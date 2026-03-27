Радев: Изоставиха българите на произвола на галопиращите цени и не предвидиха финансови буфери, за които настоявах

Една от основните задачи на „Прогресивна България” е да не допуска страната ни да бъде въвлечена в горещите военни конфликти, които бушуват около нас. Това заяви президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев по време на предизборна среща вчера вечерта с граждани в Бургас, съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от novini.bg.
Радев подчерта, че парите на българските граждани не трябва да отиват за тези конфликти, а да остават за нашите пенсионери, за нашите деца, за качествено здравеопазване, образование и социална инфраструктура.
„Нашата задача е да отстояваме българския национален интерес в съюзите, в които членуваме. Само с идеология не може, трябва да има и прагматично мислене в днешния все по-жесток и несигурен свят“, посочи още Румен Радев. Той подчерта, че това е особено важно, когато става въпрос за инвестиции, за енергийни ресурси или за излаз на външни пазари.
„Ако искаме България да бъде конкурентоспособна, както и самият ЕС, а не да изостава от всички останали глобални играчи, трябва да се замислим, да бъдем ли подвластни на идеологии или да търсим прагматични решения”, заяви лидерът на „Прогресивна България“ Радев подчерта, че не може да се очаква България да върви напред и да се движи заедно с другите европейски държави, ако в страната няма справедливост.
По думите му изборът на нов главен прокурор е изключително важен, но това не изчерпва правосъдната реформа и затова „Прогресивна България“ ще предприеме реални реформи в МВР и службите за сигурност, за ревизия на ключови обществени поръчки, откъдето са източени милиарди.
„Има много хора, които цял живот са били на държавна заплата, но се ширят в палати на подставени лица. „Прогресивна България“ ще работи за установяването на действителните собственици, за проверка на имуществото, с което разполагат, и на доходите, които са декларирали“, заяви Румен Радев.
Той подчерта, че ще бъдат направени и проверки за установяването на имоти, банкови сметки и активи на български граждани зад граница с незаконен и неясен произход и ще се засили системата за конфискация на незаконно придобито имущество.
Лидерът на „Прогресивна България“ призова на 19 април гражданите да дадат мнението си за политиците, които обещаваха безпроблемно приемане на еврото, златен дъжд от инвестиции и не пожелаха да поставят въпроса за готовността за приемането на еврото на референдум.
„Изоставиха българите на произвола на галопиращите цени и не предвидиха никакви финансови буфери, за които настоявах, не приложиха никакви мерки и никакъв контрол”, заяви още Румен Радев.
Румен Радев, който е и водач на листата на „Прогресивна България” в бургаския многомандатен избирателен район, открои потенциална на Бургас да се развива успешно като един от ключовите транспортни, логистични и туристически центрове в страната ни. „Бургас винаги е бил отворен град и е гледал към морето и хоризонта, но никога не е виждал хоризонта като край, а като следващо начало. И аз съм убеден в нашия общ успех”, посочи още лидерът на „Прогресивна България“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе боклук,
Коментиран от #5
10:45 27.03.2026
2 Браво!
Коментиран от #8, #9, #104, #170, #171, #180, #185
10:46 27.03.2026
3 Сила
10:46 27.03.2026
4 айде
10:46 27.03.2026
5 Ужас!
До коментар #1 от "Абе боклук,":След кражбите на Борисов, за народа пари няма. Но в банковите му сметки има милиарди.
Коментиран от #140, #146
10:47 27.03.2026
6 ООрана държава
10:47 27.03.2026
7 Бфбж
Коментиран от #99, #145
10:48 27.03.2026
8 Радев победа!
До коментар #2 от "Браво!":Всички сме за Радев и искаме да видим Мазните и Угоени Борисов и Пеевски зад решетките.
Коментиран от #14, #20, #137, #172
10:49 27.03.2026
9 Сила
До коментар #2 от "Браво!":Хвани единия , удари другия !!! НЕМА ОРА , ПРОСТО НЕМА ЧИТАВИ ОРА В БГ то ....затова пак ще го играеме стария театър на абсурда !!! 36 години вече .....
Коментиран от #28
10:49 27.03.2026
10 Промяна
Коментиран от #32, #36, #72
10:49 27.03.2026
12 Р.р само
Едно сигурно за масите живота ще става по труден месец след месец 1-2% ще си живеят като императори
10:51 27.03.2026
13 Дориана
Коментиран от #25
10:51 27.03.2026
17 В цяла
10:52 27.03.2026
19 Ъхъ!!!
10:52 27.03.2026
20 Сила
До коментар #8 от "Радев победа!":Браво на "вас " ....но на снимката дали е Радев , Бойко , Симеон , Пеевски , Киро или кой знае още кой ЗА БЪЛГАРИЯ И НАРОДА И НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕ....нещата приключиха отдавна !!! Нищо по различно няма да се случи !!!
10:53 27.03.2026
21 Шегобиец
10:53 27.03.2026
22 Дориана
Коментиран от #31
10:53 27.03.2026
23 Българин
10:53 27.03.2026
24 Програмист
Коментиран от #58, #110, #184
10:53 27.03.2026
25 Промяна
До коментар #13 от "Дориана":8 ГЮРОВИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ И ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ А МЕСИЯТА ВИ ХАХАХАХА НЕВЕЖИТЕЕЕЕЕЕЕЕ ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ
Коментиран от #33, #46
10:54 27.03.2026
27 Гербар
Коментиран от #59
10:54 27.03.2026
28 ВИНАГИ СЪМ ПИСАЛ.
До коментар #9 от "Сила":ИЗЧАКАЙ МАЛКО ДВА ТРИ МЕСЕЦА. И АКО НЕ ОТИВА НА ХУБАВО ГОВОРИ И БУНТ ДА НАПРАВИМ. МОЖЕ ПЪК ЕДИН ЧИТАВ ДА ИЗЛЕЗЕ НАКРАЯ.
Коментиран от #51
10:54 27.03.2026
29 Дориана
Коментиран от #39
10:54 27.03.2026
30 Какви
10:54 27.03.2026
31 Промяна
До коментар #22 от "Дориана":СЪС СИЛА И НЕЛИГИТИМНИ СА ГЮРОВИТЕ ХАХАХАХА НЕЗАКОННИ СА КОЙ ГИ НАЗНАЧИ А КОЙ
10:55 27.03.2026
34 Абе шапка
И ти искаш да ме управляваш?
10:55 27.03.2026
35 Лелеее
Кои партньори , Радев?
Другите ? Мерц, Макрон, Стаймър..
Лондонсити?
10:55 27.03.2026
38 Миндич
Коментиран от #64
10:56 27.03.2026
39 Промяна
До коментар #29 от "Дориана":29 ГЮРОВИТЕСА НЕЛИГИТИМНИ ЙОТОВА ОСТАВКА КАКВО НЕ РАЗБИРАШ ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ АЙДЕ СТИГА ЛЪЖИ НЕЗАКОННОСТ
10:56 27.03.2026
40 Антигербереист
10:56 27.03.2026
41 ффдцжб
10:56 27.03.2026
42 Скарлет
10:57 27.03.2026
43 Вервайте ми
-- Летеца
10:57 27.03.2026
47 Дааа
10:58 27.03.2026
48 Че ти на каква заплата беше?
И докара Боташ
И Уейтънхаус
И Блак Рок
Да ти се и..
10:58 27.03.2026
49 Радеви
10:59 27.03.2026
50 Супер
10:59 27.03.2026
51 Сила
До коментар #28 от "ВИНАГИ СЪМ ПИСАЛ.":36 ГОДИНИ ЧАКАМЕ ....кого , Годо !!?
Коментиран от #63
10:59 27.03.2026
53 МНОГО СТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИ
10:59 27.03.2026
54 То бюджет няма, тоя буфери...
10:59 27.03.2026
55 Андрей Ляпчев
Со кротце, со благо и со малце кютек
11:00 27.03.2026
56 ФАКТ
11:00 27.03.2026
57 Юуп
11:00 27.03.2026
58 А ти знаеш ли
До коментар #24 от "Програмист":Че вече си безработен? ИИ ще ти вземе работата. А този бивш "натовски генерал" е 100% евро атлантически. И какво ще избереш? Цифровата диктатура...
Коментиран от #113
11:00 27.03.2026
59 Дориана
До коментар #27 от "Гербар":Борисов отдавна вече е в историята , не само, че не може да управлява самостоятелно, но и е зависим от Пеевски . Времето му вече свърши . Край на кражбите , на мафиотско - олигархичните схеми , народа излезе на бунт срещу него и Пеевски с карикатури и плакати. В Парламента вече влизат други играчи с нов морал и висок интелект. Народа показа червен картон на Борисов и Пеевски.
Коментиран от #94, #103
11:00 27.03.2026
60 Нарцис като всички
Коментиран от #67
11:01 27.03.2026
63 НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ
До коментар #51 от "Сила":Стоим си у дома спим и чакаме спасителя. РАДЕВ МИ СЕ ВИЖДА СВЕСТЕН. И понякога кога ТРЕБЕ да свършим нещо бягаме я за гъби я за риба.
Коментиран от #173
11:03 27.03.2026
65 Какво е управлявал
До коментар #18 от "Петрова":Какво искаш да промени, едно служебно правителство, като има ограничени правомощия , няма право да променя закони с парламентарно мнозинство. Служения правосъден министър , успя ли да премахне прокурора на Бойко, НЕ успя, защото няма правомощия. Радев даде шанс на Кирчо и Кокорчо, само защото му наговориха куп лъжи, докато са пътували в един и същ самолет. Видя се , що за стока са.
11:04 27.03.2026
69 Този
Нелегитимни избори- той светкавично връчи мандата
Узакони ги
Обнародва Еврото, имаше право да не го направи , а да поиска референдум..
Изкудкудяка нещо , че уж народа има право , когато вече беше нецелесъобразно и узаконено от него!
Сега неговата сподвижница , Йотова- нелегитимен Гюров...
И има очи да продължава да говори ..
11:07 27.03.2026
70 Промяна
До коментар #64 от "Лекар":БОЛЕН МОЗЪК ОТ КАРЛУКОВО СИ ИЗБОРИТЕ СА НИЛИГИТИМНИ ГЮРОВИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ ЙОТОВАААА ОСТАВКААААААБОЛНИ МОЗЪЦИ ТУК ХАХАХАХА О
11:08 27.03.2026
71 България ще я спаси
11:08 27.03.2026
72 Герп боклуци
До коментар #10 от "Промяна":Марш обратно да подаваш бутчета в кауфланд, свърши ти почивката за цигарка
Коментиран от #81
11:08 27.03.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Промяна
До коментар #61 от "Програмист":АМА ТУК НЕ Е МОСКВА И БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ61 ДЕМОКРАЦИЯ ЗАКОННОСТ ЗА ВСИЧКИ 61
Коментиран от #79
11:11 27.03.2026
78 Промяна
До коментар #74 от "Антитрол":ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ ТИКВЕНИ ПРАСЕТА ПО САЙТОВЕТЕ Я СЕ ВИЖТЕ МЪРЗЕЛИВЦИ ЗАЩО НЕ РАБОТИТЕ ТИКВЕНИ ПРАСЕТА СЕДНАЛИ ДА ДРАСКАТ БЕЗУМИЯ НЯКАКВИ БЕЗДЕЛНИЦИ
Коментиран от #83
11:13 27.03.2026
81 Промяна
До коментар #72 от "Герп боклуци":72 А ТИ СИ ПЕТРОХАНСКИ ИЗМАМНИК С ГЛУПОСТИ С ПОМИИ СЪС ЗАПЛАХИ ХАХАХА МЪРЗЕЛИВЦИ
11:15 27.03.2026
84 Точно и ясно
11:15 27.03.2026
85 Фори
Коментиран от #91
11:16 27.03.2026
86 Ха-ха
11:17 27.03.2026
87 Малее
11:18 27.03.2026
88 Антитрол
До коментар #80 от "Историята помни":Историята помни ама много удобно забравя за сглобката на перачите от ПП€ДБ и ГЕРБ - защо така бе. Забравя кой смъкна тиквата от власт и кой после го изпра и го върна във властта.
11:18 27.03.2026
89 Промяна
До коментар #83 от "Антитрол":83 ГЛЕДАЙ СЕБЕСИ ЗА МЕН НЕ МИСЛИ А КОЛКОТО ДО ГЛУПОСТИТЕ ТИ ВЕЧЕСЕ ИЗТЪРКАХА КРАДЦИТЕ СА ТЕЗИ КОИТО ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА БЕЗ ИЗБОРИ И ДАЖЕ СА НЕЗАКОННИ Е ТОВА СА КРАДЦИ А ТИ ЗАЩО ЗАЩИТАВАШ НЕЗАКОННИЦИТЕ ЗАЩО ТОВА СА КРАДЦИ И Е ЯМНО
Коментиран от #102
11:19 27.03.2026
90 Радев
Коментиран от #93
11:19 27.03.2026
92 Този
Коментиран от #95
11:21 27.03.2026
93 Антитрол
До коментар #90 от "Радев":Явно ти не си стъпвал в магазин - всичко е двойно само троленето е пак за една баничка.
11:22 27.03.2026
94 Промяна
До коментар #59 от "Дориана":59 ПЕЕВСКИ ЛИ НАЗНАЧИ ГЮРОВИТЕ НЕЛИГИТИМНИ ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ КОЙ ОВЛАДЯ ВЛАСТТА ИЗВЪН БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ СЕГА ПЕЕВСКИ ЛИ АВА СТИГА ЛЪГАХТЕ ЛЪСНА ВИ МРЪСОТИЯТА ТРЪГНАЛИ ТУК ДА ЗАПЛАШВАТ АМАКОЙ ВИ ДАВА ТОВА ПРАВО ШАРЛАТАНИ
Коментиран от #96
11:22 27.03.2026
95 Антитрол
До коментар #92 от "Този":"Заради това руско мекере ще ни изолират от Европа и парите"
Така е гербаджиите няма да има какво да крадете
11:23 27.03.2026
97 АГАТ а Кристи
11:25 27.03.2026
98 ТИР
11:26 27.03.2026
99 До 2 години
До коментар #7 от "Бфбж":Ще се срине пенсионната система идва небивала икономическа криза която ще отмие в канала цялата социална система
11:26 27.03.2026
100 Мунчо, нали
11:26 27.03.2026
101 Мунчоооо
Поредният спасител
Смешник ….
Ще видим какво ще свършиш
Като президент нищо …..
Коментиран от #105
11:27 27.03.2026
103 Какъв нов
До коментар #59 от "Дориана":морал има Радев, като май вече втори път ще се развежда. Отдавна има любовница, която е от енергийния сектор и затова сключи Боташ. А интелектът му е нулев. Като летец нищо не е градил, а само рушил. И все на държавната хранилка. А сега се е обградил с други олигарси, ретро военни и спортисти, които не стават за нищо.
Коментиран от #125
11:29 27.03.2026
104 Питане
До коментар #2 от "Браво!":Ей така, за протокола...
Глупав комунист русофил ИМА ЛИ ?
Особено като се знае, че Импексовата му е "майка" ???
А тръбата на Боташа направо е забодена в джоба му
Коментиран от #106, #108
11:29 27.03.2026
105 Антитрол
До коментар #101 от "Мунчоооо":"Като президент нищо"
И като президент какво може да свърши можеш ли ми каза или задачата ти е да плюеш по него а не да мислиш. Плевналиев какво свърши като президент.
11:29 27.03.2026
106 Ха ХаХа
До коментар #104 от "Питане":Какво ще питаш ти бе Петрохански Педигрипал?
Коментиран от #122
11:30 27.03.2026
107 Тия буфери от
Коментиран от #115
11:32 27.03.2026
108 Отговор
До коментар #104 от "Питане":Отговор - всички евроатлантици са глупави комуняги и ченгета от ДС - можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бивш комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са такива че минаха 36 години.
Коментиран от #128
11:32 27.03.2026
109 Да........
До коментар #68 от "Възpожденец 🇧🇬":Отговор на твоите въпроси може да има едва когато се освободим от 150 годишното руско робство, пардон - "присъствие". А това, като гледам, няма да стане много лесно и бързо. Стокхолмския синдром тресе яко голяма част от сънародниците ни.
11:32 27.03.2026
110 въпрос с повишена трудност
До коментар #24 от "Програмист":Като добър програмист би гласувал за Радев чрез машинния вот, а въпросът е:
На колко машини ще гласуваш използвайки знанията си в програмирането?
(справка: на машина в Белгия преди десетилетия кандидатка е получила 4023 гласа направо в паметта на машината от енергийна частица директно от космоса, дори без програмна намеса)
11:32 27.03.2026
111 Хех
11:33 27.03.2026
112 Промяна
До коментар #102 от "Антитрол":102 НЕ СПИРАШ ДА ГНУСИШ ТУК АМА ТВОЯ РАБОТАГЮРОВИТЕ СА НЕЗАКОННИ И ИЗБОРИТЕ СА НЕЗАКОННИ ЙОТОВА ОСТАВКА СПАЗВАЙТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ 102 А ТИ СИ ГНУСЕН ЛЪЖЕЦ НАЕТ ДА ЛЪЖЕШ 102
Коментиран от #118
11:33 27.03.2026
113 ИИ не това, за което го мислиш
До коментар #58 от "А ти знаеш ли":Не може да вземе работата на програмистите. Може само да я направи по-бърза и ефективна.
Коментиран от #121
11:33 27.03.2026
114 Долу ЕС
Коментиран от #119
11:34 27.03.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Кукувица
Коментиран от #127
11:35 27.03.2026
117 Гунсное
11:37 27.03.2026
119 Хващай пътя
До коментар #114 от "Долу ЕС":Като не ти харесва ЕС, чемодан, вокзал, Масква. Тама дори няма да можеш да се ядосваш и пишеш тук. Няма Интернет:)))
Коментиран от #131
11:38 27.03.2026
120 Промяна
До коментар #46 от "Чиба, cлyга на мафията !":Едни и същи папагалски защо обиди глупости Защо сте слепи българи срещу други българиХраните се с омраза Вашият живот подобри ли се от 5 години насам Отворете си очите и живеейте за себе си а не за някакви извратеняци шарлатани лъжци
11:39 27.03.2026
121 Ти си гениален
До коментар #113 от "ИИ не това, за което го мислиш":Автомобилите не могат да отнемат работата на каруцарите, могат да я направят само по-бърза и ефективна. Ся, нищо че "ефективност" означава един шофьор да върши работата на 100 каруцари. Все пак ще останат някакви.
Коментиран от #133
11:39 27.03.2026
122 Питане
До коментар #106 от "Ха ХаХа":Питам колко памперса смени след като те..... - и горе и долу, блатнико ?
11:40 27.03.2026
123 Най-голямото зло,
11:40 27.03.2026
124 Така че
11:40 27.03.2026
125 Да........
До коментар #103 от "Какъв нов":Новите "демократи на радев" не стават за нищо, това е ясно, но сега, на наш гръб, ще се обучават...... поне още няколко месеца, докато на всички им стане ясно какво се е случило ОТНОВО.... На тоя народ не му ли омръзна всеки пат да настъпва една и съща мотика, не зная!
11:40 27.03.2026
126 Бфбж
Коментиран от #130
11:40 27.03.2026
127 Антитрол
До коментар #116 от "Кукувица":"Иска да кешира протестите в своя полза"
А перачите от ПП€ДБ какво направиха - те се помъчиха да кешират протестите ама бяха изхвърлени. Ако не бяха ПП€ДБ да ги изперат и да ги върнат във властта двамата шопари сега щяха да са просто лош спомен
11:41 27.03.2026
128 Питане
До коментар #108 от "Отговор":Такъв няма. Включително и този тук с ник
"ха ха ха"
Коментиран от #141
11:42 27.03.2026
129 Промяна
До коментар #118 от "Антитрол":Радев и какво като дойде България е демокрация А колкото до твоите глупости си е твоя работа ТУК ВАЖАТ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ но не се спазват БЪЛГАРИЯ Е ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА А ИЗБОРИТЕ СА НЕЛИГИТИМНИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ДА ЗНАЕШ А ТВОИТЕ ПАРТЕНКИ СИ ГИ РАЗКАЗВАЙ ДРУГАДЕ ЧЕ СЕ ИЗТЪРКАХА
Коментиран от #132
11:43 27.03.2026
130 Антитрол
До коментар #126 от "Бфбж":"какви буфери ще изкара"
След като господарите ти откраднаха парите предвидени за 4 години напред ли? Или след като мистър водопад даде 1.5 милиарда евро на зеления.
11:44 27.03.2026
131 Да добавя още
До коментар #119 от "Хващай пътя":Путин го чака! Армията на великата русия се нуждае от нови жертви на фронта.
Коментиран от #134
11:47 27.03.2026
132 Антитрол
До коментар #129 от "Промяна":"ТУК ВАЖАТ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ"
И по българските и по американските и по европейските и даже и по занзибарските закони двамата толупи отдавна трябваше да са в затвора - колкото и тролове да пуснат ние помним "ало Вальо", суджукгейт, барселона гейт и още много и много.
Коментиран от #136, #147
11:47 27.03.2026
133 ВЪРВИ ДА СЕ ПЛ●КАШ!
До коментар #121 от "Ти си гениален":Знаеш ли кой оценява работата на ИИ в програмирането? Не? ТОГАВА НЕ СЕ ОБАЖДАЙ!
11:49 27.03.2026
134 Зевзек
До коментар #131 от "Да добавя още":"Армията на великата русия се нуждае от нови жертви на фронта"
Ха ха ха абе като гледам Тръмп се мъчеше кюрдите да прекара да се бият срещу Иран ама не му се получи и нищо чудно да почне да набира евроатлантици в България - така че да се подготвят.
Коментиран от #142
11:50 27.03.2026
135 Кои са те,
11:52 27.03.2026
136 Промяна
До коментар #132 от "Антитрол":132 АМА СПРИ ВЕЧЕ И ВЪРВИ ДА РАБОТИШ БЕЗРАБОТЕН МЪРЗЕЛИВЕЦ ВЗЕЛ ТУК ДА ДРАСКА ЛЪЖИ АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ ГЛЕДАЙ СИТВОЯТ ЖИВОТ ЯВНО НЯМАШ НИКАКЪВ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ И ГЮРОВИТЕ СА НЕЗАКОННИ ТОВА ЕОСТАВКА РАЗБРА ЛИ
11:53 27.03.2026
137 Зъл пес
До коментар #8 от "Радев победа!":Кои сте тия всички?Ако говориш само от свое име сте ЕДИН.Я стига гавра с бг.
11:55 27.03.2026
139 Мурзилко
Коментиран от #143
11:57 27.03.2026
141 Отговор
До коментар #128 от "Питане":"Глупав комунист русофил ИМА ЛИ ?"
Ами грешен ти е въпроса - как да има.
Всички комуняги и ченгета от ДС сега са евроатлантици и не са русофили а подлоги на краварите. Пък всички русофили не са бивши комуняги и ченгета от ДС.
Та оправете си пропагандата - ужким сте против комунизма ама нямате нищо против комунягите стига сега да се навеждат на новите господари както се навеждаха на СССР навремето.
Коментиран от #169
11:58 27.03.2026
142 Прав си
До коментар #134 от "Зевзек":Подготвяй се! Не знаеш, може би, но ти си в списъка Путин-Тръмп, изготвен в Аляска. Списък, в който юнаци като теб ще "защитават" руско-американските интереси за подялба на света.
Коментиран от #144
12:00 27.03.2026
143 Антитрол
До коментар #139 от "Мурзилко":"Галопиращи ти са само плащанията на Боташ"
Не върви ли пропагандата - а мистър водопад като даде 1.5 милиарда евро на укрите повече от всички плащания на Боташ до края на договора за там що мълчите. А 1 милиард долара на Тръмп за да размагнитят прасето.
12:02 27.03.2026
144 Зевзек
До коментар #142 от "Прав си":Да му мислят тези които са наведени на Путин или Тръмп - аз съм българин и ме интересува само България и ще се бия само за нейните интереси.
12:04 27.03.2026
145 Бай Геле
До коментар #7 от "Бфбж":Освен самите нас,никой не ни е виновен за пенсиите.Когато сме в годините на работен режим,колко от нас се интересуват за осигоровките за пенсиониране?Знаете ли си сумите върху които ви осигуряват?Наскоро ми се наложи да събирам документи за пенсиониране.От БДЖ жената ми каза:Осигуряван си на жълти стотинки.Не чакай нищо за пенсията.Имам 5г. работени там.А навремето беше държавна.Сега вече е късно да претендирам.
12:04 27.03.2026
146 Зъл пес
До коментар #5 от "Ужас!":Написах едно коментарче с нищо не обиэдащо никой,но фафли са като ротвайлери в защита на мунчо.Срам сте за България!
Коментиран от #148
12:06 27.03.2026
147 ПИСАХ ПРЕДИ СЕДМИЦА
До коментар #132 от "Антитрол":НА ТОЗИ ПРОМЕНЕНИЯ КЪМ БЕЗДНАТА ЗАЕДНО СЪС ТУУУПА И ШИША КОЙТО САМ СИ ПРЕДРЕЧЕ ТАЗИ БЕЗДНА НА ПРОМЯНАТА НЕ МУ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ ВЪОБЩЕ. ЕДНО И СЪЩО БАБА ЗНАЕ Т ТОВА СИ БАЕ.. ТИ МУ ПИШЕШ КАЗВАШ ИСТИНИ ТОЙ СЕ ХВАНАЛ ЗА ДВЕ ТРИ ДУМИ И САМО ГИ ПОВТАРЯ ОПЯВА. БЕЗДНАТА ГИ ЗОВЕ И СТРАХ ГИ ТРЕСЕ.
Коментиран от #151
12:09 27.03.2026
148 Антитрол
До коментар #146 от "Зъл пес":"Срам сте за България!"
Да бе пък двамата толупи и тези които ги изпраха и ги върнаха във властта са "гордост" за България ли?
Коментиран от #166
12:10 27.03.2026
149 Хахахаха
12:11 27.03.2026
150 Ел Мунчо
Коментиран от #152
12:14 27.03.2026
151 Антитрол
До коментар #147 от "ПИСАХ ПРЕДИ СЕДМИЦА":"ТИ МУ ПИШЕШ КАЗВАШ ИСТИНИ"
Какви истини казваш бе - казвам ти че единия е осъден за корупция а другия е лежал в чешки затвор за крадене на коли. Сега пак има явни доказателства за такава ама видиш ли казвал истината.
Като казваш истината от къде са кюлчетата и пачките евраци в чекмеджето - сигурно спестява от закуски. Заслабнал ми се види. Само за "ало Ваньо" трябваше да е в затвора.
Коментиран от #168, #181
12:15 27.03.2026
152 Антитрол
До коментар #150 от "Ел Мунчо":Че президента ли го назначи - до кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи.
Коментиран от #154
12:16 27.03.2026
153 Перо
12:17 27.03.2026
154 Ел Мунчо
До коментар #152 от "Антитрол":Служебният премиер се назначава от президента.
Коментиран от #158
12:18 27.03.2026
155 Който последен го вади
12:20 27.03.2026
156 Ел Мунчо
Коментиран от #160, #163
12:20 27.03.2026
157 Лаборатория за политици
Коментиран от #159
12:26 27.03.2026
158 Антитрол
До коментар #154 от "Ел Мунчо":Ще имаш да вземаш - на президента му дават списък от народното събрание - а в народното събрание знаем кой има мнозинство.
Коментиран от #161
12:27 27.03.2026
159 Зевзек
До коментар #157 от "Лаборатория за политици":Е друго си е мутра за премиер нали, или пък наведени лъжци които изпират мутрата.
Коментиран от #162
12:29 27.03.2026
160 Антитрол
До коментар #156 от "Ел Мунчо":"След 5 години същите ще храчат по Радев и ще чакат някой нов"
Е друго си е жълтопаветниците да гласуват за ПП€ДБ пък да получат Буци изпран и чист като момина пазва в едно с другия толуп. Ама паметта им нещо много къса.
12:33 27.03.2026
161 Ел Мунчо
До коментар #158 от "Антитрол":Ти у ред ли си?Всички други от домовата книга нямаше да са незаконни.Защо избраха точно незаконния?
12:34 27.03.2026
162 Не съм фен
До коментар #159 от "Зевзек":Нито съм фен на Борисов,нито на Пеевски или комунистите. Просто констатирам че нямаме развито гражданско общество,а народ,наподобяващ стадо,което търси да прехвърли отговорността за свободата си на поредния вожд,водач или пастир...
Коментиран от #164
12:37 27.03.2026
163 А аз
До коментар #156 от "Ел Мунчо":виждам по подобен начин ситуацията. Една армия ще се справи някакси без генерал,но един генерал без армия не може. А електоралната ни армия е пълна с дезертьори, тарикати и,, деца ,,вярващи в дядо Коледа.
12:50 27.03.2026
164 Ел Мунчо
До коментар #162 от "Не съм фен":Гражданското общество е приватизирано от инфантилните жълтопаветници
Коментиран от #167
12:54 27.03.2026
165 На снимката
13:05 27.03.2026
166 Зъл пес
До коментар #148 от "Антитрол":Да,но разследващите не доказаха престъпление за Боко,а Боташ на Боташов,блести с пълна сила.Мунчо не трябваше да позволява този договор.
Коментиран от #177
13:19 27.03.2026
167 Има голяма доза истина
До коментар #164 от "Ел Мунчо":Преди 30-35г - ,,синята идея ,, бе обяздена от агенти на ДС, боядисани келепирджии и егоцентрични марксисти ,но поне бяха по интелигентни. Сегашните борци за гражданско общество са неомарксисти или индивидуалисти,опитващи да изчегъртат червените биографиите на бащите и дядовците си.
13:25 27.03.2026
168 Повтаряш пропагандни клишета
До коментар #151 от "Антитрол":Които отдавна са отхвърлени от официалните органи. Нямаш смелостта да повториш думите си в съда, нали?
13:32 27.03.2026
169 Питане
До коментар #141 от "Отговор":Естествено, че всичките ни управници/ТЯХ ВИЗИРАХ/ са комуняги. За утопистите не се и сетих.
Никак не са глупави, ако бяха нямаше да обърнат палачинката и да се бият в гърдите, че са демократи /на думи/. Факта, че няма ЗАКОН за ЛУСТРАЦИЯ говори красноречиво. Датата 03.03, мочовете из цяла България също....
И още, и още, и още...
13:37 27.03.2026
170 Селянин
До коментар #2 от "Браво!":Каун умен видял ли си/ фуражка умна / смях Девлет година на държавна издръжка Кои ще го проверява / копринков ли или дермеджиев /младите му кандидат депутати са повече от колкото младите в залата
13:52 27.03.2026
171 Умен е
До коментар #2 от "Браво!":Пък няма политически стаж повече от Борисов Народа ги избира Спечели два избора /Благодарение на Решетников и вторая на Киро мошенника които гласуваха за него
13:56 27.03.2026
172 Не сте всички
До коментар #8 от "Радев победа!":Не сте и половината.
14:15 27.03.2026
173 Няма да съм за гъби
До коментар #63 от "НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ":Ще ходя да гласувам
против мафиота Радев и ТИМаджиите му.
14:20 27.03.2026
175 Хайде ! Хайде !
Същия Си Като Останалите !
И Царя !
Ай сикгир !
14:45 27.03.2026
176 Опа
Коментиран от #182
14:45 27.03.2026
177 Хумор ! И Смях !
До коментар #166 от "Зъл пес":Хумор ! И Смях !
Залата !
" РАЗСЛЕДВАЩИТЕ" !
Слугите На Власт Имащите !
Ако Тук Имаше Закон !
Щяхя дя Бъдат !
В Затвора !
14:54 27.03.2026
178 време е за корекция
15:46 27.03.2026
179 Трала ла, трала ла
15:57 27.03.2026
180 Мунчовизъм
До коментар #2 от "Браво!":Как?
Всички концесии за добив на инертни материали са на мафията с дълги концесии.
Всички хотели и плажни ивици са на мафията с дълги концесии.
Всички здравни заведения са на "бялата мафия".
По голямата част от земята е на мафията.
Зимните курорти са на мафията.
Пасищата са дадени на мафията хиляди декари с 200 овце.
Всички ВЕЦ,са на мафията.
Фотоволтаични паркове на мафията.
В коя сфера и как ще тръгне държавата.
Земеделците не могат да поливат.Животновъдите не са подкрепени.Пътищата леш.
Приказки за наивници,отново.
Или смята "народен съд да прави"?
🤣🤣🤣🤣
16:22 27.03.2026
181 НЕ СИ РАЗБРАЛ.. ПРОМЕНЕНИЯ
До коментар #151 от "Антитрол":Е ПРОМЯНАТА ЧОВЕКА НА ШИША И ТУУПА ЗА КОИТО ПИШИШ ИСТИНИ. . НЕ ЖЕЛАЯ ДА ГО СПОМЕНАВАМ. ТИ МУ ПИШЕШ ИСТИНИ ТОЙ САМО ОПЯВА. ЧЕТИ ПО ИЗ ДЪЛБОКО. МОЖЕ БИ ТИ Е ЗАБЛОДИЛО ГОЛЕМИТЕ БУКВИ.
16:23 27.03.2026
183 г-н Мун
16:26 27.03.2026
184 !!!?
До коментар #24 от "Програмист":Гласуваш за Радев получаваш "Боташ"...буфера на Мистър Кеш !!!?
16:41 27.03.2026
185 Ми не е толкоз умен
До коментар #2 от "Браво!":Ама има още дето са по зле от него и вярват в месията хаха
Коментиран от #192
17:14 27.03.2026
194 Целият този
