Борбата с градушките: Вече не са обикновени облаци, а са суперклетки

15 Май, 2026 11:26 1 789 11

Мария Атанасова

Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците в Сливенско заради риска от опустошителни градушки. През последните дни мощни купесто-дъждовни облаци преминаха над региона, поставяйки под напрежение системата за защита.

Сезонът на градушките започна активно още в средата на април, но истинското изпитание дойде след първите 10 дни на месец май. Над територията на Сливенска и част от Ямболска област, за която отговаря Регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село, се развиха клетки, които наложиха масирано въздействие.

Регионалният директор Даниела Мушкова коментира действията за справяне със стихията:

"Тези облачни масиви бяха обработвани от нашите ракетни площадки залпово, за да можем да наситим колкото е възможно повече облака с активната съставка – това е сребърният йодид, и да можем да променим структурата и съотношението между вода и град, за да намалим размерите на града и съответно силата, с която те нанасят удари върху продукцията на земята. За Жельо войвода и за Гълъбинци – това са населени места, ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която е подложена в един много продължителен период на въздействията на – специално при нас е градобитен район – на въздействията на градушките".

Променящият се климат също дава своето отражение в борбата с градушките. Вече не става дума за обикновени облаци, а за суперклетки, които достигат огромна височина и носят т.нар. "сух град".

"В последните години обаче се увеличи честотата на мощната купесто-дъждовна облачност, която достига почти до горната граница на атмосферата. Такива процеси преди време са били рядкост – веднъж на няколко години, докато от 2019 година насам аз лично съм свидетел на пет такива процеса, които в пет последователни години нанесоха огромни поражения. Те не могат да бъдат спрени засега с никакви способи, които хората могат да използват".

"Трябва да имаме едно наум за нашето отношение към природата и начина, по който се отнасяме към това, което ни заобикаля", категорична бе Мушкова.

Новите реалности заради изменението на климата налагат и търсенето на нови начини за справяне с ледената стихия.

"Засега нашата дирекция от север, от изток и от юг няма съседни дирекции. Ако се постигне цялостно покритие на страната, тогава нещата ще изглеждат по различен начин. Ние няма да приемаме в защитата си готови сформирани клетки, които да дават такива щети. А пък за методите за усъвършенстването на борбата с градушките, аз съм убедена, че натам се върви – към ползването и на нови по-безопасни методи. Надявам се в бъдеще нещата да се усъвършенстват и да станем свидетели на нови методи, с които да се борим срещу такива екстремни явления".

Командният пункт на Регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село координира работата на десетки ракетни площадки в региона. Решенията се вземат за секунди на база радарни данни.

"През месец май обикновено ние провеждаме между 7 и 9 активни въздействия. През месец юни те стигат до 15, тъй като тогава и влажността на въздуха е голяма, и вече с напредване на времето температурите стават много по-високи и се създават условия за издигане на облаците на такава височина, която предполага образуване на град. Всяко издигане на облак над нулевата граница предполага образуване на лед и това няма как да се предотврати".

Прогнозата за следващите седмици остава несигурна, а екипите в Старо село са в 24-часова готовност. За земеделците от Сливенското поле остава надеждата, че технологиите ще успеят да смекчат ударите на природата в този тежък сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не са обикновени облаци, а са спящи

    15 1 Отговор
    суперклетки
    на радикалните джихадисти

    Коментиран от #2, #9

    11:36 15.05.2026

  • 2 Тихо бе

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "не са обикновени облаци, а са спящи":

    Хората реват за още пари въпреки нищоправенето си. Тая агенция е абсолютно безпредметна. Над населени места не се стреля, а облакът се засява от самолет със сребърния йодит.

    11:50 15.05.2026

  • 3 евро стандарт

    12 1 Отговор
    една ракета не пуснаха еврошмекерите

    12:01 15.05.2026

  • 4 Перо

    10 6 Отговор
    Защо не закриха тази агенция за борба с градушките? Напълно са безполезни и са излишно бреме на бюджета!

    12:01 15.05.2026

  • 5 Бръм

    14 1 Отговор
    Колко общо имат суперклетките с масивите от фотоволтаици!?
    Аз наблюдавам силно изменение на земеделските площи във полета за фотоволтаици през последните има/няма 10г.
    Па знам ли, може да е палмата в млякото.

    Коментиран от #10

    12:02 15.05.2026

  • 6 Процесор Крантаджиев

    6 2 Отговор
    Ковидът-19 лети към нас на талази, стрепяйте с останалите ваксини по небето! Не жалете лекарствата, американците са измислили вече новите ваксини срещу ханта-вируса.

    12:12 15.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ицо

    3 0 Отговор
    И облаците вече не са като едно време:)

    13:22 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не пич

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бръм":

    Не си прав,ковидът е виновен до голяма степен,след това е войната с Иран,после идва и войната в Украйна,а и инфлацията и тя е виновна,а най накрая и най много идва човешката глупост…

    13:32 15.05.2026

  • 11 Може да се изполват

    2 0 Отговор
    Дронове които да летат над облаците

    13:45 15.05.2026

