Новини
България »
Делян Добрев: Няма да се коалираме с леви партии или да се поддаваме на изнудване

Делян Добрев: Няма да се коалираме с леви партии или да се поддаваме на изнудване

27 Март, 2026 18:11 1 378 64

  • делян добрев-
  • избори-
  • шистов газ

Голямата промяна поради, която направихме жертвите бяха ОИСР и еврозоната

Делян Добрев: Няма да се коалираме с леви партии или да се поддаваме на изнудване - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради войната с Иран цената на енергийните ресурси скочиха в пъти. Петролът мина над 100 долара. Ако има революция в енергийните ресурси то тя се случи в последните 10 години с добива на шистов газ. Благодарение на ресурсите от шистов газ Америка се превърна в най-големия износител на газ. Това заяви водачът на листите на ГЕРБ-СДС в 24 МИР - София и 29 МИР – Хасково Делян Добрев в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

При добива на шистовия газ вече не се използват химикали и опасенията за околната среда и живота на хората са неоснователни. Шистовият газ е 4 пъти по-евтин, поясни той.

Фракингът е технология за добив, която представлява разпукването на скалата, в която се намира газа и се прави на 3 км. под земята. Доказано е, че в България има запаси на шистов газ в Северна България, обясни Добрев.

Ще търсим национален консенсус за добива на шистов газ в България. Това би ни помогнало да станем най-големия износител на газ в Източна Европа. По думите му този добив ще донесе на страната ни евтини ток и газ, обяви кандидат-депутатът.

Ние искаме хората да забогатеят и знаем как да го направим. Ще предложим 30 милиона лева да се дадат на хората, под чиято собственост има газ. Смятаме, че в цяла Северна България има шистов газ, коментира още той.

Според него ГЕРБ трябва да си търси облика и да настоява да се изпълнява тяхната програма. "Голямата промяна поради, която направихме жертвите бяха ОИСР и еврозоната", призна той. Добрев бе категоричен, че ще се коалират само с партии, готови да следват политиката на ГЕРБ. Няма да се коалираме с леви партии или да се поддаваме на изнудване.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОБЕКТИВЕН

    47 6 Отговор
    Когато върнете окрадените милиони ,тогава народа ще ви повярва !!!

    Коментиран от #7, #48

    18:14 27.03.2026

  • 2 Малеееее

    47 8 Отговор
    Мислех си, че простата Тиква Борисов заедно с крадеца Добрев са в затвора, а те се плезят зад микрофоните.

    Коментиран от #50

    18:15 27.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    38 6 Отговор
    Мръсници!!! След като окрадоха всичко сега с обещания и земята да отровят

    И КАТО ИДЕТЕ В МАГАЗИНА И ВИДИТЕ ЦЕНИТЕ ПОМНЕТЕ, ЧЕ ТИЯ ПРЕСТЪПНИЦИ СЕ ХВАЛЯТ С ЕВРОТО!!!

    Коментиран от #42

    18:16 27.03.2026

  • 4 факт

    31 4 Отговор
    Фабриката за пилети на мама му всеки месец захранва тецовете на ковачки , защото трябва да изгаря определено количество чисто гориво , и от това фирмата и печели милиони !!

    18:17 27.03.2026

  • 5 Без майтап

    31 3 Отговор
    Коалиция кочина пълна с изпражнения и разорана тиквена нива.

    18:18 27.03.2026

  • 6 дирка

    40 6 Отговор
    Най-доброто което можете да направите за България е да се пренесете в централния затвор всички от ГЕРБ-ДПС

    18:20 27.03.2026

  • 7 Ще те допълня

    42 5 Отговор

    До коментар #1 от "ОБЕКТИВЕН":

    Не видим ли Добрев, Борисов и Пеевски с вериги на краката и белезници на ръцете нищо няма да е наред в България и ще продължат да крадат.

    18:23 27.03.2026

  • 8 българина

    31 7 Отговор
    Ей , няма да ми дупчиш държавата за газ .Кой си ти,че да решаваш за милиони хора ? Опитате ли се , ще си направим автономия Севрена България и за такива като вас ще въведем визи !

    Коментиран от #17, #26, #43

    18:23 27.03.2026

  • 9 Хихи

    29 3 Отговор
    хасковският крадец , намали с левче бензина ,като спряха руския нефт за Лукойл и сега ще ни добива безплатно газ ! Може би ще бие сондите до соларния парк на мама ?!

    18:24 27.03.2026

  • 10 здравната каса

    23 2 Отговор
    за такива уруди отпускаме 9мм безплатно

    18:25 27.03.2026

  • 11 Хипотетично

    26 3 Отговор
    ======Ще предложим 30 милиона лева да се дадат на хората, под чиято собственост има газ. Смятаме, че в цяла Северна България има шистов газ, коментира още той.=====
    Колко "далновидно и щедро" предложение, докато цяла Аляска е спазарена само за 10 милиона.
    Никога повече достъп до властта. Да продава като физическо лице бащинината си нива.

    18:27 27.03.2026

  • 12 Дидо

    25 3 Отговор
    Фотоволтаика го закупили на разпродажба краварците да вика за шистовия газ. Вече фотоволтаичните не са му достатъчни, ше изтрови и земята.

    18:28 27.03.2026

  • 13 ха ха

    22 4 Отговор
    тоя боклук за газови камери ли говори , явно иска да ги инспектира от вътре

    18:29 27.03.2026

  • 14 МНОГО му

    23 3 Отговор
    ТРЕПЕРЕШЕ лявото коляно от неудобните въпроси и отговаряше само за Хасково когато го питат за цяла България . На Бате Боко момченцето , продължава да му прикрива ДУПЕНЦ.то.

    18:30 27.03.2026

  • 15 Тоя

    12 2 Отговор
    се поклаща като пилонка

    18:30 27.03.2026

  • 16 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    3 5 Отговор
    Орбан спря природния газ за Украйна, който Унгария получава от Русия през „Турски поток“ – същият маршрут, който „великият стратег“ и самопровъзгласен украинолюбец Борисов представяше като ключов за българския национален интерес. Именно тази инфраструктура беше изградена с български публични средства под формата на т.нар. „Балкански поток“.
    Да, дами и господа, ние или по-точно Борисов връчи тази бухалка в ръцете на мутрата Орбан да рекетира Зеленски.
    Нека повторим: българската държава инвестира милиарди в инфраструктура, която не диверсифицира, а пренасочва руски газ – и на практика засилва зависимостта на региона от „Газпром“, като едновременно създава инструмент за геополитически натиск в ръцете на правителства като това в Будапеща за да играе антиевропейските си игри заедно с Путин.
    Това не е енергийна стратегия. Това е транзитна услуга за чужд геополитически интерес.
    И резултатът е видим: вместо България да укрепи собствената си енергийна сигурност и да се позиционира като реален диверсификационен хъб, тя финансира чужди геополитически проекти.

    18:34 27.03.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "българина":

    Що Визи колега? Може да издадем бюлетина за арест! И Белене е при нас... ;)

    18:35 27.03.2026

  • 18 Дориана

    18 3 Отговор
    Делян Добрев се провали като политик прочул се с корумпираната схема в Хасковска Община КУМГЕЙ. Да не говорим , че се провали и като един от създателите на Корумпирания популистки бюджет , който щеше да вкара България в дългова спирала. Отпада от Парламента..

    Коментиран от #40

    18:36 27.03.2026

  • 19 Баба Герга

    10 2 Отговор
    Тия нямат спиране!
    Увеличиха бензина,
    сума ти хранителни
    стоки и какво ли
    още не, а от
    неделя разбрах,
    че увеличават и
    часа - от 3 щял
    да стане на 4.

    18:37 27.03.2026

  • 20 ДЕЛЬО ВКЛЮЧИ СЕ БЕ АЛКОХОЛИК

    8 1 Отговор
    В Полша алкохолиците получиха право на месечно обезщетение.

    Новината потвърди представител на Института за социално осигуряване пред РИА Новости.

    18:38 27.03.2026

  • 21 Господ

    12 3 Отговор
    Та Вие ще сте трети бе Деляне ,с кой да се коалирате ? С Таке или Пашата? Ами те си имат вече партия ДПС НН
    Никой Вас не Ви иска защото много сте нагли и крадливи! Колко бюджета прекарахте “под масата”

    18:38 27.03.2026

  • 22 Десен

    15 3 Отговор
    15 години дерибеиствахте в даржавата.За6то не го направихте това.И да дадете тези милиони на хората.Лакардии за наивници.

    18:38 27.03.2026

  • 23 С тоя

    12 2 Отговор
    престъпник и и шайката им коалиция ? Има ли такива ?

    18:39 27.03.2026

  • 24 Пе@ал

    18 4 Отговор
    Сега идеята за шистов газ му се мота в кухата тиква. Тоя е като дебелето, зацикли в някоя простотия и не мирясва. Зарибил и другият неумен тутуту, който като папагал повтаря същото. Гламави гербуря

    18:39 27.03.2026

  • 25 Гост

    12 3 Отговор
    Ти, специално, ще се коалираш с този, който ти каже делян

    18:39 27.03.2026

  • 26 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "българина":

    Автономия щял да прави. 🤣
    Къде си тръгнал бе nocepко ?

    18:41 27.03.2026

  • 27 Само

    16 3 Отговор
    за гнусния му поглед на типичен селяндур , ояден с пари , като въшка излязла на чело , от безброй престъпления , не си струва човек да се размисля относно бълването му на тъпни !

    18:45 27.03.2026

  • 28 Историята помни

    8 2 Отговор
    Мораториума за ИЗСЛЕДВАНЕ, не добиване, на газ, не шистов, а изобщо газ, е наложен от партия ГЕРБ !
    Тогава изгониха Шеврон, въпреки, че имаха договор за проучване в Черно море и си бяха платили. На няколко мили от мястото на проучване румънците вече добиват газ.

    18:51 27.03.2026

  • 29 Тома

    12 2 Отговор
    Герб никога не се коалират с леви партии те само от ляв джоб слагат крадените пари в десен джоб.

    18:54 27.03.2026

  • 30 Явно

    11 2 Отговор
    ГРАБ работят за шистовия газ, или тая джуконда инфлуенства сама.

    19:02 27.03.2026

  • 31 Гласувате

    4 2 Отговор
    За тези и получавате " автономност" с шистовия терор. За, тях кеша както винаги, за вас " здравето"

    19:04 27.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ха ха

    10 2 Отговор
    тая терористична организация герб иска да унищожи и добружа , малко им бяха унищожените планини с фотовплтици и ветряци

    19:12 27.03.2026

  • 34 хахоч8257

    7 2 Отговор
    То леви партии и да искаш да се коалираш с тях - няма. Доста отдавна се превърнаха в олигархични кръгове.

    19:28 27.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Този и Сачева не мога да ги гледам.

    Коментиран от #51, #55

    19:45 27.03.2026

  • 38 Гласът

    7 2 Отговор
    .....дали не сте изкупили земята под Червен бряг?..чрез подставени лица....Как беше от единия джоб в другия... шейх Добрев...Пробвайте се...

    19:48 27.03.2026

  • 39 Изрод

    7 2 Отговор
    Тоя колко е прозрачен.Платиха на тиквата за изборите да плямпа за отровния газ

    19:51 27.03.2026

  • 40 Дано

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Дано

    20:12 27.03.2026

  • 41 Грую

    3 1 Отговор
    До посерковеца 26. Кажи от къде си ве да ти е-а ма--та.

    20:34 27.03.2026

  • 42 така де

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    ти защо мислиш че в левове нямаше да ти бъде 2 пъти по скъпо .Я помисли пак

    20:34 27.03.2026

  • 43 джак

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "българина":

    ти за руснаците ли я пазиш тая газ .защото като дойдат няма да те питат. И няма да им пука дали ще умиргаш от глад

    20:37 27.03.2026

  • 44 Прою

    4 1 Отговор
    И тука ще намерят тиквен газ, както в ЧМ.

    20:41 27.03.2026

  • 45 Хи хи хи . Голям майтап !

    2 1 Отговор
    Не казвай хоп.....преди да си скочил !!!!!!
    Че точно това ще направите ГРОБ , ако има минимална възможност да крадете отново във името на Българския Народ !!!!!!

    20:42 27.03.2026

  • 46 АманДа

    5 1 Отговор
    Оправи ядрената енергетика...сега се заема с фракинга... изключително вре-ден, изключително про-дажен...елемен-тарен...но про-дажен... а това го казах.... но ми се иска пак да го ..................... не знае милия, това което прави... по-зор ли е или слава... но и не го интересува впрочем...де-генерат.... и-литерат....пре-дател по дифолт....не знам как би могъл да пад-не по-ниско....

    20:53 27.03.2026

  • 47 айдееее

    7 1 Отговор
    Тези пак се гласят да ни продават на чужди фирми.

    21:33 27.03.2026

  • 48 Голям

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ОБЕКТИВЕН":

    Питай русофила Бойко Рашков къде са парите, за автомагистрала "Хемус"... оказа се, че са при вас русофилите, всичко водеше към Русия и университет спецназа имени В. В. Путина.... отново крадеца вика, дръжте крадеца... досущ като вашия вожд Путин.

    21:39 27.03.2026

  • 49 Тоя каунь

    6 1 Отговор
    Нали щеше да се разкарва от герберастката шайка.......

    21:39 27.03.2026

  • 50 Тъпото руско говедо

    1 10 Отговор

    До коментар #2 от "Малеееее":

    По-скоро Румен Радев ще влезне в затвора, всички знаем, за папката с доказателства обещана му от Иван Гешев, дано по-скоро се случи преди да е опропастил България... а за ГЕРБ можете да си плюете колкото си искате, тя си остава най-добрата партия, която реално е свършила работата за която е избрана от българския народ..

    Коментиран от #60

    21:43 27.03.2026

  • 51 Тъпото руско говедо Румен

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    Ти само обичаш да гледаш Румен Радев... с влажен поглед на невестулка.

    21:47 27.03.2026

  • 52 Най-умния кавун

    4 0 Отговор
    Уточни по колко милиона ще раздадеш на семейство.

    21:47 27.03.2026

  • 53 Със Шопара

    3 1 Отговор
    До гроб.Други желаещи няма.

    21:54 27.03.2026

  • 54 Пустиня(к)

    5 0 Отговор
    Аз па да та питам, убавец, кво стана с левчето? Или па с "Кумгейт"? М?

    22:02 27.03.2026

  • 55 👍👍👍

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    По отвратителни са от самата 🎃

    22:06 27.03.2026

  • 56 Лелелелелеее

    2 2 Отговор
    Смвеееееееееех
    Гербери крадливи говорят за пестене .Само той остана да ги насмете.Давай ВОЛЕНЕ ний сме с тебе за Победа идва време , заедно ще устоим и България ще съградим.......

    22:11 27.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ами сега?

    2 0 Отговор
    Наслушали сме се на обещания, особено от тия, че най дълго обещаваха и накрая се оказахме в батака. Пеевски ляв ли е или десен? А може би е нещо като средния?

    23:21 27.03.2026

  • 59 Този

    2 0 Отговор
    Няма ли да спре тази стара песен на но глас за шистов газ.Хич не ни боли колко богати са американците.И те го ядоха големия като избраха този непредсказуем и тъп човечец Тръмп.Лъжец и самохвалко като Тиквата 1:1.Вашите продажби схеми на ОПГГЕРБ към Америка пак са свързани с тъмни сделки и кеш.Как не ви омръзна да продавате България.Сега вече без референдуми не може да предлагат държавата ни на сергия,мафиоти.Ще хвърчат Тикви превтасали и Дельовци предатели.

    23:48 27.03.2026

  • 60 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Тъпото руско говедо":

    Не знам защо си се заблудил, че ГЕПИ е българска партия. Че и "избрана" 🤣 от българския народ. Наистина в тая шайка има и българи, де. Което не я прави българска.😎

    01:15 28.03.2026

  • 61 Ходи

    2 0 Отговор
    Се прегледай,кой ще се занимава с престъпници като вас,че и да се коалира с вас.Всички са ви яли токсичната попара.А парен вече ще бяга от вас като дявол от тамян.Мислите,че Ковачки и Магнита ще са вечни и ще ви дондуркат и ще си крадете на воля.Халюцинациите са до време.Мсй докато изтрезнеете и няма да сте на терен вече.

    03:53 28.03.2026

  • 62 Най много

    1 0 Отговор
    глюпотии говорят от герб,предизборно!

    03:55 28.03.2026

  • 63 Той каза че иска да дупче България

    2 0 Отговор
    Това в най важното !!!

    Левите партии са без значение за България. БСП и ОЛ я предадоха и заедно с Герб ППДБ ИТН и ДПС въведоха еврото и еврозоната и потресаващата инфлация и всички други отрицателни зависимости.

    10:47 28.03.2026

  • 64 В соца показваха по телевизията кадри

    2 0 Отговор
    Как европейски капиталисти изхвърлят тонове портокали в Средиземно море , но не им намаляват цената за да си ги позволят хората. Тези кадри си ги спомням всеки ден като отида да пазарувам по неволя същото е .

    10:58 28.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове