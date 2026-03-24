КЗП затвори два хотела и заведение

24 Март, 2026 12:46 1 943 15

Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения, свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе решение за налагане на принудителни административни мерки по Закона за туризма, с които временно се преустановява дейността на три туристически обекта – два за настаняване и едно заведение за хранене и развлечения, разположени в курортен комплекс Боровец, в София и в Бургас.

Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения, свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без изискуемите удостоверения за категоризация или временни такива и ще останат в сила до отстраняване на установените нарушения и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания.

Подобни нарушения засягат пряко правата и сигурността на потребителите, както и подкопават прозрачността и доверието в туристическия пазар.

От КЗП напомнят на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции.


Подобни новини


  • 1 Мими Кучева🐕

    9 4 Отговор
    Мара Ананасова иска да ме лиже.💋🖕💋

    12:48 24.03.2026

  • 2 Много кофти

    7 0 Отговор
    Кокошкари, мутри от село... те си мислят, че мислят.

    12:50 24.03.2026

  • 3 Фафла Баровец

    12 0 Отговор
    Затварят ги, след края на сезона.

    12:57 24.03.2026

  • 4 ООрана държава

    16 2 Отговор
    Затворете и кауфланд, няма толкова скъсана дупка

    Коментиран от #6, #12

    12:57 24.03.2026

  • 5 Затвори два хотела но отвори две нови

    10 0 Отговор
    Частни болници насам народе там ти е мястото. Щом не знаеш какво да правиш вместо по хотели ще плащаш в частни болници хаирлия да е.Толкоз ви в акъла на българите. Не можете да се управлявате и ви крадат. Но ние ще ви управим.

    13:01 24.03.2026

  • 6 Напълно сме съгласни

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Самотаксуване въвели да не работят но то не става така. Трябва и да се подрежда и да се чисти но и двете неща са им последна грижа. Само лъжат хората. Два цента за амбалаж. По добре да се хвърли в кофата.

    13:05 24.03.2026

  • 7 кмета на врани кон

    9 0 Отговор
    тия от защита на потебителите ,защо непроверяват АВТОСЕВИЗИТЕ ,там е анархия ,особено да попаднеш на електичар за автомобили на ден сигурно гушва 1000 лева без дасе отЧита на НАП

    Коментиран от #10

    13:07 24.03.2026

  • 8 Червената шапчица

    7 0 Отговор
    Затворили ги защото си нямат водопад. 😢

    13:13 24.03.2026

  • 9 При

    5 0 Отговор
    Костинбродския всичко е "изрядно" , като него самия .

    13:20 24.03.2026

  • 10 Трапезен борец на корупцията 🥳

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "кмета на врани кон":

    Ти пусна ли сигнал до КЗП или до МВР или до Прокуратурата, или на 112?
    Ще свидетелстваш ли, че са ти взели пари без финансов документ ?

    13:28 24.03.2026

  • 11 Дечев

    4 0 Отговор
    Забравили да си платят кадето трябва

    13:33 24.03.2026

  • 12 Много сте прав

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Най-кухата и безполезна структура в държавата.. КЗП....(има и много други , но както и де е...) . Тези са преки защитници на големия и чужд монопол...затварят и глобяват само малки и обикновени фирми и заведения....но псевдо чужди инвеститори и техни партийни собственици на хотели и фирми....Не пипат!! ТРЯБВА ДА Я ЗАКРИЯТ ТАЗИ КЗП.....ОСтАВКА Бокл...уц...и!

    13:34 24.03.2026

  • 13 опааа

    1 3 Отговор
    Браво ! Така трябва ! Най-сетне са свършили някаква работа !

    13:41 24.03.2026

  • 14 Големите вериги

    3 0 Отговор
    Никой не ги проверява но те най не спазват правилата и са най алчни. Те успяха да формират страхотна печалба но са много алчни и искат още и още като влошават качеството и на всичкото отгоре въвеждат много лоши търговски практики от алчност.

    14:02 24.03.2026

  • 15 На всеки затворен хотел нова болница

    2 0 Отговор
    Отворена , слушах такъв репортаж по радиото , но се питам от къде има толкова пари българина в частни болници да лежи това е въпроса , че обича лукса но без да работи.
    Ми може да му отворят и частни Затвори там във лукс да си лежи като в частните болници. Много обича българина да лежи.

    14:09 24.03.2026

