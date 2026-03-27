БНБ: Конфликтът в Близкия изток носи риск от по-висока инфлация в България

БНБ: Конфликтът в Близкия изток носи риск от по-висока инфлация в България

27 Март, 2026 13:15 1 188 35

Най-силното влияние се очаква в краткосрочен план, основно чрез поскъпване на енергията

БНБ: Конфликтът в Близкия изток носи риск от по-висока инфлация в България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военният конфликт в Близкия изток създава сериозна несигурност около международните цени на енергийните суровини и съответно повишава рисковете пред инфлацията в еврозоната и България.

Най-силното влияние се очаква в краткосрочен план, основно чрез поскъпване на енергията. Това обяви Българската народна банка, чиито действия са фокусирани в две направления - участие в определянето на паричната политика на Евросистемата и оценка на потенциалните ефекти върху инфлацията в страната.

В рамките на този процес БНБ участва в заседанията на Управителния съвет на Европейската централна банка. На срещата на 18-19 март 2026 г. основните лихвени проценти бяха запазени без промяна, като беше потвърден ангажиментът инфлацията да бъде стабилизирана около 2% в средносрочен план. Решенията ще продължат да се вземат на база постъпващите икономически данни, без предварително фиксирана траектория на лихвите.

Според оценките развитието на инфлацията в средносрочен план ще зависи от продължителността и интензивността на конфликта, както и от скоростта, с която по-високите енергийни цени се пренасят към крайните потребителски цени и икономическата активност.

БНБ е изготвила базисен макроикономически сценарий, според който инфлацията в България ще достигне 3.7% през 2026 г., след което ще се забави до 3.2% през 2027 и 2028 г. Това забавяне се обяснява с ефекта на високата база при енергийните цени и предстоящото въвеждане на европейската схема за търговия с емисии (ETS2).

Поради високата несигурност са разработени и два неблагоприятни сценария. При умерено негативен сценарий инфлацията ще бъде по-висока с 0.7 процентни пункта през 2026 г., с 1.4 пункта през 2027 г. и с 0.6 пункта през 2028 г. При силно неблагоприятен сценарий отклонението ще достигне съответно 1.2, 3.4 и 2.3 процентни пункта, като това отразява по-силни вторични ефекти върху цените.

Тези сценарии имат илюстративен характер и не включват възможни мерки на фискалната и паричната политика. Целта им е да покажат основните механизми, чрез които външни ценови шокове могат да се пренесат в българската икономика.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    30 0 Отговор
    Стига бе... само риск казвате? А то иначе инфлация - ЦЪ! Да търсим, нема!
    1000 тояги са ви малко!!! Белене да пуснем пак ви е малко за кражбата дето спретнахте на народа!

    1000 лева не се превърнаха в 500 евро а в 500 лева!!! половината доход е буквално откраднат и тия прокажени мишки ми обясняват че можело да има инфлация....

    13:19 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    25 2 Отговор
    Фалирала държава, каквато и валута да й прилепиш, винаги инфлацията ще галопира. Та тук се теглят заеми, за да се изплащат пенсии, тези лихви мислите ли, че не помпат инфлацията? Просто ви прилъгаха да си ипотекирате държавата за едните скъсани евраци.

    13:22 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 народна младеж

    32 0 Отговор
    Ако беше Бай Тошо , всички тези , начело с БНБ . щяха да чукат камъни някъде .Това е нетърпимо , колкото и да работи и да се старае човек , винаги му вдигат цените и го държат в бедност .Това е геноцит

    Коментиран от #30, #31

    13:28 27.03.2026

  • 7 нов свят

    16 0 Отговор
    Само вижте снимката , какви сгради са се правили през социализма .Излъчват държавност , стабилност уважение към институцията .Нищо общо с крадците които ги обитават днес

    13:30 27.03.2026

  • 8 Инфлацията ще бъде много по-висока

    7 0 Отговор
    Европейският съюз ще го усети като Китай и Индия но има вариант съединените щати и Русия да се разберат за свободен износ на петрол и газ руски за азиатците а Путин да забрани износ за европейския съюз.
    В момента границите затягат преминаването на ормузкия проток а Тръмп заплашва със сухопътна операция което означава че скоро оттам за нас няма да има Петрол и газ. Това е действителността и тази инфлация която представяте и нищо при над 150 за барел. Тръмп заплаши че Европа ще го отнесе защото не се съобразява с него

    13:31 27.03.2026

  • 9 по скоро общ поръчки и чекмеджари носят

    6 0 Отговор
    риск от по-висока инфлация в България

    13:33 27.03.2026

  • 10 Мартин Картофски 🥔

    2 5 Отговор
    Правилно. Не е от еврото. От Близкия изток е. Даже и Костадин вече се възмущава на брадатите главорези. През последните няколко часа не съм пускал епизод с него. Очаквайте днес, най-късно утре интервю с него по наболелите теми.
    Пейпал и Револют, ако искате да гледате още видеа с Костадин Костадинов. Не забравяйте да ни подкрепите. Не се правете на ударени, един превод отнема под една минута в днешно време. За къде ги кътате тия пари! Не ви ли е срам!

    13:37 27.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    13 0 Отговор
    МИЗЕРНИЦИ! ИНФЛАЦИЯТА Я СЪЗДАДЕ ДОМАТА И ТИКВАТА!

    13:40 27.03.2026

  • 12 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    7 1 Отговор
    Да, а ний сме дивеч, хванат от гората.
    Еврото и руските санкции немат нищо общо.

    Коментиран от #32

    13:46 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Софийски селянин,

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    И след това и тебе няма да те има, пренасяш се в отвъдното...

    13:46 27.03.2026

  • 15 сикаджията

    9 2 Отговор
    Инфлацията я докара банкянскатаМУТРА с въвеждането на скапаното евро! Той е проклятието на България!

    Коментиран от #28

    13:49 27.03.2026

  • 16 Лазо

    6 0 Отговор
    Една лъжа, повторена 1000 пъти става истина, утепахте се да доказвате, че инфлацията и високите цени са нормални. И все международното положение е виновно. Нищо, че вие лапате огромни пари именно за да направите така, че да поддържате стандарта на живот на българите.

    13:49 27.03.2026

  • 17 нннн

    13 0 Отговор
    Няма страшно. В клуба на богатите сме и доходите ще се вдигнат повече от инфлацията.
    Всеки ден проверявам чешмата не пуска ли вече масло и мед ... и ракия. Обещаваха ги, като влезем в еврозоната...

    13:53 27.03.2026

  • 18 По средата е положен саркофага

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    с останкте на бългаския Лев.

    14:02 27.03.2026

  • 19 Феникс

    6 0 Отговор
    Еврото и ЕС също носят риск от инфлация и безкрайни дългове, но на кого му пука! А войната я запалиха фанатичните ционисти и щатите които са член на НАТО! А като говорим за БНБ, няма ли да я закриват тази институцуя ,след приемането на чуждата монетарна политика и валута? Все пак съществуването и се обезмисля след еврозоната! Може пък да я държат като бутафорна организация, за да хвърлят прах в очите на хората , за да се чувстват като държава а не като колония! или федерация!

    14:14 27.03.2026

  • 20 Не е точно така

    9 0 Отговор
    В България инфлацията винаги я е имало и продължава да расте.
    Точния израз е "Конфликтът в Близкия изток ще стане оправдание за огромната нарастваща инфлация в БГ", защото досега се чудеха какво да измислят.

    14:15 27.03.2026

  • 21 Георгиев

    8 0 Отговор
    Добре е за БНБ, че почна тази война, че да ви имие очите и да легализира те инфлацията пред народа. Иначе си я знаете, и в ЕС я знаят, но се мълчи заради насила взетите решения за еврозоната.

    Коментиран от #27

    14:17 27.03.2026

  • 22 Констатация

    6 0 Отговор
    Войната в Персийския залив бушува от Три Седмици, а БНБ едва сега откри "Топлата вода"!!!! -))))))))

    14:29 27.03.2026

  • 23 Американец

    4 0 Отговор
    Стигат ни инфлации. И еврото ни дойде до гуша.

    14:32 27.03.2026

  • 24 и сега ли

    1 0 Отговор
    бат бойко е виновен

    14:43 27.03.2026

  • 25 И Еврото риск носеше

    0 2 Отговор
    Пък не се състоя!

    14:49 27.03.2026

  • 26 Един

    0 0 Отговор
    Леле , колко са умни , какво прозрение !!! !!! !!!

    14:51 27.03.2026

  • 27 Още малко

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Георгиев":

    и ще кажеш, че преди да влезем в Еврозоната не е имало инфлация.
    Пък може да не помниш.

    14:51 27.03.2026

  • 28 Не му се ядосвай

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "сикаджията":

    Ти си пазарувай с левове.

    14:52 27.03.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Бнб: сутрин слънцето изгрява

    14:54 27.03.2026

  • 30 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "народна младеж":

    Кога от Москва наредиха, бай ви Тошу да са маха, никой нищо не каза.
    Така че, сега си ривете на воля. Никой не ви е виновен, че не можете да си пазите богатството.

    14:56 27.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Клета неграмотна копейка 🤪

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    В Сърбия и Унгария е два пъти по висока инфлацията, пък те не са в Еврозоната .

    Коментиран от #33

    15:05 27.03.2026

  • 33 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Клета неграмотна копейка 🤪":

    В Сърбия и Унгария хората са богати. Там бензина и по 85 евро да стане, никой няма да го забележи!

    15:10 27.03.2026

  • 34 бгполитик

    0 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    15:14 27.03.2026

  • 35 БНБ е инфлация

    1 0 Отговор
    БНБ крадлива мафия

    21:17 27.03.2026

