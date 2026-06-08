Ивайло Мирчев: Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление ВИДЕО

Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление.
Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.
Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости.
Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление.
Случаят „Кандев“ не е кадрови епизод. Той е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. А последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
Коментиран от #44
14:27 08.06.2026
2 кюфтета без лук не одобрявам
Коментиран от #46
14:27 08.06.2026
3 име
14:28 08.06.2026
4 Аха
14:29 08.06.2026
5 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #13
14:29 08.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #52
14:31 08.06.2026
7 Хмм
14:34 08.06.2026
8 🦁ЩЩД🦁
До коментар #6 от "Последния Софиянец":КАНДИДАТ.За вицепрезидент.На КАНДИДАТА за президент УрсулоГюров.
Коментиран от #16, #28
14:35 08.06.2026
9 Фройд
Моля някой да обясни , явно журналистите нямат навика , да информират информирано .
Коментиран от #15
14:36 08.06.2026
10 Развитие
14:37 08.06.2026
11 Мирчев
14:37 08.06.2026
12 хъхъ
Коментиран от #53
14:38 08.06.2026
13 😀ЯМХ😀
До коментар #5 от "🦁ЩЩД🦁":Споко ,бе!!! Селото още не е излязло от тоя тюфлек.
Коментиран от #17
14:38 08.06.2026
14 Два пръста чело, БКП с. Крушари
14:40 08.06.2026
15 Хмм
До коментар #9 от "Фройд":ако евярно, че Мирчев му се е обадил за куриера, след което беше задържан за 72 часа и беше поискано задържане под стража, това е причината, Демерджиев го неглижира, няма показвания по телевизията окичен с лампази, няма хвалби вече, да е взел отношение по украинския комплекс?
14:41 08.06.2026
16 не е Гюров
До коментар #8 от "🦁ЩЩД🦁":А Гяуров
14:41 08.06.2026
17 🦁ЩЩД🦁
До коментар #13 от "😀ЯМХ😀":Не,този не е "селянин"! Този е едно НИЩО .И половина.На трета степен.
14:42 08.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лаик
14:44 08.06.2026
20 Пак ли този с ръбата глава
14:45 08.06.2026
21 Гешевче
14:46 08.06.2026
22 АЙДЕ БЕ...?!
А вашият Варненски кмет,действащ с украинската строителна мафия ..?!
Нима не са... много ясен и тежък знак за начина на Вашето управление...?!
Мммм...?!?!
14:47 08.06.2026
23 Ехааа
14:47 08.06.2026
24 ту-туу
14:51 08.06.2026
25 Рамбо
14:52 08.06.2026
26 Абе, лешояд
Отговаряш за разносната храна и си затваряй човката!
14:52 08.06.2026
27 Зеления
14:58 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Симо
15:02 08.06.2026
30 Копейкин Костя
Коментиран от #33
15:02 08.06.2026
31 Патриот
Рашибозука ненавижда достойните хора като Кондев
15:04 08.06.2026
32 гочето
трябвало е повечко... ,
15:06 08.06.2026
33 ЯСНО!
До коментар #30 от "Копейкин Костя":Ти си ген.Гном Атанасов ,в нелегалност...-под друго име и пак руска хибридна атака на Путин ти се привижда,дори и в свободните мнения на хората ...!
Коментиран от #35
15:07 08.06.2026
34 йййй
15:08 08.06.2026
35 Копейкин Костя
До коментар #33 от "ЯСНО!":Коментара ти сам по себе си е доказателство, ватенка!
Коментиран от #39
15:15 08.06.2026
36 Мирчев
15:15 08.06.2026
37 Опааа
15:19 08.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Безсилен си!
До коментар #35 от "Копейкин Костя":И затова използваш изтъркани шаблончета...!
Я виж по-добре под леглото си ,да нямаш някой агент на Путин...?!
Бъди жив и здрав!
15:25 08.06.2026
40 Тити на Кака
Да не говорим как бе заковано крадливото врабче Али Бабин Коцко. Сега то я на клончето, от което се отлита само в една посока - към затвора.
Нормално е тъППопитекът Мирчев да вие на умряло, тежки дни за партийката на кокоранърите настанаха....😂😂😂
15:42 08.06.2026
41 Смешник
15:48 08.06.2026
42 Кузо
15:57 08.06.2026
43 Мирчя
15:58 08.06.2026
44 горкия Мирчев
До коментар #1 от "Мдаа":откакто разносвача на пици му препречу пътя не е същия отстроумен папагал..
15:58 08.06.2026
45 Има ли
15:59 08.06.2026
46 За кучета и котки може,
До коментар #2 от "кюфтета без лук не одобрявам":за прасета не може.
16:00 08.06.2026
47 Неподозирани способности
16:01 08.06.2026
48 тц, тц, тц
16:01 08.06.2026
49 МАЙОР ДЕЯНОВ
16:02 08.06.2026
50 На Дедо
16:04 08.06.2026
51 ПЕТРОХАН
16:05 08.06.2026
52 С което ще падне в очите на
До коментар #6 от "Последния Софиянец":много хора, включително и моите. Тъкмо беше започнал да ми става симпатичен...
16:11 08.06.2026
53 Драги ми Смехурко
До коментар #12 от "хъхъ":Е кусур ни е още един президент с пагони.Е не ставя за тая работа тоя човек.Може да го бива като полицай,ама чак президент...малко множко ми идва.Или народа пак ще пощурее по следващият "спасител"?Моля ви,това не е сериозно.
16:14 08.06.2026
54 баце
16:17 08.06.2026