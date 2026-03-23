Георги Марков: Ул. "Граф Игнатиев" в София да стане ул. "Александър Сорос"

Крумова от Нова телевизия казала, че граф Игнатиев е виновен за обесването на Васил Левски.

Майната ѝ на Историята! В 1902 година село Чоллук е кръстено от Фердинанд на името на Граф Игнатиев по искане на жителите, които са носили Графа на ръце!

Това коментира във "Фейсбук" Георги Марков.

Най-добре е и "Александър Невски" да го кръстим "Александър Сорос”. Руснаците не са ни освободили! Кракът на генерал Гурко не е стъпвал в Свищов! За какви "Братушки" пише дядо Вазов!? Сорос ни е Освободителят!