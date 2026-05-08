92.52% от левовете са изтеглени от обращение

8 Май, 2026 21:00 707 18

Извън касите на Българската народна банка остават 2.3 млрд. лева в банкноти и монети

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към 8 май 2026 г. процесът по изтегляне от обращение на левови банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. Това съобщиха от Българската народна банка.

Към отчетната дата са изтеглени 92.52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на Българската народна банка остават 2.3 млрд. лева в банкноти и монети.

Към същата дата евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8.4 млрд. евро и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в България, напомнят от БНБ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    12 15 Отговор
    Левът ще се върне.Еврото е временно явление.

    Коментиран от #3

    21:01 08.05.2026

  • 2 Брависимо

    11 3 Отговор
    На мен и Еврото ми изтеглиха в магазина , за електричество , вода ,гражданска за три месеца и заплатата не стигна да заредя повече от 30 Евро гориво. Сега хайде на заеми , а още е далече до 26 май. добре ,че има коприва ,лапат и охлюви щото и забрана за риболов има нищо ,че няма значение рибата дали хвърля хайвер в студената и мътна вода или не.

    21:06 08.05.2026

  • 3 Град Козлодуй

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най ми харесваха Виденовите левчета.....даваш три хиляди лева, а насреща получаваш един долар .

    21:13 08.05.2026

  • 4 Резултатаи от еврото

    7 3 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:

    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов, --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мещ април 2026
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на

    Коментиран от #7, #8, #18

    21:20 08.05.2026

  • 5 Хахаха копейкина

    4 5 Отговор
    Идеално. Отървахме се от тази смет най-накрая.

    21:27 08.05.2026

  • 6 Еврокопейкa

    7 4 Отговор
    Никога не съм обичал лева защото в корекома не го искаха това беше бай тошово време

    21:28 08.05.2026

  • 7 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Резултатаи от еврото":

    Като нямаш от 7 години правиелство кой ще дойде бе пуйка? А сега с московско правителство ептен ще чакай инвестмънт груп да дойде хахаха

    Коментиран от #13

    21:29 08.05.2026

  • 8 Мунчовци

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Резултатаи от еврото":

    Ама как така ? На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Радев ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?

    Коментиран от #15

    21:30 08.05.2026

  • 9 Дзак

    2 2 Отговор
    За да се върне Лева, трябва да се изчистят дълговете на държавата! Трябва обществено съгласие.

    21:31 08.05.2026

  • 10 Фори

    4 2 Отговор
    4.20 процента от левовете държат от Възраждане. Като върнат лева веднага ще ги извадят!

    21:32 08.05.2026

  • 11 Феникс

    2 3 Отговор
    Ще ги върнете скоро и ушите ви ще плющят!

    21:34 08.05.2026

  • 12 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Останалото е в зайчарника

    21:43 08.05.2026

  • 13 Резултатаи от еврото

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Не говори общи глупости и коменирай безработицата и инфацията. С. негативното увеличаване на промишлемостта?

    21:44 08.05.2026

  • 14 Браво ,Марче

    1 1 Отговор
    А сега ако ти стиска , кажи защо още има ЛЕВОВЕ 👋

    Коментиран от #16

    21:46 08.05.2026

  • 15 Резултатаи от еврото

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчовци":

    Коментирай фактите от постинг 4, На хората им омръзнаха да глупости като твоите.

    21:46 08.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Борба за икономии,никой не помни

    0 0 Отговор
    Европеците закачиха слабото евро за силния лев, за да теглят кредити в левове

    22:00 08.05.2026

  • 18 хохохо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Резултатаи от еврото":

    Като бяхме с лева, се спъвахме на инвеститори.....На турците дават да правят автомобили.....на нас ни дават да правим капачките на гумите им.....Лош матрял, ама всеки си мисли, че е най великия в цял свят. Тръгнахме към дъното още в далечната 9 септември 1944 година.

    22:06 08.05.2026

