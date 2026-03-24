ЦИК финализира нови указания за секционните комисии

Централната избирателна комисия прие нови методически указания за работата на секционните избирателни комисии. Те се различават в зависимост от това дали секцията е в страната или чужбина, както и по вида на гласуването - само с хартиени бюлетини или смесено и с машини. Тези промени са важни за осигуряване на прозрачност и ефективност в изборния процес.

Указанията са структурирани в 4 части. Заместник-председателят на ЦИК Емил Войнов допълни:

"Първа част - предизборен ден, втора част - изборен ден, трета част - действие след закриване на изборния ден, четвърта част - предаване на книжата и материалите от тримата членове на СИК, на Районните избирателни комисии и на общинските администрации.

Методичните указания бяха многократно обсъждани в работна група и се различават от досега приеманите. Те са структурирани по такъв начин, който да улеснява членовете на Секционните избирателни комисии при изпълнение на техните задължения".

Все още приетите методически указания не са публикувани на сайта на ЦИК, но от обсъжданията стана ясно, че чувалите с изборните книжа и тези с изборните материали, които са в различни цветове (бели и черни), ще се запечатват с пломби. Изработката им ЦИК възлага на правителството.