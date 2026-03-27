Какво е състоянието на намушканите в София германци

Няма опасност за живота на намушканите в четвъртък вечерта чужденци в центъра на София. В „Пирогов“ са откарани двама мъже – германци, на 63 г. и 65 г., съобщиха тази сутрин то лечебното заведение.
„Нощта е преминала спокойно за единия 63-годишен пациент, който беше опериран късно снощи. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата. Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата“, уточниха от болницата.
Пострадали жени са откарани във ВМА, където са обработени раните им и те са освободени без нужда от хоспитализация, съобщи БТА.
Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четиримата, обявиха малко след полунощ от МВР. По информация на столичната полиция тя е на 39 години.
Към 19,30 ч. вчера вечерта тя рани първо с нож двамата мъже в района на метростанция „Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус".
Все още не е ясно дали 39-годишната жена има психично заболяване и какво са били мотивите ѝ.
1 Сила
Коментиран от #6
11:20 27.03.2026
2 БИЛА Е
11:22 27.03.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #24
11:23 27.03.2026
4 Аз...
Коментиран от #8
11:24 27.03.2026
5 Тая
11:31 27.03.2026
6 Инспектор Дю дю
До коментар #1 от "Сила":Най-вероятно говоренето им на немски я е активирало и отключило нападенията? Нищо чудно много да мрази германци?
11:32 27.03.2026
7 ООрана държава
11:35 27.03.2026
8 Той
До коментар #4 от "Аз...":не е немскоговорящ, меко казано.
11:42 27.03.2026
9 пинкатеия
Коментиран от #10, #11
11:43 27.03.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "пинкатеия":Германци произлиза от племето Германия,а немци от руски което значи неми понеже не говорят руски.
Коментиран от #35
11:46 27.03.2026
11 Иазтова
До коментар #9 от "пинкатеия":И аз това се чудя за македонците - какво срамно има да кажеш, че говориш чужд език Австрия е била империя и си признава че говори немски, а една Македония я е срам. Още по-срамно е, че Англия излезна от ЕС: ама ние говорим английски помежду си дори на официални срещи между държавници.
11:48 27.03.2026
12 ТИР
11:48 27.03.2026
13 Пижо и Пенда
11:57 27.03.2026
14 ЯСНО!
Коментиран от #15
11:58 27.03.2026
15 Това е позната БГ схема!
До коментар #14 от "ЯСНО!":ОК,но тук вече има германски граждани и няма да е толкова елементарно потулването на случая...!
Коментиран от #17
12:00 27.03.2026
16 Грую
До коментар #3 от "Последния Софиянец":С елтротинетка.
12:02 27.03.2026
17 оня с питон.я
До коментар #15 от "Това е позната БГ схема!":Има секакви. Българи не останаха.
12:02 27.03.2026
18 Някой
Коментиран от #19
12:05 27.03.2026
19 А ве ,,майсторка"...?!
До коментар #18 от "Някой":Пък само ги...ранила...!
Аматьорка!
Коментиран от #22
12:07 27.03.2026
20 Перо
12:08 27.03.2026
21 Смешно, но и тъжно
Коментиран от #25
12:09 27.03.2026
22 Някой
До коментар #19 от "А ве ,,майсторка"...?!":Ама тя само е загатнала какво ги чака фашистите във БГ. Не са желани. Друг начин няма.
Коментиран от #27
12:10 27.03.2026
23 Баба Гошка
12:10 27.03.2026
24 Предположение
До коментар #3 от "Последния Софиянец":След като е наранила двамата, сигурно се е затичала и е успяла да хване тръгващ автобус от спирката на ъгъла на "Евлоги Георгиев" и "Граф Игнатиев".
12:11 27.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сила
12:15 27.03.2026
27 кучешката
До коментар #22 от "Някой":перисталтика те чака
12:19 27.03.2026
28 Анонимен
Коментиран от #29, #33
12:26 27.03.2026
29 Се ла ви
До коментар #28 от "Анонимен":Така е.Но и в Германив има такива атаки вече.Преди 2-3 години един наръга и уби във влака Кил- Хамбург доста хора.Имаше и ученици.
12:32 27.03.2026
30 Поредицата от случайности
13:09 27.03.2026
31 Прилича на опит за убийство
13:16 27.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анти-д.е.б.и.л.
До коментар #28 от "Анонимен":И като не стъпят втори път ти ще го закъсаш яко - не виждам някой друг да е ревнал, че някакви заблудени псевдо-туристи нямало да стъпят втори път в България. В Плевен като стъпиха със завод тия германци - по едно време просто обявиха, че си тръгват и оставиха хиляди хора без работа. Ти като си толкова ревнал за чужденци - заповядай да им чистиш тоалетните и да ги обслужваш на всички предавки..
18:06 27.03.2026
34 Не бе
18:27 27.03.2026
35 какъв
До коментар #10 от "Последния Софиянец":ти руски бе умнико, те българите са им викали немци много много преди русия да я има на картата
20:45 27.03.2026
36 Пустиня(к)
20:54 27.03.2026