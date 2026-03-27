Александър Димитров: Типична българщина, ако бяхме немци нямаше да допуснем два гола

Селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров беше доволен от успеха с 10:2 над Соломонови острови. Той обаче не хареса факта, че скромният съперник ни отбеляза две попадения.

„Поуки не можем да си вадим от този мач. Благодаря на играчите, че се вложиха максимално. Човек, който е бил тук, знае колко са тежки условията. Беше много топло, беше много влажно. Губил съм по 4 килограма на такива мачове. Двубоят може да се стори бавен на хората, но дадохме максимума, това го показват GPS-ите на играчите“, започна Димитров.

„Доволен съм от дебютантите и от всички останали. Отнесохме се както трябва към мача и към противника. Не ми хареса тази типична българщина, инициативата им дадохме. Говорихме с играчите, притеснително е, но младите момчета и всички останали се раздадоха. Ако можем да променим манталитета, ще бъде добре. Ако бяхме немци, нямаше да допуснем два гола“, каза още той.

„Със сигурност на финала ще играем Индонезия. Много по-сериозен съперник. Разполагат с изключително силен отбор, играят във водещите първенства. Това ще им е втори мач при новия треньор, ще има 40-50 000 човека на трибуните. Ще видим как ще се възстановим, В този турнир ще дам възможност на всички състезатели“, добави Димитров.

„Доминик Янков има усукване. Ще му направим медицински изследвания. Дано да няма нищо и да може да вземе участие във втория мач“, завърши Димитров.