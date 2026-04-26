Гюров отрече твърденията на САЩ: България не била послушна. Няма подкрепа за войната в Иран!

Служебният премиер Андрей Гюров отрече информацията на САЩ, че България е оказала логистична подкрепа за войната в Иран.
Попитан от БГНЕС: Излезе публикация в "Политико", според която Белият дом е класирал България в списък с „послушни съюзници“, защото тихомълком е оказала подкрепа за войната в Иран. В какво се изразява тази подкрепа?
Гюров отговори следното: "Няма такава подкрепа за войната в Иран. Както знаете, нотата, свързана със самолетите, беше наследена от служебното правителство. Ние многократно сме заявявали, че на територията и във въздушното пространство на България не се извършват действия, свързани по какъвто и да било начин с войната в Иран".
На 22 април "Политико" съобщи, че Белият дом е изготвил нещо като списък на „послушните и непослушните“ страни в НАТО, докато администрацията на Тръмп търси начини да накаже съюзници, отказали да подкрепят войната с Иран. Сред държавите, които са съдействали на САЩ, е и България, която „тихомълком е подкрепила американската логистика в Близкия изток“.
Гюров заяви, че служебният кабинет оставя „добро наследство“. Той подчерта, че „оценката я дават българските граждани“. По думите му международните наблюдатели също са отчели, че „това бяха едни от най-добре организираните и честни избори в новата ни история“. „Оставяме пример как държавата може да работи прозрачно и отговорно“ и „зададохме стандарт, който се надяваме да бъде следван“, добави той.
Министър-председателят посочи, че е подготвен „много ясен пакет от мерки“, внесен в парламента, който „още с формирането му трябва да бъде приет“. Според него те са „изключително важни“ както за Плана за възстановяване, така и за „нормалното функциониране на държавата“. Той изрази очакване „още в следващите седмици да има решения“ по ключови закони, включително за съдебната власт и новата антикорупционна комисия.
По темата за бюджета Гюров заяви, че страната е „в условията на удължен бюджет“ и че „резултатите, които виждате сега, са отражение на управлението на предишното правителство“. Като основен приоритет той очерта приемането на редовен бюджет, „така че да не се допуска увеличение на бюджетния дефицит“. Гюров подчерта още, че е свършена „огромна работа“ за спасяване на европейски средства, „които бяха практически загубени“, което ще подпомогне „устойчивостта на държавата“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
55 Този коментар е премахнат от модератор.
