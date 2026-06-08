Диана Русинова за "Челопешко шосе": МВР разпъна чадър над джигитите

Систематично държавата започна да разпъва чадър над джигитите, които се врязаха в автобуса в петък вечер край Челопеч.

Това разкри във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.

Първите сигнали бяха на лице още в нощта на катастрофата, когато наш екип, като независими наблюдатели, беше изолиран. Това се случва винаги когато има нещо за криене.

Чудя се наистина ли на никой не му светна лампата когато за по-малко от година станаха два абсолютно аналогични инцидента и то все с участници на криминално проявени лица от малцинствата, “познати на полицията”.

Време е определени маргинализирани групи да разберат, че преди да имат правя имат ЗАДЪЛЖЕНИЯ! Не може нормалните граждани да плащаме с живота си за самозабравили се маргинали, които са пазени от държавата и прикривани от закона.

Време е това да спре!