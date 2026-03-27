Какво е състоянието на намушканите в София германци

Няма опасност за живота на намушканите в четвъртък вечерта чужденци в центъра на София. В „Пирогов“ са откарани двама мъже – германци, на 63 г. и 65 г., съобщиха тази сутрин то лечебното заведение.

„Нощта е преминала спокойно за единия 63-годишен пациент, който беше опериран късно снощи. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата. Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата“, уточниха от болницата.

Пострадали жени са откарани във ВМА, където са обработени раните им и те са освободени без нужда от хоспитализация, съобщи БТА.

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четиримата, обявиха малко след полунощ от МВР. По информация на столичната полиция тя е на 39 години.

Към 19,30 ч. вчера вечерта тя рани първо с нож двамата мъже в района на метростанция „Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус".

Все още не е ясно дали 39-годишната жена има психично заболяване и какво са били мотивите ѝ.