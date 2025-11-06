Политолог: Ще правим комисия за Сорос, а публичните средства изтичат в бездънни ями

"Ние ще разследваме неправителствените организации, ще правим комисия за Сорос, а какво се случва с публичните средства, които ние години наред раздаваме за казуси, от които не произлиза нищо?". Това попита пред БНР политологът Лидия Даскалова относно създадената временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и неговите фондации на територията на България.

"Защо по-добре не се направи комисия, която да разследва какво се случи с милионите за магистрала "Хемус"? Какво се случи с дадените през 2018 г. 600 млн. за ремонт на язовири? Защо липсваха почти 6 см. от Северната скоростна тангента, за чийто ремонт бяха дадени между 180 и 200 млн. лв.? Защо не се фокусираме там, където реално има проблем - това е, че от публичните средства реално изтичат в едни бездънни ями милиони левове и не виждаме някакъв резултат", коментира тя.

Според нея се губи както парламентарно, така и медийно време за една комисия, от която няма да произлезе нищо. По думите ѝ причините за това са много.

Тя смята, че има тежко неразбиране за това как работят неправителствените организации. Когато донорите дават пари на която и да е организация, след това следват редица отчети, обясни Даскалова и добави, че в голяма част от неправителствените организации има много стриктни правила от гледна точка на отчетност и прозрачност.

"Това, което от десетилетие наблюдаваме, е, че всъщност темата за корупцията толкова се дъвче и то по такъв начин, че на хората сякаш им втръсна да слушат за нея, а това е огромната тема в България", изказа мнението си политологът в интервю за предаването "Преди всички". Според нея заради липсата на каквато и да е реакция години наред по този въпрос, държавата никога няма да постигне съществен напредък по редица ключови за страната сфери. За нея това е тема, по която трябва да се говори ежедневно. По думите ѝ трябва да има дългосрочна визия за това как да се справим с този проблем.

Няма държава без корупция, призна Даскалова, но добави, че при нас вече примерите стават видими дори отвън:

"Това е лицето, което показваме пред Европа и пред света - че ние през 2025 г. имаме 0 ефективност за справянето с корупцията".

Политологът коментира и гласуването на ГЕРБ "против" и "въздържал се" за създаването на комисията:

"ГЕРБ са направили разграничение дотолкова, доколкото се опитват все още да запазят облика си на европейци и евроатлантици. Когато трябва нещо важно да се гласува, аз съм далеч от мисълта, че ГЕРБ ще предаде "Ново начало". Просто в случая не е имало значение, защото са знаели, че вотът ще мине".

"Това, което вчера се случи - изявлението на Борисов за опитите да извади санкционирания Пеевски от "Магнитски" - не знам какво да добавим. Големият проблем е, че вече тази тема бе толкова скандална, но в същото време тя гръмна, но ние дори не се изненадахме. Това за мен е по-скоро големият феномен", коментира Лидия Даскалова, като подчерта, че е силно критична към това правителство.

Според нея бюджетът за следващата година е един "горещ картоф". Тя има усещането, че за пореден път има раздаване на пари "на калпак" в сфери, в които има нужда от тежки реформи. И даде пример с МВР.

"На фона на това раздаване на пари, в същото време гледаме абсолютно арогантно и безпардонно отношение към младите лекари. Този двоен аршин дразни".