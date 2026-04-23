Любомир Каримански: Геополитическите шокове вдигат каскадно цените у нас

Членът на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Любомир Каримански коментира пред NOVA процедурата по изтеглянето на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие (ББР) към държавния бюджет. В ефира на предаването „Твоят ден“ финансистът анализира безпрецедентния дефицит в хазната и очерта макроикономическите сценарии за развитието на България през следващите две години.
По повод решението на служебния кабинет да изтегли 1,4 милиарда евро неусвоен капитал от ББР като антикорупционна мярка и ресурс за национални разплащания, Каримански подчерта, че финансовата институция е била изключително ликвидна още преди вдигането на нейния капитал през изминалата година. Според финансиста връщането на тези средства в хазната може да бъде положителна стъпка за държавата, но тя изисква стриктно спазване на законовите механизми.
"Тези пари не могат да бъдат изтеглени просто така от капитала на Българската банка за развитие, без да се премине през законова процедура по намаляването му", категоричен бе членът на УС на БНБ. "Трябва да има мотиви защо се намалява капиталът и да се преминат всички технически стъпки. Иначе всеки ще прави произвол", допълни той.
Каримански изрази сериозно притеснение от факта, че само през март дупката в държавната хазна се е разширила с нови 1,77 милиарда евро. Официалните данни на Фискалния съвет потвърждават, че подобни негативни нива не са отчитани в страната ни от 2007 година насам. Според експерта следващата власт трябва да се фокусира незабавно върху оптимизирането на държавните разходи и премахването на дублиращите се процеси в администрацията.
"Разходи няма как да не се режат, за да се върви към балансиран бюджет в средносрочен план. Трябва да видим процесите в държавата – дублират ли се те в няколко администрации", посочи Каримански. Той направи паралел с Нидерландия, която има три пъти по-голямо население от България, но се управлява ефективно от общо 17 министерства, докато у нас те надхвърлят 20. По думите му излишната бюрокрация и постоянното изискване на едни и същи данни тежат изключително много на бизнеса.
Финансистът коментира и макроикономическите сценарии за 2026 година. Реалистичният вариант предвижда 2,5% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България и 4,2% инфлация, докато силно песимистичният сценарий залага едва на 0,5% икономически ръст и 5% инфлация. Движението по тези финансови оси зависи пряко от външните фактори и геополитическата стабилност.
"Конфликтът в Близкия изток продължава и цената на петрола се връща на нива над 96-98 долара. Това оказва голямо влияние и води до каскадно увеличение на цените във всички сектори на икономиката", обясни Любомир Каримански.
1 Много
20:44 23.04.2026
2 Още един виновен
20:44 23.04.2026
3 по скоро
20:44 23.04.2026
4 Пропадналия некадърник пак лъже
20:46 23.04.2026
5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
20:47 23.04.2026
6 Стоян
20:48 23.04.2026
7 Панчо
20:49 23.04.2026
8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Атинска реалност
Жени
Ислям
Англосаксонска Англия
Студен Надменен Огледален Атински Подлец с Поглед на Атински Подлец при това и Нихилист Англичанин Дегенерат Предател
20:49 23.04.2026
9 А бе тоя Каримански...
Не стига, че се навря там с разни Трифоновски "мищорий" ами и взе да дава акъл , как да не задържим парите
които "Тандема" , отмъкна ???
20:50 23.04.2026
10 Феникс
20:50 23.04.2026
11 Стенли
Коментиран от #17
20:51 23.04.2026
12 вече сме към европейската банка
20:51 23.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шопо
Богатите също плащат, трябва да заделяме пари за Украйна.
Коментиран от #18, #20
20:52 23.04.2026
15 Факт
Коментиран от #31
20:54 23.04.2026
16 Гориил
20:55 23.04.2026
17 депутатник
До коментар #11 от "Стенли":- Ама как? Найш колко кумусьон съм прибрал?
20:55 23.04.2026
18 Факт
До коментар #14 от "Шопо":Влязохме в клуба, когато богатите стават от масата. Ние ще платим сметката им.
Коментиран от #22
20:57 23.04.2026
19 😆Танцуй Росия🇷🇺
21:00 23.04.2026
20 шопе,
До коментар #14 от "Шопо":колко си як - 5 пъти си по-тъп. Такъв си бе и някога.....
21:01 23.04.2026
21 ДрайвингПлежър
Изключителен мръсник!!! На такива трябва да им се търси наказателна отговорност за дивотиите, кото пропагандират!
21:03 23.04.2026
22 Гориил
До коментар #18 от "Факт":България, като съучастник в най-голямото престъпление на 21-ви век, може да се наложи да плати сметките на европейските хищници.Ако смятате, че заем от 90 милиарда евро ще спаси и защити Украйна, трагично грешите. Киев се дави в блато от всепоглъщаща корупция и значителна част от парите ще изчезнат в черна дупка. Друга част ще бъде пропиляна, тъй като Русия унищожава оръжията на НАТО с тревожна скорост и не оставя никакъв шанс тези оръжия да бъдат използвани. Ще създадете хиляди дронове, от които само пет или десет ще избегнат унищожение, като не винаги ще достигнат целта си.
21:07 23.04.2026
23 Горски
Коментиран от #29
21:15 23.04.2026
24 Точен
21:22 23.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Баба ти
21:31 23.04.2026
27 Гетлост
21:32 23.04.2026
28 ЕВРО-агитпроп
21:47 23.04.2026
29 Софийски селянин,
До коментар #23 от "Горски":За всичко съм съгласен ама за марулята не....
Без нея с нитрати като краставиците и пластмасовите домати може...
Навремето в този сезон още ядяхме натурални туршии!
22:11 23.04.2026
30 Алекс
Коментиран от #35
22:14 23.04.2026
31 Яяяяяяя
До коментар #15 от "Факт":Произвеждаме! Идиоти които никой не купува
22:18 23.04.2026
32 Име
22:29 23.04.2026
33 Никой
Все някой е виновен за нещо.
22:30 23.04.2026
34 Българина от минало време
22:37 23.04.2026
35 Име
До коментар #30 от "Алекс":Защо да не работят пенсионерите? Иначе сте прав за държавата администрация, също трябва да бъде извадена и от столицата!
23:11 23.04.2026
36 ?????
Каримански що мълчи че по политически причини излъгахме като гърците за еврото, а европците също така по политически причини си затвориха очите за тва?
Всеки да бере квото си е посадил.
Не вярвахте преди година, сега плащайте.
Няма нищо безплатно на тоя свят.
23:12 23.04.2026
37 Финансово цунами
23:36 23.04.2026
38 РЕАЛИСТ
Коментиран от #39
23:40 23.04.2026
39 путлер
До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":започна войните
00:25 24.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Есма
01:00 24.04.2026
42 Сега приседна ли ви еврото!?
01:04 24.04.2026
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ И КАНДЕВ КАТО ПУСНАТ
НАРОДНАТА БУХАЛКА И
МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ЩЕ ПЛЮЯТ МИЛИАРДИ ЕВРО
ОБРАТНО :)
01:10 24.04.2026