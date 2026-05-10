Димитър Аврамов: Нови закони по стари социалистически рецепти допълнително ще объркат пазара

В предаването „120 минути“ политологът Димитър Аврамов коментира новото правителство в България, политическите очаквания и реформите в съдебната система на фона на заявките за борба с корупцията и икономически промени.

Беше поставен въпросът за обществените очаквания към новата власт. Аврамов посочи, че основният фокус е върху икономиката: „В ежедневен план със сигурност става въпрос за икономика, цени, инфлация“. Той допълни, че правителството започва работа в сложна международна среда и в условия на дългогодишно натрупани структурни проблеми.

„Сегашното правителство почва в ситуация, в която международната обстановка като че ли не позволява много да се направи“, заяви той, като подчерта, че реформите в ключови сектори като земеделието изискват време и системни промени.

В разговора беше засегната и темата за използването на държавни инструменти и институции. „Ако искат да се справят с високите цени и инфлацията, трябва да погледнат как да се помогне на българската продукция чрез инвестиции, които да елиминират непазарните звена“, заяви той, като критикува практики от предишни управления.

Политологът коментира и идеята за въвеждане на административни ограничения върху цените, като предупреди: „Ако се тръгне да се правят закони със стари социалистически рецепти, това само допълнително ще обърка пазара. Много е важно колко е прогресивно мисленето на „Прогресивна България“.

По отношение на заявките за разграждане на модела „Пеевски–Борисов“, Аврамов подчерта: „Не можем да гледаме така на нещата. Трябва да гледаме това правителство и всяко следващо да направи така, че повече такива модели да не се случват“.

Той допълни, че ключът е в институционалния подход: „Колективно управление в институциите, спазване на закона, отказ от вождизъм, отказ от телефонни обаждания и пренебрегване на процедури, институционален подход в управлението“.

По темата за парламентарни комисии, включително свързани с разследвания на политически фигури, Аврамов заяви, че подходът трябва да бъде прагматичен: „Аз не мисля, че тази комисия е проблем. Може би е добра идея. Просто трябва да видим какво са постигнали предишните парламентални комисии по подобни въпроси“.

„Нека да дадем 30–40 дни да видим как ще тръгне това правителство“, заяви Аврамов във връзка с новото правителство, като подчерта, че прибързаните оценки са неточни.

По отношение на структурните проблеми в държавната администрация той отбеляза: „Кадровата банка е един широк кръг, който е свързан с групи по интереси и хора, влиятелни в публичната сфера“.

Политологът акцентира върху нуждата от стабилност в първите дни на управлението: „Това правителство ще ни даде достатъчно поводи за критики през следващите 30 дни. Нека да влязат да поработят. Трябва малко позитивна енергия, за да се завърти колелото“.