Делян Добрев: Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7% по данни на НСИ

30 Април, 2026 09:46

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът трябва да е в рамките на 3% дефицит. Трябва да се овладеят автоматизмите в заплатите. Това заяви пред журналисти Делян Добрев от ГЕРБ-СДС преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание, цитиран от novini.bg.

„Виждаме, че от вчера има новини за висока инфлация в страната. Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7% по данни на НСИ. Така че правителството първо трябва да вземе мерки в посока овладяване на инфлацията. Това става с премахване на автоматизмите в бюджета. Ако те останат, това означава още по-големи разходи за социални плащания и заплати и още по-голяма инфлация“, коментира той.

Относно думите на Асен Василев, че бюджетът за април е на нула, Добрев попита журналистите: „Вие вярвате ли му? Никога не съм му вярвал и ако проверите, ще видите, че пак аз съм прав.“

Лаконично коментира и напускането на кмета на Стара Загора Живко Тодоров от ИК на ГЕРБ: „Така е решил и си е тръгнал.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    61 3 Отговор
    Инфлацията е двуцифрена от много години. Сега очакваме одит 30 години назад на ГРОБ.

    09:48 30.04.2026

  • 2 ГЕРБ въведе Еврото.

    65 4 Отговор
    ГЕРБ направи инфлацията.

    09:48 30.04.2026

  • 3 Гого

    58 2 Отговор
    Няма ли да го приберат най накрая.

    Коментиран от #12

    09:49 30.04.2026

  • 4 Тоя е

    65 2 Отговор
    абсолютен безсрамник.

    09:49 30.04.2026

  • 5 Само питам

    50 2 Отговор
    "Служебния кабинет" ? Или десетките милиарди заеми , които ГЕРБ /СДС и ПП натрупаха ? Плюс Еврото , към което подхлъзнахте българите ? Сега дори е късно да се връщаме към лева .

    09:49 30.04.2026

  • 6 сбруя

    18 4 Отговор
    Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя плющи по магистралата на скъпотията с 200!Пак българска работа.

    09:50 30.04.2026

  • 7 Роки

    49 1 Отговор
    За 20 години ГЕРБ усвои над 50 милиарда евро. Връщайте парите Диляне и в затвора доживот!

    09:51 30.04.2026

  • 8 Евростат страница ЕС

    29 2 Отговор
    България е фалшифицирала данни за дефицит, това става при ГЕРБ, СДС, ДПС 2020 г.
    Съд, Оставка и Затвор за БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ПП, и ДБ.
    Както в Гърция, за фалшифицирани данни, но не само дефицит, но и инфлация и ценова нестабилност.
    Престъпници. И преподписване вода Фандъкова, концесия.
    Преподписване злато Концесия.
    Повишаване ток и вода с 12% и 15%.
    Връщане СИнсталация формула от ГЕРБ, СДС, БКП, ДПС, ПП, ДБ и Пеканов лобистчето на Радев.

    09:51 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 обективен

    22 5 Отговор
    Пред теб , А. Василев е като Майка Тереза !!!

    09:53 30.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    42 3 Отговор
    Инфлацията миналото лято я направиха борсите на Шиши и Бойко.

    09:53 30.04.2026

  • 12 Само питам

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гого":

    Е , как да го прибират , като го " изпраха " за да правят ПП/ДБ и ГЕРБ общо правителство ? Иначе беше подсъдим за безстопанственост към АЕЦ Белене и прекратяване на договорите с Атомремонтстрой , който поддържаше безопасността . Но на кого му пука за българите , щом турско-щатските слугини се прегърнат да правят правителство ?

    09:54 30.04.2026

  • 13 ЪхЪъъ

    14 2 Отговор
    Тоя яко смучи Виски...

    09:55 30.04.2026

  • 14 Димо

    4 13 Отговор

    До коментар #9 от "Рамбо":

    Прав си но това заслужава рашисткофилско население на тая рашистка губерния.

    09:55 30.04.2026

  • 15 БеГемот

    16 1 Отговор
    Тоя каза да замразят пенсиите и заплатите за да намалите харченето и съответно инфлацията....а инфлацията я направи миротвоорелца с Нобела за мир....

    09:57 30.04.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    23 4 Отговор
    Служебният кабинет беше един от най-добрите кабинети, които България е имала от над 20 години! За разлика от вашите кабинети, Келяне, които крадяха по 14-15 милиарда годишно!

    09:57 30.04.2026

  • 17 Динев

    19 1 Отговор
    Въпрос към всички герберасти: Румката,вкара ли Ви юмручето на едно много интимно място? На Боко,как му е кръвното днес,че често му е високо?

    10:03 30.04.2026

  • 18 А бе

    19 1 Отговор
    хасковска сикаджииска герберска о-ре-ка инфлацията и кражбите са от вас и магнитския с-и-чуг

    10:04 30.04.2026

  • 19 ай ша ти ................

    21 1 Отговор
    изчезни ве тиняк - сега са ви виновни служебния кабинет нали

    10:06 30.04.2026

  • 20 ЗДЗЗЗЗ

    10 1 Отговор
    Тъпанар инфлацията я изпусна Тръмп

    10:07 30.04.2026

  • 21 Гориил

    10 3 Отговор
    Френската икономика показа нулев растеж през първото тримесечие, противно на очакванията. Русия, Китай, Индия, Виетнам, Индонезия, Малайзия и Сингапур растат стабилно.Струва ми се, че България е изчерпала квотата си от трагични грешки.На какво могат да се надяват хората в среда на деградация и намаляващ растеж?Достатъчно е само едно леко закашляне от Париж и цяла Източна Европа ще се разболее от пневмония.

    Коментиран от #23

    10:10 30.04.2026

  • 22 Все тая

    12 1 Отговор
    Добрев, твоята прилича на :кой ме ср@ в г@щите. Нали вие се правихте на разбиратели. В НС сте да ви дойдат с лопатите и млатене без да подбират. Де и да удариш няма да сбъркаш 😜

    10:14 30.04.2026

  • 23 Даниел Немитов

    0 11 Отговор

    До коментар #21 от "Гориил":

    Мнения на горили не ни интересуват! Като не ти харесва тук, отивай в БРИКС и да ти свършват мъките там!

    10:14 30.04.2026

  • 24 Ти какво

    14 0 Отговор
    свърши за година, освен дивотии. Некадърник. За два месеца служебните няма как да ви измият мръсотиите. Криво магаре

    10:18 30.04.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 1 Отговор
    Роско с водопада я изпусна....иначе хаяшито напредва, там инфлация няма, само крадени пари....

    10:19 30.04.2026

  • 26 Гориил

    10 2 Отговор
    Бъдещето на България е в балансирано участие в световната търговия, избягвайки задушаването и наказанията от Брюксел (което изисква затворен цикъл на взаимоотношения и сътрудничество). Субсидиите се отпускат на бедните и слабо развити членове на алианса, при условие че те купуват европейски стоки и услуги.По същество страните получатели се превръщат в затворници на Брюксел и заложници на Европейската централна банка.

    10:19 30.04.2026

  • 27 хаха

    10 1 Отговор
    Ама кого лъжеш бе ЦИГОЙНЪР Новоначалски и вГЗраждан?

    Всичките комисийки и.т.н. са създадени преди служебното правителство.
    Тоест ГЕПЕРАСТИЧНИ калинки!

    10:20 30.04.2026

  • 28 Да се чуди човек

    8 1 Отговор
    Как, ама как точно теб не те е срам да се изказваш. Сега заедно пак ще се кълните. Ами и аз ви кълня!

    10:24 30.04.2026

  • 29 Хасковски каун

    10 1 Отговор
    Два хасковски тъпанари, които приличат на две застарели лелки клюкарки на пазара. Надскачване, на глупаци.Излиза че ГРОБ 15 год. управлява и инфлацията е била овладяна, а служебното правителство за два месеца я срина. Диляне ако не крадяхте и изнасяхте от България що можеше да се изнесе, ако Дебелото малоумно момче, което измъкна и това което беше останало, със самолети, сакове, раници България щеше да цъфти. Крадяхте и със зад....ците си. Ако Радев успее да Ви тикне по затворите, ако успее да конфискува и част от присвоеното, народа ще е много по добре от преди да се появи Винету с мушамата.

    10:24 30.04.2026

  • 30 Факти

    3 2 Отговор
    Пета година инфлация по цял свят заради войните на Путин и Тръмп. Правителството на малка България, което и да е то, няма нищо общо. Еврото няма нищо общо. Първите два месеца с еврото цените на храните не мръднаха и така инфлацията падаше. Тръмп нападна Иран и се почна отново...

    10:27 30.04.2026

  • 31 Делян

    8 1 Отговор
    Браво бе корумпе! Браво, това ли те научи Боко или всички в ГЕРБ сте талива по природа-лъжци!

    10:34 30.04.2026

  • 32 Нещо се е объркал в посоката

    5 1 Отговор
    Служебният кабинет извади истинската инфлация, а не мазалаците на Теменужка под ръководството на дебелото момченце.

    10:40 30.04.2026

  • 33 ЕСССР

    5 1 Отговор
    ГРОБ крадат 20 г за фабрики и фермери няма пари !!! Скъпи горива от ФАЩ и зелен ток от Урсула !!!

    10:47 30.04.2026

  • 34 123456

    5 1 Отговор
    Този Господин е един от най- мазните крадци на шайката, която ограбва Българският Народ за лично облагодетелстване, в продължение на години! Крайно време е да им се потърси сметка на всички, 35 години назад, който продължават да дават акъл на работещите и честни хора да се чудят как да осигурят достоен живот за децата си,а тези от шайката да живеят и крадът на наш гръб и за сметка на родителите ни ,бабите и дядовци ни и на децата ни. Да си върнем България!

    10:54 30.04.2026

  • 35 НИК

    4 1 Отговор
    Делянчо, ако ще говорим за премахване на автоматизмите в бюджета, то следва от вашите заплати да започнете. ВРЕМЕ Е да спрете да си ги вдигате на три месеца.

    11:00 30.04.2026

  • 36 нагъл гербераст!

    2 1 Отговор
    Всичките злини на България са причинени от ОПГ-Герб!

    11:04 30.04.2026

  • 37 Гост

    0 0 Отговор
    За огромно съжаление и ти ще изпуснеш затвора. Жалко!

    11:13 30.04.2026

