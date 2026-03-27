Делян Добрев: Няма да се коалираме с леви партии или да се поддаваме на изнудване

Заради войната с Иран цената на енергийните ресурси скочиха в пъти. Петролът мина над 100 долара. Ако има революция в енергийните ресурси то тя се случи в последните 10 години с добива на шистов газ. Благодарение на ресурсите от шистов газ Америка се превърна в най-големия износител на газ. Това заяви водачът на листите на ГЕРБ-СДС в 24 МИР - София и 29 МИР – Хасково Делян Добрев в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

При добива на шистовия газ вече не се използват химикали и опасенията за околната среда и живота на хората са неоснователни. Шистовият газ е 4 пъти по-евтин, поясни той.

Фракингът е технология за добив, която представлява разпукването на скалата, в която се намира газа и се прави на 3 км. под земята. Доказано е, че в България има запаси на шистов газ в Северна България, обясни Добрев.

Ще търсим национален консенсус за добива на шистов газ в България. Това би ни помогнало да станем най-големия износител на газ в Източна Европа. По думите му този добив ще донесе на страната ни евтини ток и газ, обяви кандидат-депутатът.

Ние искаме хората да забогатеят и знаем как да го направим. Ще предложим 30 милиона лева да се дадат на хората, под чиято собственост има газ. Смятаме, че в цяла Северна България има шистов газ, коментира още той.

Според него ГЕРБ трябва да си търси облика и да настоява да се изпълнява тяхната програма. "Голямата промяна поради, която направихме жертвите бяха ОИСР и еврозоната", призна той. Добрев бе категоричен, че ще се коалират само с партии, готови да следват политиката на ГЕРБ. Няма да се коалираме с леви партии или да се поддаваме на изнудване.