственно изпъкващи с провокативност журналисти набутат България в някой международен скандал с простотиите си кой ще носи отговорност ?

    18:27 23.03.2026

  • 103 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Айде и Тоя":

    Усети иронията.

    18:27 23.03.2026

  • 104 Ми той

    0 3 Отговор
    Левски е много прехвален. Има много по заслужили от него.

    Коментиран от #115

    18:27 23.03.2026

  • 105 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "Истински историк, а не като Копейкин":

    Ако не се подчиняваме на големите и силните, много има да страдаме!
    Това българите го знаем на генетично ниво! За това и най-уважаваните политици в България са тези, които са се съобразявали с релностите, в които живеем и бне са ритали срещу ръжена. Така трябва да и сега!

    18:28 23.03.2026

  • 106 Д....р. . .так из ...пл. с....якал

    2 1 Отговор
    300 соросоиди ор....г.....Ана да те о... .н. .. дят......

    18:28 23.03.2026

  • 107 Пламен

    3 0 Отговор
    Гнусно комуняшко ченге, доносник

    18:31 23.03.2026

  • 108 катран

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Любен":

    проста Лора ...недразумение и половина..Страх и било да не стане България колония на Русия..

    18:31 23.03.2026

  • 109 История в документи

    2 1 Отговор
    1871 г. – граф Игнатиев протестира срещу чл.10 от екзархийския ферман от 1870 г., открил пътя за присъединяването чрез плебисцит на македонските епархии към Българската. Русия се опитва да откъсне Македония от българския народ.
    1872 г. – по искане и заплахи на граф Игнатиев тримата български владици Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариополски са заточени в Измир
    1872 г. – Руската църква и Вселенската патриаршия, която се поддава на натиска на граф Игнатиев, обявяват схизма против Българската църква.
    1872 г. – граф Игнатиев след лична визита до султана отстранява Махмуд Недим паша по чиято заповед до привременния български съвет в Ортакьой избира екзарх на основание на фермана.
    1873 г. – граф Игнатиев предлага на Турция Левски да се съди и от българи, на които казва, че съдят обикновен крадец, заради думите на Апостола: „Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби.”
    1876 г. – На Цариградската конференция за автономия на България никой не знае че месеци преди това Русия и Австро-Унгария сключват тайното Райхщадско споразумение за поделяне на Балканите
    1877 г. – е подписана Будапещенската конвенция. Да не се допуснка образуване на голяма и сплотена българска държава, а в случай на уреждане на въпроса на международна конференция, да си оказват взаимна дипломатическа подкрепа, което се и случва на Берлинския конгрес.
    1877 г. – руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен телеграфически за конвенцията. Веднага зап

    Коментиран от #116

    18:31 23.03.2026

  • 110 БАТ ГОШО

    1 1 Отговор
    СОРОСИТЕ ТОТАЛНО СА ИЗПЛЯСКАЛИ АКЪЛА НЕ МИ ГО ПОБИРА ДА ПЛЮЯТ РУСНАЦИТЕ.

    18:33 23.03.2026

  • 111 ПрастачКА НеграмотНА

    2 1 Отговор
    Извини се на хората, ма!

    18:35 23.03.2026

  • 112 Бучко

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Стойко":

    Служил е на Руския цар. А Руския цар е бил Русия. В Русия всичко е било на Руския цар. Той е бил най-богатият човек на планетата.
    Пукало му е на руския цар за някакви си задунайски селяни поданици на Османския султан.

    Колко пъти си чул Руския цар да е поканил български селяни да му посетят двореца?

    Взаимоотношенията на руския цар са били с османския султан. Карали са се за земи и влияние.

    Затова и Руския цар назначава за губернатор на Задунайската губерния свой роднина, но роднината му не ще да е подчинен на руския цар и иска собствена държава. Така България става истинска държава, защото Фердинад я прави такава.

    18:36 23.03.2026

  • 113 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Ей го и тоя доносник.улицатантрябва да се кръсти на него.да се знае какви демолрати извършиха прехода към нас.тоя е фен на тръмп и другарите ммого хо харесват.

    18:36 23.03.2026

  • 114 Крум лоров

    1 1 Отговор
    Когато се самозабравиш защото си журналист,т.е защитен и си мислиш ,че си достатъчно ерудиран,а не си ,се самозабравяш и после се обевяваш за жертва!
    Лошо Лира, лошо Крумова!

    18:36 23.03.2026

  • 115 Тъпак

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ми той":

    Голям тъпак!
    Как не те е срам да плюел по Левски - долно прасе такова

    18:37 23.03.2026

  • 116 Лъжльо

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "История в документи":

    Само като видя - " думите на Апостола (които не са негови): „Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби". и ми става ясно от кой шорошки сайт копирате простотии.

    18:38 23.03.2026

  • 117 никой

    0 1 Отговор
    Щели да събарят панорамата в Плевен!

    18:38 23.03.2026

  • 118 Това ченге,

    3 0 Отговор
    Да си стои в Унгария,пък може и към Русия да тръгне.

    18:39 23.03.2026

  • 119 За залък, ама комат

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Калмук":

    Сребролюбецът как ще иска да разпускат Велико НС като така излиза на улицата, а тогава вече затвориха заводи, фабрики, предприятия, безработица, инфлация 1000%. А другото крякащо за което пишеш, мисля че умря в лудницата.

    18:40 23.03.2026

  • 120 Браво

    0 1 Отговор
    Гоше, съвет за д..е..б...или, ама те и него не могат да осъзноят......

    18:41 23.03.2026

  • 121 И тозш

    1 0 Отговор
    Доносник съвсем се сдуха.

    18:42 23.03.2026

  • 122 Възpожденец 🇧🇬

    2 1 Отговор
    3 март е избран лично от граф Игнатиев по случай изкачването на престола на руския цар Александър на тази дата.
    Същият граф, който иска смъртна присъда за
    В. Левски, понеже отказва да е роб и да работи в полза на Русия.
    Те смятат България за създадена от руския цар, тоест - за ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ.
    В Санстефанския договор е писано и подписано, че Русия ОКУПИРА България и България плаща масрафа на окупационните войски.
    И този ЗАРОБВАЩ "мирен" договор от 03.03.1878г. е превърнат в "светъл" национален празник, на който се веят РУСКИ знамена.
    Редно е да се сложи КРАЙ на този измислен съветски "празник".

    🙏Бог да пази България!🇧🇬

    18:43 23.03.2026

  • 123 Майстора

    2 1 Отговор
    Копейката си намери майстора. С такива като него така се процедира. Да не говорим, че уж е историк, а хал хабер си няма от история.

    18:44 23.03.2026

  • 124 Патриотично ми е

    2 1 Отговор
    Офф, и този ли орбански парцал се е възпалил!

    18:45 23.03.2026

  • 125 НАЙ-$КЪПИЯТ а€ро- клуб "ГРАФА"

    1 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, р"ум€н" БО(га)ТАШ П€ Д€ Р. $Т ЛИ €?

    -Н€ ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€ ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    18:46 23.03.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 седесарко

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прав е Марков без да знае":

    абе тогава мината в Челопеч още не работеше, сигурно тия 30 тона ни ги е дал падишаха, та да се отсрамим........

    18:51 23.03.2026

  • 128 Миньоро

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прав е Марков без да знае":

    Реално погледнато и сега сме в окупация, само че не военна, а икономическа. ЕС, НАТО и САЩ си преследват интереса и ни командорят на поразия. Отделно и Русия не спира да оказва влиянието си. Да не говорим за политиците които скачат по команда на гореспоменатите. Утехата за народа е, че живее в "демократична държава".

    18:51 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове