Новини
България »
По 700 млн. лева на ден са внасяни в банките у нас през януари

24 Март, 2026 16:50 686 12

  • банки-
  • внасяне-
  • левове-
  • евро

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средно по 700 млн. лева на ден са били внасяни по сметки и обменяни в търговските банки у нас през първия месец от приемането на еврото, като в отделни дни сумата е достигала близо 1 млрд. лева дневно. Това посочи главният секретар на Асоциацията на банките (АББ) в България Джеймс Йоловски по време на банковата конференция "Banking Today 2026“.

По думите на Йоловски само в последните два работи дни на миналата 2025 година в търговските банки са били внесени на каса 1 млрд. лева, а в първите 2 работни дни на 2026 година внесената сума е достигнала 1,2 млрд. лева.

През първите 6 календарни дни от 2026 година са били реализирани 1,2 млн. броя тегления от банкомат на обща стойност 300 млн. евро, като за същия период са били осъществени 6 млн. плащания чрез ПОС терминал, което представлява средно по около 1 млн. плащания на ден.

Главният секретар на АББ заяви, че търговските банки са реализирали процеса по преминаване към еврото по успешен начин, като за да се случи това, са били инвестирани над 200 млн. евро. За успешния преход търговските банки са участвали в различни работни групи, включително съвместно с Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Министерството на финансите, като са осъществили и редица обучения.

Дежурните банкови клонове, работили и в събота, за да улеснят процеса, са били 100 на брой, уточни Йоловски, подчертавайки, че към края на февруари процесът по изтегляне на левовете от обращение може да се счита за приключил.

"Практически към края на месец февруари левовете в обращение са под 4 млрд. лева. Тенденцията при държавите, които преминават към еврозоната, е, че една част от националната валута остава несъбрана поради различни причини. Поради тези съображения към края на месец февруари можем да възприемем, че този процес практически е приключил. Оттук нататък ще се събират много малко оставащи суми“, каза Джеймс Йоловски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Объркана копейка

    6 6 Отговор
    Добре, че коцето запази лева.
    Преди това предотврати влизането ни в Шенген, предотврати ваксинирането/чипирането, забрани 5G-то и най важното е че не позволи самолети на НАТО да кацат на летище София.
    Каквото е каза го е изпълнил.

    Коментиран от #4, #7

    17:03 24.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    6 6 Отговор
    Слава богу скапания лев изчезна!

    Коментиран от #6

    17:14 24.03.2026

  • 4 Шашардисано шекелче

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Объркана копейка":

    Колежке, след началото на иранското СВО по колко евростотинки сменяме шекела или вече хич не се котира?

    17:28 24.03.2026

  • 5 Пр0ст нар0д

    2 2 Отговор
    А от февруари обмяната на лев в евро става без такси.
    И за какво не изчакахте още месец?

    17:30 24.03.2026

  • 6 тъй ли...

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Това може да го каже само родоотстъпник или някоя крива 4алм@,

    17:31 24.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня с коня

    0 2 Отговор
    дано сега ви наложат високи данъци и да ви вземат парите да видите как е във клуба на богатите

    17:33 24.03.2026

  • 9 Оня с коня

    0 3 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    17:34 24.03.2026

  • 10 Евролибераст

    2 1 Отговор
    Скоро няма да имате никакъв кеш.
    Ще блъскате денем и нощем а насреща само ще пишем на тефтера, че сте изкарали едиколкоси.
    То не ви се губи. Вервайте ми.

    17:34 24.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кой разбрал, разбрал...

    0 0 Отговор
    Ха познайте от първия път защо такава огромна парична маса е крита досега и от кого са откраднати тези пари. Към началото на 2026 г. банковите депозити на домакинствата в България отбелязват рекорден ръст, надхвърляйки 107 млрд. лв. Средно по 700 милиона внасяни на ден за всеки от изминалите вече около 70 рботни дни от 2026 каква цифра се образува. Всичко това са така наречените мъртви пари, защото не са инвестирани, не са в оббръщение и не носят никаква добавена стойност.В света съществуватдва вида хора, едните работят за пари, а другите парите работят за тях, но само ако са в обръщение. Затворени в буркани не носят печалба за никого. Средният годишен бюджет на България (разходи по Консолидираната фискална програма) за периода 2021–2025 г. показва тенденция на постоянен ръст, достигайки над 90 млрд. лв. Как ли би се устроила държавата ни с двойно по голям годишен бюджет и дали щяхме да сме най бедни в Европа? Само кражбите в "бедната България" ако се намалят поне наполовина, не само ще има много повече справедливост, но даже и Швецарците ще ни завиждат

    17:55 24.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове