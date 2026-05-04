Делян Добрев: Кабинетът на „тик-ток звездата“ Андрей Гюров оставя тежко наследство

4 Май, 2026 10:20 589 15

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кабинетът на тик-ток звездата Андрей Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев. Това написа депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев в социалните мрежи.

По думите му служебният кабинет оставя:

- 7% инфлация

- 7% дефицит

- 30% дълг/БВП (за това вина имат всички партии)

- 0 мерки за справяне с инфлацията

- 0 мерки за овладяване цените на горивата

- 0 готовност за приемане на бюджет

- 0 предложения за реформи и фискална консолидация

"Нищо, по-важното е, че видяхме как Гюров се бръсне, как си слага вратовръзката и се кълчи... Бездарност и суета!", допълва депутатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    Съученикът на Гюро пък е Инстаграм звездата. От ПП са му нащракали 20хил фена за 2 месеца.

    10:23 04.05.2026

  • 2 Делю Фактурата

    24 1 Отговор
    Къде са милиардите, които изтегли теменужката бе ДъДъ? Пак е пил радиоактивна вода от чешмата в Хасково този.

    10:24 04.05.2026

  • 3 333адник

    17 1 Отговор
    Това не е твоя работа, след вас и наследство не остава, дори то да е и тежко

    10:25 04.05.2026

  • 4 мдааа

    5 11 Отговор
    Гюро, ще бъде запомнен с националпредателския договор с укpoхунтата, договор, който веднага трябва да бъде прекратен!

    10:25 04.05.2026

  • 5 Иванов

    15 2 Отговор
    Довиждане!
    Даже по- добре никога на не ви видим.
    Боко не е звезда във всички социални мрежи, а?

    10:26 04.05.2026

  • 6 Комисар Корадо Катандев

    15 2 Отговор
    Кога ще видим хасковския пиянист окован с белезници?

    10:26 04.05.2026

  • 7 Сапьор

    13 1 Отговор
    Тик-так кабинетите на Баце оставиха много бомби със закъснител

    10:27 04.05.2026

  • 8 вярно е

    9 4 Отговор
    Гюров, Нейнски и Запрянов са изключително вредни, обаче Добрев не казва какво наследство остави ГЕРБ след 17 години участие в управлението? Но то пък и няма нужда казва нищо, достатъчно е просто да се огледате около себе си - наследството е навсякъде около нас - в променената Конституция, в сметките за ток, в хаотичното законодателство, в липсата на лекари, медицински сестри... може да се изброява в продължение на денонощие. Ако Радев успее да държи ГЕРБ далеч от управлението, скоро такава ОПГ няма да има, защото всичко, което държи членската й маса са парите и властта.

    10:27 04.05.2026

  • 9 е тук не е юса . там са по богати .

    4 0 Отговор
    но видяхме доста от партийте да не влизат в парламента . както беше при президенските избори . има много желаещи . и разбира се не печелят . и малцинствата двойно намаляха . хванаха по големите купувачи на гласове . хванаха схемаджийте . и на изборите двойно намаляха техните депутати коалиционери на герберите . и на герберите също намаляха депутатите . но никой не ги наказа партиите с измамите на изборите последните 10 г.

    10:28 04.05.2026

  • 10 ХЪ ХЪ ЪЪ

    11 1 Отговор
    Много нагъл тоя джукестия, окрадоха всичко със ШИШИ и ТУЛУПА бою и Гюров е виновен ся.

    10:30 04.05.2026

  • 11 ГЕРБ фалира България.

    7 1 Отговор
    Източиха и окрадоха.

    10:31 04.05.2026

  • 12 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Гяура е Соро.... изпраж... на което затвора ще му е подарък,но точно пък ти престъпнико да говориш за тежко наследство е върховна степен на гьонсуратлък,но така е като не си в затвора !

    10:31 04.05.2026

  • 13 пешо

    3 1 Отговор
    за два месеца работа Гюров се справи прекрасно а говоренето на герб са кръдеца вика дръжте кръдеца

    10:33 04.05.2026

  • 14 ФЕН

    2 0 Отговор
    Делянчо е голям ШУТ ! Само дето Господарят му вече не се кеФина шегите му....има черни облаци над кралството...

    10:34 04.05.2026

  • 15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Хасковският крадец на народни български пари не знае ли че на служебното правителство работата му е да организира честни и прозрачни избори...? Ква инфлация къв дефицит къв бюджет ? Вие от БКП ГЕРБ заедно с ДПС сте виновни за цените на горивата инфлацията поради спекулантите които от 2025 г април започнаха да сменят цените на етикетите по магазините всеки ден от както разбраха че ни набутвате насилствено диктаторски в евро зоната и еврото които 90% от народа въобще не искаше...така че хасковски крадец и неможач вие с Пеевски през последните две години направихте тоя Батак

    10:35 04.05.2026

