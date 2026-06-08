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Диана Русинова за "Челопешко шосе": МВР разпъна чадър над джигитите

Диана Русинова за "Челопешко шосе": МВР разпъна чадър над джигитите

8 Юни, 2026 14:46 2 107 37

  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • роми-
  • джигити-
  • мвр-
  • пътна полиция-
  • чадър

Не може нормалните граждани да плащаме с живота си за самозабравили се маргинали, които са пазени от държавата и прикривани от закона

Диана Русинова за "Челопешко шосе": МВР разпъна чадър над джигитите - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Систематично държавата започна да разпъва чадър над джигитите, които се врязаха в автобуса в петък вечер край Челопеч.

Това разкри във "Фейсбук" Диана Русинова от ЕЦТП.

Първите сигнали бяха на лице още в нощта на катастрофата, когато наш екип, като независими наблюдатели, беше изолиран. Това се случва винаги когато има нещо за криене.

Чудя се наистина ли на никой не му светна лампата когато за по-малко от година станаха два абсолютно аналогични инцидента и то все с участници на криминално проявени лица от малцинствата, “познати на полицията”.

Време е определени маргинализирани групи да разберат, че преди да имат правя имат ЗАДЪЛЖЕНИЯ! Не може нормалните граждани да плащаме с живота си за самозабравили се маргинали, които са пазени от държавата и прикривани от закона.

Време е това да спре!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ББ от Банкя

    37 2 Отговор
    Я па таа, се едно ми кажеш на мен да не тъпчем чекмеджето

    14:48 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    Май месец бандата на Калашниците от Ботунец беше арестувана но по заповед на Ицо Папата корумпираният съд ги пусна.

    14:49 08.06.2026

  • 3 Като си плащат и шезлонг ще имат

    36 0 Отговор
    Циганорите като си плащат , не само чадър ще имат.

    14:50 08.06.2026

  • 4 Депутат

    38 0 Отговор
    Не над джигитите, Русинова, а чадър над организираната престъпност!

    14:53 08.06.2026

  • 5 А защо не питате КАНДЕВ -ГЕРОЯТ

    25 10 Отговор
    днес нали си даде оставката...и я кажете, з акоя партия точно глсуваха софийските манагалки....точно за пп дб..факт..вижте протоколите

    14:54 08.06.2026

  • 6 ООрана държава

    11 7 Отговор
    От предната държава лелче, тази новата държава още не е имала време да се позанимава с на бойко мутрафоните

    14:54 08.06.2026

  • 7 Питане

    2 21 Отговор
    Няма ли кой да озапти тая начална детска учителка? Всеки документ за нейния ценз буди подозрение !

    Коментиран от #11

    14:54 08.06.2026

  • 8 Хипотетично

    20 2 Отговор
    МВР разпъва чадър над случая, а гл.секретар на МВР напуска поста за "изненада" на ощипаната министерска мома.

    14:55 08.06.2026

  • 9 Лаик

    6 11 Отговор
    Да ми обясни тази Кака, екипът и от следствието ли е или от прокуратурата?! А дали гледа филми? да е чула нещо си за местопрестъпление и улики? Мисля ,че е време и Каката да я осветлите! Кой и плаща и колко??? И да каже името на Лошия!

    14:55 08.06.2026

  • 10 Елементарно

    23 0 Отговор
    Полицайте не могат да вземат от данъците на честните хора,но могат да вземат кеш от престъпниците,тук и сега.

    14:56 08.06.2026

  • 11 Калашниците

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Питане":

    Хвърлили сме и око, бая храна за питбулите ще има

    Коментиран от #20

    14:57 08.06.2026

  • 12 име

    11 4 Отговор
    Не си пращайте екипите, облечени със светлоотразителни жилетки и надписи. Пратете ги инкогнито, пък да видим какво ще открият.

    14:57 08.06.2026

  • 13 Лаик

    4 12 Отговор
    Да ми обясни тази Кака, екипът и от следствието ли е или от прокуратурата?! А дали гледа филми? да е чула нещо си за местопрестъпление и улики? Мисля ,че е време и Каката да я осветлите! Кой и плаща и колко??? И да каже името на Лошият от МВР, дето опъва чадър!

    14:59 08.06.2026

  • 14 провинциалист

    3 9 Отговор
    "самозабравили се маргинали" - правописни грешки в последната дума? Две излишни букви и две разменени?

    14:59 08.06.2026

  • 15 Мдааа

    11 7 Отговор
    Другарю Радев, това ли са вашите предизборни обещания в ромските махали? Отива си един достоен човек-полицай, за да си развява байряка вашият министър. Така ли ще я караме пак. Преоблякал се генерала от пожарникар в летец. Срам и позор отново с всичките ви изпълнения. Разбрахме, че няма пари, но не разбрахме кой ги открадна и заща пак всичко се крие и потуля. Жалко е, че тоя народ не проумя, че генерали от БКП няма да ни оправят!

    15:03 08.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Глупости на Търкалета

    17 0 Отговор
    Това не са джигити - това са сутеньорите от бандата на Калашниците, които пребиваха студентки в Студентски град, и които не бяха осъдени от булгурския съд! Това са новите мутри на властта в булгаристанско.

    15:13 08.06.2026

  • 18 до Мисирките

    8 2 Отговор
    Неграмотници - Челопеч и Челопечене са различни неща.

    15:15 08.06.2026

  • 19 Сега е момента да се подпукат

    21 0 Отговор
    синганята дето нямат по 1 ден трудов стаж, а имат по 5 мерцедеса. Поводи има всеки ден. Това мургаво "население" трябва да бъде вкарано в пътя по единствения възможен начин. С много кьотек

    Коментиран от #31

    15:16 08.06.2026

  • 20 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Калашниците":

    Гледам да не фърлите днигатело

    15:16 08.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 99 Процента от сИГАНТА

    12 0 Отговор
    ЕНА ТЕЛКОВЕ .СТАНАТ ЛИ НА 18 Г
    И ХУКВАТ ДА ВАДЯТ ТЕЛКОВЕ.ВЧЕРА ВИДЯХ МЪНЛАНЕТО НА ДВАЙСЕ Г СГАНИН ПРЕД ДОКТОРА.КАТО ПОЧНАЛ ДА РАБОТИ НЕЩУ МУ СТАВАЛО И НЕ МУ СА РАБОТЕЛО........АМИ ТВА Е БОЛЕСТТА МЪЪЪРЗЕЕЕЕЛ.....

    15:23 08.06.2026

  • 24 НАЙ-ДОБРЕ ЩЕ Е

    11 0 Отговор
    ДА СИ ПРЕКРЪСТИМ ДЪРЖАВАТА ОТ БЪЛГАРИЯ НА МАН(н)ГАЛИЯ БЕЗ ТОВА БЪЛГАРИТЕ СЕ ИЗМИТАТ, А МАН(н)ГАЛИТЕ СЕ РАЗМНОЖАВАТ ! Нищо лошо няма генът на индийците се развъжда не само в Индия, а и на нашата територия !

    15:24 08.06.2026

  • 25 Боздуган

    9 0 Отговор
    В цялата държава няма никой който да изтреби тия примати. Ква мафия, кви институции, каква държава. Никой нищо не може. Циганите си правят каквото искат. Поне позволете да се купува оръйиже свободно да се защитаваме според възможностите ни.

    15:30 08.06.2026

  • 26 гост

    10 0 Отговор
    обикновения гражданин плаща 2 пъти - веднъж като жертва, а втори път плаща издръжката на тези бандити в затвора

    15:32 08.06.2026

  • 27 Тома

    9 0 Отговор
    Че нали мвр вземат втора заплата от всички бандити и цигани да не ги закачат

    15:33 08.06.2026

  • 28 Никой

    7 0 Отговор
    Практика е в милицията да се ползват криминално проявени лица за свидетели срещу организираната престъпност като им се обещава ,че дадено извършено престъпление ще бъде покрито , забравено или значително намалено . Това се прави когато правоохранителните ти служби са слаби на терен , неграмотни или мъзеливи . " Колеги прибирайте се "!

    15:35 08.06.2026

  • 29 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    5 0 Отговор
    Сега да не се окаже, че те са карали не със 150км/ч, а със 50км/ч и автобусът ги е засякъл си🤔❗

    15:38 08.06.2026

  • 30 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    В Абсурдистан управляват абсурдите!

    15:43 08.06.2026

  • 31 Няма

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сега е момента да се подпукат":

    хора с топки, като един генерал от татово време, който обградил (май с танкове) гето до Пловдив задето няколко боядисани пребили приятеля на дъщеря му. Дал 24ч да изкарат виновните или заравнява терена.
    Но да се почне НАП проверки по гетата, разрешителни за строежи... и после да се мине на книжки и т.н.

    Коментиран от #32

    15:48 08.06.2026

  • 32 генерала се казва

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Няма":

    Стою Неделчев - Чочоолу, обаче няма танкове вече. Групата на Калашниците може да превземе Сойфия с авто-тарани. Живеем в "Лудия Макс"

    Коментиран от #33

    15:51 08.06.2026

  • 33 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "генерала се казва":

    И танкове имаше ‼️

    15:59 08.06.2026

  • 34 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    2 0 Отговор
    През лятото на 1978 г. млада семейна двойка се разхожда в квартал „Изгрев“ в Пловдив. Нападат я тълпа цигани с цел грабеж. Мъжът оказва съпротива и е заклан заедно със съпругата си, която е бременна в третия месец. Милицията така и не залавя убийците.

    Закланият младеж е племенник на ген. Стою Неделчев-Чочоолу, който по това време командва армейските части в Старозагорски окръг. Той пристига в Карлово, където се намира танкова бригада, нарежда два батальона да се отправят към Пловдив и повежда колоната. Хората му обграждат квартал „Столипино“, който се населява от 50 хиляди цигани.

    Събарят една къща, а генералът довежда до знанието на обитателите на квартала, че ако до сутринта не му предадат убийците, ще започнат да събарят и другите.
    Понеже се стъмва, той издава заповед никой да не се показва навън преди да се разсъмне, защото ще стрелят на месо. Идват тежко въоръжени милиционери и започват да претърсват домовете. Група мъже на млада и средна възраст, въоръжени с брадви и ножове, оказват съпротива, но направо са пометени от милиционерите, които прибягват и до брутални действия, пише "Десант".

    16:00 08.06.2026

  • 35 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    2 0 Отговор
    При акцията са открити крадени вещи, пари, за които тези, у които са намерени, не могат да дадат обяснение за техния произход.

    „Столипино“ изтръпва в панически страх. След няколко дни някой „пропява“ на милицията кои са убийците и те са заловени. Ген. Чочоолу иска да му ги предадат и лично да ги разстреля, но милицията успява да ги опази и ги предава на прокуратурата. Оказва се, че това са 9 мъже на възраст от 23 до 36 г. Съдът осъжда 4 от тях на смърт, а останалите получават от 17 до 25 г. лишаване от свобода.

    Случилото се така наплашва обитателите на „Столипино“, че до 1992 г. никой от тях не си позволява да извърши дори най-дребното престъпление.

    За съжаление
    За самоволно проведената от Чочоолу акция му е наредено да излезе в неплатен отпуск, а на следващата година (1979 г.) генералът е отстранен от всички длъжности.❗

    16:05 08.06.2026

  • 36 Това е За Джигитите !

    1 0 Отговор
    Иначе !

    Чадъра е Перманентно Разпънат !

    Над Държавните Служители !

    Които Систематично погазват Конституцията и Закона !

    Изглежда !

    Тези Не са Чували !

    Че В България !

    Има И Такива !

    И Работят !

    В Синхрон !

    С Прокуратурата !

    16:09 08.06.2026

  • 37 дядо дръмпир да попита

    0 0 Отговор
    Автобусният шофьор дали не е отнел предимството на движещите се направо джигити в автомобили???какво ще каже по въпроса професор русинова известна детска педагожка......живеете ли си ,некадърници?

    16:30 08.06.2026

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