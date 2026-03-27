Александър Димитров: Типична българщина, ако бяхме немци нямаше да допуснем два гола

27 Март, 2026 12:59 1 561 11

Поуки не можем да си вадим от този мач

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния ни отбор Александър Димитров беше доволен от успеха с 10:2 над Соломонови острови. Той обаче не хареса факта, че скромният съперник ни отбеляза две попадения.

„Поуки не можем да си вадим от този мач. Благодаря на играчите, че се вложиха максимално. Човек, който е бил тук, знае колко са тежки условията. Беше много топло, беше много влажно. Губил съм по 4 килограма на такива мачове. Двубоят може да се стори бавен на хората, но дадохме максимума, това го показват GPS-ите на играчите“, започна Димитров.

„Доволен съм от дебютантите и от всички останали. Отнесохме се както трябва към мача и към противника. Не ми хареса тази типична българщина, инициативата им дадохме. Говорихме с играчите, притеснително е, но младите момчета и всички останали се раздадоха. Ако можем да променим манталитета, ще бъде добре. Ако бяхме немци, нямаше да допуснем два гола“, каза още той.

„Със сигурност на финала ще играем Индонезия. Много по-сериозен съперник. Разполагат с изключително силен отбор, играят във водещите първенства. Това ще им е втори мач при новия треньор, ще има 40-50 000 човека на трибуните. Ще видим как ще се възстановим, В този турнир ще дам възможност на всички състезатели“, добави Димитров.

„Доминик Янков има усукване. Ще му направим медицински изследвания. Дано да няма нищо и да може да вземе участие във втория мач“, завърши Димитров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бихме

    24 1 Отговор
    Безработни,рибари,зидаромазачи и шофиори

    13:01 27.03.2026

  • 2 Госта.

    19 1 Отговор
    Противника ни вкара два гола- това е трагедия
    . Тези островитяни тренират с кокосови орехи и ни мушнаха двойка ,ами с/ у Индонезия?

    13:06 27.03.2026

  • 3 пешо

    13 0 Отговор
    5 човека публика

    13:13 27.03.2026

  • 4 Върнах

    8 1 Отговор
    Мача на запис и сега го гледам. От любопитство.34 минута, нашите са трагедия!

    14:11 27.03.2026

  • 5 Не сте за гледане

    5 1 Отговор
    Мач между два махленски отбора сбирщина но за съжаление това ни е нивото , сега е ред на Остров Тамбукту да го победим и сме голяма работа УРА УРА . Това треньорче гербажийче остава в историята с този страхотен резултат има да се хвали колко е велик като бате си Бойко

    14:24 27.03.2026

  • 6 Мнение

    5 1 Отговор
    Закривайте ритнитопковците, спонсорирани от бетовете!
    Не е тайна, че тия срещи се ползват за побоища на агитките!
    Абсолютно безсмислен стана футболът в България!!!

    14:24 27.03.2026

  • 7 село Говнягово

    4 1 Отговор
    Ако не гледаш резултата, на терене бяха равностойни

    14:27 27.03.2026

  • 8 Тома

    5 0 Отговор
    Хубаво е да обиколим всички острови в света че да управим головата разлика във футбола на нашите юнаци.

    14:32 27.03.2026

  • 9 ГЮНТЕР БЪЛГАРИНА

    2 1 Отговор
    Толкова си можеш,бастун бездарен

    14:42 27.03.2026

  • 10 Спор няма

    4 2 Отговор
    Типична българщина е да хванеш сервитьори, които ритат от време на време за забавление и да им вкараш 10 гола! Сега половин век ще се хвалим с тази победа.

    15:40 27.03.2026

  • 11 М чи как

    0 0 Отговор
    На умряла котка нож вадим😂😂😇😇🤣🤣

    06:47 28.03.2026

