„Мяра“: 52% приемат, че войната в Иран е реална заплаха за България

25 Март, 2026 10:42 431 7

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мнозинството българи виждат реална заплаха за страната ни от конфликта в Иран, но като че ли не се усеща толкова лична застрашеност. Рисковете за страната се осъзнават, но явно не преминават в съзнание за риск за самия себе си. Това са част от изводите от независим сондаж на социологическата агенция „Мяра“.

Конфликтът в Иран и Близкия изток представлява реална заплаха за България, приемат 52,3% от запитаните, а 29,1% са на мнение, че конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за България. Останалите се колебаят в отговора си.

Надпреварата за достигането на 4% е оспорвана. Няколко политически сили имат реален шанс да постигнат резултат, който би им позволил парламентарно представителство

Дали конфликтът представлява лична заплаха – този въпрос предизвиква повече колебание. 30,7% приемат мнението „Конфликтът в Иран и Близкия изток представлява реална заплаха за мен лично“, но 44,6% са на противоположното мнение: „Конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за мен лично“.

Разбираемо, най-младите са и онези, които в по-голяма степен се колебаят в отговорите си. В същото време, чувството за застрашеност на страната се оказва като че ли по-високо в столичния град за сметка на по-малки населени места. Възможно е това да има своите обективни предпоставки, но възможно е да се дължи и на концентрацията на политизирани прослойки именно в столицата – с по-активно отношение към процесите.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната статистична грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на близо 54 000 души.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Седиш си мирен

    5 0 Отговор
    И неутрален и няма никакви заплахи от страна на Иран.

    10:45 25.03.2026

  • 2 Някой

    5 0 Отговор
    Ще има инфлация заради горивата. Да благодарят за това на терористите Сатаняху и Тръмп.

    10:47 25.03.2026

  • 3 хъхъ

    4 0 Отговор
    Уклончиви въпроси. "Мяра" ги е страх да зададат въпрос - Смятате ли САЩ и Израел за агресори?

    10:50 25.03.2026

  • 4 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Агресията срещу Иран е заплаха за националната ни сигурност!!!!!!!!!! Не бъркайте нещата и не завоалийрайте правилните въпроси и отговори с хибридни лъжи и инсинуации. Световните ционистки сатани от Тел Афиф и Фашистгтон са опасността за нашата сигурност. Не Иран!!!

    10:52 25.03.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Хитро!

    10:57 25.03.2026

  • 6 Българин

    0 0 Отговор
    Българите винаги сме били прагматични, и са се нагласяли спрямо силните, без да се дървят много. За това нашите най-любими политици са бай Тошу, Царя, Бойко.
    И слава Богу, че и сега вискчи разбиорат, че трябва да служим на Тръмп и на Израел, ако искаме да се запазим мира и живота.

    11:00 25.03.2026

  • 7 Сила

    1 0 Отговор
    Малък , но много" умен " народ ....БГ то , приматите !!!
    Страхуват се от абстрактни неща по Света , но не изпитва страх от ежедневните си ужаси у дома !!!

    11:01 25.03.2026

