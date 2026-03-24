Жена е с ампутиран крак след тежък жп инцидент край Исперих

24 Март, 2026 09:56 822 6

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е в тежко състояние и с ампутиран крак, след като беше ударена от влак между жп гарите Дулово и Исперих. Графикът за движение на влаковете в участъка между две гари е нарушен, съобщи БНР.

Инцидентът е станал около 6:30 часа, на около 500-600 метра от спирка Руйно, при преминаването на пътническия влак №91101 по линията Силистра – Самуил.

По първоначална информация жената е навлязла неправомерно на железопътната линия. Машинистът е направил опит да спре, но не е успял, заради краткото разстояние.

Пострадалата е транспортирана в тежко шоково състояние в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра, където се е наложила ампутация на долен крайник над коляното. Състоянието ѝ остава тежко.

Заради инцидента е нарушен графикът за движение на влаковете в отсечката, като се очакват закъснения по направлението.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    5 1 Отговор
    Тези журналисти къде учиха бълг.език !?Разстоянията са къси или дълги, не могат да бъдат “ кратки” .

    Коментиран от #2

    10:16 24.03.2026

  • 2 лама Кифла

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    даже ...."навлязла неправомерно"....а как ли се навлиза правомерно?

    10:23 24.03.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Прилича на неуспешно самоубийство.. как винаги се бутат на релсите точно когато влакът минава🤨

    10:28 24.03.2026

  • 4 ИВАН

    3 2 Отговор
    Още една от кафяволиките ще храним до живот, тегли народе български тежкия хомот.

    10:28 24.03.2026

  • 5 Това се Знае !

    2 0 Отговор
    Това се Знае !

    От Векове !

    Не стой На пътя !

    На Непреодолимото !

    10:36 24.03.2026

  • 6 Влакът ,,стрела"

    0 1 Отговор
    За колко време един влак изминава тези 5-600 метра и колко време му трябва на човек за да пресече разстоянието от 4-5 метра в габаритите на ж.п. трасето?
    Нещо не се връзва...

    10:53 24.03.2026

