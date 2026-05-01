Българинът работи срещу 12 евро на час

Европа продължава да се движи на две коренно различни скорости по отношение на заплащането, като България твърдо заема последното място в Европейския съюз. Според най-новите данни на Евростат, публикувани през пролетта на 2026 година, средният разход за един час труд у нас възлиза на едва 12 евро, съобщават от bTV. За сравнение, в Люксембург бизнесът плаща средно по 56,8 евро за същия работен час, което прави разликата между най-богатата и най-бедната икономика в блока почти петкратна.
Макар страната ни да остава на дъното по абсолютна стойност, статистиката отчита и един положителен прецедент. България е лидер в Европейския съюз по темп на нарастване на разходите за труд с годишен скок от 13,1%. Този ръст е значително над средния за общността, който е едва 4,1%. Въпреки това огромната дистанция спрямо държави като Дания (51,7 евро) и Нидерландия (47,9 евро) показва, че икономическата конвергенция след влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 година все още е в начална фаза.
От началото на текущата 2026 година минималната работна заплата у нас бе повишена до 1213 лева бруто. Въпреки това административното увеличение трудно компенсира изоставането в производителността. Според доклад на ОИСР от февруари 2026 година, българската икономика продължава да генерира ниска добавена стойност, което принуждава много сектори да разчитат основно на ниската цена на труда като единствено конкурентно предимство.
"Ниските възнаграждения продължават да бъдат един от основните фактори за трудовата миграция към Западна Европа", отбелязват анализатори. Според експерти дългосрочната стратегия за растеж на доходите не може да почива единствено на бюджетни решения, а изисква мащабни инвестиции в технологии и автоматизация, които да повишат ефективността на всеки изработен час.
Данните за 2025 и началото на 2026 година поставят Румъния (13,6 евро) и Унгария (15,2 евро) малко пред България, но и те остават в групата на нископлатените икономики в Източна Европа. На фона на рекордния бюджетен дефицит от 1,5 милиарда евро, отчетен само за първото тримесечие на 2026 година, въпросът за устойчивото вдигане на заплатите без риск за инфлацията става все по-критичен за правителството.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гост
Коментиран от #12
15:16 01.05.2026
6 Хахахаха
Коментиран от #11, #15
15:17 01.05.2026
7 Шпакловчик
То толкова и работят - спрягат глагола мотам се.
15:19 01.05.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
15:20 01.05.2026
9 Сзо
15:20 01.05.2026
10 някои изкарват повече
15:21 01.05.2026
11 Ахаа
До коментар #6 от "Хахахаха":Ти работиш, твоите пари Урсули и Гюровци ги взимат и ги дават на Украйна, а Русия ги взима от тях, ай кажи честно още ли ти е смешно? 😉
Коментиран от #21
15:22 01.05.2026
12 официалната
До коментар #5 от "гост":стъкмистика стъкмена от нищонеправещи калинки
15:23 01.05.2026
13 ДрайвингПлежър
Мдам... и тук е тънкият момент ЧЕ НИЕ ТАЗИ КОНВЕРГЕНЦИЯ ПО КРИТЕРИИТЕ НА МААСТРИХТ ТРЯБВАШЕ ДА СМЕ Я ПОСТИГНАЛИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО! Което прави приемането на еврото абсолютно незаконно и ни дава права или да се чупим или да договорим обезщетение за бруталното погазване на закона заради политическите им игрички!
Коментиран от #16
15:23 01.05.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Хахахаха":Има едно нещо наречено покупателна способност... и Рашаните са в топа на топа държави по покупателна способност, а ти и там си на абсолютното дъно заедно с Габон и Сомалия... всъщност за Габон не знам може и да са по-добре!
Коментиран от #23
15:25 01.05.2026
16 Въпрос
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Ако се върне лева цените ще са намалят ли на половина- не вярвам, тъй че файда..
Коментиран от #18, #24
15:25 01.05.2026
18 ганчо
До коментар #16 от "Въпрос":е лаком и голям тарикат на дребно
15:27 01.05.2026
21 Ким Чен Ун
До коментар #11 от "Ахаа":А защо не ги даваха през 2021 г.?
15:30 01.05.2026
23 вервай си
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Действително след 2002 рашките дръпнаха напред благодарение на съюзниците от САЩ. Но последните четири години калимерата нещо се пропука. В момента Просия се е запътила към 1990 те.
Коментиран от #26
15:33 01.05.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Въпрос":Не е въпрос на връщане на цени, а на фискална политика. Еврото не работи за нас!
Еврото винаги е било проинфлационно и ще се срине под тоя натиск!
Коментиран от #28
15:34 01.05.2026
26 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "вервай си":Що трябва да си вЕрвам - вЕрвам на данните публикувани от западните организации
Това са данни на МВФ, и Русия е в топа, изпреварваща държави като Германия и Япония
а ти си вярвай на урсулите... те и пералните бяха свършили руснаците...
15:37 01.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 за всеки случай
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":цените двойно заплатите половина с евро без евро все тая
15:44 01.05.2026
