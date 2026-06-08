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Ивайло Мирчев: Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление ВИДЕО

Ивайло Мирчев: Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление ВИДЕО

8 Юни, 2026 14:22, обновена 8 Юни, 2026 15:51 3 240 54

  • ивайло мирчев-
  • георги кандев-
  • главен секретар-
  • оставка

Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление

Ивайло Мирчев: Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление ВИДЕО - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление.

Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости.

Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление.

Случаят „Кандев“ не е кадрови епизод. Той е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. А последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    93 11 Отговор
    Ако МВР работеше, ти щеше да си арестуван за хулиганство поне няколко пъти. Ако партията ти беше читава, щеше да си изритан отдавна от нея.

    Коментиран от #44

    14:27 08.06.2026

  • 2 кюфтета без лук не одобрявам

    65 11 Отговор
    Какво стана с побоя? Тоя възстанови ли се от якия пердах, който изяде.

    Коментиран от #46

    14:27 08.06.2026

  • 3 име

    39 9 Отговор
    Много тежко са ги притиснали да дават обяснения защо служебния министър на Вътрешните работи е изтеглил гранична полиция във вътрешността, да ходят само по асфалтовите пътища. Въпроса е дали за до минават мигранти по-лесно или за да минават украинските терористи по-лесно в турция и да взривяват турско-балканссия поток.

    14:28 08.06.2026

  • 4 Аха

    73 5 Отговор
    Да, кое е страшното, че Кандев се маха , за да стане вице на Гюров, от всичко правите пиар и новина, видяхме ви колко струвате, омръзнахте на народа !

    14:29 08.06.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    50 4 Отговор
    Върти на 112.Оплачи се от "простия български народ" и катастрофата ти на изборите ! И да напоиш кравите !

    Коментиран от #13

    14:29 08.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    43 3 Отговор
    Отдавна се знае че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров.

    Коментиран от #8, #52

    14:31 08.06.2026

  • 7 Хмм

    36 3 Отговор
    ясен знак, че е ваш човек, я как се спусна да защитава мирчев от куриера, а трябваше да задържи точно него за хулиганска проява и блокиране на движението, мястото на пешеходеца е на тртоара, тръгна да защитава цънцарова, изгониха я от БТВ, защитаваше Пейков, не влезе в парламента, а сега реши и съдбата на Кандев, лоша карма - до каквото се докосне вреди.

    14:34 08.06.2026

  • 8 🦁ЩЩД🦁

    32 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    КАНДИДАТ.За вицепрезидент.На КАНДИДАТА за президент УрсулоГюров.

    Коментиран от #16, #28

    14:35 08.06.2026

  • 9 Фройд

    29 2 Отговор
    Така и не разбрах , защо напуска родното МВР .
    Моля някой да обясни , явно журналистите нямат навика , да информират информирано .

    Коментиран от #15

    14:36 08.06.2026

  • 10 Развитие

    26 3 Отговор
    Бавно и полека всичко си идва на мястото !

    14:37 08.06.2026

  • 11 Мирчев

    41 7 Отговор
    Остави го Кандев, ами кажи що не станахме по-богати с еврозоната, където ни натресохте с измама дружно с Божанков, Буци, Шиши и всичката ненужна пасмина, а? В сърцето на Европа сме щели да се настаняваме, между двете клапи точно, нали?

    14:37 08.06.2026

  • 12 хъхъ

    35 3 Отговор
    Милиционерски номер. ПП и ДБ много натискаха той да останел, а сега го изтеглят, понеже ще го кандисат за президент.

    Коментиран от #53

    14:38 08.06.2026

  • 13 😀ЯМХ😀

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "🦁ЩЩД🦁":

    Споко ,бе!!! Селото още не е излязло от тоя тюфлек.

    Коментиран от #17

    14:38 08.06.2026

  • 14 Два пръста чело, БКП с. Крушари

    35 2 Отговор
    Селския регулировчик реве, щото Кандича беше техен кадър и добре опъваше чадъра кога за изборите ППДБ си купиха 200 000 циганина.

    14:40 08.06.2026

  • 15 Хмм

    24 2 Отговор

    До коментар #9 от "Фройд":

    ако евярно, че Мирчев му се е обадил за куриера, след което беше задържан за 72 часа и беше поискано задържане под стража, това е причината, Демерджиев го неглижира, няма показвания по телевизията окичен с лампази, няма хвалби вече, да е взел отношение по украинския комплекс?

    14:41 08.06.2026

  • 16 не е Гюров

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "🦁ЩЩД🦁":

    А Гяуров

    14:41 08.06.2026

  • 17 🦁ЩЩД🦁

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "😀ЯМХ😀":

    Не,този не е "селянин"! Този е едно НИЩО .И половина.На трета степен.

    14:42 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лаик

    27 3 Отговор
    Бла бла бла! Откога не е лаял този всезнайко! То май и на комисаря нещо му се вихри в главата, ама нали ще става президент!

    14:44 08.06.2026

  • 20 Пак ли този с ръбата глава

    26 2 Отговор
    и 3 грама мозък се изказва...ходи се прави на мутра на някой от Глово бе..д..р..ъ.в..бн..и..к.

    14:45 08.06.2026

  • 21 Гешевче

    29 2 Отговор
    Мирчев, спрете с театъра, само губите като се държите като активни гл. паци.

    14:46 08.06.2026

  • 22 АЙДЕ БЕ...?!

    27 2 Отговор
    А Вашата подкрепа за Петроханската мафия,в лицето на Терзиев и Сандов...?!
    А вашият Варненски кмет,действащ с украинската строителна мафия ..?!
    Нима не са... много ясен и тежък знак за начина на Вашето управление...?!
    Мммм...?!?!

    14:47 08.06.2026

  • 23 Ехааа

    20 2 Отговор
    Сега колко снимки, колко филми ще гледаме с тоя артист, а лама Мирчев? И ти ще се туриш до него, няма да изпуснеш.

    14:47 08.06.2026

  • 24 ту-туу

    21 3 Отговор
    Смирчев гледай си дб и дсб пенсионирай гнома и бащата на наркоманчето стига са лапали субсидия - народна пара

    14:51 08.06.2026

  • 25 Рамбо

    16 2 Отговор
    Продажното милиционерче се побърка на коя мафия да угоди и служи, на Шарлатанската или на Боташиската. Пък точния с парите му е се тая, той си е кретен откъдето и да го погледнеш!

    14:52 08.06.2026

  • 26 Абе, лешояд

    17 2 Отговор
    Веднага надуши мърша и се нахвърли да кълвеш.
    Отговаряш за разносната храна и си затваряй човката!

    14:52 08.06.2026

  • 27 Зеления

    22 2 Отговор
    Мирчев ти се покри за един месец, но не сме забравили историята с доставчика.

    14:58 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Симо

    5 1 Отговор
    Нищо няма за Пеевски.

    15:02 08.06.2026

  • 30 Копейкин Костя

    5 10 Отговор
    Тролетариата, днес Пасьол Митрофанова да не плаща двойна надница, че сте заляли сайта със словесна диария???

    Коментиран от #33

    15:02 08.06.2026

  • 31 Патриот

    3 13 Отговор
    Достойна постъпка!
    Рашибозука ненавижда достойните хора като Кондев

    15:04 08.06.2026

  • 32 гочето

    6 2 Отговор
    абе то си беше ясно че оня малко го е шамарил...
    трябвало е повечко... ,

    15:06 08.06.2026

  • 33 ЯСНО!

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Копейкин Костя":

    Ти си ген.Гном Атанасов ,в нелегалност...-под друго име и пак руска хибридна атака на Путин ти се привижда,дори и в свободните мнения на хората ...!

    Коментиран от #35

    15:07 08.06.2026

  • 34 йййй

    10 0 Отговор
    Скрий се проти вна утреп к о

    15:08 08.06.2026

  • 35 Копейкин Костя

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "ЯСНО!":

    Коментара ти сам по себе си е доказателство, ватенка!

    Коментиран от #39

    15:15 08.06.2026

  • 36 Мирчев

    11 1 Отговор
    Мирчев.....какво стана с излагацията ти с доставчика на храна? Не те ли е срам да се показваш след всичкия резил, който сътвори?

    15:15 08.06.2026

  • 37 Опааа

    7 3 Отговор
    Кандев много хубаво работеше с БОКО, ШИШИ и ВАС. Сега нещо му стана тясно май.

    15:19 08.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Безсилен си!

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Копейкин Костя":

    И затова използваш изтъркани шаблончета...!
    Я виж по-добре под леглото си ,да нямаш някой агент на Путин...?!
    Бъди жив и здрав!

    15:25 08.06.2026

  • 40 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Само за четири седмици откакто ПБ е на власт и МВР нанесе няколко тежки удара по наркомафията. Нещо, което не помня да се е случвало.
    Да не говорим как бе заковано крадливото врабче Али Бабин Коцко. Сега то я на клончето, от което се отлита само в една посока - към затвора.
    Нормално е тъППопитекът Мирчев да вие на умряло, тежки дни за партийката на кокоранърите настанаха....😂😂😂

    15:42 08.06.2026

  • 41 Смешник

    9 1 Отговор
    Не се притеснявай Мирчев новия секретар ще дойде за вас и ще ви разнищи далаверите включително и с украинската мафия

    15:48 08.06.2026

  • 42 Кузо

    10 0 Отговор
    Батко Мирчев, главни секретари на МВР ще има винаги! Такива като теб са кът! Кой ще озаптява развилнелите се доставчици на храна!

    15:57 08.06.2026

  • 43 Мирчя

    4 0 Отговор
    МирчЯ дъ простЯ бастун на Урсула

    15:58 08.06.2026

  • 44 горкия Мирчев

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    откакто разносвача на пици му препречу пътя не е същия отстроумен папагал..

    15:58 08.06.2026

  • 45 Има ли

    3 0 Отговор
    Има ли пробити центаджии тука

    15:59 08.06.2026

  • 46 За кучета и котки може,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "кюфтета без лук не одобрявам":

    за прасета не може.

    16:00 08.06.2026

  • 47 Неподозирани способности

    0 3 Отговор
    Мирчев е неподозирано умен човек. Нищо, че изглежда тъп. Само визуално.

    16:01 08.06.2026

  • 48 тц, тц, тц

    5 1 Отговор
    Туй се беше поскрило малко след резила на паркинга, ама ей го днес, изпълзя да плюе по Радев. А, бе, Мирчев, а, бе, чудо либерално, правителството на Радев положи клетва точно преди един месец. Какво управление, какви тежки знаци, какви глупости бълваш? А Кандев си е от вашите и напускането му беше съгласувано с вас. Вицепрезидент щял да става, ще стане, ама друг път. Точно когато вие влезете в следващия парламент.

    16:01 08.06.2026

  • 49 МАЙОР ДЕЯНОВ

    3 0 Отговор
    АБЕ ЕЙЙЙЙЙ АБЕ ЕЙЙЙЙ ВМСТО ДА СТЕ ПРИ БАЙ СТАВРИ ВИЕ АКЪЛ ДАВАЕТЕ ЕЙЙЙ ЩЕ ИГРАЕЕ ДРЯНОВИЦАТА СКОРО

    16:02 08.06.2026

  • 50 На Дедо

    3 1 Отговор
    Полу човек, полу председател! Но говедо с ниско чело. Мирчев?! По бащина линия комунист.

    16:04 08.06.2026

  • 51 ПЕТРОХАН

    3 0 Отговор
    КАЗАХ ВИ ПРЕДИ МЕСЕЦ ЧЕ ЩЕ ГЪРМЯТ ДОСТА ФИШЕЦИ ДОБРАЛИ СЕ ДО РАДЕВ!

    16:05 08.06.2026

  • 52 С което ще падне в очите на

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    много хора, включително и моите. Тъкмо беше започнал да ми става симпатичен...

    16:11 08.06.2026

  • 53 Драги ми Смехурко

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "хъхъ":

    Е кусур ни е още един президент с пагони.Е не ставя за тая работа тоя човек.Може да го бива като полицай,ама чак президент...малко множко ми идва.Или народа пак ще пощурее по следващият "спасител"?Моля ви,това не е сериозно.

    16:14 08.06.2026

  • 54 баце

    2 1 Отговор
    Да бе да. Кандев беше сложен от правителството на Гюров т.е. ПП. Беше си политическо назначение.

    16:17 08.06.2026

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