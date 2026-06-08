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Тяло на моряк е открито в акваторията на Бургаското пристанище

Тяло на моряк е открито в акваторията на Бургаското пристанище

8 Юни, 2026 15:46 580 4

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По първоначални данни мъжът е паднал от борда на плавателен съд тип "влекач"

Тяло на моряк е открито в акваторията на Бургаското пристанище - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас образува досъдебно производство след намирането на тяло на моряк в акваторията на бургаското пристанище, съобщиха от прокуратурата за БТА.

Тялото е открито на 6 юни в района на първо корабно място. По първоначални данни мъжът е паднал от борда на плавателен съд тип "влекач".

Назначени са експертизи, които да установят механизма и причината за настъпване на смъртта, посочиха за БТА от Окръжна прокуратура-Бургас.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 6 Отговор
    Някой ден там ще изплува и разложеното и вмирисано тяло на кремълския диктатор.

    15:47 08.06.2026

  • 2 Паднал ?

    5 0 Отговор
    Кой реши че е паднал ?!

    15:49 08.06.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Влекачът е нисък кораб, ако здрав моряк падне от него във водата, той няма да се удави, просто ще плува. Информацията ви е много неясна, неточна и празна.

    16:05 08.06.2026

  • 4 ту-туу

    1 0 Отговор
    но дали е могъл да плува

    16:19 08.06.2026

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