Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Българинът работи срещу 12 евро на час

1 Май, 2026 15:07 978 29

  • надница-
  • българия-
  • евро

Ниските възнаграждения продължават да бъдат един от основните фактори за трудовата миграция към Западна Европа

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа продължава да се движи на две коренно различни скорости по отношение на заплащането, като България твърдо заема последното място в Европейския съюз. Според най-новите данни на Евростат, публикувани през пролетта на 2026 година, средният разход за един час труд у нас възлиза на едва 12 евро, съобщават от bTV. За сравнение, в Люксембург бизнесът плаща средно по 56,8 евро за същия работен час, което прави разликата между най-богатата и най-бедната икономика в блока почти петкратна.

Макар страната ни да остава на дъното по абсолютна стойност, статистиката отчита и един положителен прецедент. България е лидер в Европейския съюз по темп на нарастване на разходите за труд с годишен скок от 13,1%. Този ръст е значително над средния за общността, който е едва 4,1%. Въпреки това огромната дистанция спрямо държави като Дания (51,7 евро) и Нидерландия (47,9 евро) показва, че икономическата конвергенция след влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 година все още е в начална фаза.

От началото на текущата 2026 година минималната работна заплата у нас бе повишена до 1213 лева бруто. Въпреки това административното увеличение трудно компенсира изоставането в производителността. Според доклад на ОИСР от февруари 2026 година, българската икономика продължава да генерира ниска добавена стойност, което принуждава много сектори да разчитат основно на ниската цена на труда като единствено конкурентно предимство.

"Ниските възнаграждения продължават да бъдат един от основните фактори за трудовата миграция към Западна Европа", отбелязват анализатори. Според експерти дългосрочната стратегия за растеж на доходите не може да почива единствено на бюджетни решения, а изисква мащабни инвестиции в технологии и автоматизация, които да повишат ефективността на всеки изработен час.

Данните за 2025 и началото на 2026 година поставят Румъния (13,6 евро) и Унгария (15,2 евро) малко пред България, но и те остават в групата на нископлатените икономики в Източна Европа. На фона на рекордния бюджетен дефицит от 1,5 милиарда евро, отчетен само за първото тримесечие на 2026 година, въпросът за устойчивото вдигане на заплатите без риск за инфлацията става все по-критичен за правителството.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    10 3 Отговор
    А мургавия българин за колко?

    15:08 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лустрация

    23 0 Отговор
    В провинцията заплата е 600 евро никой няма да ти даде повече

    15:11 01.05.2026

  • 4 Гост

    6 2 Отговор
    Мога и 150 да Ви платя, Атанасова.

    15:15 01.05.2026

  • 5 гост

    25 1 Отговор
    8 часа по 12 еврака....96.кажи ги 100...за месец 2000 евро...кой луд го каза че българина получава тези пари...5 процента може,, и най вече в София...

    Коментиран от #12

    15:16 01.05.2026

  • 6 Хахахаха

    5 12 Отговор
    Ужас. А рашаните цял ден не могат да ги вземат!

    Коментиран от #11, #15

    15:17 01.05.2026

  • 7 Шпакловчик

    5 9 Отговор
    Само най-големите мързели работят за 12€/час.
    То толкова и работят - спрягат глагола мотам се.

    15:19 01.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Голема работа !Аз изкарвам по 20 евро на магистралата за 5 минути!💋🥳🤣👍

    15:20 01.05.2026

  • 9 Сзо

    17 0 Отговор
    Кой българин работи за 12 евро на час? Този в държавната администрация? Защото в частния бизнес в провинция 12 евро само могат да ги сънуват.

    15:20 01.05.2026

  • 10 някои изкарват повече

    7 0 Отговор
    Близо 200 действащи полицаи у нас работят незаконно като инструктори на кандидат-шофьори в свободното си време, съобщават ?В момента в учебните коли има около 200 действащи полицаи. Работят като инструктори. Времето, което държавата им е дала за почивка, те го прекарват в работа“.Специалистите категорично твърдят, че служителите на реда нямат законово право да извършват подобна дейност, но институциите си затварят очите. Зависимостите в системата стигат дотам, че собственици на измислени автошколи събират нерегламентирани такси между 5000 и 10 000 евро месечно, докато инструкторите използват личните си коли, като ги отдават фиктивно за 5 евро под наем.

    15:21 01.05.2026

  • 11 Ахаа

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Ти работиш, твоите пари Урсули и Гюровци ги взимат и ги дават на Украйна, а Русия ги взима от тях, ай кажи честно още ли ти е смешно? 😉

    Коментиран от #21

    15:22 01.05.2026

  • 12 официалната

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    стъкмистика стъкмена от нищонеправещи калинки

    15:23 01.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор
    оказва, че икономическата конвергенция след влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 година все още е в начална фаза.
    -----------------
    Мдам... и тук е тънкият момент ЧЕ НИЕ ТАЗИ КОНВЕРГЕНЦИЯ ПО КРИТЕРИИТЕ НА МААСТРИХТ ТРЯБВАШЕ ДА СМЕ Я ПОСТИГНАЛИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО! Което прави приемането на еврото абсолютно незаконно и ни дава права или да се чупим или да договорим обезщетение за бруталното погазване на закона заради политическите им игрички!

    Коментиран от #16

    15:23 01.05.2026

  • 14 Давид

    8 0 Отговор
    Да излезне и да го каже Радев ;) ей вие от ДС сте наистина много тъпи парчета . Кажете за колко на ден работи една ваша труженичка в квартала Епсон - Лондон на ден и на какво я осигурявате ;)

    15:23 01.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Има едно нещо наречено покупателна способност... и Рашаните са в топа на топа държави по покупателна способност, а ти и там си на абсолютното дъно заедно с Габон и Сомалия... всъщност за Габон не знам може и да са по-добре!

    Коментиран от #23

    15:25 01.05.2026

  • 16 Въпрос

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Ако се върне лева цените ще са намалят ли на половина- не вярвам, тъй че файда..

    Коментиран от #18, #24

    15:25 01.05.2026

  • 17 пусти социализъм

    4 0 Отговор
    Всякакви административни мерки само пречат на развитието.

    15:25 01.05.2026

  • 18 ганчо

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    е лаком и голям тарикат на дребно

    15:27 01.05.2026

  • 19 хххх

    2 5 Отговор
    Българинът работи за колкото се е договорил и съгласил. Никой не е длъжен да му плаща над договореното.

    15:28 01.05.2026

  • 20 Оги

    11 0 Отговор
    На месец: 168 часа х 12 = 2016 евро. Не знаех, че работя за толкова. В понеделник ще питам шефа, къде превежда половината ми заплата.

    15:28 01.05.2026

  • 21 Ким Чен Ун

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ахаа":

    А защо не ги даваха през 2021 г.?

    15:30 01.05.2026

  • 22 Гост

    11 0 Отговор
    Това са доста нагли манипулации. Замислете се малко. В САЩ минималното заплащане е около 18 долара или 14 евра. А в България е 12 евра. Наистина ли мислите че сме там вече?

    15:33 01.05.2026

  • 23 вервай си

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Действително след 2002 рашките дръпнаха напред благодарение на съюзниците от САЩ. Но последните четири години калимерата нещо се пропука. В момента Просия се е запътила към 1990 те.

    Коментиран от #26

    15:33 01.05.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Въпрос":

    Не е въпрос на връщане на цени, а на фискална политика. Еврото не работи за нас!
    Еврото винаги е било проинфлационно и ще се срине под тоя натиск!

    Коментиран от #28

    15:34 01.05.2026

  • 25 Нанай си

    3 0 Отговор
    Къде го това 12 евро, за свирки ли

    15:36 01.05.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "вервай си":

    Що трябва да си вЕрвам - вЕрвам на данните публикувани от западните организации
    Това са данни на МВФ, и Русия е в топа, изпреварваща държави като Германия и Япония
    а ти си вярвай на урсулите... те и пералните бяха свършили руснаците...

    15:37 01.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 за всеки случай

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    цените двойно заплатите половина с евро без евро все тая

    15:44 01.05.2026

  • 29 Медийни лъжи

    2 1 Отговор
    Първо ставката не е часова и вото като разделиш чиста заплата от около 500 евро чиста заплата на средно 21 работни дни по 8 часа идва някъде от около 3 евро на час! Къде са тия 12 евро на час, ма оуууууууууу?!

    15:47 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове