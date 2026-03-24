Жена е с ампутиран крак след тежък жп инцидент край Исперих

Жена е в тежко състояние и с ампутиран крак, след като беше ударена от влак между жп гарите Дулово и Исперих. Графикът за движение на влаковете в участъка между две гари е нарушен, съобщи БНР.
Инцидентът е станал около 6:30 часа, на около 500-600 метра от спирка Руйно, при преминаването на пътническия влак №91101 по линията Силистра – Самуил.
По първоначална информация жената е навлязла неправомерно на железопътната линия. Машинистът е направил опит да спре, но не е успял, заради краткото разстояние.
Пострадалата е транспортирана в тежко шоково състояние в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра, където се е наложила ампутация на долен крайник над коляното. Състоянието ѝ остава тежко.
Заради инцидента е нарушен графикът за движение на влаковете в отсечката, като се очакват закъснения по направлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
Коментиран от #2
10:16 24.03.2026
2 лама Кифла
До коментар #1 от "Читател":даже ...."навлязла неправомерно"....а как ли се навлиза правомерно?
10:23 24.03.2026
3 Ивелин Михайлов
10:28 24.03.2026
4 ИВАН
10:28 24.03.2026
5 Това се Знае !
От Векове !
Не стой На пътя !
На Непреодолимото !
10:36 24.03.2026
6 Влакът ,,стрела"
Нещо не се връзва...
10:53 24.03.2026