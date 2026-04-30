Делян Добрев: Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7% по данни на НСИ

Бюджетът трябва да е в рамките на 3% дефицит. Трябва да се овладеят автоматизмите в заплатите. Това заяви пред журналисти Делян Добрев от ГЕРБ-СДС преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание, цитиран от novini.bg.

„Виждаме, че от вчера има новини за висока инфлация в страната. Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7% по данни на НСИ. Така че правителството първо трябва да вземе мерки в посока овладяване на инфлацията. Това става с премахване на автоматизмите в бюджета. Ако те останат, това означава още по-големи разходи за социални плащания и заплати и още по-голяма инфлация“, коментира той.

Относно думите на Асен Василев, че бюджетът за април е на нула, Добрев попита журналистите: „Вие вярвате ли му? Никога не съм му вярвал и ако проверите, ще видите, че пак аз съм прав.“

Лаконично коментира и напускането на кмета на Стара Загора Живко Тодоров от ИК на ГЕРБ: „Така е решил и си е тръгнал.