България е с най-високата годишна инфлация сред страните от еврозоната през април

Годишната инфлация в България се е ускорила до 6,2 на сто през април 2026 г., което е най-високото равнище сред страните от еврозоната, сочат предварителни данни на европейската статистическа служба Евростат.
На този фон инфлацията в еврозоната като цяло се очаква да нарасне за четвърти пореден месец, достигайки 3,0 на сто през април спрямо 2,6 на сто през март, според оценката на Евростат, базирана на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).
Сред страните от еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., най-значителна годишна инфлация освен страната ни регистрират Литва (4,9 на сто), Гърция (4,6 на сто), Белгия (4,3 на сто) и Словакия (4 на сто), а най-ниска - Финландия (2,3 на сто), Малта (2,4 на сто), Нидерландия и Франция (по 2,5 на сто и за двете държави).
Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната енергетиката се очаква да отбележи най-голям годишен растеж през април - 10,9 на сто спрямо 5,1 на сто през март, следвана от услугите - 3 на сто спрямо 3,2 на сто през март, хранителни продукти, алкохол и тютюневи изделия - 2,5 на сто през април при 2,4 на сто месец по-рано и неенергийни промишлени стоки - 0,8 на сто спрямо 0,7 на сто през март.
Вчера НСИ оповести в експресната си предварителна оценка, че месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто през април 2026 г. Т. нар. флаш инфлация предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.
Данните на НСИ са за инфлация, измерена през ИПЦ, докато тези на Евростат - през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е от еврото
14:06 30.04.2026
7 Реалност
Май миналата година кило домати беше 4 лв, сега е 5 евро.
14:10 30.04.2026
8 БеГемот
14:11 30.04.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "БеГемот":Ефекта Ганчо баламата.
14:13 30.04.2026
11 БОЙО БЪЛГАРОУБИЕЦА
12 Инфлация заради еврото
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-К абелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
150 хил. работника са избягали на Запад за две години.
АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2
14:18 30.04.2026
14:19 30.04.2026
До коментар #12 от "Инфлация заради еврото":Това, което описваш, смесва реални икономически проблеми с изводи, които не са толкова еднозначни. Няма доказателства, че самото приемане на еврото води до „бягство“ на инвеститори — в много страни се наблюдава точно обратното (повече предвидимост, по-нисък валутен риск, по-лесна търговия). Но това не означава, че няма затваряния на предприятия или че хора не губят работа — има, и причините обикновено са по-комплексни.
Затваряне на заводи НЕ Е автоматично ефект от еврото
Фирми се изтеглят по различни причини - високи разходи за труд и енергия, спад в поръчките (особено в автомобилния сектор в Европа), преместване към по-евтини държави (например Азия или Балканите извън ЕС), автоматизация, екологични регулации
Например кабелни, текстилни и автомобилни компоненти са точно секторите, които в цяла Европа се свиват или преструктурират, независимо дали страната е в еврозоната.
Част от изброените случаи имат локални причини
Без да влизам във всеки конкретен пример (защото някои твърдения често се разпространяват неточно онлайн), подобни затваряния обикновено са свързани с конкретни финансови проблеми на фирмата, загуба на ключов клиент или вътрешнофирмени решения на международни групи.
Не е от еврото.
14:23 30.04.2026
22 Някой
Управляващите нямат изгода да намалят инфлацията, защото тя през данъци докарва нови приходи, с които да плащат заплати на държавните служители.
Има нулева борба с картелите.
Кризите ги създават управляващи в глупостта и лудостта си.
14:27 30.04.2026
23 54321
До коментар #7 от "Реалност":Затова отново Румен Гечев за финансов министър и нещата ще си дойдат на място.
14:27 30.04.2026
25 Как е възможно една проста крадлива
До коментар #20 от "Това е заради ненавременното приемане":...мутра от Банкя да се подготви за квото и да , еле пък за евроьона и то да подготви държава и икономика
Коментиран от #28
14:27 30.04.2026
28 Еврокопейкa
До коментар #25 от "Как е възможно една проста крадлива":и хляб от кофата е много за ру со ро би те
14:30 30.04.2026
29 Защото тогава управляваше
До коментар #18 от "Що не го пишехте това":Радев със служебни правителства и службите. Не беше удобно някак си...
14:30 30.04.2026
31 Няма да стане
До коментар #27 от "референдум":Забрави и се филусирай върху нещо, което е реалност, а не мечта. Напр. референдум за Боташ.
14:32 30.04.2026
33 Мунчовци
До коментар #27 от "референдум":Сега като дойдат празниците на Кулата и на Капитан Андреево мазало, ама дй ба тoZ ЕС!!! Сорос е виновен!!!
14:32 30.04.2026
35 Ддд
До коментар #32 от "помним":С евро или лева, инфлацията в България, вечно лети нагоре. Но ти явно си решил че еврото е виновно. А не тези които вдигат цените.
14:33 30.04.2026
39 Благодарим ти, Радев!
Берекет версин! Сега зад кого ще се криеш?
Кога ще съобщиш на народа, че с Асен Василев сте роднини по майчина линия.
14:38 30.04.2026
46 Така е
До коментар #1 от "Не е от еврото":от леврото е !
14:41 30.04.2026
47 Много спам за нищо
До коментар #12 от "Инфлация заради еврото":Просто си в голяма грешка. Заради спекулата е, честите избори и войните. Като при всеки преход. Хърватите бяха закратко на същия хал, сега нямат стигане. Мексиканци, австралийци, японци и др. издигнаха заводи там. Ама те не си свалят правителствата за щяло и нещяло.
Коментиран от #53
14:41 30.04.2026
49 Мнение
До коментар #1 от "Не е от еврото":Точно!
Сега всичкото трол - евроатлантик, което обясняваше, че еврото било само мед, масло, цветя и рози, да развързват кесиите (до 9то коляно) и да плащат на народа си разликата в инфлацията, която бе породена от насилственото и незаконно вкарване на България в заробвозоната!!!
Крайно време е народът ни да си върне контрола върху държавата!
Писна ми от евроатлантици, които заробиха България и българите за поколения напред!!!
14:43 30.04.2026
52 А твоя
До коментар #16 от "Цък":кой ще го затвори, неадекватник?
14:45 30.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Няма да стане
До коментар #50 от "Референдум":Малцинство си.))))
Коментиран от #58
14:45 30.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
