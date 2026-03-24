КЗП затвори два хотела и заведение

Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе решение за налагане на принудителни административни мерки по Закона за туризма, с които временно се преустановява дейността на три туристически обекта – два за настаняване и едно заведение за хранене и развлечения, разположени в курортен комплекс Боровец, в София и в Бургас.
Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения, свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без изискуемите удостоверения за категоризация или временни такива и ще останат в сила до отстраняване на установените нарушения и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания.
Подобни нарушения засягат пряко правата и сигурността на потребителите, както и подкопават прозрачността и доверието в туристическия пазар.
От КЗП напомнят на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции.
1 Мими Кучева🐕
12:48 24.03.2026
2 Много кофти
12:50 24.03.2026
3 Фафла Баровец
12:57 24.03.2026
4 ООрана държава
Коментиран от #6, #12
12:57 24.03.2026
5 Затвори два хотела но отвори две нови
13:01 24.03.2026
6 Напълно сме съгласни
До коментар #4 от "ООрана държава":Самотаксуване въвели да не работят но то не става така. Трябва и да се подрежда и да се чисти но и двете неща са им последна грижа. Само лъжат хората. Два цента за амбалаж. По добре да се хвърли в кофата.
13:05 24.03.2026
7 кмета на врани кон
Коментиран от #10
13:07 24.03.2026
8 Червената шапчица
13:13 24.03.2026
9 При
13:20 24.03.2026
10 Трапезен борец на корупцията 🥳
До коментар #7 от "кмета на врани кон":Ти пусна ли сигнал до КЗП или до МВР или до Прокуратурата, или на 112?
Ще свидетелстваш ли, че са ти взели пари без финансов документ ?
13:28 24.03.2026
11 Дечев
13:33 24.03.2026
12 Много сте прав
До коментар #4 от "ООрана държава":Най-кухата и безполезна структура в държавата.. КЗП....(има и много други , но както и де е...) . Тези са преки защитници на големия и чужд монопол...затварят и глобяват само малки и обикновени фирми и заведения....но псевдо чужди инвеститори и техни партийни собственици на хотели и фирми....Не пипат!! ТРЯБВА ДА Я ЗАКРИЯТ ТАЗИ КЗП.....ОСтАВКА Бокл...уц...и!
13:34 24.03.2026
13 опааа
13:41 24.03.2026
14 Големите вериги
14:02 24.03.2026
15 На всеки затворен хотел нова болница
Ми може да му отворят и частни Затвори там във лукс да си лежи като в частните болници. Много обича българина да лежи.
14:09 24.03.2026