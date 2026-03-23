Любослав Костов: Ако инфлацията се качва по асансьора – заплатите ни се качват по стълбите

23 Март, 2026 21:55 318 2

Следващият финансов министър ще трябва да прави два бюджета, защото докато минат изборите, докато се състави кабинет и бюджет, ще дойде време за Бюджет 2027

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-вероятно ще се захванат с редовен бюджет и ако има здрав разум ще се захванат с довършването на законодателната програма, която е включена в ПВУ, за да не загубят сериозна сума пари. Оставащите плащания за България са 2,5 млрд. евро, а не сме свършили много работа. А сега излезе парламентът във ваканция, остави няколко неща недовършени. Така че ако искат до юни месец да свършат нещо и да не загубим тези пари, това ще е другото нещо. Остава висящо как ще се развие ситуацията в Близкия изток. Това коментира старшият икономист в Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в извънредното студио на БТВ.

Всички говорят за петрол, но забравят други неща, като авиационно гориво, природен газ, торове и т.н. много разрушени доставки и икономическа стойност се случват в момента, подчерта той и добави, че се чака, за да се разбере в края на април кое ще е най-горещото, за да се вземат решения.

Ако инфлацията се качва по асансьора – заплатите ни се качват по стълбите, а когато това се случва, хората остават без дъх, заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Да, имаме една средна инфлация, но онези стоки, които ние потребяваме най-често, поскъпват малко повече. Цялата верига на ценообразуване трябваше да се изсветли. За съжаление 6-7 месеца не постигнахме нищо. Ние имаме няколко кризи, с които трябва да се борим, в условията без бюджет и без правителство. Следващият финансов министър ще трябва да прави два бюджета, защото докато минат изборите, докато се състави кабинет и бюджет, ще дойде време за Бюджет 2027. Не ми се мисли как ще бъдат таргетирани по адекватен начин доходите на хората, тъй като те трябва да бъдат на първо място. Доходите на хората присъстват във всички програми на партиите. Честността на изборите не се измерва през машините или през хартията, а след това, когато изгаснат прожекторите, обясни синдикалистът.

Миналата година разходите за персонал са нараснали с 20% на годишна база в целия обществен сектор, има и такива с 30%, 40% нагоре. Доходите обаче няма как да растат, ако икономиката не расте, изтъкна Богданов.

Въпреки инфлацията от Ковид насам средната заплата се удвои. В момента България е с най-ниска безработица в целия ЕС. Така че първият приоритет преди доходите трябва да бъде това, което дава доходите – да има икономически растеж, подчерта той.

Според него има риск заради политическа нестабилност и популизъм да се докараме до това хем да няма ръст на доходите, хем ще има рецесия, каквото се случи в Румъния и Гърция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Днес България е напред с 90 000 000 €,които банките отпуснаха на Гюровците да има да си харчат преди Великден.Куче влачи рейс!

    21:57 23.03.2026

  • 2 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Намерих разковничето на здравословния начин на живот - НЕ ГЛЕДАМ ТЕЛЕВИЗИЯ!

    21:58 23.03.2026

