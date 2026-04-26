Гюров отрече твърденията на САЩ: България не била послушна. Няма подкрепа за войната в Иран!

26 Април, 2026 16:46 1 954 76

Ние многократно сме заявявали, че на територията и във въздушното пространство на България не се извършват действия, свързани по какъвто и да било начин с войната в Иран, припомни служебният премиер

Служебният премиер Андрей Гюров отрече информацията на САЩ, че България е оказала логистична подкрепа за войната в Иран.

Попитан от БГНЕС: Излезе публикация в "Политико", според която Белият дом е класирал България в списък с „послушни съюзници“, защото тихомълком е оказала подкрепа за войната в Иран. В какво се изразява тази подкрепа?

Гюров отговори следното: "Няма такава подкрепа за войната в Иран. Както знаете, нотата, свързана със самолетите, беше наследена от служебното правителство. Ние многократно сме заявявали, че на територията и във въздушното пространство на България не се извършват действия, свързани по какъвто и да било начин с войната в Иран".

На 22 април "Политико" съобщи, че Белият дом е изготвил нещо като списък на „послушните и непослушните“ страни в НАТО, докато администрацията на Тръмп търси начини да накаже съюзници, отказали да подкрепят войната с Иран. Сред държавите, които са съдействали на САЩ, е и България, която „тихомълком е подкрепила американската логистика в Близкия изток“.

Гюров заяви, че служебният кабинет оставя „добро наследство“. Той подчерта, че „оценката я дават българските граждани“. По думите му международните наблюдатели също са отчели, че „това бяха едни от най-добре организираните и честни избори в новата ни история“. „Оставяме пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно“ и „зададохме стандарт, който се надяваме да бъде следван“, добави той.

Министър-председателят посочи, че е подготвен „много ясен пакет от мерки“, внесен в парламента, който „още с формирането му трябва да бъде приет“. Според него те са „изключително важни“ както за Плана за възстановяване, така и за „нормалното функциониране на държавата“. Той изрази очакване „още в следващите седмици да има решения“ по ключови закони, включително за съдебната власт и новата антикорупционна комисия.

По темата за бюджета Гюров заяви, че страната е „в условията на удължен бюджет“ и че „резултатите, които виждате сега, са отражение на управлението на предишното правителство“. Като основен приоритет той очерта приемането на редовен бюджет, „така че да не се допуска увеличение на бюджетния дефицит“. Гюров подчерта още, че е свършена „огромна работа“ за спасяване на европейски средства, „които бяха практически загубени“, което ще подпомогне „устойчивостта на държавата“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ааа

    52 3 Отговор
    Винаги наведени и разкрачени.

    16:49 26.04.2026

  • 2 духовник

    50 3 Отговор
    лъжец!

    16:49 26.04.2026

  • 3 мда

    48 2 Отговор
    Тоя лъже като cиганин

    Коментиран от #38, #49

    16:49 26.04.2026

  • 4 СЪБИРАЙ ПАРТЕКЕШИТЕ

    42 2 Отговор
    ИМАШ ТРИ ДНИ И ДА СИ ЧАО..............ЗАВИНАГИ АКО ИСКАШ ПРИ КОМИЧНИЯ ИМА ВАКАНЦИИ НА ФРОНТА

    16:51 26.04.2026

  • 5 хехнфгбн

    44 3 Отговор
    И Украйна не подкрепяте , само дет ходихте там да ядете черен хайвер.

    16:51 26.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    44 1 Отговор
    Гюров, в прав текст искаш да кажеш, че Тръмп лъже , така ли? Ще му предам , кво си казал.

    16:52 26.04.2026

  • 7 Левски

    38 2 Отговор
    Като не е послушна, какво правеха краварските самолети на цивилното летище "София"?

    Коментиран от #16, #17

    16:53 26.04.2026

  • 8 Баба Гошка

    33 3 Отговор
    Кой бре? Нашите послушковци за най-големите послушковци в целия свят! Совия и Варна гражданските летища, 4-5 безплатни бази, ТЕЦове, злато? Ю нейм ит! И дуппетата ни подават на плячкочите за без пари.

    16:54 26.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    На Белия дом ли да вярваме или на Умник Гюро?

    16:55 26.04.2026

  • 10 Даскала

    19 2 Отговор
    Сигурен съм че и награди е имало за послушните :)

    16:55 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 България е НАТО.

    6 20 Отговор
    Нормално е да подкрепим натовска държава.

    16:57 26.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Летище Левски

    27 0 Отговор
    Живея близо до летището.Виждам всеки излитащ самолет.Не че стоя на прозорица да ги дебна.Но вечер излитат нанякъде едни големи сиви самолети които ръмжат по различен начин от гражданските.Не знам какви са,само казвам това което чувам и виждам

    Коментиран от #24

    16:58 26.04.2026

  • 15 Шарлатан еничар

    22 1 Отговор
    Хем лъже, хем тъп и нагъл. Гюро без глава!

    16:59 26.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 България е НАТО.

    5 19 Отговор

    До коментар #7 от "Левски":

    Да не искаш военни самолети на Путин, на софийското летище.

    Коментиран от #21

    17:00 26.04.2026

  • 18 Има ново мнозинство на ПБ

    11 1 Отговор
    И би следвало то да диктува дневния ред на парламента а не досегашната групировка на ГЕРБ ДПС и ППДБ които определяха до сега.

    Коментиран от #33

    17:01 26.04.2026

  • 19 България е НАТО.

    4 16 Отговор
    Само БГ путинистите не го разбраха.

    17:02 26.04.2026

  • 20 .....

    3 0 Отговор
    Освен всички да ни плюят и заплашват нон стоп, не виждам нещо друго😂😂

    17:02 26.04.2026

  • 21 Софийското летище не може събра

    18 2 Отговор

    До коментар #17 от "България е НАТО.":

    Всичките самолети на Путин дори и да иска и дори да му платят за това. Идея нямаш колко самолети има Путин.

    Коментиран от #26, #41

    17:03 26.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 България е НАТО.

    2 8 Отговор
    Бг оръжие избива руснаци в Украйна, тия за некакви самолети на НАТО са хванали.

    17:05 26.04.2026

  • 24 Добре чуваш

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Летище Левски":

    И със зрението си добре!
    Къде е дъртия Запрян? Петнистото говедо се покри!
    Заедно с Нада козата и Гюро тъпкача на Бербатоа са за камионетката на « Съдебната охрана».

    17:05 26.04.2026

  • 25 Вашето мнение

    12 3 Отговор
    Точно за това никога повече слуги на англосаксонци и нпо - продажници не трябва да помирисват власт. От опитите им да слугуват има реална опасност да ни въвлекът във война, която нито един българин с нормално мислене не желае. Сега за сега сме цел на Хизбула.

    Коментиран от #29

    17:06 26.04.2026

  • 26 България е НАТО.

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Софийското летище не може събра":

    Не е важно колко самолета има Путин, а колко са на летището в София.

    17:06 26.04.2026

  • 27 Не мога да разбера

    8 1 Отговор
    Значи, че подкрепяме войната на САЩ и Израел срещу Иран?! Това ли тоя кривоустия иска да каже!

    Коментиран от #31

    17:07 26.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 България е НАТО.

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Вашето мнение":

    Те от ПЕТ години все във война ни въвличат, ама нещо не става.

    Коментиран от #37, #58

    17:07 26.04.2026

  • 30 Гост

    12 1 Отговор
    Има ли Гюро глава или нема.... е па капа си купува - значи сигур има ;)

    17:08 26.04.2026

  • 31 България е НАТО.

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "Не мога да разбера":

    Ние не подкрепяме войната. Ние съдействаме на САЩ.

    Коментиран от #36

    17:08 26.04.2026

  • 32 Летище Васил Левски е гражданско летище

    10 0 Отговор
    Няма място там за военни самолети и те трябва да бъдат преместени и това трябва да стане сега от сегашното правителство защото то ги прие без проблеми но не е правилно да бъдат на цивилно летище.

    Коментиран от #43

    17:09 26.04.2026

  • 33 Шушумиги

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Има ново мнозинство на ПБ":

    Ше ги видим какви диктовачи са.Скоро.

    17:10 26.04.2026

  • 34 681

    6 0 Отговор
    Фа.шисти. Русоро.би. Турска провинция, секва. Сг.ан. Не е налазила и така 500 години🤣🤣

    17:11 26.04.2026

  • 35 Шопо

    9 0 Отговор
    Прав си подкрепата е само логистична, от летището в София всеки ден излитаха американски самолети.

    17:11 26.04.2026

  • 36 А бе момче

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "България е НАТО.":

    Какви неща пишеш които не са по твоя акъл. Не се ли усещаш поне малко че не може да повтаряш тия неща които повтаряш. ....

    Коментиран от #46

    17:11 26.04.2026

  • 37 Вашето мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "България е НАТО.":

    Българския народ е достатъчно мъдър, в момента ппдб-петрохан, герб и дпс нямат думата, слуга.

    Коментиран от #44

    17:11 26.04.2026

  • 38 Не като

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "мда":

    той си е cиганин също като другаря Костоff

    17:12 26.04.2026

  • 39 Ватенка

    4 2 Отговор
    Бегай бе краварски слуга

    17:12 26.04.2026

  • 40 Тити на Кака

    11 1 Отговор
    Кретен Гюро пак блесна с близостта си до Киро Тъпако: сега заявява, че България не подкрепя войната с Иран докато поредният американски военен самолет-цистерна излита, за да зареди американски изтребители и бомбардировачи в района на Персийския залив...
    Такъв клоун не сме имали откакто Простокиро се вози в самолета до Скопие 😂😂😂

    17:13 26.04.2026

  • 41 володя

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Софийското летище не може събра":

    Важното, че украинците имат идея колко самолета са останали. И ги отраняват, в съответствие с плана.
    По график.

    17:13 26.04.2026

  • 42 Опорка

    3 0 Отговор
    Какви неща пишеш които не са по твоя акъл. Не се ли усещаш поне малко че не може да повтаряш тия неща които повтаряш. ....

    17:14 26.04.2026

  • 43 Лалугер

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Летище Васил Левски е гражданско летище":

    Абе то на самото летище мястото му не е тук,аха,и в центъра на София.Пътувам из Европа.Летищата са далече ат градовете.Но ние нали сме все опаки,та и летището ни над глйвите ни.

    17:15 26.04.2026

  • 44 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Вашето мнение":

    България е НАТО......нема шест, пет.

    17:19 26.04.2026

  • 45 лама Кифла

    4 1 Отговор
    порасна му носа

    17:19 26.04.2026

  • 46 България е НАТО.

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "А бе момче":

    Варшавския договор умре. БРИКС го Разбомбиха /Путин и Иран/...в страните от НАТО само мир и развитие.

    Коментиран от #55

    17:22 26.04.2026

  • 47 Горски

    3 2 Отговор
    Това е агресивна политика която САЩ водят и аз отдавна си мисля че трябва да се скъса пъпната връв на Европа с колониите им. Щатите са колония на Европа, а Европа е люлката на цивилизацията. Те имат повече пари защото де факто нямат никакви разходи за нищо като култура, под ръка на традиции и ценности. Но на човек и толкова много пари не му трябват, че да им се водим по идеите. Към тях трябва да има умерена и резервирана политика. В Европа полза от тяхното супер развитие нямаме де факто. Когато го проумеят и в Европа ще сме постигнали успех. САЩ са фалирала държава и то много отдавна. Все едно нашето правителство да взима всяка година заеми и никога да не ги връща. Вече нямат друг избор освен да крадат, но не са си научили урока от римската империя. В пост в Truth Social той заявява: „Хората и компаниите, които са се възползвали от страната ни в продължение на десетилетия заради ужасното и нелепо решение на Върховния съд за митата, сега им се дължат 159 милиарда долара задължени данъци.“ Американският лидер изрази недоволство от позицията на съда и отбеляза, че Върховният съд е можел да постанови, че Съединените щати не са задължени да върнат вече платените пари. Той смята, че ако подобна клауза беше включена, страната щеше да бъде със 159 милиарда долара по-богата.

    Коментиран от #70

    17:25 26.04.2026

  • 48 Град Симитли

    3 1 Отговор
    Има един разказ на Чудимир--"И я че изокам някой ден"....
    ....Та и наш Гюро се изока,два дни преди уволнението!:))

    17:26 26.04.2026

  • 49 Обаче...

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "мда":

    Само дето е криптоевр3ин, не пиганин...

    17:26 26.04.2026

  • 50 ежко

    3 0 Отговор
    А войната в Украйна?Не,ням да бъдем послушни, а ще слушаме само Урсулите!Добре гледаме откъде духа вятъра!

    17:28 26.04.2026

  • 51 Ганьо Балкански

    2 0 Отговор
    А, дори и да е отказала какво? Повече от половината континент им отказа, та ние защо не?! Я, да бяга онзи паток по гъските и да не ни занимава със себе си повече.

    Коментиран от #57

    17:29 26.04.2026

  • 52 Любо

    4 0 Отговор
    Гюров ти си в списъка с националните изменници и предатели нали знаеш!!!
    Има ли къде да се скриеш???
    Съмнявам се...

    17:34 26.04.2026

  • 53 защо

    3 0 Отговор
    "Оставяме пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно“

    След воаяжа до Киев - никакви съмнения.

    17:35 26.04.2026

  • 54 Боко

    4 0 Отговор
    Тоя и на калъп да го хванат с кирчо и кокорчо пак че отрича 🤮👌

    17:36 26.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Айде бе

    5 1 Отговор
    Тоя идиот семейство не може да създаде, деца не може да създаде вече 50 години а тръгнал държавата да оправя....

    Коментиран от #59, #64, #65

    17:40 26.04.2026

  • 57 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ганьо Балкански":

    Кой бе, европейските лицемерчета😂😂 и концесиите на англия в персийския залив, къде си домогва и русията за нафтата😂😂

    17:40 26.04.2026

  • 58 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "България е НАТО.":

    Като патката ти 👌 не става и не става 🤫

    17:41 26.04.2026

  • 59 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Айде бе":

    Ние от факултето наваксваме, нема страшно.

    17:41 26.04.2026

  • 60 Ася

    2 2 Отговор
    Гюро, че си боклук е ясно, но и много лъжиш! Ти си едно послушно мекере, назначено по сценария на президенството, с ъс смешниците от МВР осигури чадър на победителя и сега доволно чакаш ново апетитно назначения. Продажник и измамник си ти Гюро! 8935

    17:43 26.04.2026

  • 61 Да не сме луди и слепи

    3 1 Отговор
    Женски очи с мек поглед, приближени към носа. Отвесно чело. Високо поставени уши. Плътни чувствени устни. Има извит женски гръбнак. Ходи и замята краката един пред друг, защото има женски таз. Ръцете висят на разстояние от гръдния кош...
    Това нещо е от женски род. То, няма как иначе да е от елита и във властта...
    Те всички са с преобърнат хастар...

    17:43 26.04.2026

  • 62 Цензура

    4 0 Отговор
    Да, разбира се - а американските военни самолети, превзели летище Васил Левски, бяха мираж !!!
    Че и има безочието да лъже мрсната гaд !!!

    17:44 26.04.2026

  • 63 Ася

    3 2 Отговор
    17:44 26.04.2026

  • 64 Обаче...

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Айде бе":

    Всички от елита са с преобърнат пол, както се изисква по Талмуда и кабала и оттам са стерилни. Правят им децата в лаборатории.

    17:45 26.04.2026

  • 65 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Айде бе":

    Рая ги определи точно 👌

    17:46 26.04.2026

  • 66 Истинско обещание 🇮🇷

    2 0 Отговор
    И как така тези самолети на тази терористична държава дойдоха баш когато започнаха терористичните нападения на Израел и САЩ върху ИРАН ?? Нещо много съвпадения Гюров....внимавай с подкрепата за сащ и терористичния режим на Израел ---... Вървиш по много тънък лед

    17:47 26.04.2026

  • 67 Пери

    2 0 Отговор
    Абе Гюро, с тези чупки и влажен поглед си личи, че си посещавал педофилската секта на Петрохан! Всичките ли сте с меки китки в тази партия?

    Коментиран от #72

    17:47 26.04.2026

  • 68 DW смърди

    3 1 Отговор
    на територията и във въздушното пространство на България не се извършват действия, свързани по какъвто и да било начин с войната в Иран".

    Абе толкова ли няма един истински журналист да го попита дали все пак тези самолетит не участват в действията, но извън територията на страната?
    На всички е ясно за какво става въпрос, но ние казваме на черното бяло.
    Срам и позор!!!

    Коментиран от #76

    17:47 26.04.2026

  • 69 Мишел

    2 0 Отговор
    Сетиха се, че сме в обсега на иранските ракети.

    17:50 26.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Само питам

    1 0 Отговор
    Кой ЛЪЖЕ?

    17:52 26.04.2026

  • 72 Ян Бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пери":

    Не са меки китки, а с преоб.п0л. Всеки човек с пари и положение е част от клуба. Всички са от поколения с преоб.пол. Женск0 е, затова така изглежда.

    17:53 26.04.2026

  • 73 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Този послушко видимо е в ролята на жената!

    17:53 26.04.2026

  • 74 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "питам":

    Ще спреш ли да седиш в скута на Пеевски?

    17:54 26.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Враждебна

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "DW смърди":

    Според теб каква дейност изпълняват самолетите им цистерни? Зареждат самолетите над Средиземно море, после се връщат, пълнят и пак така...
    Отвори ютюб, намери си български и международни политически новини, анализи, подкасти!

    17:57 26.04.2026

