България е с най-високата годишна инфлация сред страните от еврозоната през април

Годишната инфлация в България се е ускорила до 6,2 на сто през април 2026 г., което е най-високото равнище сред страните от еврозоната, сочат предварителни данни на европейската статистическа служба Евростат.

На този фон инфлацията в еврозоната като цяло се очаква да нарасне за четвърти пореден месец, достигайки 3,0 на сто през април спрямо 2,6 на сто през март, според оценката на Евростат, базирана на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Сред страните от еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., най-значителна годишна инфлация освен страната ни регистрират Литва (4,9 на сто), Гърция (4,6 на сто), Белгия (4,3 на сто) и Словакия (4 на сто), а най-ниска - Финландия (2,3 на сто), Малта (2,4 на сто), Нидерландия и Франция (по 2,5 на сто и за двете държави).

Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната енергетиката се очаква да отбележи най-голям годишен растеж през април - 10,9 на сто спрямо 5,1 на сто през март, следвана от услугите - 3 на сто спрямо 3,2 на сто през март, хранителни продукти, алкохол и тютюневи изделия - 2,5 на сто през април при 2,4 на сто месец по-рано и неенергийни промишлени стоки - 0,8 на сто спрямо 0,7 на сто през март.

Вчера НСИ оповести в експресната си предварителна оценка, че месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто през април 2026 г. Т. нар. флаш инфлация предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

Данните на НСИ са за инфлация, измерена през ИПЦ, докато тези на Евростат - през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).