Любомир Каримански: Геополитическите шокове вдигат каскадно цените у нас

23 Април, 2026 20:42 1 606 43

Само през март дупката в държавната хазна се е разширила с нови 1,77 милиарда евро

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Членът на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Любомир Каримански коментира пред NOVA процедурата по изтеглянето на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие (ББР) към държавния бюджет. В ефира на предаването „Твоят ден“ финансистът анализира безпрецедентния дефицит в хазната и очерта макроикономическите сценарии за развитието на България през следващите две години.

По повод решението на служебния кабинет да изтегли 1,4 милиарда евро неусвоен капитал от ББР като антикорупционна мярка и ресурс за национални разплащания, Каримански подчерта, че финансовата институция е била изключително ликвидна още преди вдигането на нейния капитал през изминалата година. Според финансиста връщането на тези средства в хазната може да бъде положителна стъпка за държавата, но тя изисква стриктно спазване на законовите механизми.

"Тези пари не могат да бъдат изтеглени просто така от капитала на Българската банка за развитие, без да се премине през законова процедура по намаляването му", категоричен бе членът на УС на БНБ. "Трябва да има мотиви защо се намалява капиталът и да се преминат всички технически стъпки. Иначе всеки ще прави произвол", допълни той.

Каримански изрази сериозно притеснение от факта, че само през март дупката в държавната хазна се е разширила с нови 1,77 милиарда евро. Официалните данни на Фискалния съвет потвърждават, че подобни негативни нива не са отчитани в страната ни от 2007 година насам. Според експерта следващата власт трябва да се фокусира незабавно върху оптимизирането на държавните разходи и премахването на дублиращите се процеси в администрацията.

"Разходи няма как да не се режат, за да се върви към балансиран бюджет в средносрочен план. Трябва да видим процесите в държавата – дублират ли се те в няколко администрации", посочи Каримански. Той направи паралел с Нидерландия, която има три пъти по-голямо население от България, но се управлява ефективно от общо 17 министерства, докато у нас те надхвърлят 20. По думите му излишната бюрокрация и постоянното изискване на едни и същи данни тежат изключително много на бизнеса.

Финансистът коментира и макроикономическите сценарии за 2026 година. Реалистичният вариант предвижда 2,5% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България и 4,2% инфлация, докато силно песимистичният сценарий залага едва на 0,5% икономически ръст и 5% инфлация. Движението по тези финансови оси зависи пряко от външните фактори и геополитическата стабилност.

"Конфликтът в Близкия изток продължава и цената на петрола се връща на нива над 96-98 долара. Това оказва голямо влияние и води до каскадно увеличение на цените във всички сектори на икономиката", обясни Любомир Каримански.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    25 0 Отговор
    умен , бе !

    20:44 23.04.2026

  • 2 Още един виновен

    38 3 Отговор
    Без еврото нямаше да е така.

    20:44 23.04.2026

  • 3 по скоро

    23 2 Отговор
    крадливата българска семка...

    20:44 23.04.2026

  • 4 Пропадналия некадърник пак лъже

    38 0 Отговор
    БНБ е крадлива мафия! Къде са цените и сега кой е виновен или нови лъжи?

    20:46 23.04.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    6 0 Отговор
    По свойски съвсем скоро по своему ще наглизирам Атиняните да Атинизира наглосаксонската ми Английска същност по същество

    20:47 23.04.2026

  • 6 Стоян

    16 3 Отговор
    Не е от лЕврото, бе, не е

    20:48 23.04.2026

  • 7 Панчо

    18 0 Отговор
    Бре, тоя по-умен от шега му Слави

    20:49 23.04.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    6 0 Отговор
    Сатанизъм
    Атинска реалност
    Жени
    Ислям
    Англосаксонска Англия
    Студен Надменен Огледален Атински Подлец с Поглед на Атински Подлец при това и Нихилист Англичанин Дегенерат Предател

    20:49 23.04.2026

  • 9 А бе тоя Каримански...

    21 0 Отговор
    няма ли кой да му бие един "ИТН" шут ???
    Не стига, че се навря там с разни Трифоновски "мищорий" ами и взе да дава акъл , как да не задържим парите
    които "Тандема" , отмъкна ???

    20:50 23.04.2026

  • 10 Феникс

    19 2 Отговор
    Ей плешив тип със излишен тестостерон, една от тези грешки е еврозаната бе миличък!

    20:50 23.04.2026

  • 11 Стенли

    23 0 Отговор
    И аз въпреки всичко продължавам да се чудя за какво ни беше да се натискаме в тази прословута еврозона като и от космоса се виждаше че не ни е мястото там😕🤨🤔

    Коментиран от #17

    20:51 23.04.2026

  • 12 вече сме към европейската банка

    4 14 Отговор
    кога ще се премахне това руско ОПГ бнб?

    20:51 23.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    15 1 Отговор
    Вече сме в клуба на богатите.
    Богатите също плащат, трябва да заделяме пари за Украйна.

    Коментиран от #18, #20

    20:52 23.04.2026

  • 15 Факт

    16 0 Отговор
    За да имаме приходи, трябва да започнем да произвеждаме нещо. НЕЩО! Каквото и да е.

    Коментиран от #31

    20:54 23.04.2026

  • 16 Гориил

    15 2 Отговор
    Европейските санкции са насочени срещу най-голямата съкровищница на изключително изкуство в света - музея Ермитаж в Санкт Петербург. Те са насочени и към Московския институт по физика и технологии, най-големият в света и Европа, където учат две хиляди чуждестранни студенти от Германия, Франция, САЩ, Китай и Канада. Нито един студент не е отпаднал, а километричните опашки за влизане в Ермитажа са станали по-дълги.

    20:55 23.04.2026

  • 17 депутатник

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

    - Ама как? Найш колко кумусьон съм прибрал?

    20:55 23.04.2026

  • 18 Факт

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Влязохме в клуба, когато богатите стават от масата. Ние ще платим сметката им.

    Коментиран от #22

    20:57 23.04.2026

  • 19 😆Танцуй Росия🇷🇺

    8 1 Отговор
    и плачь 🇪🇺Европа🥵, а в 🇺🇦Украине, полная, полная, полная Ж опа.🤣

    21:00 23.04.2026

  • 20 шопе,

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    колко си як - 5 пъти си по-тъп. Такъв си бе и някога.....

    21:01 23.04.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    ШОКОВЕ KATO ЕВРОТО!!!
    Изключителен мръсник!!! На такива трябва да им се търси наказателна отговорност за дивотиите, кото пропагандират!

    21:03 23.04.2026

  • 22 Гориил

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    България, като съучастник в най-голямото престъпление на 21-ви век, може да се наложи да плати сметките на европейските хищници.Ако смятате, че заем от 90 милиарда евро ще спаси и защити Украйна, трагично грешите. Киев се дави в блато от всепоглъщаща корупция и значителна част от парите ще изчезнат в черна дупка. Друга част ще бъде пропиляна, тъй като Русия унищожава оръжията на НАТО с тревожна скорост и не оставя никакъв шанс тези оръжия да бъдат използвани. Ще създадете хиляди дронове, от които само пет или десет ще избегнат унищожение, като не винаги ще достигнат целта си.

    21:07 23.04.2026

  • 23 Горски

    15 1 Отговор
    Ами не знам за държавата и банките дали е имало стрес - по-скоро не, защото приходите от високите цени и ДДС пълнят хазната, а банките трупат срамно огромни печалби, ама народът го отнесе яко. Най-простия критерий - всичко стана по две. Т. че не стрес, ами геноцид преживяваме. Да, България много плавно влезе в еврозоната и сега много, много плавно ни го набутват с високи цени по 3 ,4, 5 пъти по високи.На тия всички лаладжии където говорят само глупости, искам за един месец да ги пуснат да живеят с дохода на нормалните българи, пенсионерите пък после да говорят. Изправите се срещу цял народ ,и безцеремонно ни убеждавате ,че черното е бяло.Толкова е доволен народа от това" щастие" да влезе в клуба на богатите,че пролича и на изборите.Точно онези-който насила ни вкараха ,едва ли не,със шутове: Бочко,Славуца, Зафирчо- левия, включително уж " опозицията ПП и Депесе,получиха як шамар.Едните със 2/3 по малка подкрепа,а някой изобщо отпаднаха . Всички центаджии дето много лаеха да ми кажат защо преди еврозоната ,марулата струваше1,50лв а сега е 1,90€?

    Коментиран от #29

    21:15 23.04.2026

  • 24 Точен

    18 0 Отговор
    Каримански, не те ли е срам да се появяваш пред хората? Нали твърдеше безапелационно, че като влезем в еврозоната и всичко ще е наред? Сега пелтечиш като слаба ученичка пред дъската, позор си за България...

    21:22 23.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баба ти

    11 0 Отговор
    А сегашното сл. правителство ще подарява на киевската наркохунта 1 млрд. евро, защото нямаме инфлация, нямаме дефицит и всичко у нас тече по мед и масло. Каримански, на теб ли да вярваме или на соросоидното правителство милеещо за украинските интереси, които били много важни за брюкселския мир и разцвет?!

    21:31 23.04.2026

  • 27 Гетлост

    7 0 Отговор
    Я да изчезваш дали в Беларус дигат цените така?Давам го за пример защото имат читаво ръководство.

    21:32 23.04.2026

  • 28 ЕВРО-агитпроп

    8 0 Отговор
    като този , пърцуцян и прочие "финансисти и експерти" , трябва да отговарят за всички лъжи които изрекоха преди 01.01.26 ! Санкцията тряба да е само една, да виснат стотина човека по кестените на жълтите павета, иначе оправия няма !

    21:47 23.04.2026

  • 29 Софийски селянин,

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    За всичко съм съгласен ама за марулята не....
    Без нея с нитрати като краставиците и пластмасовите домати може...
    Навремето в този сезон още ядяхме натурални туршии!

    22:11 23.04.2026

  • 30 Алекс

    10 0 Отговор
    Спешно трябва да има големи съкращения в държавната администрация и да бъде забранено на пенсионери да работят. Цели семейства и рода са се загнездели в тая администрация и тя се пука по шевовете. Съкращения трябва да има и в полицията, защото статистически България има най голямата полицейска армия в ЕС на глава от населението - цели 66 хиляди нехранимайковци хрантути народа ни.

    Коментиран от #35

    22:14 23.04.2026

  • 31 Яяяяяяя

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Произвеждаме! Идиоти които никой не купува

    22:18 23.04.2026

  • 32 Име

    6 0 Отговор
    Това плешиво гоно, да си затваря смръдливата устица!

    22:29 23.04.2026

  • 33 Никой

    5 0 Отговор
    Заплатката в джоба и - раздава акъл и мнения.

    Все някой е виновен за нещо.

    22:30 23.04.2026

  • 34 Българина от минало време

    11 0 Отговор
    Тая държава прие еврото без време и с фалшиви данни и приключи .България не съществува

    22:37 23.04.2026

  • 35 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Алекс":

    Защо да не работят пенсионерите? Иначе сте прав за държавата администрация, също трябва да бъде извадена и от столицата!

    23:11 23.04.2026

  • 36 ?????

    5 0 Отговор
    Уф.
    Каримански що мълчи че по политически причини излъгахме като гърците за еврото, а европците също така по политически причини си затвориха очите за тва?
    Всеки да бере квото си е посадил.
    Не вярвахте преди година, сега плащайте.
    Няма нищо безплатно на тоя свят.

    23:12 23.04.2026

  • 37 Финансово цунами

    1 0 Отговор
    Попълни ли се вече Фонда за гарантиране на депозитите или пак държавата ще налива там?

    23:36 23.04.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Кво значи това " Геополитическите шокове" ? Не можеш ли на български език да го изречеш? Агресията на Израел и САЩ спрямо Иран, доведе до световна криза. Ясно и точно.

    Коментиран от #39

    23:40 23.04.2026

  • 39 путлер

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":

    започна войните

    00:25 24.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Есма

    2 0 Отговор
    Още преди петнадесет години беше известна тайна ,че едно евро е четири лева е направиха го ,но богоизбраните си направиха изпрани пари.Живи и здрави.

    01:00 24.04.2026

  • 42 Сега приседна ли ви еврото!?

    1 0 Отговор
    Сега от хиляда кладенци вода носят за да докажат , че хиперинфлацията не е от еврото! Народен съд за тези които ни набутаха насила във фалиралата еврозона!

    01:04 24.04.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    А НА МЕН МИ Е СПОКОЙНО...
    ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ И КАНДЕВ КАТО ПУСНАТ
    НАРОДНАТА БУХАЛКА И
    МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ЩЕ ПЛЮЯТ МИЛИАРДИ ЕВРО
    ОБРАТНО :)

    01:10 24.04.2026

