Турция пое ангажимент да разреши строежа на консулството в Одрин

България и Турция ще продължат да засилват сътрудничеството си в областта на енергетиката, сигурността и миграцията, а турската страна ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин. Това стана ясно по време на среща между първите дипломати на двете страни Надежда Нейнски и Хакан Фидан днес в Истанбул, в рамките на международната конференция STRATCOM Summit 2026 г.
Двамата обсъдиха предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, като отбелязаха необходимостта от продължаване на координираните усилия за ограничаване на незаконната миграция, противодействие на трансграничната организирана престъпност и ефективна защита на общата граница. Министър Нейнски изтъкна, че България цени високо сътрудничеството с Турция в тази област и ще продължи да подкрепя на европейско ниво необходимостта от мерки за подкрепа на южната ни съседка във връзка с управлението на миграционните процеси и приемането през последните години на голям брой бежанци от региона.
В този контекст двамата обмениха мнения по актуални международни въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, като подчертаха значението на дипломатическите усилия за деескалация и гарантиране на сигурността на гражданите в региона.
В хода на разговора бе поставен акцент и върху развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката и въпросите по отношение на свързаността и граничната инфраструктура, включително модернизацията на граничните контролно-пропускателни пунктове и напредъка по проекта за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
15:11 28.03.2026
2 Кубинки в зъбите
15:12 28.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Коментиран от #6
15:14 28.03.2026
5 Поздравления
Надежда Нейнски е опитен дипломат, уважаван и в южната ни съседка.
Коментиран от #11, #14
15:20 28.03.2026
6 Хипотетично
До коментар #4 от "Пич":Не е куриозно, а има различни причини. Задълбочено е от приятелството на тогавашните кметове на София и на Истамбул .
Коментиран от #17
15:25 28.03.2026
7 Архимандрисандрит Бибиян
15:34 28.03.2026
8 Ки.о
15:34 28.03.2026
9 Сатана Z
15:35 28.03.2026
10 Гост
15:35 28.03.2026
11 Абе
До коментар #5 от "Поздравления":той и Резан Фидан ще я уважи сигурно !
16:09 28.03.2026
12 Калоян
16:22 28.03.2026
13 типично
а и какво ни грее ново консулство, та да се роят още болести кат сниманата...
16:24 28.03.2026
14 Филип
До коментар #5 от "Поздравления":Вие навярно сте г-н Костов,щом така уверено твърдите,че е опитна в някои области...
16:26 28.03.2026
15 НАДЕТО Е УСПЯЛА ДА СИ ЗАТВОРИ КРАКАТА
16:41 28.03.2026
16 кажи ми
16:55 28.03.2026
17 Гешевче
До коментар #6 от "Хипотетично":Ти първо се научи как се пише ИстаМбул.
17:18 28.03.2026
18 Външното министерство се управлява
18:33 28.03.2026