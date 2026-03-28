Турция пое ангажимент да разреши строежа на консулството в Одрин

28 Март, 2026 15:07 1 135 18

София и Анкара ще продължат да засилват сътрудничеството си в областта на енергетиката, сигурността и миграцията

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България и Турция ще продължат да засилват сътрудничеството си в областта на енергетиката, сигурността и миграцията, а турската страна ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин. Това стана ясно по време на среща между първите дипломати на двете страни Надежда Нейнски и Хакан Фидан днес в Истанбул, в рамките на международната конференция STRATCOM Summit 2026 г.

Двамата обсъдиха предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, като отбелязаха необходимостта от продължаване на координираните усилия за ограничаване на незаконната миграция, противодействие на трансграничната организирана престъпност и ефективна защита на общата граница. Министър Нейнски изтъкна, че България цени високо сътрудничеството с Турция в тази област и ще продължи да подкрепя на европейско ниво необходимостта от мерки за подкрепа на южната ни съседка във връзка с управлението на миграционните процеси и приемането през последните години на голям брой бежанци от региона.

В този контекст двамата обмениха мнения по актуални международни въпроси, включително ситуацията в Близкия изток, като подчертаха значението на дипломатическите усилия за деескалация и гарантиране на сигурността на гражданите в региона.

В хода на разговора бе поставен акцент и върху развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката и въпросите по отношение на свързаността и граничната инфраструктура, включително модернизацията на граничните контролно-пропускателни пунктове и напредъка по проекта за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    14 2 Отговор
    Надежда е надеждата на България,сега ще свали гащите на Турчина и ще му врътне една бибитка по български

    15:11 28.03.2026

  • 2 Кубинки в зъбите

    12 1 Отговор
    Хакан ще и го наФидани на нашиот боклук

    15:12 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    17 4 Отговор
    Изглежда куриозно, но най добрите ни съседи в момента са турците! С гърците и сърбите примерно, не се разбираме толкова добре!

    Коментиран от #6

    15:14 28.03.2026

  • 5 Поздравления

    7 10 Отговор
    за съобразителното премахване на излишните коментари в предната публикация.
    Надежда Нейнски е опитен дипломат, уважаван и в южната ни съседка.

    Коментиран от #11, #14

    15:20 28.03.2026

  • 6 Хипотетично

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не е куриозно, а има различни причини. Задълбочено е от приятелството на тогавашните кметове на София и на Истамбул .

    Коментиран от #17

    15:25 28.03.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Дали си е нахакал фиданя османлията на убавото Кате? Га че мо е апнала петмезя?

    15:34 28.03.2026

  • 8 Ки.о

    4 0 Отговор
    Тая, дали откупа патката?

    15:34 28.03.2026

  • 9 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Натка прибрала плътно карачките да не и се види джоджена меду тях.

    15:35 28.03.2026

  • 10 Гост

    6 0 Отговор
    Нали Надка селския лебед е турска тъща, по тъщенски урежда нещата! Машалла, гьок гюзел ханъм!

    15:35 28.03.2026

  • 11 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Поздравления":

    той и Резан Фидан ще я уважи сигурно !

    16:09 28.03.2026

  • 12 Калоян

    3 0 Отговор
    По вех налото Наде ще купува демо кратичен турски ток,произведен от руската АЕЦ в Акую.

    16:22 28.03.2026

  • 13 типично

    6 0 Отговор
    турски отговор - въпроса е уреден, шефа каза "ще видим" !
    а и какво ни грее ново консулство, та да се роят още болести кат сниманата...

    16:24 28.03.2026

  • 14 Филип

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Поздравления":

    Вие навярно сте г-н Костов,щом така уверено твърдите,че е опитна в някои области...

    16:26 28.03.2026

  • 15 НАДЕТО Е УСПЯЛА ДА СИ ЗАТВОРИ КРАКАТА

    4 0 Отговор
    НАПРАВО НЕ ВЯРВАМ НА УШИТЕ СИ СЛЕД КАТО ЗНАМ КАК СЕ ВЪРНА ОТ ТУРЦИЯ !

    16:41 28.03.2026

  • 16 кажи ми

    4 0 Отговор
    какво има да си каже бившия шеф на MIT и сегашен министър на външните работи на Турция с тази р@зпоретин@!

    16:55 28.03.2026

  • 17 Гешевче

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Ти първо се научи как се пише ИстаМбул.

    17:18 28.03.2026

  • 18 Външното министерство се управлява

    1 0 Отговор
    Антибългарски вече четвърто правителство.

    18:33 28.03.2026

