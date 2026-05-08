Новини
България »
София »
„Мяра“: Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

„Мяра“: Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

8 Май, 2026 10:43 805 7

  • мяра-
  • социология-
  • румен радев-
  • правителство

Усещането за по-голяма прозрачност се свързва и с по-активното присъствие на полицията в процеса срещу купуването на гласове

„Мяра“: Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очакванията на българските граждани към новата власт са ясно подредени по приоритети. На първо място стои бързото приемане на държавния бюджет, следвано от мерки за ограничаване на ръста на цените. Третият основен акцент е свързан с ревизия на предходния политически модел.

Почти наравно с него се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени. Данните показват още, че според преобладаваща част от обществото служебното правителство се е справило с организацията на честни избори.

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 4 и 7 май 2026 г. сред 800 пълнолетни български граждани. Стохастичната грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Според резултатите 63,5% от анкетираните смятат, че последните избори са били по-честни в сравнение с предходните. 17,2% ги определят като сходни по ниво на честност, а 8,2% - като по-нечестни. Останалите не дават отговор. Анализът отбелязва, че възприятията за честност често се влияят и от политическите предпочитания, като поддръжниците на победилата формация по-често оценяват вота положително.

Усещането за по-голяма прозрачност се свързва и с по-активното присъствие на полицията в процеса срещу купуването на гласове. 65,4% от участниците в проучването смятат, че органите на реда са се справили по-добре в сравнение с предишни избори, 15,3% не отчитат промяна, а 7,4% виждат влошаване. Според 68,4% от анкетираните служебното правителство като цяло се е справило добре с организацията на изборния процес, докато 17,6% са на обратното мнение, а 14% не могат да преценят.

При въпрос да посочат до три основни приоритета пред новата власт, 56,8% отговорите включват приемането на бюджета. Действия срещу спекулативното повишаване на цените са посочени в 50,1% от случаите, а ревизия на т.нар. корупционен политически модел - в 35,4%. Следват съдебната реформа (31%), борбата с олигархични зависимости (20,2%), намаляване на социалните неравенства (18,8%), ограничаване на държавните разходи (18,2%), избор на нов Висш съдебен съвет (15,5%), както и мерки, свързани с последиците от международни конфликти (14%). Обезпечаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост се посочва в 8,9% от отговорите, а 6,6% не могат да изведат конкретен приоритет. Тъй като анкетираните са давали повече от един отговор, общият сбор надхвърля 100%.

Обобщението на данните показва, че социално-икономическите теми остават водещи в обществените нагласи, но силно присъства и търсенето на по-голяма справедливост и институционална промяна.

Фиш на изследването

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 4 и 7 май 2026 г. сред 800 пълнолетни български граждани. Стохастичната грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Цените ще намалеят, но и количествата вече ще са в мл., гр., а храната в калории. Радев зане най-добре как се прави войнишки порцион.

    10:48 08.05.2026

  • 2 Тази Статистика !

    6 0 Отговор
    Няма Значение !

    Просто Начина на попълване на Народаното Събрание !

    Не Отразява !

    Съотношенията !

    В Обществото !

    10:55 08.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Цените се морят с глад, инфлация с недоимък!
    Хайде да видя как ще стане със закон да ги спрете!

    11:03 08.05.2026

  • 4 Коко

    7 1 Отговор
    Водещите очаквания към новата власт са възмездие за геноцида и връщане на откраднатите милиарди.За сведение на агенция Мяра

    11:08 08.05.2026

  • 5 Га крадаа

    6 1 Отговор
    Водещите очаквания са съд и присъди за Герб/СДС, всичките ДПС, БСП и слугите им.

    11:13 08.05.2026

  • 6 4567

    1 1 Отговор
    Е, най-после! Влизам в магазина - 1 слон 2 €, брей, фризер нямам, хладилникът малък, ще се развали пущината, ако го купя. Я да дам още 3€ и да купя едно пиле.

    12:00 08.05.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Всички герберуги и розови понита искаха в еврозоната а сега Радев да се оправя с инфлацията.Безгранична наглост.

    12:11 08.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове