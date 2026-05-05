Петър Волгин: Категоричната победа на „Прогресивна България“ не е хибридна атака

„Според официални изявления на представители на българското правителство, това са били най-честните и прозрачни парламентарни избори. Става дума за същите тези хора, които преди изборите казваха, че страната ни е заплашена от руски хибридни атаки. Те дори поискаха задействане на европейския механизъм за ранно предупреждение при дезинформация. В крайна сметка се оказа, че никой не е организирал хибридни атаки срещу България – нито руснаците, нито китайците, нито марсианците“, каза българският евродепутат Петър Волгин на заседание на Специалната комисия относно европейския щит за демокрацията (EUDS).

Евродепутатите обсъждаха темата за чуждестранната манипулация на информацията и намеса в изборния процес на парламентарните избори в България. Според Петър Волгин, победата на новата партия „Прогресивна България“ е предизвикала появата на неособено интелигентни статии в западните медии.

„Победилата партия, както и нейният лидер, бившият президент Румен Радев, веднага бяха заподозрени, че искат да извадят България от ЕС и НАТО и да я включат в руската орбита. Само хора, лишени от способността да мислят нормално, могат да пишат подобни глупости. Румен Радев никога не е казвал, че „ще присъединява България към Русия“. Единственото, което говореше е, че иска страната ни да има нормални отношения с Русия и че санкциите срещу Москва се отразяват зле на икономиката на България“, заяви Волгин.

„Лошото е, че дори такива, напълно логични изказвания, биват възприемани от Брюкселския елит, както и от техните ограничено мислещи подчинени като „хибридна атака срещу европейските институции“. Категоричната победа на „Прогресивна България“ на изборите показва, че мнозинството от българските избиратели искат страната да бъде управлявана от политици, които не са затънали в блатото на идеологическите догми. Повечето българи искат страната ни да има нормални отношения както с Вашингтон и Брюксел, така и с Москва и Пекин. И това не е чужда дезинформация. Така мислят всички нормални хора“, финализира изказването си българският евродепутат Петър Волгин.

Заседанието по темата за възможна хибридна намеса от страна на Русия в изборите за парламент в България се осъществи по сигнал на групата „Обнови Европа“, където членува българската партия „Продължаваме промяната“. На сесията в Комисията присъствено и онлайн се изказаха Христо Грозев, Антоанета Николова и Велизар Шаламанов. Техните изявления бяха доста еластични, без особени факти. Стана ясно, че МЕТА отрича през платформите, които са нейна собственост, да има регистрирано неавтентично поведение по време на изборите в България. Изведе се информация, че има стотици сигнали за купуване на гласове и натиск върху гласоподаватели, че има преименувани страници в платформите за прехвърляне на последователи, че няма прозрачност, че има хиляди съобщения в Телеграм, свързани с прокремълската мрежа, че кандидатът Румен Радев не е имал присъствие в традиционните медии, а само онлайн присъствие, което буди подозрение за злоупотреби, че 83 от 84 видеа на „Прогресивна България“, публикувани в официалния канал на партията в TikTok (@progresivna.bg), съдържат рускоезичен хаштаг и др.

Петър Волгин зададе два въпроса на Христо Грозев. Първият е свързан с това, че през април 2022 г. Грозев обявява, че има доказателства за плащания, извършвани от руското правителство и представители на руските разузнавателни служби към български медии, които представят Украйна в негативна светлина. По-късно продължава темата, настоявайки, че българските журналисти получават пари за разпространение на руска пропаганда.

„Обещахте да разкриете имената на тези хора. Оттогава минаха повече от четири години и все още не сте казали нищо. Кога ще обявите имената на журналистите и медиите, които според вас получават пари от Русия? Иначе можем да считаме, че разпространявате фалшиви новини.“

„Все още ли оставате при предишното си твърдение, че Румен Радев е предпочитаният кандидат на Русия и че Кремъл се радва на надеждата да компенсира унизителната си загуба в Унгария? Написахте това в X. Обвинявате ли Радев и Орбан, че работят за Кремъл?

На първия въпрос Христо Грозев отговори, че в момента го съдят по темата и няма да изнася имена. По втория въпрос отговори, че никога не е казвал, че Румен Радев работи за Кремъл и се надява да покаже обратното.