92.52% от левовете са изтеглени от обращение

Към 8 май 2026 г. процесът по изтегляне от обращение на левови банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. Това съобщиха от Българската народна банка.
Към отчетната дата са изтеглени 92.52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на Българската народна банка остават 2.3 млрд. лева в банкноти и монети.
Към същата дата евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8.4 млрд. евро и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението.
От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в България, напомнят от БНБ.
3 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Най ми харесваха Виденовите левчета.....даваш три хиляди лева, а насреща получаваш един долар .
21:13 08.05.2026
4 Резултатаи от еврото
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мещ април 2026
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на
Коментиран от #7, #8, #18
21:20 08.05.2026
До коментар #4 от "Резултатаи от еврото":Като нямаш от 7 години правиелство кой ще дойде бе пуйка? А сега с московско правителство ептен ще чакай инвестмънт груп да дойде хахаха
Коментиран от #13
21:29 08.05.2026
8 Мунчовци
До коментар #4 от "Резултатаи от еврото":Ама как така ? На мен Кашпировски ми каза по радиоточката, че като спечели Радев ше гледаме пак съвеЦка телевизия и бозата ше стане пак 6 стотинки, няма ли да стане, а ?
Коментиран от #15
21:30 08.05.2026
13 Резултатаи от еврото
До коментар #7 от "Хахахаха":Не говори общи глупости и коменирай безработицата и инфацията. С. негативното увеличаване на промишлемостта?
21:44 08.05.2026
15 Резултатаи от еврото
До коментар #8 от "Мунчовци":Коментирай фактите от постинг 4, На хората им омръзнаха да глупости като твоите.
21:46 08.05.2026
18 хохохо
До коментар #4 от "Резултатаи от еврото":Като бяхме с лева, се спъвахме на инвеститори.....На турците дават да правят автомобили.....на нас ни дават да правим капачките на гумите им.....Лош матрял, ама всеки си мисли, че е най великия в цял свят. Тръгнахме към дъното още в далечната 9 септември 1944 година.
22:06 08.05.2026