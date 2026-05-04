Прокуратурата с отчет: Постигнахме 98% осъдителни присъди през 2025 година

4 Май, 2026 17:46 608 12

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тенденция към спад на повечето видове престъпления, увеличаване на разкриваемостта и на броя на прокурорските преписки през 2025 г. в сравнение с предходните две години, по-висока ефективност на наказателното преследване - това са част от изводите в Доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2025 г. Докладът е изготвен на основание чл.138а от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Това става ясно от публикуван Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2025 г., който публикуваме без редакторска намеса:

"Регистрираните през 2025 г. престъпления са 80 884 - по-малко в сравнение с предходната 2024 г. и с 2023 г. (съответно 86 049 и 84 225). Най-голям дял продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и икономическите престъпления. Престъпленията против личността намаляват спрямо 2024 г., но остават над нивата от 2023 г.

Устойчив ръст и то за последните три години се отчита при незаконната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори, както и при проявите на домашно насилие. През 2025 г. регистрираните престъпления, свързани с наркотици, са 7503, при 6713 през 2024 г. и 5691 през 2023 г.

През 2025 г., съпоставено с предходните две години, се наблюдава ръст и по всички основни показатели, отчитащи работата на прокурорите по дела за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори. Данните показват, че броят на наблюдаваните досъдебни производства се е увеличил със 7.8% спрямо 2024 г. и с 25.6% спрямо 2023 г. Увеличението на престъпленията, свързани с наркотични вещества, отразява динамиката на този вид престъпност и взаимовръзката ѝ с други противоправни прояви, както и необходимостта от засилен и координиран институционален отговор.

Дейността на прокуратурата се характеризира с висока натовареност. През 2025 г. прокурорите в страната са работили по 297 358 преписки и 226 535 досъдебни производства. Запазва се трайно висок делът на решените от прокурор преписки спрямо наблюдаваните преписки - 96%.

Приключените в законоустановените срокове разследвания са 99,6 %, което е показател за добра организация и ефективен контрол върху процеса на разследване. Делът на решените дела от прокурор в едномесечен срок е 97%. Наблюдава се устойчивост в броя на прокурорските актове, внесени в съда - 27 732. На съд са предадени 29 762 лица.

Делът на осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове спрямо всички лица, по отношение на които е постановен окончателен съдебен акт през 2025 г., достига 98 %, което е показател за високо качество на обвинителната дейност. Същевременно делът на оправдателните присъди остава нисък (2%), а върнатите от съда дела запазват незначителен относителен дял - около 3%, което е показател за качеството на разследванията и внесените прокурорски актове.

Засилена активност се отчита по делата от особен обществен интерес, включително делата за организирана престъпност и престъпления, засягащи публичните финанси. Увеличава се броят на наблюдаваните производства, на внесените в съда прокурорски актове и на осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт като едновременно с това намалява броят на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт.

Засилено и ефективно е международното правно сътрудничество. Престъпността все по-често има трансграничен характер, като засяга две и повече държави и затова ефективното противодействие на престъпленията от всяка от засегнатите държави е взаимносвързана и обща цел. От други държави за изпълнение са получени 2121 молби за правна помощ при 1843 за 2024 г. и 1449 - за 2023 г., а Европейските заповеди за арест са 252 при 244 през 2024 г. и 229 за 2023 г.

902 са получените от други държави Европейски заповеди за разследване, които все повече се утвърждават като ефективен инструмент за международна правна помощ при събиране на доказателства, основан на принципа на взаимното признаване на съдебни решения в правото на ЕС.

В годишния доклад за дейността на ПРБ и разследващите органи се отбелязва, че създаването на качествена нормативна рамка е важна предпоставка за провеждането на всестранно, обективно и пълно разследване. Предизвикателствата пред разследването на киберпрестъпления и масовото навлизане на електронните услуги, изискват подходяща обезпеченост с експерти и технологии за целите на наказателното производство, е друг от изводите в документа.

Съгласно ЗСВ докладът за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2025 г. е изпратен на Висшия съдебен съвет".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 50% съкращения

    9 0 Отговор
    и реподбор, другото е ала бала

    17:48 04.05.2026

  • 2 гражданин

    12 0 Отговор
    Таква голяма лъжа и банският бандит не можеше да измисли !!!

    17:49 04.05.2026

  • 3 Пустиня(к)

    11 0 Отговор
    Докат не осъдите двата моржа и ги не набутате у дранголника мое само да мълчите!

    17:50 04.05.2026

  • 4 лили

    11 0 Отговор
    Кажете колко бандите с имунитет сте вкарали до сега в затвора , защото точно вие ги пазите ,а не съдите !! !!

    17:50 04.05.2026

  • 5 хахахаха

    7 0 Отговор
    това е вица на годината

    17:52 04.05.2026

  • 6 Значи

    11 0 Отговор
    нищо ! Гепил една бира и осъден !

    Коментиран от #7

    17:52 04.05.2026

  • 7 гепил милиарди

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Значи":

    опрадван...

    17:55 04.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Постигнахме 98% осъдителни присъди

    7 0 Отговор
    а колко % са условните
    и що няма осъден чекмеджар

    няма конкретна статистика по пол, времетраене, ефективни и условни, по видове престъпления и по колко средната присъда

    18:01 04.05.2026

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Колко от присъдите са плод на споразумение между прокуратурата и обвиняемият?
    Айде дайте тази статистика!

    18:17 04.05.2026

  • 11 Иванчо

    0 0 Отговор
    От 100 дела,вкарат 2за съд и по тях има осъдителни присъди ,въпреки,че останалите 98 са спрени и прекратени успеха е 100 процента

    18:51 04.05.2026

  • 12 Не желая унижението им

    0 0 Отговор
    Да изпольвам представката "но или ама " за работата им в ооределени региони . Направляват и се обграждат с служители на кат в функция бухалка с фанатични наклоности което силно претеснително особено за християнския начин на живот като се позовават на крайни религозни мюсолмански закони които са вкарани в нпк като сведски което е в разрив със създаването на тази територия и начина на живот на населението ( не искам да омбиждам помаците но е по лесно да зе разбереш турчин отколкото със сък)

    19:07 04.05.2026

