Премиерът Андрей Гюров и външният министър Надежда Нейнски разговаряха с разследващия журналист Христо Грозев
Премиерът Андрей Гюров и външният министър Надежда Нейнски разговаряха с разследващия журналист Христо Грозев

25 Март, 2026 16:14 1 271 61

Хибридните заплахи и внедряването на чуждестранни агенти ще могат да бъдат адресирани както на национално, така и на европейско ниво чрез разработени от Европейската комисия механизми

Снимка: МС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на външните работи Надежда Нейнски разговаряха с разследващия журналист Христо Грозев за предизвикателствата пред България, свързани с външни влияния, активни мероприятия, манипулации и хибридна дейност.

Това става ясно от съобщение на Министерски съвет.

Грозев бе поканен да подпомогне дейността на създадения от правителството механизъм в МВнР за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Журналистът сподели богатия опит, който има в изобличаване на хибридни заплахи и на шпионска дейност, като говори за наскоро направени разкрития за руски шпиони, действали на територията на Европейския съюз, както и за новите разкрития на Организацията за забрана на химическите оръжия, че оръжейният търговец Емилиян Гебрев е бил отровен с бойно-отровно вещество от групата на „Новичок“.

Гюров и Нейнски споделиха плановете си за изграждане на механизъм за своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи и опитите за външна намеса и информационно манипулиране.

Христо Грозев се съгласи да подпомага организацията с конкретна информация, изобличаваща зловредни влияния, за които журналистът е събрал информация през годините. Хибридните заплахи и внедряването на чуждестранни агенти ще могат да бъдат адресирани както на национално, така и на европейско ниво чрез разработени от Европейската комисия механизми.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ненормални сте

    58 5 Отговор
    Смешници

    16:16 25.03.2026

  • 2 Трол

    45 3 Отговор
    Котката на Грозев отказа коментар.

    16:16 25.03.2026

  • 3 Пич

    43 5 Отговор
    Двама от тримата са евреи! Знаехте ли?

    16:16 25.03.2026

  • 4 Някой

    56 5 Отговор
    Двама назначени палячовци разговаря с трети, платен такъв. Никой не ги взема на сериозно тримата глупаци.

    16:17 25.03.2026

  • 5 Горски

    41 2 Отговор
    Калушев можеше директно от фонтанелата да пази от хибридни атаки, но премина на следващо, по висше ниво в безсмъртието. Остава да се надяваме на Грозев. Този соросоиден цирей, вмирисан шпеков салам ще го дам на котките! Той за нищо не става, освен да лъже и да заблуждава. Може и крадлата Поптодорова , Монката Сюлейман паси, Роско и направо с Тагаренко към фронта да биете ""лошите руснаци.

    16:20 25.03.2026

  • 6 Мартин Картофски 🥔

    24 3 Отговор
    Majката си трака, щом възвиши те това недоразумение да моя ранг, наричайки го журналист.
    Пейпал и Револют - монтажисти и оператори разчитат на вашата помощ, за да продължим да правим свободна журналистика аз и Костадин. Абонирайте се за Петриън, не ги пестете тия пари, кoвчег джобове нема.

    16:20 25.03.2026

  • 7 Дън Бай

    43 3 Отговор
    Само този дебил липсваше, но ще стои добре до НейнскА.

    16:20 25.03.2026

  • 8 Сталин

    42 5 Отговор
    Соросоиди сър

    16:20 25.03.2026

  • 9 Ассссссс

    36 4 Отговор
    Кой иска да говори с този психо???

    16:21 25.03.2026

  • 10 някой

    37 3 Отговор
    Наденцето и Ицко - лика прилика....

    16:22 25.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Друг

    38 6 Отговор
    И това правителство удари дъното!

    16:24 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    35 4 Отговор
    Грозев няма право да посещава Англия като заплаха за сигурността, а в България е герой, но какво да очакваме от пепедебейци, които цяла година висяха по телевизиите да ни убеждават, че санкциите Мгнитски са едно нищо и че пеевски е добро момче, той също няма право да посещава Англия, като Грозев

    Коментиран от #20

    16:27 25.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 0941

    31 3 Отговор
    Някой ще ми обясни ли какво е хибридна атака, къде се среща и да посочи примери?
    Аз такива неща не съм виждал и чувал, говори се много но примери не се посочват!
    Голямо шляпане на джуки ми се струва това!

    Коментиран от #26, #29

    16:28 25.03.2026

  • 18 Лост

    33 3 Отговор
    Грозев сподели богатия си опит -той да се крие,а никой да не го търси.

    16:29 25.03.2026

  • 19 сПраведлив

    30 4 Отговор
    Браво!! Бездарния журналоист си намери шаранчета и ще зоби ЯКО

    16:31 25.03.2026

  • 20 Ей овца, ти разбираш ли

    8 13 Отговор

    До коментар #15 от "Хмм":

    каква глупост си написал ? ПП/ДБ казали, че "Магнитски" е нищо и Пеевски е добро момче ? Ти да не си онази празна глава ""Промяна" бълваща глупост след глупост ?

    Коментиран от #60

    16:33 25.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    16 0 Отговор
    Петроханците ще ги гони атоменгъзогъдъличикач, и като ги промуши, ке получат атоменоргазъм, от който ще има главовзрив, но взе пак в екстаз.

    16:34 25.03.2026

  • 23 ТРИМАТА ГЛУПАЦИ

    26 2 Отговор
    НА БЕСЕДА.

    16:34 25.03.2026

  • 24 Правилно

    4 28 Отговор
    Христо Грозев е много добър разследващ журналист. Ще има доста разкрития със сигурност.

    16:34 25.03.2026

  • 25 Някой

    23 2 Отговор
    Английският агент Христо Грозев не го допуснаха дори във Великобритания. Тук постоянно трябва да се следи от ДАНС да не се намесва тук. Пропагандната медия където работи е образувана от англичанин и финансирана от Ми 5 и Ми 6 - изнесено от Асанж. Като началната цел бе да плюе по Русия.

    16:35 25.03.2026

  • 26 Лост

    15 0 Отговор

    До коментар #17 от "0941":

    И аз не знам.Мисля ,че най-близко до нея е Тръмп
    Който сега пак кани Иран на преговори,а при предишните два пъти ,на следващия ден след преговорите заедно с Израел нападнаха Иран.

    16:35 25.03.2026

  • 27 Пълна лудница на 200

    17 1 Отговор
    Гюров и Нейнски разговаряли с Христо Грозев .....

    16:36 25.03.2026

  • 28 Тук ясно се доказва

    4 8 Отговор
    от коментарите какво умствено дъно са достигнали симпатизантите на престъпното дуо Тиква/Пеевски !

    16:36 25.03.2026

  • 29 Гост

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "0941":

    Хибридна атака -хибрид между бившата идеологическа пропаганда и добре платени политически халюцинации родени от нефелната демократична Надка!

    16:37 25.03.2026

  • 30 Справедлив

    16 3 Отговор
    Намерили кого да поканят. Най големия дезоинформатор

    16:37 25.03.2026

  • 31 Ту-тууууу

    11 2 Отговор
    своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи и опитите за външна намеса и информационно манипулиране.......Христо Грозев се съгласи да подпомага.... Ту-тууууу

    16:38 25.03.2026

  • 32 Някой

    13 2 Отговор
    Грознев, дето нае журналист-педофил да разследва педофилия. Личи си партийната връзка.

    16:38 25.03.2026

  • 33 Ялта 2

    12 3 Отговор
    Колко да се борят срещу руски атаки , най -много до края на лятото .После като стане студено и трябва пак газ , няма да се борят .

    16:38 25.03.2026

  • 34 Мухаа ха!

    15 2 Отговор
    Грознъо е като трънските партизани към средата на 1944 година.Крият се из шумако,а никой не ги търси.Появиха се на връх 8 Септември - с навущата и берданки през рамо.Когато маршал Толбухин,беше отворил портите към Сърбия , Унгария.Та и нашичкия, пази се от Ну Погоди! Егати треперкото! Грознъо,ако руските служби са решили да те качат на черешата,досега да си спомен , единствено за родата ти.

    16:38 25.03.2026

  • 35 Фейк - либераст

    13 1 Отговор
    Днес е Благовещение - каква БЛАГА ВЕСТ заченаха Гюро и Надка!

    16:39 25.03.2026

  • 36 Абе,

    12 1 Отговор
    на тия подлоги ,нема ли кой да им сервира малко новичок ?!

    16:39 25.03.2026

  • 37 ГРУ гайтанжиева

    0 9 Отговор
    Това не ми харесва ....

    16:39 25.03.2026

  • 38 То и на тея

    13 2 Отговор
    Гюров и Нейнски толкова им е акъла колкото и на Грозев....

    16:40 25.03.2026

  • 39 Смешници

    15 2 Отговор
    Разследващ "журналист" хахах
    Агент на анлийските служби се среща с баба цветарка и невнятен министър председател.
    Това е смешният политически"ЕЛИТ" в тази завлядяна държава

    16:40 25.03.2026

  • 40 Оруел

    10 1 Отговор
    Ама то от 1989 година до сега не е ли хибридна атака ?

    16:40 25.03.2026

  • 41 Кво, кво?!?

    16 3 Отговор
    Поканили най-големия хибридчик да бори хибридните атаки?!?
    Само си представете - той твърди, че от 2019 година дългите пипала на Кремъл искат да го:
    1. Ликвидират
    2. Отвлекат
    3. Да му откраднат техниката
    4. Да го убият
    И по всички пунктове - греда. Нашият Бонд не просто оцелява, но и настървено дава интервюта. Тези тъпи руснаци наемат дюнерджийки и шофьори на линейки да го следят, а те са толкова тъпи, братче, толкова тъпи, че вместо неговия крадат лаптопа на майка му, хахахахахахаха!
    Дългата ръка на ГРУ го търси в световния мрак, за да го ликвидира, но Джеймс Грозев надхитрява всички руснаци и дава разтърсващи интервюта как искат да го ликвидират, заличат, унищожат, да го заразят с дизентерия и да му сложат повече люто в дюнера и така цяла една вечер той да не може да разбива сървъри на ГРУ заради дълъг престой в тоалетната.
    Грозев, Джеймс Грозев успява да разгадае всички коварни планове на руснаците - от това да наемат член на "Ал-Кайда" да го похити до опита да му пратят трансексуална кол-гърла, която да го обезчести и да му провали поредната вечеря на свещи с Юлия Навалная.
    Не човек, а супермен.
    Не просто журналист, а носител на "Оскар".
    Като всички нас, но сияещ в своето самотно величие...

    Коментиран от #47

    16:41 25.03.2026

  • 42 Форумни драckaчи 🥳

    4 4 Отговор
    Скъпи съфорумци, защо се палите толкова, сякаш сте специалисти по темата. Всички знаем, че списвачите във форума сме неудачници и некадърници, които няма какво друго да правят.
    Никой от нищо не разбира, иначе нямаше да си губим времето тук, по младите щяха да си намерят работа, а по възрастните щяхме да си гледаме внуците и градинката.
    Някои вземали някъкви дребни пари, но повечето от нас пишем за да убием време и да се почувстваме значими.

    16:42 25.03.2026

  • 43 Реалист

    11 2 Отговор
    Защо ли не се учудвам . С кой друг , ако не с Грозев . Те всички се хранят от една паница. Тази на Сорос и МИ 5 , МИ6 , МИ7, МИ8 и т.н. Киряк стефчовци . Отвратителни!

    16:43 25.03.2026

  • 44 Наблюдател

    2 5 Отговор
    Тука само ботове и изкyкали пенсии пишат ....

    16:43 25.03.2026

  • 45 Ъхъъъъъъ..

    11 0 Отговор
    "Журналистът" тиририм-тирирам сподели богатия си опит, който има в изобличаване на хибридни заплахи и на шпионска дейност, както и направените от него разкрития за руски шпиони, действали на територията на Земята, Галактиката и Вселената. Гюров и Нейнски бурно го аплодираха ....

    16:43 25.03.2026

  • 46 az СВО Победа 80

    10 1 Отговор
    Така както са тръгнали петроханци, съвсем скоро ще направят и Министерство на истината! 🤣🤣🤣

    16:44 25.03.2026

  • 47 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кво, кво?!?":

    Браво ! Направо ме разсмяхте . Много духовите и на място .

    16:45 25.03.2026

  • 48 Бо КLук

    5 1 Отговор
    С Бо Клуци се събира

    16:45 25.03.2026

  • 49 По важното е с чук

    4 1 Отговор
    или шило за лед ? Грозев кво казва?

    16:45 25.03.2026

  • 50 само ботове и изкyкали

    4 0 Отговор
    Има у тоя МС

    16:47 25.03.2026

  • 51 Тия

    3 1 Отговор
    С тоя безмозъчния , голям смях .

    16:47 25.03.2026

  • 52 Христо Грозев се съгласи да подпомага...

    4 1 Отговор
    Ту-тууууу... ама май той от специализирани грижи повече се нуждае ми се струва

    16:48 25.03.2026

  • 53 На фотоса Грозев го няма бре

    5 0 Отговор
    Тея Гюру и Надка с кой си мислят че говорят? Да не са се напушили тея хора

    16:50 25.03.2026

  • 54 Външната Надка, старата п а т к а

    4 1 Отговор
    Отдавна е жертва на външни извънземни влияния, активни мероприятия, манипулации и хибридна дейност. Обачиии и сега Гюру и той изперка нещо

    16:53 25.03.2026

  • 55 Сандокан

    4 1 Отговор
    Тоя главоч,
    по-добре е да си пази "тиквата", за да не го отнесе някой куршум, изстрелян от агент на ГРУ !

    16:54 25.03.2026

  • 56 Ха-ха

    3 1 Отговор
    Ха-ха , как звучи само - Хр. Грознев - разследващ журналист ! Комунистическия локумджия , келепирджия и предател, работил и живял в СССР , сега ръси демократичен мозък на нищоправците от служебното правителство. Явно си нямат друга работа.

    16:56 25.03.2026

  • 57 оръжейният търговец

    1 0 Отговор
    Емилиян Гебрев обаче категорично НЕ е бил отровен с бойно-отровно вещество от групата на „Новичок“ за съжаление ....

    16:56 25.03.2026

  • 58 Колко пари ще му дадат на тоя

    2 0 Отговор
    Грозев дето се бил съгласил да подпомага "организацията" с конкретна информация, изобличаваща зловредни влияния ? Колкото на Бесарабският фронт или повече? И коя по дяволите е тази "организацията" ?

    17:01 25.03.2026

  • 59 Перо

    1 0 Отговор
    Какъв разследващ журналист е тоя К.А.П.У.Т, търсещ заработка на пари от небето! С нищо не може да помогне, освен да вземе някакви пари! Занимава се само с евроатлантическа пропаганда и действа заедно с ПП за румънския сценарии за президентските избори!

    17:04 25.03.2026

  • 60 Сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ей овца, ти разбираш ли":

    Написал го е иронично.Иначе няма смисъл,защото ТОЧНО Кирчо и Кокорчо лепнаха Магнитски на хора в България. Обаче,ще перифразирам --и никой ,и никой не може да ни я вземе любовта и признателността към нашите освободители.Даже и тези тримата.

    17:05 25.03.2026

  • 61 Ще ви заболят кратуните

    0 0 Отговор
    Като разберете колко пари е заделила служебната сган за този "своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи".... Само да ви припомня колеги че на бесарабката украинка от Бесарабският фронт, министерството на Външните тъпотии и МО подариха над 4,7 милиона евро за 2-3 години...Че с това недоразумение Грозев няма да е по малко ...

    17:07 25.03.2026

