Дечев: В мое лице колегите министри имат съюзник в борбата с престъпността

Дечев: В мое лице колегите министри имат съюзник в борбата с престъпността

25 Март, 2026 13:26 637 12

  • емил дечев-
  • борба-
  • престъпност

Дечев също отговори на въпрос за Петьо Петров Еврото, като потвърди думите на и. д. главен секретар на МВР, че Сърбия е съобщила само, че бившият следовател не е задържан в западната ни съседка

Дечев: В мое лице колегите министри имат съюзник в борбата с престъпността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В мое лице колегите министри ще видят съюзник в борбата с престъпността, включително и в частност със злоупотребата с публични и държавни средства, които вместо да отиват за така нужната на България модерна инфраструктура и други видове инфраструктура, да отиват в частни джобове“ – това заяви след заседанието на Министерския съвет служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Дечев също отговори на въпрос за Петьо Петров Еврото, като потвърди думите на и. д. главен секретар на МВР, че Сърбия е съобщила само, че бившият следовател не е задържан в западната ни съседка.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕлПалячо

    7 8 Отговор
    хахаха, сериозно ли ве льольо, лъжлив като демерджиев, мазни и хлъзгави ментараджии

    13:35 25.03.2026

  • 2 Перо

    9 2 Отговор
    Македонистът не знае ли, че Пепи еврото си живее необезпокоявано в Солун! Защо министъра се прави на разсеян и не направи запитване, дали това лице пребивава законно там!

    Коментиран от #4

    13:35 25.03.2026

  • 3 Супер

    3 1 Отговор
    Хайде наздраве.

    13:36 25.03.2026

  • 4 За благото на правото

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Ами ако знаеш, че е в Солун защо не дадеш адреса на Пепи еврото на министъра?

    Коментиран от #10

    13:39 25.03.2026

  • 5 дьоикасз

    5 2 Отговор
    Дечо почваи да работиш ако ще работиш, стига приказки. ГЕРБ крадците са похарчили парите за пътища за 4 г напред??? Писали са 500 милиона евро за мантинели и са взели парите??? Какво чакате??? Сега по списък и кои ограби парите. Всички наред до последната крадлива калинка на ГЕРБ и в затвора. Какво само приказвате. Милиардите ограбени, пътищата ги няма, и виновни пак няма??? Къде са парите??? Кой ги ограби??? Къде са отчитали за чекмеджето??? До кога ще ви плащаме сметката ние обикновените българи??? Слава на Господ Иисус Христос имаш данните, почваите ги наред. Ако ще работите, почваите.

    Коментиран от #8

    13:40 25.03.2026

  • 6 Ти май си вярваш

    6 0 Отговор
    Дечев, вярваш ли си сам на приказките? Дай още някоя велика акция с окошарен озъбен от страх цинга и си готов с честните избори. Клоуни и палячовци сте цялата менажерия гюрова, но малко ви остана.

    13:46 25.03.2026

  • 7 Браво чуек

    2 0 Отговор
    Трябват съюзници в борбата с атлантическата престъпност.

    13:46 25.03.2026

  • 8 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "дьоикасз":

    ФАКТИИИИИ ДОКОГА ТЕК ПОСТОЯННИ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ОТ НИКОГО ЕДНИ ДРАСКАТ ГНУСОТИИ ЛЪЖИ ПОМИИ КЛЕВЕТИ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ И ТОВА Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ПИТАМ КОЙ ГИ Д ЪРЖИ ТЕЗИ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ПОМИИ ГНУС

    13:48 25.03.2026

  • 9 Промяна

    4 0 Отговор
    СЛУЖЕБНИЦИТЕ НАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗБОРИТЕ ВЕЧЕ СЪВСЕМ СЕ ОВЛАСТИХА ЯКО СЛУГУВАТ НА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ СЛУЖЕБНИЦИТЕ АМА БЪЛГАРИТЕ ВИЖДАТ ЯСНО С НАШЕТО МВР ДОКОГА ЛИ

    13:50 25.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 протеста

    0 1 Отговор
    Така е господин министър , ама не проверявате една декларация с един стар Опел вътре.Хората тази проверка чакат .

    14:00 25.03.2026

  • 12 българка

    3 0 Отговор
    Е, то какво да се очаква от такъв министър ? като министър в Министерството на правосъдието беше също толкова нелеп.....Ама, очевидно е удобен.

    14:01 25.03.2026

