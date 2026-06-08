Диана Русинова за "Челопешко шосе": МВР разпъна чадър над джигитите

Систематично държавата започна да разпъва чадър над джигитите, които се врязаха в автобуса в петък вечер край Челопеч.
Това разкри във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.
Първите сигнали бяха на лице още в нощта на катастрофата, когато наш екип, като независими наблюдатели, беше изолиран. Това се случва винаги когато има нещо за криене.
Чудя се наистина ли на никой не му светна лампата когато за по-малко от година станаха два абсолютно аналогични инцидента и то все с участници на криминално проявени лица от малцинствата, “познати на полицията”.
Време е определени маргинализирани групи да разберат, че преди да имат правя имат ЗАДЪЛЖЕНИЯ! Не може нормалните граждани да плащаме с живота си за самозабравили се маргинали, които са пазени от държавата и прикривани от закона.
Време е това да спре!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ББ от Банкя
14:48 08.06.2026
2 Последния Софиянец
14:49 08.06.2026
3 Като си плащат и шезлонг ще имат
14:50 08.06.2026
4 Депутат
14:53 08.06.2026
5 А защо не питате КАНДЕВ -ГЕРОЯТ
14:54 08.06.2026
6 ООрана държава
14:54 08.06.2026
7 Питане
Коментиран от #11
14:54 08.06.2026
8 Хипотетично
14:55 08.06.2026
9 Лаик
14:55 08.06.2026
10 Елементарно
14:56 08.06.2026
11 Калашниците
До коментар #7 от "Питане":Хвърлили сме и око, бая храна за питбулите ще има
Коментиран от #20
14:57 08.06.2026
12 име
14:57 08.06.2026
13 Лаик
14:59 08.06.2026
14 провинциалист
14:59 08.06.2026
15 Мдааа
15:03 08.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Глупости на Търкалета
15:13 08.06.2026
18 до Мисирките
15:15 08.06.2026
19 Сега е момента да се подпукат
Коментиран от #31
15:16 08.06.2026
20 Факт
До коментар #11 от "Калашниците":Гледам да не фърлите днигатело
15:16 08.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 99 Процента от сИГАНТА
И ХУКВАТ ДА ВАДЯТ ТЕЛКОВЕ.ВЧЕРА ВИДЯХ МЪНЛАНЕТО НА ДВАЙСЕ Г СГАНИН ПРЕД ДОКТОРА.КАТО ПОЧНАЛ ДА РАБОТИ НЕЩУ МУ СТАВАЛО И НЕ МУ СА РАБОТЕЛО........АМИ ТВА Е БОЛЕСТТА МЪЪЪРЗЕЕЕЕЛ.....
15:23 08.06.2026
24 НАЙ-ДОБРЕ ЩЕ Е
15:24 08.06.2026
25 Боздуган
15:30 08.06.2026
26 гост
15:32 08.06.2026
27 Тома
15:33 08.06.2026
28 Никой
15:35 08.06.2026
29 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
15:38 08.06.2026
30 Абсурдистан
15:43 08.06.2026
31 Няма
До коментар #19 от "Сега е момента да се подпукат":хора с топки, като един генерал от татово време, който обградил (май с танкове) гето до Пловдив задето няколко боядисани пребили приятеля на дъщеря му. Дал 24ч да изкарат виновните или заравнява терена.
Но да се почне НАП проверки по гетата, разрешителни за строежи... и после да се мине на книжки и т.н.
Коментиран от #32
15:48 08.06.2026
32 генерала се казва
До коментар #31 от "Няма":Стою Неделчев - Чочоолу, обаче няма танкове вече. Групата на Калашниците може да превземе Сойфия с авто-тарани. Живеем в "Лудия Макс"
Коментиран от #33
15:51 08.06.2026
33 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате ‼️
До коментар #32 от "генерала се казва":И танкове имаше ‼️
15:59 08.06.2026
34 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
Закланият младеж е племенник на ген. Стою Неделчев-Чочоолу, който по това време командва армейските части в Старозагорски окръг. Той пристига в Карлово, където се намира танкова бригада, нарежда два батальона да се отправят към Пловдив и повежда колоната. Хората му обграждат квартал „Столипино“, който се населява от 50 хиляди цигани.
Събарят една къща, а генералът довежда до знанието на обитателите на квартала, че ако до сутринта не му предадат убийците, ще започнат да събарят и другите.
Понеже се стъмва, той издава заповед никой да не се показва навън преди да се разсъмне, защото ще стрелят на месо. Идват тежко въоръжени милиционери и започват да претърсват домовете. Група мъже на млада и средна възраст, въоръжени с брадви и ножове, оказват съпротива, но направо са пометени от милиционерите, които прибягват и до брутални действия, пише "Десант".
16:00 08.06.2026
35 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
„Столипино“ изтръпва в панически страх. След няколко дни някой „пропява“ на милицията кои са убийците и те са заловени. Ген. Чочоолу иска да му ги предадат и лично да ги разстреля, но милицията успява да ги опази и ги предава на прокуратурата. Оказва се, че това са 9 мъже на възраст от 23 до 36 г. Съдът осъжда 4 от тях на смърт, а останалите получават от 17 до 25 г. лишаване от свобода.
Случилото се така наплашва обитателите на „Столипино“, че до 1992 г. никой от тях не си позволява да извърши дори най-дребното престъпление.
За съжаление
За самоволно проведената от Чочоолу акция му е наредено да излезе в неплатен отпуск, а на следващата година (1979 г.) генералът е отстранен от всички длъжности.❗
16:05 08.06.2026
36 Това е За Джигитите !
Чадъра е Перманентно Разпънат !
Над Държавните Служители !
Които Систематично погазват Конституцията и Закона !
Изглежда !
Тези Не са Чували !
Че В България !
Има И Такива !
И Работят !
В Синхрон !
С Прокуратурата !
16:09 08.06.2026
37 дядо дръмпир да попита
16:30 08.06.2026