Новини
България »
Всички градове »
Радев: Изоставиха българите на произвола на галопиращите цени и не предвидиха финансови буфери, за които настоявах
  Тема: Избори

27 Март, 2026 10:44 3 569 196

Една от основните задачи на „Прогресивна България” е да не допуска страната ни да бъде въвлечена в горещите военни конфликти, които бушуват около нас, коментира още лидерът на формацията

Снимка: Прогресивна България
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Една от основните задачи на „Прогресивна България” е да не допуска страната ни да бъде въвлечена в горещите военни конфликти, които бушуват около нас. Това заяви президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев по време на предизборна среща вчера вечерта с граждани в Бургас, съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от novini.bg.

Радев подчерта, че парите на българските граждани не трябва да отиват за тези конфликти, а да остават за нашите пенсионери, за нашите деца, за качествено здравеопазване, образование и социална инфраструктура.

„Нашата задача е да отстояваме българския национален интерес в съюзите, в които членуваме. Само с идеология не може, трябва да има и прагматично мислене в днешния все по-жесток и несигурен свят“, посочи още Румен Радев. Той подчерта, че това е особено важно, когато става въпрос за инвестиции, за енергийни ресурси или за излаз на външни пазари.

„Ако искаме България да бъде конкурентоспособна, както и самият ЕС, а не да изостава от всички останали глобални играчи, трябва да се замислим, да бъдем ли подвластни на идеологии или да търсим прагматични решения”, заяви лидерът на „Прогресивна България“ Радев подчерта, че не може да се очаква България да върви напред и да се движи заедно с другите европейски държави, ако в страната няма справедливост.
По думите му изборът на нов главен прокурор е изключително важен, но това не изчерпва правосъдната реформа и затова „Прогресивна България“ ще предприеме реални реформи в МВР и службите за сигурност, за ревизия на ключови обществени поръчки, откъдето са източени милиарди.

„Има много хора, които цял живот са били на държавна заплата, но се ширят в палати на подставени лица. „Прогресивна България“ ще работи за установяването на действителните собственици, за проверка на имуществото, с което разполагат, и на доходите, които са декларирали“, заяви Румен Радев.

Той подчерта, че ще бъдат направени и проверки за установяването на имоти, банкови сметки и активи на български граждани зад граница с незаконен и неясен произход и ще се засили системата за конфискация на незаконно придобито имущество.

Лидерът на „Прогресивна България“ призова на 19 април гражданите да дадат мнението си за политиците, които обещаваха безпроблемно приемане на еврото, златен дъжд от инвестиции и не пожелаха да поставят въпроса за готовността за приемането на еврото на референдум.

„Изоставиха българите на произвола на галопиращите цени и не предвидиха никакви финансови буфери, за които настоявах, не приложиха никакви мерки и никакъв контрол”, заяви още Румен Радев.

Румен Радев, който е и водач на листата на „Прогресивна България” в бургаския многомандатен избирателен район, открои потенциална на Бургас да се развива успешно като един от ключовите транспортни, логистични и туристически центрове в страната ни. „Бургас винаги е бил отворен град и е гледал към морето и хоризонта, но никога не е виждал хоризонта като край, а като следващо начало. И аз съм убеден в нашия общ успех”, посочи още лидерът на „Прогресивна България“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 93 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе боклук,

    89 41 Отговор
    ти сега ще ги "оправиш" и цените с крадени идеи за ей-ай, кръга "Капитал" и ДС-олигархията зад теб!

    Коментиран от #5

    10:45 27.03.2026

  • 2 Браво!

    51 87 Отговор
    Умен е. За разлика от простата Тиква Борисов.

    Коментиран от #8, #9, #104, #170, #171, #180, #185

    10:46 27.03.2026

  • 3 Сила

    85 32 Отговор
    Охаааа , как са се наредили новите лапачи , парад на корумпета и слагачи , готови за гювеч ...ПАК !!!

    10:46 27.03.2026

  • 4 айде

    63 24 Отговор
    Не разбрах какво си настоявал , през тебе мина и еврото ама карай да върви , хладилника ти сигурно е пълен ...

    10:46 27.03.2026

  • 5 Ужас!

    50 22 Отговор

    До коментар #1 от "Абе боклук,":

    След кражбите на Борисов, за народа пари няма. Но в банковите му сметки има милиарди.

    Коментиран от #140, #146

    10:47 27.03.2026

  • 6 ООрана държава

    43 11 Отговор
    Има буфери за 4 години напред! Грижливо откраднати още в първата година и после със самодоволна усмивка луковата глава хвърли оставка

    10:47 27.03.2026

  • 7 Бфбж

    34 25 Отговор
    Радев да каже с колко ще увеличи пенсиите! Или и той ще зареже пенсионерите като ГЕРБ.

    Коментиран от #99, #145

    10:48 27.03.2026

  • 8 Радев победа!

    32 54 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Всички сме за Радев и искаме да видим Мазните и Угоени Борисов и Пеевски зад решетките.

    Коментиран от #14, #20, #137, #172

    10:49 27.03.2026

  • 9 Сила

    46 14 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Хвани единия , удари другия !!! НЕМА ОРА , ПРОСТО НЕМА ЧИТАВИ ОРА В БГ то ....затова пак ще го играеме стария театър на абсурда !!! 36 години вече .....

    Коментиран от #28

    10:49 27.03.2026

  • 10 Промяна

    33 29 Отговор
    ЙОТОВА И ГЮРОВИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ СЛЕДОВАТЕЛНО И ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ ЕС

    Коментиран от #32, #36, #72

    10:49 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Р.р само

    35 8 Отговор
    Говори каквото народа иска да чуе обаче като вземе властта което ще се случи Дълбоката държаваркурму дърпа конците както се случва с доста правителства по света
    Едно сигурно за масите живота ще става по труден месец след месец 1-2% ще си живеят като императори

    10:51 27.03.2026

  • 13 Дориана

    29 12 Отговор
    Коалиция Магнитски играеха ролята само на регистратори къде с колко се увеличили цените без да направят нищо за системното повишение на цените във връзка с приемането на Еврото. Борисов са сетен път доказва как Завладяната държава включително и Общините влизат в действие за да обслужват мафиотско - корумпирания модел Борисов- Пеевски. Времето им свърши. На тяхно място вече има други играчи с друг морал и интелект.

    Коментиран от #25

    10:51 27.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В цяла

    43 10 Отговор
    Европа цените експлодират , не е само е само в България ! Грозно е да се търсят сега виновни с цел самоизтъкване ! А борчовете към Турция , стоварени на плещите на българските граждани растат неимоверно ! За тях - глас пустиня !

    10:52 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъхъ!!!

    37 12 Отговор
    А да се сещаш, че буферите отидоха за разплащанията по "Боташ"? А???

    10:52 27.03.2026

  • 20 Сила

    21 10 Отговор

    До коментар #8 от "Радев победа!":

    Браво на "вас " ....но на снимката дали е Радев , Бойко , Симеон , Пеевски , Киро или кой знае още кой ЗА БЪЛГАРИЯ И НАРОДА И НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕ....нещата приключиха отдавна !!! Нищо по различно няма да се случи !!!

    10:53 27.03.2026

  • 21 Шегобиец

    20 13 Отговор
    Еееми, няма финансови буфери. Хората на Буци и Шиши изкрадоха парите.

    10:53 27.03.2026

  • 22 Дориана

    14 19 Отговор
    Борисов и Пеевски отчаяно бранят с всички сили корупционния мафиотски и олигархичен модел на Завладяната държава .Нямат място в Парламента и политиката.

    Коментиран от #31

    10:53 27.03.2026

  • 23 Българин

    9 21 Отговор
    Аз ще гласувам за Величие 😏

    10:53 27.03.2026

  • 24 Програмист

    12 34 Отговор
    ГЛАСУВАМ ЗА РАДЕВ!

    Коментиран от #58, #110, #184

    10:53 27.03.2026

  • 25 Промяна

    11 15 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    8 ГЮРОВИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ И ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ А МЕСИЯТА ВИ ХАХАХАХА НЕВЕЖИТЕЕЕЕЕЕЕЕ ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ

    Коментиран от #33, #46

    10:54 27.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гербар

    9 21 Отговор
    БОЙКО ФОРЕВАР ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА МОЯ ВОЖД ДО КРАЯ НА ЖИВОТА МИ!!! ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #59

    10:54 27.03.2026

  • 28 ВИНАГИ СЪМ ПИСАЛ.

    16 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    ИЗЧАКАЙ МАЛКО ДВА ТРИ МЕСЕЦА. И АКО НЕ ОТИВА НА ХУБАВО ГОВОРИ И БУНТ ДА НАПРАВИМ. МОЖЕ ПЪК ЕДИН ЧИТАВ ДА ИЗЛЕЗЕ НАКРАЯ.

    Коментиран от #51

    10:54 27.03.2026

  • 29 Дориана

    8 26 Отговор
    Сега на изборите Румен Радев и неговата партия Прогресивна България печелят над 30 % от гласовете, а ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало се сриват надолу получават наказателен вот от Народа. Висока избирателна активност и машинно гласуване за ужас на корумпираните партии.

    Коментиран от #39

    10:54 27.03.2026

  • 30 Какви

    24 6 Отговор
    са тия , скръстили ръце като при мъртвец ? Те ли ще отправяли България ?

    10:54 27.03.2026

  • 31 Промяна

    11 14 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    СЪС СИЛА И НЕЛИГИТИМНИ СА ГЮРОВИТЕ ХАХАХАХА НЕЗАКОННИ СА КОЙ ГИ НАЗНАЧИ А КОЙ

    10:55 27.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абе шапка

    24 7 Отговор
    Като не разбираш от икономика на капитализма, не говори глупости. Държавно регулиране на цени имаш при социализма. В капитализма това практически не е възможно. Държавата, когато се намесва в пазара да регулира, винаги става по-лошо за всички. Ако сте искали да регулирате, като държава, защо преминахте 1989-та г на бананите?? До сте си стояли в соца. Там това е даже основен принцип. Тука в тази система е основно нарушение...
    И ти искаш да ме управляваш?

    10:55 27.03.2026

  • 35 Лелеее

    14 11 Отговор
    Да вървим заедно с другите европейски партньори..
    Кои партньори , Радев?
    Другите ? Мерц, Макрон, Стаймър..
    Лондонсити?

    10:55 27.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Миндич

    15 8 Отговор
    И тоя евроатлантик и неолиберал е от чифутското котило. ПОРЕДНИЯ МЕСИЯ ЗА ЕДНА ГРУПА ПРИМИТИВИ ОПРЕДЕШЯЩИ СЕ КАТО ЕЛЕКТОРАТ.

    Коментиран от #64

    10:56 27.03.2026

  • 39 Промяна

    12 11 Отговор

    До коментар #29 от "Дориана":

    29 ГЮРОВИТЕСА НЕЛИГИТИМНИ ЙОТОВА ОСТАВКА КАКВО НЕ РАЗБИРАШ ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ АЙДЕ СТИГА ЛЪЖИ НЕЗАКОННОСТ

    10:56 27.03.2026

  • 40 Антигербереист

    10 9 Отговор
    Почина с раздаване на хеликоптерни пари за наши хора до безобразие го въведоха кирококорелите от ППДБ, а ОПГ ГЕРБСДС продължиха тая тенденция/

    10:56 27.03.2026

  • 41 ффдцжб

    13 4 Отговор
    Нищо което не споменат , че безработицата е нарастнала , влезте вижте обявите за работа, решави обяви , дали не е зареди еврото???

    10:56 27.03.2026

  • 42 Скарлет

    10 4 Отговор
    тролейте няма ли да напишат блага дума за оранжевият откачалки 🛑🛑🛑

    10:57 27.03.2026

  • 43 Вервайте ми

    25 7 Отговор
    Ще ви оправя за 800 дни.
    -- Летеца

    10:57 27.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дааа

    22 4 Отговор
    Мунчова България - поредната голяма ЛЪЖА, която ще загуби още ценно време за страната.

    10:58 27.03.2026

  • 48 Че ти на каква заплата беше?

    22 5 Отговор
    А?
    И докара Боташ
    И Уейтънхаус
    И Блак Рок
    Да ти се и..

    10:58 27.03.2026

  • 49 Радеви

    19 5 Отговор
    дрънканици. За какво е настоявал, не е компетентен, не е експерт икономист. Бая глупости ще дърдори ако влезе в НС. Дано в тая партия да има знаещи хора иначе от копринковия ще са само критики и лозунги

    10:59 27.03.2026

  • 50 Супер

    23 4 Отговор
    9 години като Президент и главнокомандваш Нищо, и сега тепърва да чакаме Нещо.....живота ми замина живеейки с вашите обещания. Единствено вашия се промени положително

    10:59 27.03.2026

  • 51 Сила

    12 5 Отговор

    До коментар #28 от "ВИНАГИ СЪМ ПИСАЛ.":

    36 ГОДИНИ ЧАКАМЕ ....кого , Годо !!?

    Коментиран от #63

    10:59 27.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 МНОГО СТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИ

    5 10 Отговор

    До коментар #26 от "Нехиs":

    КАК ЩЕ СА НЕГОВИ ХОРА КОГАТО ГО ИЗОСТАВИХА УНИЖИХА ИЗБЯГАХА. ГРЕШКАТА НЕГОВА БЕШЕ ЧЕ ИМ СЕ ДОВЕРИ. ТЪРСИШЕ ЧОВЕКА ХОРА МЛАДИ ОБРАЗОВАНИ ДА ПОЕМАТ ЩАФЕТАТА. ОПАРИ СЕ ЯКО ЗАЩОТО ИЗЛЕЗНАХА ЗЛОБНИ АЛЧНИ И ГАДНИ. ТОВА НЕ СА НЕГОВИТЕ ХОРА.

    10:59 27.03.2026

  • 54 То бюджет няма, тоя буфери...

    17 4 Отговор
    Бюджет няма заради протеста. Ей днес ако имахме прието онзи бюджет, срещу когото протестираха, и растеж щеше да има, и буфери. Ама дай да чегъртаме, че после да зе изкъкаме на изчегъртаното. Популизъм до дупка и после сички у дупката. А народът духа таратор.

    10:59 27.03.2026

  • 55 Андрей Ляпчев

    4 3 Отговор
    За това как да се управлява българският народ:
    Со кротце, со благо и со малце кютек

    11:00 27.03.2026

  • 56 ФАКТ

    12 6 Отговор
    Нева начин да не мдигнеш цените и ти Радев същата мас кара си като другите

    11:00 27.03.2026

  • 57 Юуп

    8 10 Отговор
    Ламите буци и шиши ни докараха нови цени, цифрите същите ама у ойро

    11:00 27.03.2026

  • 58 А ти знаеш ли

    9 6 Отговор

    До коментар #24 от "Програмист":

    Че вече си безработен? ИИ ще ти вземе работата. А този бивш "натовски генерал" е 100% евро атлантически. И какво ще избереш? Цифровата диктатура...

    Коментиран от #113

    11:00 27.03.2026

  • 59 Дориана

    8 17 Отговор

    До коментар #27 от "Гербар":

    Борисов отдавна вече е в историята , не само, че не може да управлява самостоятелно, но и е зависим от Пеевски . Времето му вече свърши . Край на кражбите , на мафиотско - олигархичните схеми , народа излезе на бунт срещу него и Пеевски с карикатури и плакати. В Парламента вече влизат други играчи с нов морал и висок интелект. Народа показа червен картон на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #94, #103

    11:00 27.03.2026

  • 60 Нарцис като всички

    16 4 Отговор
    Какви буфери няма и какво не са направили другите е известно, държавна тайна остава каво ще направи шефа на ПБ и чрез какви действия. Борбата с олигархията (малкия кръг лица, използващи властта за лично обогатяване) е умело подбрано клише , но не е количествено обосновано предложение. Вероятно трябва да започне борбата със себе си след 9г. начело на държавата.

    Коментиран от #67

    11:01 27.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ

    6 14 Отговор

    До коментар #51 от "Сила":

    Стоим си у дома спим и чакаме спасителя. РАДЕВ МИ СЕ ВИЖДА СВЕСТЕН. И понякога кога ТРЕБЕ да свършим нещо бягаме я за гъби я за риба.

    Коментиран от #173

    11:03 27.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Какво е управлявал

    5 16 Отговор

    До коментар #18 от "Петрова":

    Какво искаш да промени, едно служебно правителство, като има ограничени правомощия , няма право да променя закони с парламентарно мнозинство. Служения правосъден министър , успя ли да премахне прокурора на Бойко, НЕ успя, защото няма правомощия. Радев даде шанс на Кирчо и Кокорчо, само защото му наговориха куп лъжи, докато са пътували в един и същ самолет. Видя се , що за стока са.

    11:04 27.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този

    14 6 Отговор
    Нелегитимен Киро- той мълчеше, ясно
    Нелегитимни избори- той светкавично връчи мандата
    Узакони ги
    Обнародва Еврото, имаше право да не го направи , а да поиска референдум..
    Изкудкудяка нещо , че уж народа има право , когато вече беше нецелесъобразно и узаконено от него!
    Сега неговата сподвижница , Йотова- нелегитимен Гюров...

    И има очи да продължава да говори ..

    11:07 27.03.2026

  • 70 Промяна

    10 8 Отговор

    До коментар #64 от "Лекар":

    БОЛЕН МОЗЪК ОТ КАРЛУКОВО СИ ИЗБОРИТЕ СА НИЛИГИТИМНИ ГЮРОВИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ ЙОТОВАААА ОСТАВКААААААБОЛНИ МОЗЪЦИ ТУК ХАХАХАХА О

    11:08 27.03.2026

  • 71 България ще я спаси

    9 7 Отговор
    Сега само атомната война! Защо? Тука няма достойни цели за такива скъпи боеприпаси. Плюс това българите си разбиха страната и народа даже по-добре и от атомна война. Е, когато така и така вече всичко е убито, защо някои врагове на си похабяват скъпите ядрени ракети за нещо, което вече си е достатъчно убито? Схванахте ли до къде дойдохме тези 36 г.?

    11:08 27.03.2026

  • 72 Герп боклуци

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Марш обратно да подаваш бутчета в кауфланд, свърши ти почивката за цигарка

    Коментиран от #81

    11:08 27.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Промяна

    8 9 Отговор

    До коментар #61 от "Програмист":

    АМА ТУК НЕ Е МОСКВА И БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ61 ДЕМОКРАЦИЯ ЗАКОННОСТ ЗА ВСИЧКИ 61

    Коментиран от #79

    11:11 27.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Промяна

    6 12 Отговор

    До коментар #74 от "Антитрол":

    ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ ТИКВЕНИ ПРАСЕТА ПО САЙТОВЕТЕ Я СЕ ВИЖТЕ МЪРЗЕЛИВЦИ ЗАЩО НЕ РАБОТИТЕ ТИКВЕНИ ПРАСЕТА СЕДНАЛИ ДА ДРАСКАТ БЕЗУМИЯ НЯКАКВИ БЕЗДЕЛНИЦИ

    Коментиран от #83

    11:13 27.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Промяна

    10 7 Отговор

    До коментар #72 от "Герп боклуци":

    72 А ТИ СИ ПЕТРОХАНСКИ ИЗМАМНИК С ГЛУПОСТИ С ПОМИИ СЪС ЗАПЛАХИ ХАХАХА МЪРЗЕЛИВЦИ

    11:15 27.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Точно и ясно

    5 15 Отговор
    Това е човека !

    11:15 27.03.2026

  • 85 Фори

    15 4 Отговор
    Абе ще ни метне пак.Излезе с вдигнат юмрук и ни каза , че иска да махне Баце . Избрахме го повторно и ни излъга и се прегърна с Баце. А се разкри и като агент на КГБ!

    Коментиран от #91

    11:16 27.03.2026

  • 86 Ха-ха

    12 7 Отговор
    Единственото вярно нещо, което овенния е казал, е „Бургас винаги е бил отворен град и е гледал към морето и хоризонта, но никога не е виждал хоризонта като край, а като следващо начало." Всичко останало е сценка от ниско бюджетен театър. А на снимката, "вождът" изглежда комично.

    11:17 27.03.2026

  • 87 Малее

    9 5 Отговор
    пропаднахме яко

    11:18 27.03.2026

  • 88 Антитрол

    9 6 Отговор

    До коментар #80 от "Историята помни":

    Историята помни ама много удобно забравя за сглобката на перачите от ПП€ДБ и ГЕРБ - защо така бе. Забравя кой смъкна тиквата от власт и кой после го изпра и го върна във властта.

    11:18 27.03.2026

  • 89 Промяна

    9 3 Отговор

    До коментар #83 от "Антитрол":

    83 ГЛЕДАЙ СЕБЕСИ ЗА МЕН НЕ МИСЛИ А КОЛКОТО ДО ГЛУПОСТИТЕ ТИ ВЕЧЕСЕ ИЗТЪРКАХА КРАДЦИТЕ СА ТЕЗИ КОИТО ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА БЕЗ ИЗБОРИ И ДАЖЕ СА НЕЗАКОННИ Е ТОВА СА КРАДЦИ А ТИ ЗАЩО ЗАЩИТАВАШ НЕЗАКОННИЦИТЕ ЗАЩО ТОВА СА КРАДЦИ И Е ЯМНО

    Коментиран от #102

    11:19 27.03.2026

  • 90 Радев

    13 7 Отговор
    е видно, че не е стъпвал в магазин. Българите вкараха последните месеци милиарди левове в банките, които са крили от сивата икономика. Бедни, ама друг път. Депозитите в банките също са милиарди. А що се отнася за галопиращи те цени, това не е вярно. Има във веригите толкова хубави промоции, и всички пенсионери ги следим и се възползваме. А това, което предлага е авторитарно управление, което няма нищо общо със свободния пазар. А и въобще не става за политик.Фалшив герой!!!

    Коментиран от #93

    11:19 27.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този

    12 8 Отговор
    Заради това руско мекере ще ни изолират от Европа и парите.После дедовия ще се яде.Хората даваха 480млн. сега ги пропуснаха.

    Коментиран от #95

    11:21 27.03.2026

  • 93 Антитрол

    9 4 Отговор

    До коментар #90 от "Радев":

    Явно ти не си стъпвал в магазин - всичко е двойно само троленето е пак за една баничка.

    11:22 27.03.2026

  • 94 Промяна

    9 7 Отговор

    До коментар #59 от "Дориана":

    59 ПЕЕВСКИ ЛИ НАЗНАЧИ ГЮРОВИТЕ НЕЛИГИТИМНИ ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ КОЙ ОВЛАДЯ ВЛАСТТА ИЗВЪН БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ СЕГА ПЕЕВСКИ ЛИ АВА СТИГА ЛЪГАХТЕ ЛЪСНА ВИ МРЪСОТИЯТА ТРЪГНАЛИ ТУК ДА ЗАПЛАШВАТ АМАКОЙ ВИ ДАВА ТОВА ПРАВО ШАРЛАТАНИ

    Коментиран от #96

    11:22 27.03.2026

  • 95 Антитрол

    9 6 Отговор

    До коментар #92 от "Този":

    "Заради това руско мекере ще ни изолират от Европа и парите"

    Така е гербаджиите няма да има какво да крадете

    11:23 27.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    Глю ТАК и "нищо друго".... !!!!!

    11:25 27.03.2026

  • 98 ТИР

    8 3 Отговор
    За да не бъдем въвлечени, казва ли не на самолетите на летище софия , НАТО ако е отбранителен съюз трябва ли да ходи наляво ,надясно да участва в конфликти и да обикаля около границите на РФ ....

    11:26 27.03.2026

  • 99 До 2 години

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Бфбж":

    Ще се срине пенсионната система идва небивала икономическа криза която ще отмие в канала цялата социална система

    11:26 27.03.2026

  • 100 Мунчо, нали

    14 6 Отговор
    е твое служебното правителство!Девет години нищо не направи,5 служебни правителства назначи!Не се оправдавай!Накрая ПОЗОРНО избяга от Президенството!

    11:26 27.03.2026

  • 101 Мунчоооо

    11 7 Отговор
    Много е лесно само да даваш акъл
    Поредният спасител
    Смешник ….
    Ще видим какво ще свършиш
    Като президент нищо …..

    Коментиран от #105

    11:27 27.03.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Какъв нов

    15 4 Отговор

    До коментар #59 от "Дориана":

    морал има Радев, като май вече втори път ще се развежда. Отдавна има любовница, която е от енергийния сектор и затова сключи Боташ. А интелектът му е нулев. Като летец нищо не е градил, а само рушил. И все на държавната хранилка. А сега се е обградил с други олигарси, ретро военни и спортисти, които не стават за нищо.

    Коментиран от #125

    11:29 27.03.2026

  • 104 Питане

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Ей така, за протокола...
    Глупав комунист русофил ИМА ЛИ ?
    Особено като се знае, че Импексовата му е "майка" ???
    А тръбата на Боташа направо е забодена в джоба му

    Коментиран от #106, #108

    11:29 27.03.2026

  • 105 Антитрол

    4 9 Отговор

    До коментар #101 от "Мунчоооо":

    "Като президент нищо"

    И като президент какво може да свърши можеш ли ми каза или задачата ти е да плюеш по него а не да мислиш. Плевналиев какво свърши като президент.

    11:29 27.03.2026

  • 106 Ха ХаХа

    12 5 Отговор

    До коментар #104 от "Питане":

    Какво ще питаш ти бе Петрохански Педигрипал?

    Коментиран от #122

    11:30 27.03.2026

  • 107 Тия буфери от

    12 7 Отговор
    комисионната от Боташ ли ще дойдат, бе, мистър Кеш Чорапов Путлеропитекски?!

    Коментиран от #115

    11:32 27.03.2026

  • 108 Отговор

    10 2 Отговор

    До коментар #104 от "Питане":

    Отговор - всички евроатлантици са глупави комуняги и ченгета от ДС - можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бивш комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са такива че минаха 36 години.

    Коментиран от #128

    11:32 27.03.2026

  • 109 Да........

    5 6 Отговор

    До коментар #68 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Отговор на твоите въпроси може да има едва когато се освободим от 150 годишното руско робство, пардон - "присъствие". А това, като гледам, няма да стане много лесно и бързо. Стокхолмския синдром тресе яко голяма част от сънародниците ни.

    11:32 27.03.2026

  • 110 въпрос с повишена трудност

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Програмист":

    Като добър програмист би гласувал за Радев чрез машинния вот, а въпросът е:
    На колко машини ще гласуваш използвайки знанията си в програмирането?
    (справка: на машина в Белгия преди десетилетия кандидатка е получила 4023 гласа направо в паметта на машината от енергийна частица директно от космоса, дори без програмна намеса)

    11:32 27.03.2026

  • 111 Хех

    14 2 Отговор
    Горките българи оставени на произвола, пак запълниха всички хотели в Банско, Велинград и Халкидики за Великден и сега заради тях ще трябва да го празнувам в Италия, ако са останали самолетни билети.

    11:33 27.03.2026

  • 112 Промяна

    7 5 Отговор

    До коментар #102 от "Антитрол":

    102 НЕ СПИРАШ ДА ГНУСИШ ТУК АМА ТВОЯ РАБОТАГЮРОВИТЕ СА НЕЗАКОННИ И ИЗБОРИТЕ СА НЕЗАКОННИ ЙОТОВА ОСТАВКА СПАЗВАЙТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ 102 А ТИ СИ ГНУСЕН ЛЪЖЕЦ НАЕТ ДА ЛЪЖЕШ 102

    Коментиран от #118

    11:33 27.03.2026

  • 113 ИИ не това, за което го мислиш

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "А ти знаеш ли":

    Не може да вземе работата на програмистите. Може само да я направи по-бърза и ефективна.

    Коментиран от #121

    11:33 27.03.2026

  • 114 Долу ЕС

    10 4 Отговор
    какви буфери бееее, като няма гориво за какво са ти буфери! все едно като няма вода да буферирам с хляб? махайте санкциите срещу Русия да тръгва търговията износа вноса Белене и Ю поток! накрая ще ви избуферираме всичките по дърветата без народен съд!!!!

    Коментиран от #119

    11:34 27.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Кукувица

    12 4 Отговор
    Радев е кукувица. Иска да кешира протестите в своя полза. Никой на протестите не викаше "Радев" . Поредната руска операция в България.

    Коментиран от #127

    11:35 27.03.2026

  • 117 Гунсное

    6 3 Отговор
    Мен даже ме е гнус, че България е на 1345 години, а сме се хванали с шайка разбойници (силови застрахователи) и се пъчим как икономически, политически и военно сме с тях и ще ходим да раздаваме правосъдие по света. Срам ме е таква велика държава като нашата (визирам политиката и) да се приземи на акъл на текскаски шериф и да си мисли "че ще сме велики по този начин" . Гласувайте на избораите за евроатлнатиците и ще видите как войната ще е вече на наша територия.

    11:37 27.03.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Хващай пътя

    9 5 Отговор

    До коментар #114 от "Долу ЕС":

    Като не ти харесва ЕС, чемодан, вокзал, Масква. Тама дори няма да можеш да се ядосваш и пишеш тук. Няма Интернет:)))

    Коментиран от #131

    11:38 27.03.2026

  • 120 Промяна

    6 6 Отговор

    До коментар #46 от "Чиба, cлyга на мафията !":

    Едни и същи папагалски защо обиди глупости Защо сте слепи българи срещу други българиХраните се с омраза Вашият живот подобри ли се от 5 години насам Отворете си очите и живеейте за себе си а не за някакви извратеняци шарлатани лъжци

    11:39 27.03.2026

  • 121 Ти си гениален

    1 6 Отговор

    До коментар #113 от "ИИ не това, за което го мислиш":

    Автомобилите не могат да отнемат работата на каруцарите, могат да я направят само по-бърза и ефективна. Ся, нищо че "ефективност" означава един шофьор да върши работата на 100 каруцари. Все пак ще останат някакви.

    Коментиран от #133

    11:39 27.03.2026

  • 122 Питане

    4 3 Отговор

    До коментар #106 от "Ха ХаХа":

    Питам колко памперса смени след като те..... - и горе и долу, блатнико ?

    11:40 27.03.2026

  • 123 Най-голямото зло,

    13 4 Отговор
    ще връхлети България,а то е Мунчо Боташов,копие на Лукашенко!

    11:40 27.03.2026

  • 124 Така че

    12 2 Отговор
    Повече вярвам на Деса

    11:40 27.03.2026

  • 125 Да........

    13 1 Отговор

    До коментар #103 от "Какъв нов":

    Новите "демократи на радев" не стават за нищо, това е ясно, но сега, на наш гръб, ще се обучават...... поне още няколко месеца, докато на всички им стане ясно какво се е случило ОТНОВО.... На тоя народ не му ли омръзна всеки пат да настъпва една и съща мотика, не зная!

    11:40 27.03.2026

  • 126 Бфбж

    11 4 Отговор
    След 1 месец ще видим Радев какви буфери ще изкара и колко ще се погрижи за хората в тая криза.

    Коментиран от #130

    11:40 27.03.2026

  • 127 Антитрол

    5 5 Отговор

    До коментар #116 от "Кукувица":

    "Иска да кешира протестите в своя полза"

    А перачите от ПП€ДБ какво направиха - те се помъчиха да кешират протестите ама бяха изхвърлени. Ако не бяха ПП€ДБ да ги изперат и да ги върнат във властта двамата шопари сега щяха да са просто лош спомен

    11:41 27.03.2026

  • 128 Питане

    4 0 Отговор

    До коментар #108 от "Отговор":

    Такъв няма. Включително и този тук с ник
    "ха ха ха"

    Коментиран от #141

    11:42 27.03.2026

  • 129 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #118 от "Антитрол":

    Радев и какво като дойде България е демокрация А колкото до твоите глупости си е твоя работа ТУК ВАЖАТ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ но не се спазват БЪЛГАРИЯ Е ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА А ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ДА ЗНАЕШ А ТВОИТЕ ПАРТЕНКИ СИ ГИ РАЗКАЗВАЙ ДРУГАДЕ ЧЕ СЕ ИЗТЪРКАХА

    Коментиран от #132

    11:43 27.03.2026

  • 130 Антитрол

    4 5 Отговор

    До коментар #126 от "Бфбж":

    "какви буфери ще изкара"

    След като господарите ти откраднаха парите предвидени за 4 години напред ли? Или след като мистър водопад даде 1.5 милиарда евро на зеления.

    11:44 27.03.2026

  • 131 Да добавя още

    4 5 Отговор

    До коментар #119 от "Хващай пътя":

    Путин го чака! Армията на великата русия се нуждае от нови жертви на фронта.

    Коментиран от #134

    11:47 27.03.2026

  • 132 Антитрол

    6 7 Отговор

    До коментар #129 от "Промяна":

    "ТУК ВАЖАТ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ"

    И по българските и по американските и по европейските и даже и по занзибарските закони двамата толупи отдавна трябваше да са в затвора - колкото и тролове да пуснат ние помним "ало Вальо", суджукгейт, барселона гейт и още много и много.

    Коментиран от #136, #147

    11:47 27.03.2026

  • 133 ВЪРВИ ДА СЕ ПЛ●КАШ!

    3 0 Отговор

    До коментар #121 от "Ти си гениален":

    Знаеш ли кой оценява работата на ИИ в програмирането? Не? ТОГАВА НЕ СЕ ОБАЖДАЙ!

    11:49 27.03.2026

  • 134 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #131 от "Да добавя още":

    "Армията на великата русия се нуждае от нови жертви на фронта"

    Ха ха ха абе като гледам Тръмп се мъчеше кюрдите да прекара да се бият срещу Иран ама не му се получи и нищо чудно да почне да набира евроатлантици в България - така че да се подготвят.

    Коментиран от #142

    11:50 27.03.2026

  • 135 Кои са те,

    10 5 Отговор
    които са изоставили българите??? В НС така ли ще се изказва бившия - те, те те. Радев е черешката на нищоправещите "политици". Толкова е излишен

    11:52 27.03.2026

  • 136 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #132 от "Антитрол":

    132 АМА СПРИ ВЕЧЕ И ВЪРВИ ДА РАБОТИШ БЕЗРАБОТЕН МЪРЗЕЛИВЕЦ ВЗЕЛ ТУК ДА ДРАСКА ЛЪЖИ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ГЛЕДАЙ СИТВОЯТ ЖИВОТ ЯВНО НЯМАШ НИКАКЪВ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ И ГЮРОВИТЕ СА НЕЗАКОННИ ТОВА ЕОСТАВКА РАЗБРА ЛИ

    11:53 27.03.2026

  • 137 Зъл пес

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Радев победа!":

    Кои сте тия всички?Ако говориш само от свое име сте ЕДИН.Я стига гавра с бг.

    11:55 27.03.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Мурзилко

    10 2 Отговор
    Галопиращи ти са само плащанията на Боташ,безхаберник...

    Коментиран от #143

    11:57 27.03.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Отговор

    5 2 Отговор

    До коментар #128 от "Питане":

    "Глупав комунист русофил ИМА ЛИ ?"

    Ами грешен ти е въпроса - как да има.

    Всички комуняги и ченгета от ДС сега са евроатлантици и не са русофили а подлоги на краварите. Пък всички русофили не са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    Та оправете си пропагандата - ужким сте против комунизма ама нямате нищо против комунягите стига сега да се навеждат на новите господари както се навеждаха на СССР навремето.

    Коментиран от #169

    11:58 27.03.2026

  • 142 Прав си

    2 4 Отговор

    До коментар #134 от "Зевзек":

    Подготвяй се! Не знаеш, може би, но ти си в списъка Путин-Тръмп, изготвен в Аляска. Списък, в който юнаци като теб ще "защитават" руско-американските интереси за подялба на света.

    Коментиран от #144

    12:00 27.03.2026

  • 143 Антитрол

    3 4 Отговор

    До коментар #139 от "Мурзилко":

    "Галопиращи ти са само плащанията на Боташ"

    Не върви ли пропагандата - а мистър водопад като даде 1.5 милиарда евро на укрите повече от всички плащания на Боташ до края на договора за там що мълчите. А 1 милиард долара на Тръмп за да размагнитят прасето.

    12:02 27.03.2026

  • 144 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #142 от "Прав си":

    Да му мислят тези които са наведени на Путин или Тръмп - аз съм българин и ме интересува само България и ще се бия само за нейните интереси.

    12:04 27.03.2026

  • 145 Бай Геле

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бфбж":

    Освен самите нас,никой не ни е виновен за пенсиите.Когато сме в годините на работен режим,колко от нас се интересуват за осигоровките за пенсиониране?Знаете ли си сумите върху които ви осигуряват?Наскоро ми се наложи да събирам документи за пенсиониране.От БДЖ жената ми каза:Осигуряван си на жълти стотинки.Не чакай нищо за пенсията.Имам 5г. работени там.А навремето беше държавна.Сега вече е късно да претендирам.

    12:04 27.03.2026

  • 146 Зъл пес

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас!":

    Написах едно коментарче с нищо не обиэдащо никой,но фафли са като ротвайлери в защита на мунчо.Срам сте за България!

    Коментиран от #148

    12:06 27.03.2026

  • 147 ПИСАХ ПРЕДИ СЕДМИЦА

    1 3 Отговор

    До коментар #132 от "Антитрол":

    НА ТОЗИ ПРОМЕНЕНИЯ КЪМ БЕЗДНАТА ЗАЕДНО СЪС ТУУУПА И ШИША КОЙТО САМ СИ ПРЕДРЕЧЕ ТАЗИ БЕЗДНА НА ПРОМЯНАТА НЕ МУ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ ВЪОБЩЕ. ЕДНО И СЪЩО БАБА ЗНАЕ Т ТОВА СИ БАЕ.. ТИ МУ ПИШЕШ КАЗВАШ ИСТИНИ ТОЙ СЕ ХВАНАЛ ЗА ДВЕ ТРИ ДУМИ И САМО ГИ ПОВТАРЯ ОПЯВА. БЕЗДНАТА ГИ ЗОВЕ И СТРАХ ГИ ТРЕСЕ.

    Коментиран от #151

    12:09 27.03.2026

  • 148 Антитрол

    2 3 Отговор

    До коментар #146 от "Зъл пес":

    "Срам сте за България!"

    Да бе пък двамата толупи и тези които ги изпраха и ги върнаха във властта са "гордост" за България ли?

    Коментиран от #166

    12:10 27.03.2026

  • 149 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Е чакайте бе, кой кого е изоставил? Нали ги свалихте с протести? Нали викахте оставатка, а като я дадоха викате че ви изоставили?

    12:11 27.03.2026

  • 150 Ел Мунчо

    3 3 Отговор
    Защо назначихте незаконен премиер?

    Коментиран от #152

    12:14 27.03.2026

  • 151 Антитрол

    2 3 Отговор

    До коментар #147 от "ПИСАХ ПРЕДИ СЕДМИЦА":

    "ТИ МУ ПИШЕШ КАЗВАШ ИСТИНИ"

    Какви истини казваш бе - казвам ти че единия е осъден за корупция а другия е лежал в чешки затвор за крадене на коли. Сега пак има явни доказателства за такава ама видиш ли казвал истината.

    Като казваш истината от къде са кюлчетата и пачките евраци в чекмеджето - сигурно спестява от закуски. Заслабнал ми се види. Само за "ало Ваньо" трябваше да е в затвора.

    Коментиран от #168, #181

    12:15 27.03.2026

  • 152 Антитрол

    1 3 Отговор

    До коментар #150 от "Ел Мунчо":

    Че президента ли го назначи - до кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи.

    Коментиран от #154

    12:16 27.03.2026

  • 153 Перо

    4 1 Отговор
    Добре, задачите на Радев са ясни, но по кой начин ще стане изпълнението със 70-80 депутати, стари закони и външни зависимости? Вече лозунгите ги знаем! Само липсват 800 дни!

    12:17 27.03.2026

  • 154 Ел Мунчо

    4 0 Отговор

    До коментар #152 от "Антитрол":

    Служебният премиер се назначава от президента.

    Коментиран от #158

    12:18 27.03.2026

  • 155 Който последен го вади

    3 0 Отговор
    Най-голям го вади!

    12:20 27.03.2026

  • 156 Ел Мунчо

    1 3 Отговор
    За Радев ще гласуват 1 мил души които преди 10 години гласуваха за Буци.След 5 години същите ще храчат по Радев и ще чакат някой нов

    Коментиран от #160, #163

    12:20 27.03.2026

  • 157 Лаборатория за политици

    1 3 Отговор
    От Освобождението до сега България е опитно поле за политици и само наивните избиратели вярват,че от всеки човек , независимо от професията,става политик. Та по повод новозаявения ни политик,ако добрия политик беше равнозначен на добър летец,то САЩ и Русия щяха да имат само летци, космонавти и астронавти за президенти и премиери. Нека да има нещо ново,но закономерностите показват,че по- скоро кастинга за политици ще продължи и след генерал Румен Радев.

    Коментиран от #159

    12:26 27.03.2026

  • 158 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #154 от "Ел Мунчо":

    Ще имаш да вземаш - на президента му дават списък от народното събрание - а в народното събрание знаем кой има мнозинство.

    Коментиран от #161

    12:27 27.03.2026

  • 159 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #157 от "Лаборатория за политици":

    Е друго си е мутра за премиер нали, или пък наведени лъжци които изпират мутрата.

    Коментиран от #162

    12:29 27.03.2026

  • 160 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #156 от "Ел Мунчо":

    "След 5 години същите ще храчат по Радев и ще чакат някой нов"

    Е друго си е жълтопаветниците да гласуват за ПП€ДБ пък да получат Буци изпран и чист като момина пазва в едно с другия толуп. Ама паметта им нещо много къса.

    12:33 27.03.2026

  • 161 Ел Мунчо

    2 2 Отговор

    До коментар #158 от "Антитрол":

    Ти у ред ли си?Всички други от домовата книга нямаше да са незаконни.Защо избраха точно незаконния?

    12:34 27.03.2026

  • 162 Не съм фен

    3 0 Отговор

    До коментар #159 от "Зевзек":

    Нито съм фен на Борисов,нито на Пеевски или комунистите. Просто констатирам че нямаме развито гражданско общество,а народ,наподобяващ стадо,което търси да прехвърли отговорността за свободата си на поредния вожд,водач или пастир...

    Коментиран от #164

    12:37 27.03.2026

  • 163 А аз

    3 0 Отговор

    До коментар #156 от "Ел Мунчо":

    виждам по подобен начин ситуацията. Една армия ще се справи някакси без генерал,но един генерал без армия не може. А електоралната ни армия е пълна с дезертьори, тарикати и,, деца ,,вярващи в дядо Коледа.

    12:50 27.03.2026

  • 164 Ел Мунчо

    2 2 Отговор

    До коментар #162 от "Не съм фен":

    Гражданското общество е приватизирано от инфантилните жълтопаветници

    Коментиран от #167

    12:54 27.03.2026

  • 165 На снимката

    2 0 Отговор
    Да не е умрял някой?

    13:05 27.03.2026

  • 166 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #148 от "Антитрол":

    Да,но разследващите не доказаха престъпление за Боко,а Боташ на Боташов,блести с пълна сила.Мунчо не трябваше да позволява този договор.

    Коментиран от #177

    13:19 27.03.2026

  • 167 Има голяма доза истина

    2 0 Отговор

    До коментар #164 от "Ел Мунчо":

    Преди 30-35г - ,,синята идея ,, бе обяздена от агенти на ДС, боядисани келепирджии и егоцентрични марксисти ,но поне бяха по интелигентни. Сегашните борци за гражданско общество са неомарксисти или индивидуалисти,опитващи да изчегъртат червените биографиите на бащите и дядовците си.

    13:25 27.03.2026

  • 168 Повтаряш пропагандни клишета

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "Антитрол":

    Които отдавна са отхвърлени от официалните органи. Нямаш смелостта да повториш думите си в съда, нали?

    13:32 27.03.2026

  • 169 Питане

    3 1 Отговор

    До коментар #141 от "Отговор":

    Естествено, че всичките ни управници/ТЯХ ВИЗИРАХ/ са комуняги. За утопистите не се и сетих.
    Никак не са глупави, ако бяха нямаше да обърнат палачинката и да се бият в гърдите, че са демократи /на думи/. Факта, че няма ЗАКОН за ЛУСТРАЦИЯ говори красноречиво. Датата 03.03, мочовете из цяла България също....
    И още, и още, и още...

    13:37 27.03.2026

  • 170 Селянин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Каун умен видял ли си/ фуражка умна / смях Девлет година на държавна издръжка Кои ще го проверява / копринков ли или дермеджиев /младите му кандидат депутати са повече от колкото младите в залата

    13:52 27.03.2026

  • 171 Умен е

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Пък няма политически стаж повече от Борисов Народа ги избира Спечели два избора /Благодарение на Решетников и вторая на Киро мошенника които гласуваха за него

    13:56 27.03.2026

  • 172 Не сте всички

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Радев победа!":

    Не сте и половината.

    14:15 27.03.2026

  • 173 Няма да съм за гъби

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ":

    Ще ходя да гласувам
    против мафиота Радев и ТИМаджиите му.

    14:20 27.03.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Хайде ! Хайде !

    3 0 Отговор
    Хайде ! Хайде !

    Същия Си Като Останалите !

    И Царя !

    Ай сикгир !

    14:45 27.03.2026

  • 176 Опа

    1 2 Отговор
    Галопиращите цени започнаха след правителството на йотова-сорос-петрохан.

    Коментиран от #182

    14:45 27.03.2026

  • 177 Хумор ! И Смях !

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Зъл пес":

    Хумор ! И Смях !

    Залата !

    " РАЗСЛЕДВАЩИТЕ" !

    Слугите На Власт Имащите !

    Ако Тук Имаше Закон !

    Щяхя дя Бъдат !

    В Затвора !

    14:54 27.03.2026

  • 178 време е за корекция

    3 0 Отговор
    Много хора тръгнаха с ентусиазъм към Радев, но като видяха, че реално властта бе дадена на най-омразната секта у нас - ПП/ДБ, вече се отвръщат. Тези родоотстъпници и продажници в момента самоуправляват най-нагло и брутално цялата държава, като декларират, че така ще е и след изборите. Преди време Борисов спечели изборите, но по заповед на Посолството доброволно сдаде властта на недоразумението Денков. Да не се получи и сега така - гласуваш за Радев, получаваш ПП/ДБ. Това е важно да се знае от сега. Да не говорим, че извън екрана и фалшивите декларации, навсякъде в страната ГЕРБ и ПП/ДБ са се прегърнали и заедно работят срещу Радев и здраво го хейтят. Нали около него е пълно с някакви уж IT специалисти. Защо не направят един моментен поглед върху мрежата в страната, ФБ страниците и други във всички общини - навсякъде ПП/ДБ и ГЕРБ заедно сътворяват най-мръсните клевети и компромати срещу него. Даже ГЕРБ са доста по-обрани и внимателни, докато другите психясали хухавели нямат граница и на ден бълват десетки материали срещу него. А той смята с тях да управлява??? Нещо изобщо не се връзва картината. Вместо да се обърне към здравите сили в страната и куп други партии и сдружения, които на принципа "капка по капка вир" щяха да му докарат същите десетина процента, той се държи прекалено аристократчно с тези, дето в момента му рушат кампанията и имиджа.

    15:46 27.03.2026

  • 179 Трала ла, трала ла

    2 0 Отговор
    Радев, "спасителя" в ръжта!

    15:57 27.03.2026

  • 180 Мунчовизъм

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Как?
    Всички концесии за добив на инертни материали са на мафията с дълги концесии.
    Всички хотели и плажни ивици са на мафията с дълги концесии.
    Всички здравни заведения са на "бялата мафия".
    По голямата част от земята е на мафията.
    Зимните курорти са на мафията.
    Пасищата са дадени на мафията хиляди декари с 200 овце.
    Всички ВЕЦ,са на мафията.
    Фотоволтаични паркове на мафията.
    В коя сфера и как ще тръгне държавата.
    Земеделците не могат да поливат.Животновъдите не са подкрепени.Пътищата леш.
    Приказки за наивници,отново.
    Или смята "народен съд да прави"?
    🤣🤣🤣🤣

    16:22 27.03.2026

  • 181 НЕ СИ РАЗБРАЛ.. ПРОМЕНЕНИЯ

    0 1 Отговор

    До коментар #151 от "Антитрол":

    Е ПРОМЯНАТА ЧОВЕКА НА ШИША И ТУУПА ЗА КОИТО ПИШИШ ИСТИНИ. . НЕ ЖЕЛАЯ ДА ГО СПОМЕНАВАМ. ТИ МУ ПИШЕШ ИСТИНИ ТОЙ САМО ОПЯВА. ЧЕТИ ПО ИЗ ДЪЛБОКО. МОЖЕ БИ ТИ Е ЗАБЛОДИЛО ГОЛЕМИТЕ БУКВИ.

    16:23 27.03.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 г-н Мун

    4 0 Отговор
    Тази манджа с грозде, този тюрлю-гювеч, който ни предлагате, пак ще ни доведе до задънена улица.. Както шикалкавите по темата ЕС - Путин, така ще ги усуквате и когато опрем до съда и прокуратурата! Нищо не очаквам от вас! Само ще дразните..Ще загубим още години, дано не са много.. После пак по площадите..и така до безкрай!

    16:26 27.03.2026

  • 184 !!!?

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Програмист":

    Гласуваш за Радев получаваш "Боташ"...буфера на Мистър Кеш !!!?

    16:41 27.03.2026

  • 185 Ми не е толкоз умен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Ама има още дето са по зле от него и вярват в месията хаха

    Коментиран от #192

    17:14 27.03.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 НАЦИОНАЛИСТ

    1 0 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!

    Коментиран от #190

    17:37 27.03.2026

  • 189 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #187 от "АНТИКОМУНИ$Т":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    Коментиран от #191, #196

    17:38 27.03.2026

  • 190 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    17:40 27.03.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 БАДЖО

    2 0 Отговор

    До коментар #185 от "Ми не е толкоз умен":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?

    17:45 27.03.2026

  • 193 Служебният кабинет на Гюро

    1 0 Отговор
    разчиства пътя на Радев във властта.
    Боко и ГЕРБ ще го подкрепят, нищо че сега герберските медии плюят по Радев. След изборите ще са с него.Разбрали са се!
    Ние пък съответно ще накажем Боко на изборите и ще подкрепим опозицията.

    17:47 27.03.2026

  • 194 Целият този

    2 0 Отговор
    цирк Боташ го дължим на Боко Методиев Борисов!

    Коментиран от #195

    17:49 27.03.2026

  • 195 81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ!

    1 1 Отговор

    До коментар #194 от "Целият този":

    ПРАВ СИ, разбойкУ ПОЗВОЛИ В КРАЯ НА 2016г. П€ Д€рад€Ф да $тан€ р€зид€нт!
    двамата $а дв€т€ $трани на €дна Рубла!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ!

    17:59 27.03.2026

  • 196 АНТИКОМУНИ$Т

    1 0 Отговор

    До коментар #189 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    Б€З$РАМНИКЪТ ХВАЛИ-ПРЪЦ КО Mr. К € Ш, ДЕТО НИ НАБУТА $ ШАРЛАТАНИТ€ ПП(Промяна на Пола) , А ПО$Л€ $
    "договора" $ "Б О Т А Ш" ОТНОВО ИМА Н А Г Л О $ТА ДА $€ ПРАВИ НА НАРОДЕН ЗАКРИЛНИК И $ПА$ИТ€Л!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    81г. К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и- Г л у п а ц и СТИГАТ СТИГАТ!

    18:01 27.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол