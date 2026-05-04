Тодор Батков-син: Свлачището в Родопите не е изненада, районът е рисков от десетилетия

За мен свлачището в местността Райковски ливади не е изненада. То е описано и констатирано още през 1983 година. Това каза в предаването „Лице в лице“ зам.-председателят на Европейския център по транспортни политики Тодор Батков-син.

По думите му преди 20 години свлачището е стабилизирано частично. „Защо не е стабилизирано изцяло, не мога да отговоря. Но е факт, че това е свлачищен район, за който се знае, за който местните говорят редовно. Не е изненада, че се случи. В крайна сметка не можем да спрем природата“.

„Много важно е да се уточни, че след бедствието беше извършена проверка на язовир Пампорово от „Напоителни системи“, които го стопанисват. Той е ремонтиран основно преди 2 години, в перфектно състояние е, констатираха държавните институции. Там няма изтичане на вода“, поясни Батков-син.

По думите му едно от най-високите Смоленски езера се пада точно над свлачището. „Подозрението е, че преовлажняването на почвата идва оттам, но нека да дадем време на експертите да излязат с официална позиция. Имаше спекулации, че незаконната сеч също е сред причините“.

„Това е спекулация, защото конкретно в този район няма дърводобив. Под пътя си е ливада, над пътя се вижда, че до активиране на свлачището, гората си е била там.

Фактът е, че има много незаконна сеч в област Смолян, но тя е на други места. И тепърва ще си носим последствията заради нея“, предупреди той.

По думите му по време на управлението на Дора Янкова като кмет на Смолян, по мистериозен начин е получено разрешение за строеж в свлачищен район, който е описан като такъв. „След това инвеститорът в един момент явно разбира, че районът е рисков и започват няколко продажби на сградата. Никой не се нема да я довърши, защото е върху свлачище. Така че сградата и нейното местоположение са по-скоро символични, защото в Пампорово има страшно много такива, които показват безумието на строителния бум през 2009 г. Те сигурно ще си останат така, докато природата не си ги прибере“, коментира Батков-син.

„Много е важно да уточним, че свлачището е в ограничен район. То не носи риск за посетителите на курорта и той си работи по програма. Може лесно да стигнем до Пампорово, свлачището е в самия му край, откъм Смолян. Има няколко хотела, които са засегнати. Получих уверение от АПИ, че ще започне изграждането на временно обходен път над свлачището“.

„Със сигурност ремонтът ще отнеме време, защото свлачището все още върви. Трябва първо да спрат процесите, да се направи проучване и най-вероятно ще трябва да се направи мост или дори виадукт, за който да се хванат двете основи на двата края, където няма свлачешки процеси. Това със сигурност ще отнеме месеци. Надявам се в рамките на 2-3 години да се случи“, допълни той.