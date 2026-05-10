"Демократична България" ще предложи мерки за справяне с високите цени и инфлацията

Първа среща след раздялата с "Продължаваме промяната" проведоха от "Демократична България". На нея от формацията препотвърдиха, че ще бъдат опозиция, но заявиха, че биха подкрепили управляващите за промени в съдебната система и смяна на членовете на ВСС, при определени условия.
От "Демократична България" ще предложат свои мерки за справяне с високите цени и инфлацията.
Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ: "Надяваме се и правителството да покаже адекватни такива, ние бихме ги подкрепили, ако те са наистина адекватни, а не са поредното плащане на големите пачки на калпак."
От формацията настояват за намаляване на разходите и прозрачност в публичните финанси. Прозрачност очакват и при бъдещите назначения на правителството.
"Искам да разочаровам всички, които си мислят, че просто така ще си дадем гласовете за ВСС, ще изискаме прозрачност при назначаването на кандидатите. Ако продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа", подчерта Мирчев.
Атанас Атанасов, съпредседател на ДБ: "Може ли първото решение на правителството да бъде да си назначиш собствения бодигард за шеф на ДАНС? Това е абсолютен скандал."
Атанасов още веднъж разкритикува и избора на правосъден министър.
"Тази работа с реформа в съдебната власт изисква лидер, изисква човек, който има качества да лидира този процес, а не да ни слагат хора, за които нищо не знаем", каза Атанасов.
Формацията ще настоява и за други промени в съдебната система.
Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "На първо място мораториум върху назначенията на сегашния съдебен съвет, защото сегашният ВСС отвори едни процедури и иска да си докадрува."
Като основна цел от "Демократична България" обявиха спечелването на изборите от Трайчо Трайков в столичния район Средец след месец, както и издигането на обща кандидатура с "Продължаваме промяната" за президент.
