Какво е състоянието на намушканите в София германци

27 Март, 2026 11:16 2 914 36

Заподозряната за престъплението 39-годишна жена беше задържана малко след полунощ

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма опасност за живота на намушканите в четвъртък вечерта чужденци в центъра на София. В „Пирогов“ са откарани двама мъже – германци, на 63 г. и 65 г., съобщиха тази сутрин то лечебното заведение.

„Нощта е преминала спокойно за единия 63-годишен пациент, който беше опериран късно снощи. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата. Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата“, уточниха от болницата.

Пострадали жени са откарани във ВМА, където са обработени раните им и те са освободени без нужда от хоспитализация, съобщи БТА.

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четиримата, обявиха малко след полунощ от МВР. По информация на столичната полиция тя е на 39 години.

Към 19,30 ч. вчера вечерта тя рани първо с нож двамата мъже в района на метростанция „Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус".

Все още не е ясно дали 39-годишната жена има психично заболяване и какво са били мотивите ѝ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    60 1 Отговор
    При толкова селяндури и циганьори в София , как успя да намери германци ...четирима при това !!!???!!!

    Коментиран от #6

    11:20 27.03.2026

  • 2 БИЛА Е

    15 20 Отговор
    ТОЛКОВА ДОВОЛНА ОТ ЛЕВРОТО И ЕВРОТИНЯТА,ЧЕ ОТ ЕУФОРИЯ ПРЕВЪРТЯЛА.

    11:22 27.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 4 Отговор
    Как е стигнала толкова бързо от Стадион Васил Левски до Хотел Хемус?

    Коментиран от #16, #24

    11:23 27.03.2026

  • 4 Аз...

    35 4 Отговор
    Що не беше и Боко някъде в района???

    Коментиран от #8

    11:24 27.03.2026

  • 5 Тая

    16 1 Отговор
    е от филма "Кил Ханс"...

    11:31 27.03.2026

  • 6 Инспектор Дю дю

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Най-вероятно говоренето им на немски я е активирало и отключило нападенията? Нищо чудно много да мрази германци?

    11:32 27.03.2026

  • 7 ООрана държава

    21 2 Отговор
    Как 40 кила психопатка е намушкала толкова хора? Вдигнали са поличките и са пищяли на около вместо да и набият един шамар и да полегне

    11:35 27.03.2026

  • 8 Той

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Аз...":

    не е немскоговорящ, меко казано.

    11:42 27.03.2026

  • 9 пинкатеия

    10 5 Отговор
    Абе все се чудя-германци или немци са,и защо тази нация има две имена?Австрийците тогава какви са щом говорят немски и имат същия бит и култура?

    Коментиран от #10, #11

    11:43 27.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "пинкатеия":

    Германци произлиза от племето Германия,а немци от руски което значи неми понеже не говорят руски.

    Коментиран от #35

    11:46 27.03.2026

  • 11 Иазтова

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "пинкатеия":

    И аз това се чудя за македонците - какво срамно има да кажеш, че говориш чужд език Австрия е била империя и си признава че говори немски, а една Македония я е срам. Още по-срамно е, че Англия излезна от ЕС: ама ние говорим английски помежду си дори на официални срещи между държавници.

    11:48 27.03.2026

  • 12 ТИР

    13 3 Отговор
    Така като чета,,,тази жена да не е инженерка или докторка от новодошлите ,,,

    11:48 27.03.2026

  • 13 Пижо и Пенда

    4 0 Отговор
    Нали бяха немци?

    11:57 27.03.2026

  • 14 ЯСНО!

    13 0 Отговор
    Сега ще плати дебело на мастит адвокат и набързо ще оформят надлежни документи,че въпросната жена е с...,,психични отклонения" и ще отърве панделата ..!

    Коментиран от #15

    11:58 27.03.2026

  • 15 Това е позната БГ схема!

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЯСНО!":

    ОК,но тук вече има германски граждани и няма да е толкова елементарно потулването на случая...!

    Коментиран от #17

    12:00 27.03.2026

  • 16 Грую

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    С елтротинетка.

    12:02 27.03.2026

  • 17 оня с питон.я

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Това е позната БГ схема!":

    Има секакви. Българи не останаха.

    12:02 27.03.2026

  • 18 Някой

    6 12 Отговор
    Горда българка. Нацистите си намериха майсторката. ДОБРЕ.

    Коментиран от #19

    12:05 27.03.2026

  • 19 А ве ,,майсторка"...?!

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Пък само ги...ранила...!
    Аматьорка!

    Коментиран от #22

    12:07 27.03.2026

  • 20 Перо

    13 0 Отговор
    Пуснаха лудите от болниците и станахме за резил! После защо няма туристи!

    12:08 27.03.2026

  • 21 Смешно, но и тъжно

    12 1 Отговор
    На кукувелите мотив не им трябва.

    Коментиран от #25

    12:09 27.03.2026

  • 22 Някой

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "А ве ,,майсторка"...?!":

    Ама тя само е загатнала какво ги чака фашистите във БГ. Не са желани. Друг начин няма.

    Коментиран от #27

    12:10 27.03.2026

  • 23 Баба Гошка

    10 2 Отговор
    Гледалай много холиуудски филми. И е била на веганска диета, затуй е превъртяла.

    12:10 27.03.2026

  • 24 Предположение

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    След като е наранила двамата, сигурно се е затичала и е успяла да хване тръгващ автобус от спирката на ъгъла на "Евлоги Георгиев" и "Граф Игнатиев".

    12:11 27.03.2026

  • 26 Сила

    8 5 Отговор
    Тая лудата е украинка.

    12:15 27.03.2026

  • 27 кучешката

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    перисталтика те чака

    12:19 27.03.2026

  • 28 Анонимен

    8 1 Отговор
    Дайте интервю с потърпевшите. Едва ли ще стъпят втори път в България.

    Коментиран от #29, #33

    12:26 27.03.2026

  • 29 Се ла ви

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Така е.Но и в Германив има такива атаки вече.Преди 2-3 години един наръга и уби във влака Кил- Хамбург доста хора.Имаше и ученици.

    12:32 27.03.2026

  • 30 Поредицата от случайности

    4 1 Отговор
    Не е случайност.

    13:09 27.03.2026

  • 31 Прилича на опит за убийство

    6 0 Отговор
    От омраза по етнически причини което не е характерно за българите. Какъв е извода ?

    13:16 27.03.2026

  • 33 Анти-д.е.б.и.л.

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    И като не стъпят втори път ти ще го закъсаш яко - не виждам някой друг да е ревнал, че някакви заблудени псевдо-туристи нямало да стъпят втори път в България. В Плевен като стъпиха със завод тия германци - по едно време просто обявиха, че си тръгват и оставиха хиляди хора без работа. Ти като си толкова ревнал за чужденци - заповядай да им чистиш тоалетните и да ги обслужваш на всички предавки..

    18:06 27.03.2026

  • 34 Не бе

    2 0 Отговор
    Рускиня мразеща германци

    18:27 27.03.2026

  • 35 какъв

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    ти руски бе умнико, те българите са им викали немци много много преди русия да я има на картата

    20:45 27.03.2026

  • 36 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Да мрат ве, евалсънги макята!

    20:54 27.03.2026

