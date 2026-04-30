България е с най-високата годишна инфлация сред страните от еврозоната през април

30 Април, 2026 14:05 982 60

  • българия-
  • инфлация-
  • еврозона

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годишната инфлация в България се е ускорила до 6,2 на сто през април 2026 г., което е най-високото равнище сред страните от еврозоната, сочат предварителни данни на европейската статистическа служба Евростат.

На този фон инфлацията в еврозоната като цяло се очаква да нарасне за четвърти пореден месец, достигайки 3,0 на сто през април спрямо 2,6 на сто през март, според оценката на Евростат, базирана на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Сред страните от еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., най-значителна годишна инфлация освен страната ни регистрират Литва (4,9 на сто), Гърция (4,6 на сто), Белгия (4,3 на сто) и Словакия (4 на сто), а най-ниска - Финландия (2,3 на сто), Малта (2,4 на сто), Нидерландия и Франция (по 2,5 на сто и за двете държави).

Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната енергетиката се очаква да отбележи най-голям годишен растеж през април - 10,9 на сто спрямо 5,1 на сто през март, следвана от услугите - 3 на сто спрямо 3,2 на сто през март, хранителни продукти, алкохол и тютюневи изделия - 2,5 на сто през април при 2,4 на сто месец по-рано и неенергийни промишлени стоки - 0,8 на сто спрямо 0,7 на сто през март.

Вчера НСИ оповести в експресната си предварителна оценка, че месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто през април 2026 г. Т. нар. флаш инфлация предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

Данните на НСИ са за инфлация, измерена през ИПЦ, докато тези на Евростат - през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е от еврото

    32 4 Отговор
    От Тъпотия е

    Коментиран от #46, #49

    14:06 30.04.2026

  • 2 Тома

    35 3 Отговор
    Сега 6% а по нататък 60%

    14:07 30.04.2026

  • 3 Трол

    10 17 Отговор
    Важното е, че не е хиперинфлация.

    14:08 30.04.2026

  • 4 бою циганина

    29 2 Отговор
    не случайно се зова българоубиец

    14:08 30.04.2026

  • 5 Сорос

    24 2 Отговор
    Важното е вашия Израел да е добре.

    14:08 30.04.2026

  • 6 ШЕФА

    48 4 Отговор
    За тази инфлация благодарете на българоубиеца Винету и престъпника Р.Желязков които се гордеят и хвалят че набутаха България с фалшиви данни в Еврозоната и Еврото.

    14:09 30.04.2026

  • 7 Реалност

    40 1 Отговор
    Инфлацията е 6% ако смятаме един лев за едно евро.
    Май миналата година кило домати беше 4 лв, сега е 5 евро.

    Коментиран от #23

    14:10 30.04.2026

  • 8 БеГемот

    22 3 Отговор
    Ефекта еввро...плюс война....

    Коментиран от #9

    14:11 30.04.2026

  • 9 честен ционист

    21 4 Отговор

    До коментар #8 от "БеГемот":

    Ефекта Ганчо баламата.

    14:13 30.04.2026

  • 10 УдоМача

    22 1 Отговор
    Така и трябва да бъде в клуба на богатите! :)

    14:13 30.04.2026

  • 11 БОЙО БЪЛГАРОУБИЕЦА

    27 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАМЕРВАН С КАМЪНИ,ДОКАТО ПРЕДАДЕ БОГУ ДУХ.

    14:15 30.04.2026

  • 12 Инфлация заради еврото

    25 3 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -К абелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.

    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    150 хил. работника са избягали на Запад за две години.
    АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
    Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2

    Коментиран от #15, #47

    14:18 30.04.2026

  • 13 Пърделцумян

    7 8 Отговор
    Не е от еврото.
    Хора, които не разбират, да не коментират.

    14:19 30.04.2026

  • 14 Инфлацията

    12 3 Отговор
    Е поне 20% , а спекулата е 100%

    14:20 30.04.2026

  • 15 Дзиндзин Пин

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Инфлация заради еврото":

    Това, което описваш, смесва реални икономически проблеми с изводи, които не са толкова еднозначни. Няма доказателства, че самото приемане на еврото води до „бягство“ на инвеститори — в много страни се наблюдава точно обратното (повече предвидимост, по-нисък валутен риск, по-лесна търговия). Но това не означава, че няма затваряния на предприятия или че хора не губят работа — има, и причините обикновено са по-комплексни.

    Затваряне на заводи НЕ Е автоматично ефект от еврото
    Фирми се изтеглят по различни причини - високи разходи за труд и енергия, спад в поръчките (особено в автомобилния сектор в Европа), преместване към по-евтини държави (например Азия или Балканите извън ЕС), автоматизация, екологични регулации
    Например кабелни, текстилни и автомобилни компоненти са точно секторите, които в цяла Европа се свиват или преструктурират, независимо дали страната е в еврозоната.
    Част от изброените случаи имат локални причини
    Без да влизам във всеки конкретен пример (защото някои твърдения често се разпространяват неточно онлайн), подобни затваряния обикновено са свързани с конкретни финансови проблеми на фирмата, загуба на ключов клиент или вътрешнофирмени решения на международни групи.

    Не е от еврото.

    14:23 30.04.2026

  • 16 Цък

    11 2 Отговор
    Гюров е крайно време да си затвори плювалника. Хората не ги интересува 404, а как обедняха толкова много за толкова кратко време

    Коментиран от #52

    14:24 30.04.2026

  • 17 Мокой

    8 1 Отговор
    Най - големите мошеници, крадци, мафиоти и алчни политици са в България! Контрол - Нула!

    14:24 30.04.2026

  • 18 Що не го пишехте това

    8 2 Отговор
    Докато мутрата фашистка ви еврше на власт до януари бе боклуци, ми го пишете сега!?

    Коментиран от #29

    14:25 30.04.2026

  • 19 Факти

    7 7 Отговор
    Да ви е честит Радев. Помните ли Луканов и Виденов, които бяха от същото котило? Затягайте коланите. Ще става все по-зле. Винаги когато БКП вземе властта следва погром.

    14:25 30.04.2026

  • 20 Това е заради ненавременното приемане

    11 4 Отговор
    На еврото и натикването в Еврозоната без подготовка без нужда и без какъвто и да е било смисъл. Просто една акция срещу България и българите.

    Коментиран от #25

    14:25 30.04.2026

  • 21 От януари надам

    8 2 Отговор
    Над 100 предприятия и то на чужди "инвеститори" са хлопнали врати и изритали работниците си...из страната е пандемия от безработица, не е просто "инфлация" и то лъжлива, реалната е около 100%

    14:26 30.04.2026

  • 22 Някой

    9 3 Отговор
    България не отговаря на критериите за еврозоната. Само че нашите излъгаха, а на всички по веригата им бе изгодно да си затварят очите. Да не ни изпуснат. Реално вкаралите ни в еврозоната нарушиха договор - Договор за функциониране на ЕС (ДФЕС) член 140 параграф 1 и отделно в параграф 3 след одобрение по критерии се изискваше одобрението и от самата кандидат членка за еврозоната, а не както лъжеха, че вече е решено.

    Управляващите нямат изгода да намалят инфлацията, защото тя през данъци докарва нови приходи, с които да плащат заплати на държавните служители.
    Има нулева борба с картелите.
    Кризите ги създават управляващи в глупостта и лудостта си.

    14:27 30.04.2026

  • 23 54321

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Реалност":

    Затова отново Румен Гечев за финансов министър и нещата ще си дойдат на място.

    14:27 30.04.2026

  • 24 бай благои

    7 1 Отговор
    що бе нали гюро и неговите юнаци отчитат много добра работоа та те през цялото време се занимаваха с гонения и репредсии на някои хора

    14:27 30.04.2026

  • 25 Как е възможно една проста крадлива

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Това е заради ненавременното приемане":

    ...мутра от Банкя да се подготви за квото и да , еле пък за евроьона и то да подготви държава и икономика

    Коментиран от #28

    14:27 30.04.2026

  • 26 Благодарим

    5 3 Отговор
    на служебните правителства на Фатмака за което.

    14:28 30.04.2026

  • 27 референдум

    6 2 Отговор
    Трябва задължително да си гласуваме за референдума .При събрани подписи ни забраниха референдума и погази конституцията и правата на хората .За потъпкваме на Конституция , няма ли последствия ? Ако не ни разрешат референдум за еврото , ще си иницираме референдум за излизане от ЕС

    Коментиран от #31, #33

    14:29 30.04.2026

  • 28 Еврокопейкa

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Как е възможно една проста крадлива":

    и хляб от кофата е много за ру со ро би те

    14:30 30.04.2026

  • 29 Защото тогава управляваше

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Що не го пишехте това":

    Радев със служебни правителства и службите. Не беше удобно някак си...

    14:30 30.04.2026

  • 30 666

    6 1 Отговор
    ХОРО ЕДНО ПИТАНЕ В КОИ МАГАЗИНИ И ПАЗАРИ ПАЗАРУВАТЕ И В КОИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЗАРЕЖДАТЕ ЗЕЩОТО АЗ В КОИТО ХОДЯ ЦЕНИТЕ СА КАТО МИНАЛАТА ГОДИНА ха ха ха САМО ЧЕ СА В ЕВРА

    14:32 30.04.2026

  • 31 Няма да стане

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "референдум":

    Забрави и се филусирай върху нещо, което е реалност, а не мечта. Напр. референдум за Боташ.

    14:32 30.04.2026

  • 32 помним

    6 4 Отговор
    Борисов каза ,че поема лична орговорност за еврото .Как точно пое отговорност ? На първия ред , драска си , нещо си рисува и му върви голямата заплата .Така ли пое отговорност . Докато няма въоражени протести , все ше ни клатят

    Коментиран от #35

    14:32 30.04.2026

  • 33 Мунчовци

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "референдум":

    Сега като дойдат празниците на Кулата и на Капитан Андреево мазало, ама дй ба тoZ ЕС!!! Сорос е виновен!!!

    14:32 30.04.2026

  • 34 Ддд

    2 4 Отговор
    Карай, нали фин,мин. се похвали че, докарал дефицита на 0%. Кво го вълнува че инфлацията ни лети?

    14:32 30.04.2026

  • 35 Ддд

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "помним":

    С евро или лева, инфлацията в България, вечно лети нагоре. Но ти явно си решил че еврото е виновно. А не тези които вдигат цените.

    14:33 30.04.2026

  • 36 Човека

    3 1 Отговор
    Нищо ново.Ние си го знаем. Даже е по лошо положението.Само Бойко,Магнитчо, и приятели не го знаят и не го усещат.Изхлузиха се с оставка и оставиха хората да се спасяват сами.

    14:35 30.04.2026

  • 37 РАЛИН

    9 1 Отговор
    ДОЙДОХА ВРЕМЕНА НЕЛЕПИ,КРАДЦИ ДА УПРАВЛЯВАТ СЛЕПИ.

    14:36 30.04.2026

  • 38 Благодарение

    3 4 Отговор
    на служебният министър Гюро!

    14:37 30.04.2026

  • 39 Благодарим ти, Радев!

    3 4 Отговор
    Ако не се правеше на орбанист и путинист, и не дърпаше конците зад кадър със служебници и харвардци, това нямаше да се случи. Забатачи държавата, за да дойдеш на власт с популистки обещания. Първи паднаха твои жертви копейките. Тежко им!
    Берекет версин! Сега зад кого ще се криеш?
    Кога ще съобщиш на народа, че с Асен Василев сте роднини по майчина линия.

    14:38 30.04.2026

  • 40 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 3 Отговор
    Бацо вкара стадото в кошарата на богатите, що мрънкате сега?

    14:38 30.04.2026

  • 41 така е благодарение на стадото на тикван

    3 1 Отговор
    България е с най-високата годишна инфлация

    14:39 30.04.2026

  • 42 08976

    2 3 Отговор
    Инфлация в Русия март 5.8%, инфлация в БГ- 6.2%, инфлация в Еврозоната- 2.6%- значи не е от Еврото, а от рублата!

    14:39 30.04.2026

  • 43 Браво!

    4 3 Отговор
    Браво на всички евро-атлантиди които работеха неуморно, за да станат българите по-бедни с 50%. Сега трябва тричане през врата на всяка еврогнида

    14:39 30.04.2026

  • 44 УНИзян

    1 3 Отговор
    " Не е от еврото." :))))))))

    14:40 30.04.2026

  • 45 ЕВРОТО

    4 0 Отговор
    НИ УБИ ЗАРАДИ СОФИЙСКИТЕ БАНАНИ.

    14:40 30.04.2026

  • 46 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не е от еврото":

    от леврото е !

    14:41 30.04.2026

  • 47 Много спам за нищо

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Инфлация заради еврото":

    Просто си в голяма грешка. Заради спекулата е, честите избори и войните. Като при всеки преход. Хърватите бяха закратко на същия хал, сега нямат стигане. Мексиканци, австралийци, японци и др. издигнаха заводи там. Ама те не си свалят правителствата за щяло и нещяло.

    Коментиран от #53

    14:41 30.04.2026

  • 48 Сладко, запретно гейското порно..

    1 0 Отговор
    БГта е ДЪНОТО на всички времена!

    14:42 30.04.2026

  • 49 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не е от еврото":

    Точно!

    Сега всичкото трол - евроатлантик, което обясняваше, че еврото било само мед, масло, цветя и рози, да развързват кесиите (до 9то коляно) и да плащат на народа си разликата в инфлацията, която бе породена от насилственото и незаконно вкарване на България в заробвозоната!!!

    Крайно време е народът ни да си върне контрола върху държавата!
    Писна ми от евроатлантици, които заробиха България и българите за поколения напред!!!

    14:43 30.04.2026

  • 50 Референдум

    2 1 Отговор
    за това евро-атлантиците дали да бъдат бесени, убивани с камъни или горени живи

    Коментиран от #54

    14:43 30.04.2026

  • 51 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Дреме ни за инфлацията Важно е че сме в клуба на не доклатените

    14:44 30.04.2026

  • 52 А твоя

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цък":

    кой ще го затвори, неадекватник?

    14:45 30.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Няма да стане

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Референдум":

    Малцинство си.))))

    Коментиран от #58

    14:45 30.04.2026

  • 55 Датисер@вустат@

    1 0 Отговор
    Не се напъвай, евро-амбреаж. На вас трябва да ви отреж-@-т ръцете и езиците, б@клуци

    14:46 30.04.2026

  • 56 Урсулианец

    1 0 Отговор
    Няма инфлация, това е руска пропаганда

    14:46 30.04.2026

  • 57 оня с коня

    0 0 Отговор
    Държавите-членки на ЕС и особено тия в Шенген са като Скачени съдове като Цени и Заплати се стремят към Уеднаквяване,независимо че никога няма да станат еднакви.НЕ МОЖЕ България да е с най-ниски Заплати и най-ниски цени в ЕС -против логичното Икономическо мислене е,като естественото догонване на останалите Държави по тия два Компонента нагнетява и съответната инфлация,която пък неминуемо ще "Затихне" с времето на принципа на Махалото.

    14:47 30.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Георги

    0 0 Отговор
    Евростат са доли копейки

    14:48 30.04.2026

  • 60 Референдум

    0 0 Отговор
    изборите друго казват, евро-амбреажче. ППЛГДБ 12% от гласувалите, а от имащите право на глас сигурно нямате и 4%. Малцинство сте вие дето сте поели европейско-еврския .--у--й в изходите

    14:49 30.04.2026

