Ивайло Мирчев: Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление ВИДЕО

Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление.

Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости.

Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление.

Случаят „Кандев“ не е кадрови епизод. Той е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. А последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата