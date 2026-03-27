БНБ: Конфликтът в Близкия изток носи риск от по-висока инфлация в България

Военният конфликт в Близкия изток създава сериозна несигурност около международните цени на енергийните суровини и съответно повишава рисковете пред инфлацията в еврозоната и България.
Най-силното влияние се очаква в краткосрочен план, основно чрез поскъпване на енергията. Това обяви Българската народна банка, чиито действия са фокусирани в две направления - участие в определянето на паричната политика на Евросистемата и оценка на потенциалните ефекти върху инфлацията в страната.
В рамките на този процес БНБ участва в заседанията на Управителния съвет на Европейската централна банка. На срещата на 18-19 март 2026 г. основните лихвени проценти бяха запазени без промяна, като беше потвърден ангажиментът инфлацията да бъде стабилизирана около 2% в средносрочен план. Решенията ще продължат да се вземат на база постъпващите икономически данни, без предварително фиксирана траектория на лихвите.
Според оценките развитието на инфлацията в средносрочен план ще зависи от продължителността и интензивността на конфликта, както и от скоростта, с която по-високите енергийни цени се пренасят към крайните потребителски цени и икономическата активност.
БНБ е изготвила базисен макроикономически сценарий, според който инфлацията в България ще достигне 3.7% през 2026 г., след което ще се забави до 3.2% през 2027 и 2028 г. Това забавяне се обяснява с ефекта на високата база при енергийните цени и предстоящото въвеждане на европейската схема за търговия с емисии (ETS2).
Поради високата несигурност са разработени и два неблагоприятни сценария. При умерено негативен сценарий инфлацията ще бъде по-висока с 0.7 процентни пункта през 2026 г., с 1.4 пункта през 2027 г. и с 0.6 пункта през 2028 г. При силно неблагоприятен сценарий отклонението ще достигне съответно 1.2, 3.4 и 2.3 процентни пункта, като това отразява по-силни вторични ефекти върху цените.
Тези сценарии имат илюстративен характер и не включват възможни мерки на фискалната и паричната политика. Целта им е да покажат основните механизми, чрез които външни ценови шокове могат да се пренесат в българската икономика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
1000 тояги са ви малко!!! Белене да пуснем пак ви е малко за кражбата дето спретнахте на народа!
1000 лева не се превърнаха в 500 евро а в 500 лева!!! половината доход е буквално откраднат и тия прокажени мишки ми обясняват че можело да има инфлация....
13:19 27.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
13:22 27.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 народна младеж
Коментиран от #30, #31
13:28 27.03.2026
7 нов свят
13:30 27.03.2026
8 Инфлацията ще бъде много по-висока
В момента границите затягат преминаването на ормузкия проток а Тръмп заплашва със сухопътна операция което означава че скоро оттам за нас няма да има Петрол и газ. Това е действителността и тази инфлация която представяте и нищо при над 150 за барел. Тръмп заплаши че Европа ще го отнесе защото не се съобразява с него
13:31 27.03.2026
9 по скоро общ поръчки и чекмеджари носят
13:33 27.03.2026
10 Мартин Картофски 🥔
Пейпал и Револют, ако искате да гледате още видеа с Костадин Костадинов. Не забравяйте да ни подкрепите. Не се правете на ударени, един превод отнема под една минута в днешно време. За къде ги кътате тия пари! Не ви ли е срам!
13:37 27.03.2026
11 Боруна Лом
13:40 27.03.2026
12 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Еврото и руските санкции немат нищо общо.
Коментиран от #32
13:46 27.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Софийски селянин,
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":И след това и тебе няма да те има, пренасяш се в отвъдното...
13:46 27.03.2026
15 сикаджията
Коментиран от #28
13:49 27.03.2026
16 Лазо
13:49 27.03.2026
17 нннн
Всеки ден проверявам чешмата не пуска ли вече масло и мед ... и ракия. Обещаваха ги, като влезем в еврозоната...
13:53 27.03.2026
18 По средата е положен саркофага
До коментар #1 от "Оня с коня":с останкте на бългаския Лев.
14:02 27.03.2026
19 Феникс
14:14 27.03.2026
20 Не е точно така
Точния израз е "Конфликтът в Близкия изток ще стане оправдание за огромната нарастваща инфлация в БГ", защото досега се чудеха какво да измислят.
14:15 27.03.2026
21 Георгиев
Коментиран от #27
14:17 27.03.2026
22 Констатация
14:29 27.03.2026
23 Американец
14:32 27.03.2026
24 и сега ли
14:43 27.03.2026
25 И Еврото риск носеше
14:49 27.03.2026
26 Един
14:51 27.03.2026
27 Още малко
До коментар #21 от "Георгиев":и ще кажеш, че преди да влезем в Еврозоната не е имало инфлация.
Пък може да не помниш.
14:51 27.03.2026
28 Не му се ядосвай
До коментар #15 от "сикаджията":Ти си пазарувай с левове.
14:52 27.03.2026
29 Ивелин Михайлов
14:54 27.03.2026
30 койдазнай
До коментар #6 от "народна младеж":Кога от Москва наредиха, бай ви Тошу да са маха, никой нищо не каза.
Така че, сега си ривете на воля. Никой не ви е виновен, че не можете да си пазите богатството.
14:56 27.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Клета неграмотна копейка 🤪
До коментар #12 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":В Сърбия и Унгария е два пъти по висока инфлацията, пък те не са в Еврозоната .
Коментиран от #33
15:05 27.03.2026
33 Българин
До коментар #32 от "Клета неграмотна копейка 🤪":В Сърбия и Унгария хората са богати. Там бензина и по 85 евро да стане, никой няма да го забележи!
15:10 27.03.2026
34 бгполитик
15:14 27.03.2026
35 БНБ е инфлация
21:17 27.03.2026