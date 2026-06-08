Тяло на моряк е открито в акваторията на Бургаското пристанище

Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство след намирането на тяло на моряк в акваторията на бургаското пристанище, съобщиха от прокуратурата за БТА.
Тялото е открито на 6 юни в района на първо корабно място. По първоначални данни мъжът е паднал от борда на плавателен съд тип "влекач".
Назначени са експертизи, които да установят механизма и причината за настъпване на смъртта, посочиха за БТА от Окръжна прокуратура-Бургас.
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1 ФАКТ
15:47 08.06.2026
2 Паднал ?
15:49 08.06.2026
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:05 08.06.2026
4 ту-туу
16:19 08.06.2026