Кирил Домусчиев: Влизането ни в Еврозоната беше успешно и много добре подготвено

Еврото помага нашата икономика да се стабилизира и инфлацията да бъде по-малка, отколкото би била, ако не бяхме в еврозоната. Това каза в предаването „120 минути“ председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

„Основният признак, че нещо не е наред за работодателите, е нарастването на паричната маса спрямо производството и инвестициите и ножицата, която се отваря между заплатите и производителността“, обясни той.

Според него е видно, че държавата взима заеми и се увеличават заплатите в администрацията и в публичния сектор. „Причината е, че се дотират куп държавни предприятия, които в голямата си част са губещи“.

„Увеличението на паричната маса, за което аз вече няколко пъти говоря, е критично. 19% увеличение спрямо 9% спад на производителността води до много висока инфлация и ще продължава да води до такава“, смята Домусчиев.

По думите му пресен пример е Румъния, която тази седмица остана и без правителство поради този проблем. „Инфлацията там достигна вече близо 10%. Те имат доста по-добри параметри от нас - при тях увеличението на паричната маса е около 9%, а спадът на промишлеността е само 2,5%, но въпреки това са в много тежка стагфлация. От нея трудно се излиза без непопулярни мерки“.

„Не бих казал, че България влезе в еврозоната неподготвена. Напротив, влизането ни беше много успешно, технически беше много добре подготвено“, обясни той.

Домусчиев каза, че плюсът на еврозоната е, че малки държави и малки икономики като нашата, когато влязат с малка валута, се възползват от плюсовете на голямата европейска икономика и на еврото. „Съответно се съобразяват и с критериите, които ни ограничават и лимитират в много отношения“, допълни той.

„Инфлацията в България не се дължи основно на влизането в еврозоната. Във всички държави, които влязоха през последните години, е имало малък ръст на инфлацията, но не е на такива нива, каквито са в момента“, посочи Домусчиев.

Според него еврото помага нашата икономика да се стабилизира и инфлацията да бъде по-малка. „Факт е, че Румъния, която не е в еврозоната, е с много по-висока инфлация. Това показва, че не е виновно еврото за инфлацията в България“.

„България развиваше много добра консервативна фискална политика до преди около 4-5 години. Бяхме достигнали до почти две трети от производителността на глава от населението на Европейския съюз“, обясни той.

По думите му Асен Василев отвори кутията на Пандора и започна политика на взимане на дълг и социални харчове - не на инвестиции в инфраструктура и важни проекти, които щяха да имат възвръщаемост.

„Това повлече всички политици да се надпреварват кой ще даде повече, кой ще изтегли повече дълг и ще обещае повече социални придобивки. И един огромен ресурс се насочи в непроизводителна сфера - ресурс, който беше взет на кредит и който ще връщат нашите деца“, смята Домусчиев.