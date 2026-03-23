Георги Марков: Ул. "Граф Игнатиев" в София да стане ул. "Александър Сорос"

Крумова от Нова телевизия казала, че граф Игнатиев е виновен за обесването на Васил Левски.
Майната ѝ на Историята! В 1902 година село Чоллук е кръстено от Фердинанд на името на Граф Игнатиев по искане на жителите, които са носили Графа на ръце!
Това коментира във "Фейсбук" Георги Марков.
Най-добре е и "Александър Невски" да го кръстим "Александър Сорос”. Руснаците не са ни освободили! Кракът на генерал Гурко не е стъпвал в Свищов! За какви "Братушки" пише дядо Вазов!? Сорос ни е Освободителят!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Хасковски каунь
На тоя ще му вържа червена връзка
17:32 23.03.2026
9 попровка
До коментар #5 от "жоржи":Жорж-Дантелката
17:32 23.03.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Айде и Тоя":Хубав сарказъм на седесара агент на ДС-но това не значи че не е прав.... Проститутките на магистралата имат повече чест и достойнство от недоразумението уж "журналистка" Крумова.... Жалко че няма да последва съдбата на цънцервата....
Коментиран от #75
17:33 23.03.2026
15 АГЕНТ НИКОЛАЙ
Когато някой Дебил
Не знае какво Смисленно да каже
Веднага Сорос му е в Устата.
17:33 23.03.2026
18 az СВО Победа 80
Абсолютно вярно!
Лорка злосторка удари евроатлантическото дъно ...
17:34 23.03.2026
22 Лорче,Лорче,съвсем си изтрещяла
Вън от телевизиите на такива продажни псета!
17:36 23.03.2026
23 Дантела
Александър Невски в случая ?
17:36 23.03.2026
27 Соня
Коментиран от #96
17:37 23.03.2026
30 Европеец
До коментар #19 от "Анелия":Така е, затова не гледам българска телевизия са изключение на Делници по Евроком.... Разликата между Колев и недоразумението Крумова е от тука до луната....
17:38 23.03.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ГЕНЕРАЛА ЩЕ ГО МАЧКА
СИ ТАТУИРАЛ СЪРП И ЧУК
. .....
ГЕОРГИ МАРКОВ ЗАВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ СВЪРЗВАН С ГЕРБ - СДС :)
17:39 23.03.2026
34 Прав е Марков без да знае
Руснаците са си гонили интереса, в което няма нищо чудно.
Коментиран от #127, #128
17:39 23.03.2026
38 Митрофан Ханъм
Не знаех че е Нашите Жорката.
Коментиран от #43
17:40 23.03.2026
41 Иванчо...
17:42 23.03.2026
43 Ходжа Копейкин
До коментар #38 от "Митрофан Ханъм":Е,нали на мен ми обеща пари ,да си завърша сарая в Тюленово.
17:42 23.03.2026
44 Европеец
45 ЧИЧО
Коментиран от #54
17:43 23.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Горски":Точно така! Под решението за обесването на ВАСИЛ ЛЕВСКИ и под Търновската Конституция стои един и същ подпис- подписът на иванчо хаджипенчович ❗
17:44 23.03.2026
48 Най разумно е
Така телевизията ще си измие лицето и ще покаже уважение към зрителите си !
А г-жа КУРмова да открива канал в Ютуб и там да я гледа който иска !
Там аз гледам предавания на много стойностни журналисти които 100 пъти повече заслужават да имат предаване в национална ТВ !
17:45 23.03.2026
50 На Тоя Орбански Чехъл
Да говори за Сорос?
Май в Унгария наистина е
Зле Положението за
Кремълските Натегачи ?
17:48 23.03.2026
52 Калмук
Коментиран от #119
17:50 23.03.2026
53 койдазнай
Някой особено глупави, смятат, че някой ще дойде да ги спасява, да ги осовобождава и да ги оправя.
Това са тези, които не са чели приказката за Неволята. На тях най-правилно им се струва да гласуват за Цара, Боеку, Слафи и тнтн, които ще ги оправят.
Ткака и става. Избиращите ходят оправени цял живот.
Коментиран от #58
17:51 23.03.2026
54 Милчо
До коментар #45 от "ЧИЧО":Живее в Унгария заради жена си,която избяга от тук,скри се,да не казвам заради какво......можеш да намериш в нета
17:51 23.03.2026
57 Сатана Z
17:52 23.03.2026
58 Стойко
До коментар #53 от "койдазнай":Точно така! Служил е на Русия, която е взела решение да бъдем освободени! Точно и ясно!
Коментиран от #100, #112
17:53 23.03.2026
62 А Името На !
Александър Сорос !
С Какво е Снързано ?
---------------------
С Разврата в Българската Държава ?
И Българското !
Общество !
Къде се намира ?
Този Развратник !
Да Предлага Това ?
Тогава Да прекръстим и !
Народното Събрание !
Във !
Феодално събрание !
На Българските Феодали !
Коментиран от #66
17:58 23.03.2026
63 Адекватно предложение
Коментиран от #68
17:59 23.03.2026
64 Хаха
18:00 23.03.2026
65 Абе
18:00 23.03.2026
66 Което !
До коментар #62 от "А Името На !":Което !
Си Е Така !
За да Се Оправдае !
Безредието В !
Българското !
Законодателство !
Коментиран от #67
18:01 23.03.2026
67 Нека Всички Да Знаят !
До коментар #66 от "Което !":Нека Всички Да Знаят !
Какво Е !
България !
18:03 23.03.2026
68 Той !
До коментар #63 от "Адекватно предложение":Не Е Ли ?
18:05 23.03.2026
69 Жалки продажни копейки 🤪🤡
„През 1876 г. в България последваха избухвания и стълкновения между мюсюлманите и християните и – предимно на юг от Балкана – клане на християните.“ ( стр. 140)
„Цялото ни изкуство трябва да се състои в това да не възбуждаме преждевременно християнските народи, да не даваме поводи на други държави да се намесват непосредствено и открито да ни противодействат и като избягваме разрив с Портата, да държим в наши ръце нишките на възможното движение на балканските народи“. ( стр. 64)
„За своите самостоятелни възгледи аз минавах по това време в Министерството на външните работи за туркофил, нещо, за което ме обвиняваха не само в Петербург и Москва, но даже и във Виена.“ ( стр. 76-77)
„Аз се опасявах от войната, защото смятах, че да се залавяме с нея, без да стигнем до логичен край, т.е. до завладяване на проливите, е напразно проливане на кръв и загуба на пари. А флот ние нямаме, финансите са лоши и армията вследствие на превъоръжаването е в преходно положение; когато започне сериозната работа с турците, аз няма да отстъпвам, но бих желал преди това да бъдат обмислени всички начини за действие и последствията от нашия разрив с Портата.“ (стр. 173).
„Що се отнася до последния пункт, т.е. искането да се унищожи повсеместно робството в Турция, то аз смятах за преждевременно да го поставяме (стр. 189)
"Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир, който този път изглежда е последвал
18:05 23.03.2026
73 Но В България !
Щом Левски !
Стана !
Льотчик !
Какво ?
Има ! Да Се !
Чудим !
18:08 23.03.2026
75 хихи
До коментар #13 от "Европеец":Лора, когато и да изгониш от телевизията е късно...
18:08 23.03.2026
77 ХЪЯРТО
Да се прекръсти на ул ГРАФ ОРБАН.
Той е Човекът
Не Сорос .
18:11 23.03.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Вазов пише още
Но никой не говори за това
18:13 23.03.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Мишваш
18:15 23.03.2026
86 Понеже Всичко В България !
Предлагам и Гласуването Да става По Този Начин !
Да Задрасксваме !
Тези Които !
Не Харесваме !
Да Видим ?
Какво ?
Ще Стане !
С Изборите ?
18:16 23.03.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Предлагам !
Да Стане "Владимир Путин" !
Коментиран от #97
18:20 23.03.2026
94 Истински историк, а не като Копейкин
Колкото до "великия" граф Николай Павлович Игнатьев е прав. пВелик е за царска Русия. Вършил е отлична работа и в Европа, и за границите в делтата на Дунав, в Китай и в Цариград. Никой не оспорва това. Ето какво казва самият той: ..." За да бъде властта ни здрава и да не изисква постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо постоянно нравствено подчинение на съседните области и да превърнем българското и гръцкото население, от една страна, и арменското, от друга, в послушно оръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като унищожим всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер." .. Е, Левски е щял да му създава проблем с " постоянно нравствено подчинение". Като добър дипломат е бил на ясно с това и е взел необходимите мерки.
Коментиран от #105
18:21 23.03.2026
96 Марш
До коментар #27 от "Соня":В кухнята булка ,там ти е мястото
18:22 23.03.2026
97 Сигорно така Ще се отговори !
До коментар #92 от "Предлагам !":Сигорно така Ще се отговори !
На Клизмата !
На Българската !
Управленска !
Власт !
18:23 23.03.2026
100 Ха-ха
До коментар #58 от "Стойко":Ти си завършенкретен
18:24 23.03.2026
102 ЦИРК
СЕМ защо мълчи ? Когато по национален ефир се разпространяват лъжи без грам доказателсто в уж сериозни предавания които трябва да формират общественно мнение, това как се третира ? А ДАНС ? Утре ако подобни откровенно глупави и единственно изпъкващи с провокативност журналисти набутат България в някой международен скандал с простотиите си кой ще носи отговорност ?
18:27 23.03.2026
103 Гост
До коментар #1 от "Айде и Тоя":Усети иронията.
18:27 23.03.2026
105 Българин
До коментар #94 от "Истински историк, а не като Копейкин":Ако не се подчиняваме на големите и силните, много има да страдаме!
Това българите го знаем на генетично ниво! За това и най-уважаваните политици в България са тези, които са се съобразявали с релностите, в които живеем и бне са ритали срещу ръжена. Така трябва да и сега!
18:28 23.03.2026
108 катран
До коментар #6 от "Любен":проста Лора ...недразумение и половина..Страх и било да не стане България колония на Русия..
18:31 23.03.2026
109 История в документи
1872 г. – по искане и заплахи на граф Игнатиев тримата български владици Панарет Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариополски са заточени в Измир
1872 г. – Руската църква и Вселенската патриаршия, която се поддава на натиска на граф Игнатиев, обявяват схизма против Българската църква.
1872 г. – граф Игнатиев след лична визита до султана отстранява Махмуд Недим паша по чиято заповед до привременния български съвет в Ортакьой избира екзарх на основание на фермана.
1873 г. – граф Игнатиев предлага на Турция Левски да се съди и от българи, на които казва, че съдят обикновен крадец, заради думите на Апостола: „Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби.”
1876 г. – На Цариградската конференция за автономия на България никой не знае че месеци преди това Русия и Австро-Унгария сключват тайното Райхщадско споразумение за поделяне на Балканите
1877 г. – е подписана Будапещенската конвенция. Да не се допуснка образуване на голяма и сплотена българска държава, а в случай на уреждане на въпроса на международна конференция, да си оказват взаимна дипломатическа подкрепа, което се и случва на Берлинския конгрес.
1877 г. – руският консул в Цариград граф Игнатиев е уведомен телеграфически за конвенцията. Веднага зап
Коментиран от #116
18:31 23.03.2026
112 Бучко
До коментар #58 от "Стойко":Служил е на Руския цар. А Руския цар е бил Русия. В Русия всичко е било на Руския цар. Той е бил най-богатият човек на планетата.
Пукало му е на руския цар за някакви си задунайски селяни поданици на Османския султан.
Колко пъти си чул Руския цар да е поканил български селяни да му посетят двореца?
Взаимоотношенията на руския цар са били с османския султан. Карали са се за земи и влияние.
Затова и Руския цар назначава за губернатор на Задунайската губерния свой роднина, но роднината му не ще да е подчинен на руския цар и иска собствена държава. Така България става истинска държава, защото Фердинад я прави такава.
18:36 23.03.2026
114 Крум лоров
Лошо Лира, лошо Крумова!
18:36 23.03.2026
115 Тъпак
До коментар #104 от "Ми той":Голям тъпак!
Как не те е срам да плюел по Левски - долно прасе такова
18:37 23.03.2026
116 Лъжльо
До коментар #109 от "История в документи":Само като видя - " думите на Апостола (които не са негови): „Тоз който ни освободи, той ще да ни и пороби". и ми става ясно от кой шорошки сайт копирате простотии.
18:38 23.03.2026
119 За залък, ама комат
До коментар #52 от "Калмук":Сребролюбецът как ще иска да разпускат Велико НС като така излиза на улицата, а тогава вече затвориха заводи, фабрики, предприятия, безработица, инфлация 1000%. А другото крякащо за което пишеш, мисля че умря в лудницата.
18:40 23.03.2026
122 Възpожденец 🇧🇬
Същият граф, който иска смъртна присъда за
В. Левски, понеже отказва да е роб и да работи в полза на Русия.
Те смятат България за създадена от руския цар, тоест - за ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ.
В Санстефанския договор е писано и подписано, че Русия ОКУПИРА България и България плаща масрафа на окупационните войски.
И този ЗАРОБВАЩ "мирен" договор от 03.03.1878г. е превърнат в "светъл" национален празник, на който се веят РУСКИ знамена.
Редно е да се сложи КРАЙ на този измислен съветски "празник".
🙏Бог да пази България!🇧🇬
18:43 23.03.2026
125 НАЙ-$КЪПИЯТ а€ро- клуб "ГРАФА"
-Н€ ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€ ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!
18:46 23.03.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 седесарко
До коментар #34 от "Прав е Марков без да знае":абе тогава мината в Челопеч още не работеше, сигурно тия 30 тона ни ги е дал падишаха, та да се отсрамим........
18:51 23.03.2026
128 Миньоро
До коментар #34 от "Прав е Марков без да знае":Реално погледнато и сега сме в окупация, само че не военна, а икономическа. ЕС, НАТО и САЩ си преследват интереса и ни командорят на поразия. Отделно и Русия не спира да оказва влиянието си. Да не говорим за политиците които скачат по команда на гореспоменатите. Утехата за народа е, че живее в "демократична държава".
18:51 23.03.2026