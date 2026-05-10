Кирил Домусчиев: Влизането ни в Еврозоната беше успешно и много добре подготвено

10 Май, 2026 20:54, обновена 10 Май, 2026 20:10 484 18

  • кирил домусчиев-
  • криб-
  • икономика

Еврото всъщност помогна инфлацията в България да бъде по-ниска, смята председателят на КРИБ

Снимка: bTV
Еврото помага нашата икономика да се стабилизира и инфлацията да бъде по-малка, отколкото би била, ако не бяхме в еврозоната. Това каза в предаването „120 минути“ председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

„Основният признак, че нещо не е наред за работодателите, е нарастването на паричната маса спрямо производството и инвестициите и ножицата, която се отваря между заплатите и производителността“, обясни той.

Според него е видно, че държавата взима заеми и се увеличават заплатите в администрацията и в публичния сектор. „Причината е, че се дотират куп държавни предприятия, които в голямата си част са губещи“.

„Увеличението на паричната маса, за което аз вече няколко пъти говоря, е критично. 19% увеличение спрямо 9% спад на производителността води до много висока инфлация и ще продължава да води до такава“, смята Домусчиев.

По думите му пресен пример е Румъния, която тази седмица остана и без правителство поради този проблем. „Инфлацията там достигна вече близо 10%. Те имат доста по-добри параметри от нас - при тях увеличението на паричната маса е около 9%, а спадът на промишлеността е само 2,5%, но въпреки това са в много тежка стагфлация. От нея трудно се излиза без непопулярни мерки“.

„Не бих казал, че България влезе в еврозоната неподготвена. Напротив, влизането ни беше много успешно, технически беше много добре подготвено“, обясни той.

Домусчиев каза, че плюсът на еврозоната е, че малки държави и малки икономики като нашата, когато влязат с малка валута, се възползват от плюсовете на голямата европейска икономика и на еврото. „Съответно се съобразяват и с критериите, които ни ограничават и лимитират в много отношения“, допълни той.

„Инфлацията в България не се дължи основно на влизането в еврозоната. Във всички държави, които влязоха през последните години, е имало малък ръст на инфлацията, но не е на такива нива, каквито са в момента“, посочи Домусчиев.

Според него еврото помага нашата икономика да се стабилизира и инфлацията да бъде по-малка. „Факт е, че Румъния, която не е в еврозоната, е с много по-висока инфлация. Това показва, че не е виновно еврото за инфлацията в България“.

„България развиваше много добра консервативна фискална политика до преди около 4-5 години. Бяхме достигнали до почти две трети от производителността на глава от населението на Европейския съюз“, обясни той.

По думите му Асен Василев отвори кутията на Пандора и започна политика на взимане на дълг и социални харчове - не на инвестиции в инфраструктура и важни проекти, които щяха да имат възвръщаемост.

„Това повлече всички политици да се надпреварват кой ще даде повече, кой ще изтегли повече дълг и ще обещае повече социални придобивки. И един огромен ресурс се насочи в непроизводителна сфера - ресурс, който беше взет на кредит и който ще връщат нашите деца“, смята Домусчиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Реве защото при новата власт няма да граби.

    20:11 10.05.2026

  • 2 Васил

    17 1 Отговор
    България не отговаря на критериите за Еврозоната всичко беше под натиск да се отчетат някакви действия.

    20:12 10.05.2026

  • 3 Тоя пазарува в Германия

    18 1 Отговор
    Че е 2 пъти по евтино. Ама инак , много ги разбира нещата.

    20:13 10.05.2026

  • 4 ДОМУЗА

    16 0 Отговор
    Е ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ В СПИСЪКА НА КРАДЦИТЕ ЗА УТИЛИЗАЦИЯ !

    20:13 10.05.2026

  • 5 Пич

    10 1 Отговор
    Тази мишка принципно се крие като мишка!!! Някой много притеснен го е изкарал на барикадата !!!

    20:14 10.05.2026

  • 6 Богат беден

    10 0 Отговор
    На богатия да му имаш проблема.

    20:15 10.05.2026

  • 7 НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ТОЯ СВИНАР

    10 0 Отговор
    БИЛ ТОЛКОВА НАГЪЛ ЛЪЖЕЦ !ДЕФЕКИРАМ ФУСТАТА МУ !

    20:15 10.05.2026

  • 8 Иван 1

    9 0 Отговор
    Този защо реве май няма да може да крадне.

    20:16 10.05.2026

  • 9 име

    5 1 Отговор
    Опашка от инвеститори се вие из цяла Благария, инфлацията е няма и 3%, а заплатите я надскачат щото всеки иска и получава поне 15% увеличение, няма безработни затова скачат яко заплатите, дефицит няма никакъв, първенци сме в А отбора на ЕССР, румънците, унгарнците, датчаните, шведите, чехите и поляците гледат гладни отстрани как ги измесвтаме и изпадат от евpoгeйcката икономика!

    20:19 10.05.2026

  • 10 Пияна окраинка

    2 0 Отговор
    Не е вярно

    20:20 10.05.2026

  • 11 Гост

    3 1 Отговор
    Той и децата да му умрат, че станхме най-бедни с най-скъпите стоки в целия свят, а той се радва

    20:20 10.05.2026

  • 12 Мишо Дудикоф 🥷

    1 0 Отговор
    За това съм съгласен!

    20:22 10.05.2026

    За това съм съгласен!

    20:22 10.05.2026

  • 13 В Румъния като откраднат ги съдят.

    3 0 Отговор
    И лежат по затворите.

    20:23 10.05.2026

  • 14 Щерев

    2 0 Отговор
    Как върви трафика с амфитетите?Корабите изнасят ли продукция под контрола на ДЕА?

    20:23 10.05.2026

  • 15 На Мошеници !

    2 0 Отговор
    Не Вярвам !

    20:25 10.05.2026

  • 16 Радев

    1 0 Отговор
    Тоя олигарх защо още не е арестуван?

    20:26 10.05.2026

  • 17 МИШО БИРАТА

    0 0 Отговор
    Чакам го Домуса.

    20:27 10.05.2026

  • 18 Ха, сега, де,

    0 0 Отговор
    Какво да му кажем на тоя хубостник?!?

    20:28 10.05.2026

