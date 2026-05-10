Димитър Аврамов: Нови закони по стари социалистически рецепти допълнително ще объркат пазара

10 Май, 2026 20:53, обновена 10 Май, 2026 20:05 539 11

Ще имаме достатъчно поводи за критики към правителството, нека да влязат да поработят, заяви политологът

В предаването „120 минути“ политологът Димитър Аврамов коментира новото правителство в България, политическите очаквания и реформите в съдебната система на фона на заявките за борба с корупцията и икономически промени.

Беше поставен въпросът за обществените очаквания към новата власт. Аврамов посочи, че основният фокус е върху икономиката: „В ежедневен план със сигурност става въпрос за икономика, цени, инфлация“. Той допълни, че правителството започва работа в сложна международна среда и в условия на дългогодишно натрупани структурни проблеми.

„Сегашното правителство почва в ситуация, в която международната обстановка като че ли не позволява много да се направи“, заяви той, като подчерта, че реформите в ключови сектори като земеделието изискват време и системни промени.

В разговора беше засегната и темата за използването на държавни инструменти и институции. „Ако искат да се справят с високите цени и инфлацията, трябва да погледнат как да се помогне на българската продукция чрез инвестиции, които да елиминират непазарните звена“, заяви той, като критикува практики от предишни управления.

Политологът коментира и идеята за въвеждане на административни ограничения върху цените, като предупреди: „Ако се тръгне да се правят закони със стари социалистически рецепти, това само допълнително ще обърка пазара. Много е важно колко е прогресивно мисленето на „Прогресивна България“.

По отношение на заявките за разграждане на модела „Пеевски–Борисов“, Аврамов подчерта: „Не можем да гледаме така на нещата. Трябва да гледаме това правителство и всяко следващо да направи така, че повече такива модели да не се случват“.

Той допълни, че ключът е в институционалния подход: „Колективно управление в институциите, спазване на закона, отказ от вождизъм, отказ от телефонни обаждания и пренебрегване на процедури, институционален подход в управлението“.

По темата за парламентарни комисии, включително свързани с разследвания на политически фигури, Аврамов заяви, че подходът трябва да бъде прагматичен: „Аз не мисля, че тази комисия е проблем. Може би е добра идея. Просто трябва да видим какво са постигнали предишните парламентални комисии по подобни въпроси“.

„Нека да дадем 30–40 дни да видим как ще тръгне това правителство“, заяви Аврамов във връзка с новото правителство, като подчерта, че прибързаните оценки са неточни.

По отношение на структурните проблеми в държавната администрация той отбеляза: „Кадровата банка е един широк кръг, който е свързан с групи по интереси и хора, влиятелни в публичната сфера“.

Политологът акцентира върху нуждата от стабилност в първите дни на управлението: „Това правителство ще ни даде достатъчно поводи за критики през следващите 30 дни. Нека да влязат да поработят. Трябва малко позитивна енергия, за да се завърти колелото“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Чуждите вериги правят фалшификации.Пак ще го отнесем ние от малкият и семеен бизнес.

    20:08 10.05.2026

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Аоо....... НПО соросоидите дръзновено се мятат да бранят правото на чуждестранните айдуци ( фирми ) да грабят България !!!

    20:09 10.05.2026

  • 5 Васил

    3 5 Отговор
    Програмата на Радев е един празен лист като самият него и лозунги това не е икономика и съкращения в държавният сектор а имитация както правеха Боко и Шиши.

    Коментиран от #8

    20:13 10.05.2026

  • 6 Сзо

    2 5 Отговор
    Не знам някой що годе поне малко мислещ човек, да очаква агента на руско влияние Радев да оправи държавата. Първото доказателство е избора на гълъба за фин мин.

    20:13 10.05.2026

  • 7 Я съм социалист

    3 0 Отговор
    И баща ти беше

    20:16 10.05.2026

  • 8 9ти септември

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Васил":

    Ще видим

    20:17 10.05.2026

  • 9 Ами ! и и и и !

    1 0 Отговор
    Който не си жо е Мерил !

    На Време !

    Редното Е !

    Да си Го Дъвчи !

    20:19 10.05.2026

  • 10 Луд

    1 1 Отговор
    Разбирачите от комунизъм пазарна среда и спекуланти трябва да договорят на един въпрос.Дават по Нова тв един тир със Бг,,месо го претоварват във малки камиончета и извадиха документа цената беше 7.60 на тази база плащат данъците а във магазина месото е 15лв.Кои прибира разликата от спекулата.Плащат мито 95цента за доматите а ги продават по 6евро не е ли изнудване и на хората и на държавата.Много стока много мошеници тук няма място за пазарно стопанство и комунистически приоми всички по веригата са за прокуратурата и по реда без идеология и обявяване че никои няма право да се меси на търговията.

    20:20 10.05.2026

  • 11 Калин

    2 0 Отговор
    Нямаме нужда от нови гадатели , анализатори, социолози и политолози.Наслушахме се достатъчно на глупостите им.
    Президентът Радев знае много добре какво прави и какво трябва да направи, не се упражнявайте излишно с внушения. Българският народ му е гласувал пълно доверие с огромно мнозинство точно , за да има свободата да действа решително и с развързани ръце.

    20:23 10.05.2026

