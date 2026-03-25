21-годишен загина при тежка катастрофа край Садово

25 Март, 2026 09:41 773 3

Сблъсъкът е станал между камион и лек автомобил

Светослава Ингилизова

Мъж на 21 години е загинал при катастрофа между тир и лек автомобил край Садово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив, предаде БТА.

Загиналият е бил пътник в лекия автомобил. Смъртта му е констатирана на място от пристигналия медицински екип. 20-годишният шофьор на колата няма сериозни наранявания и е отказал хоспитализация. В болница за наблюдение е оставен друг негов спътник, който е на 15 години. Зад волана на тежкотоварния камион е бил 32-годишен мъж.

Тестовете за алкохол и употреба на наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни, като са дадени и кръвни проби за химически анализ. На мястото на инцидента е извършен оглед. Причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се разследват в рамките на образуваното досъдебно производство в РУ-Асеновград.


  • 1 Гост

    9 1 Отговор
    Гъзарщината да покажем колко сме велики не прощава! Сега родителите му ще трябва да се бръкнат дълбоко като родителите на шуменския Жечко, несебърския Бургазлиев и ред други за да може "правосъдната"система да го спаси. Съболезнования на родителите на загиналото момче.

    09:47 25.03.2026

  • 2 Понякога

    5 0 Отговор
    диагнозите са с не добър прогнозен резултат (BMW в случая). Въпреки превантивните палиативните грижи...

    10:05 25.03.2026

  • 3 вижте марката

    3 0 Отговор
    на колата и повече не питайте.

    10:37 25.03.2026

