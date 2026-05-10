"Демократична България" ще предложи мерки за справяне с високите цени и инфлацията

10 Май, 2026 20:23, обновена 10 Май, 2026 19:27 583 33

От формацията препотвърдиха, че ще бъдат опозиция, но биха подкрепили промени в съдебната система

Първа среща след раздялата с "Продължаваме промяната" проведоха от "Демократична България". На нея от формацията препотвърдиха, че ще бъдат опозиция, но заявиха, че биха подкрепили управляващите за промени в съдебната система и смяна на членовете на ВСС, при определени условия.

От "Демократична България" ще предложат свои мерки за справяне с високите цени и инфлацията.

Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ: "Надяваме се и правителството да покаже адекватни такива, ние бихме ги подкрепили, ако те са наистина адекватни, а не са поредното плащане на големите пачки на калпак."

От формацията настояват за намаляване на разходите и прозрачност в публичните финанси. Прозрачност очакват и при бъдещите назначения на правителството.

"Искам да разочаровам всички, които си мислят, че просто така ще си дадем гласовете за ВСС, ще изискаме прозрачност при назначаването на кандидатите. Ако продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа", подчерта Мирчев.

Атанас Атанасов, съпредседател на ДБ: "Може ли първото решение на правителството да бъде да си назначиш собствения бодигард за шеф на ДАНС? Това е абсолютен скандал."

Атанасов още веднъж разкритикува и избора на правосъден министър.

"Тази работа с реформа в съдебната власт изисква лидер, изисква човек, който има качества да лидира този процес, а не да ни слагат хора, за които нищо не знаем", каза Атанасов.

Формацията ще настоява и за други промени в съдебната система.

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "На първо място мораториум върху назначенията на сегашния съдебен съвет, защото сегашният ВСС отвори едни процедури и иска да си докадрува."

Като основна цел от "Демократична България" обявиха спечелването на изборите от Трайчо Трайков в столичния район Средец след месец, както и издигането на обща кандидатура с "Продължаваме промяната" за президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аве я.....

    19 3 Отговор
    Мещастници

    19:30 10.05.2026

  • 2 Аве я.....

    20 3 Отговор
    Нещастници

    19:31 10.05.2026

  • 3 Тези

    24 1 Отговор
    Са традиционни малоумнци!!! Да ни пази Господ от техните тъпотии!!!
    Но...... Можеха да спрат инфлацията ако искаха заедно с ГЕРБ, но не искаха. Инфлацията ги устройваше - пари за Украйна!!! Вие плащате!!!

    19:32 10.05.2026

  • 4 Защо

    20 2 Отговор
    Кой ви търси мерките?

    19:32 10.05.2026

  • 5 С двойните заплати в МРВ

    15 0 Отговор
    Няма как да спадне инфлацията

    19:32 10.05.2026

  • 6 СТИГА СУБСИДИИ И ГРАНТОВЕ

    7 1 Отговор
    (За какво да има образование - тоест училища? Роботите ще заместят ли напълно човешките лекари? Собствен робот лекар и хирург?) ....... Диктатурата на парите, капиталистическият елит, плутократите, ще позволят ли промяна на системата - която им носи власт? За да има положителна промяна, само трябва в конституцията да се забрани напълно субсидиите и грантовете. И забрана обществените проекти и поддръжка да се дават на частни фирми. А най-добре да се съкрати максимум държавата, десетократно на армията и МВР, и чиновниците. Инфраструктурата пътища и улици, паркове, да се грижат сами за себе си, с доброволни усилия, и данък пешеходец, велосипед и автомобил, според тежестта, примерно 300 лева за автомобил, 20 лева за пешеходец и 30 лева за велосипед. И от данък от бизнесът и сградите наоколо. За улиците и пътищата в локацията на тези данъкоплатци. МАХАНЕ НА СУБСИДИИТЕ И САМО МАЛКИ ФЕРМИ СЪС ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ, ЗА СЕМЕЙСТВА С КРЕДИТ ОТ ДЪРЖАВАТА. Партията само на членски внос.

    19:33 10.05.2026

  • 7 Дориана

    17 2 Отговор
    ДБ много взеха да се изживяват и да се лутат от една към друга посока. Да си знаят мястото и да оставят новата власт да си вършат работата спокойно и отговорно, а не да се бъркат навсякъде. Вече прекаляват ! До сега толкова години нищо не направиха сега тръгнали да дават акъл и претенции на новата власт.

    19:33 10.05.2026

  • 8 Що така само условия

    14 1 Отговор
    А уж ще са конструктивни
    Да ама не

    19:34 10.05.2026

  • 9 къшката лузъри

    17 1 Отговор
    Нито можете да предлагате, още по-малко да решавате, или казано по друг начин НИКОЙ НЕ ВИ ПИТА Я МАРШШШ.

    19:37 10.05.2026

  • 10 12340

    3 1 Отговор
    Първа среща след раздялата с "Продължаваме промяната" проведоха от "Демократична България".

    19:38 10.05.2026

  • 11 Атанасчо изцъклен

    16 1 Отговор
    Кой си ти, че ще Къдруваш в Новото Правителство! Мин Председателя и помощниците му решават, кой ще Участва, в това правителство и Служби! Вие ще му играете курвачката с Мирчев,на това сте Способни! Пак ще влезете в Сглобка с Борисов и Пеевски!

    19:38 10.05.2026

  • 12 Милен

    8 1 Отговор
    "Тази работа с реформа в съдебната власт изисква лидер, изисква човек, който има качества да лидира този процес, а не да ни слагат хора, за които нищо не знаем", каза Атанасов." Е па щом не знаете нищо за него, може и да се окаже читав човека и да свърши някаква полезна работа.

    19:39 10.05.2026

  • 13 иван костов

    12 0 Отговор
    От тия тримата очакваме мерки за борба с педофилията! И три пъти да се отрекат от нея! 👻

    19:39 10.05.2026

  • 14 ПИТАМ

    12 0 Отговор
    Ама вие наистина ли си мислите ,че Радев ще ви бръсне за слива !!!

    19:41 10.05.2026

  • 15 Като нищо

    6 0 Отговор
    Мерките ще са да си вдигнат още заплатите.

    19:42 10.05.2026

  • 16 ЖЪЛТОПАВЕТНА ДРАМА

    12 1 Отговор
    Нямате думата бе, некадърници.

    19:44 10.05.2026

  • 17 ППдебил

    12 0 Отговор
    Първо докарахме инфлацията и предизвикахме огромен скок на цените докато управлявахме, а сега предлагаме мерки да се справим с тях защото вече не управляваме.

    Дебилизмът и евроатлантизъм са едно и също нелечимо заболяване!

    19:46 10.05.2026

  • 18 Новите кадри на Радев

    2 4 Отговор
    Радев в петък назначи Михаела Карадимова за заместник-министър на икономиката. На 29 години. Без нужната квалификация. През 2023 г. служебният кабинет на Радев я е назначил за директор. Професионален опит — никакъв. Нула. Завършила е здравен мениджмънт и право.

    19:48 10.05.2026

  • 19 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    Наглостта на дебилите и педофилите няма край. Ами нали точно заради вас е такова положението и с инфлацията и с дефицита и финансите на държавата!!!

    19:48 10.05.2026

  • 20 ПОСОЛСТВОТО

    10 0 Отговор
    ППДБ вече не са ни необходими.

    19:49 10.05.2026

  • 21 Любо

    8 0 Отговор
    На снимката виждате първа бригада назначена за ремонта на паметника на Съветската армия!
    Оня с двата пръста чело ще бърка киреч, другият замазаният ще маже, а третият с двата пръста крачета ще бута количката.

    19:51 10.05.2026

  • 22 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Що сега бре Петроханци?
    Ей,
    голям та+шак сте. Майтап няма

    19:54 10.05.2026

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    Да ги предлагат в Украйна!

    19:54 10.05.2026

  • 24 Перо

    7 0 Отговор
    ПП е партия с отпаднала необходимост!

    19:55 10.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Който е гласувал за тези престъпници и некадърници е 100 % идио..

    Коментиран от #33

    20:07 10.05.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Атанасов, досега имахте прсвителство. Вашия Гюров да бе свършил някаква работа за България, а не да помага на Украйна. Зает беше да рита мачле с Бербатов в кабинета, а цените си растяха.

    20:08 10.05.2026

  • 29 Гетлост

    1 0 Отговор
    Може да предложат но ще трябва да обръщаме верностната стойност на твърденията им тоест да направим точно обратното на това което предлагат все пак не сме мазохисти.

    20:08 10.05.2026

  • 30 А Мерки !

    1 0 Отговор
    Срещу !

    Погазването На !

    Постановеното !

    От Конституцията и Закона ?

    20:09 10.05.2026

  • 31 Отпаднала необходимност

    3 0 Отговор
    Нали си свършихте задачата.С вас сме господин президент.Айде сега къш.Лъже опозицията да ядете мунчовия сега.

    20:09 10.05.2026

  • 32 ДБ СА ЧЕРВЕНИ КРАДЦИ ОТ 10 ПОКОЛЕНИЯ

    4 0 Отговор
    НО ПЪК ЛЕКУВАТ ЗАПЕКА МИ ПО СНИМКАТА НА ГЕНЕРАЛА !

    20:10 10.05.2026

  • 33 Никой !

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ШЕФА":

    Не би Нарекъл !

    Сам !

    Себе си !

    Такъв !

    20:12 10.05.2026

