Премиерът Андрей Гюров и външният министър Надежда Нейнски разговаряха с разследващия журналист Христо Грозев

Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на външните работи Надежда Нейнски разговаряха с разследващия журналист Христо Грозев за предизвикателствата пред България, свързани с външни влияния, активни мероприятия, манипулации и хибридна дейност.
Това става ясно от съобщение на Министерски съвет.
Грозев бе поканен да подпомогне дейността на създадения от правителството механизъм в МВнР за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.
Журналистът сподели богатия опит, който има в изобличаване на хибридни заплахи и на шпионска дейност, като говори за наскоро направени разкрития за руски шпиони, действали на територията на Европейския съюз, както и за новите разкрития на Организацията за забрана на химическите оръжия, че оръжейният търговец Емилиян Гебрев е бил отровен с бойно-отровно вещество от групата на „Новичок“.
Гюров и Нейнски споделиха плановете си за изграждане на механизъм за своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи и опитите за външна намеса и информационно манипулиране.
Христо Грозев се съгласи да подпомага организацията с конкретна информация, изобличаваща зловредни влияния, за които журналистът е събрал информация през годините. Хибридните заплахи и внедряването на чуждестранни агенти ще могат да бъдат адресирани както на национално, така и на европейско ниво чрез разработени от Европейската комисия механизми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Мартин Картофски 🥔
17 0941
Аз такива неща не съм виждал и чувал, говори се много но примери не се посочват!
Голямо шляпане на джуки ми се струва това!
Коментиран от #26, #29
16:28 25.03.2026
26 Лост
До коментар #17 от "0941":И аз не знам.Мисля ,че най-близко до нея е Тръмп
Който сега пак кани Иран на преговори,а при предишните два пъти ,на следващия ден след преговорите заедно с Израел нападнаха Иран.
16:35 25.03.2026
27 Пълна лудница на 200
16:36 25.03.2026
28 Тук ясно се доказва
16:36 25.03.2026
29 Гост
До коментар #17 от "0941":Хибридна атака -хибрид между бившата идеологическа пропаганда и добре платени политически халюцинации родени от нефелната демократична Надка!
16:37 25.03.2026
39 Смешници
Агент на анлийските служби се среща с баба цветарка и невнятен министър председател.
Това е смешният политически"ЕЛИТ" в тази завлядяна държава
16:40 25.03.2026
41 Кво, кво?!?
Само си представете - той твърди, че от 2019 година дългите пипала на Кремъл искат да го:
1. Ликвидират
2. Отвлекат
3. Да му откраднат техниката
4. Да го убият
И по всички пунктове - греда. Нашият Бонд не просто оцелява, но и настървено дава интервюта. Тези тъпи руснаци наемат дюнерджийки и шофьори на линейки да го следят, а те са толкова тъпи, братче, толкова тъпи, че вместо неговия крадат лаптопа на майка му, хахахахахахаха!
Дългата ръка на ГРУ го търси в световния мрак, за да го ликвидира, но Джеймс Грозев надхитрява всички руснаци и дава разтърсващи интервюта как искат да го ликвидират, заличат, унищожат, да го заразят с дизентерия и да му сложат повече люто в дюнера и така цяла една вечер той да не може да разбива сървъри на ГРУ заради дълъг престой в тоалетната.
Грозев, Джеймс Грозев успява да разгадае всички коварни планове на руснаците - от това да наемат член на "Ал-Кайда" да го похити до опита да му пратят трансексуална кол-гърла, която да го обезчести и да му провали поредната вечеря на свещи с Юлия Навалная.
Не човек, а супермен.
Не просто журналист, а носител на "Оскар".
Като всички нас, но сияещ в своето самотно величие...
Коментиран от #47
16:41 25.03.2026
42 Форумни драckaчи 🥳
Никой от нищо не разбира, иначе нямаше да си губим времето тук, по младите щяха да си намерят работа, а по възрастните щяхме да си гледаме внуците и градинката.
Някои вземали някъкви дребни пари, но повечето от нас пишем за да убием време и да се почувстваме значими.
16:42 25.03.2026
60 Сигурно
До коментар #20 от "Ей овца, ти разбираш ли":Написал го е иронично.Иначе няма смисъл,защото ТОЧНО Кирчо и Кокорчо лепнаха Магнитски на хора в България. Обаче,ще перифразирам --и никой ,и никой не може да ни я вземе любовта и признателността към нашите освободители.Даже и тези тримата.
17:05 25.03.2026
