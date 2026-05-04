Тодор Батков-син: Свлачището в Родопите не е изненада, районът е рисков от десетилетия

4 Май, 2026 18:08 768 18

Има много незаконна сеч в област Смолян. И тепърва ще си носим последствията заради нея, предупреди експертът

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За мен свлачището в местността Райковски ливади не е изненада. То е описано и констатирано още през 1983 година. Това каза в предаването „Лице в лице“ зам.-председателят на Европейския център по транспортни политики Тодор Батков-син.

По думите му преди 20 години свлачището е стабилизирано частично. „Защо не е стабилизирано изцяло, не мога да отговоря. Но е факт, че това е свлачищен район, за който се знае, за който местните говорят редовно. Не е изненада, че се случи. В крайна сметка не можем да спрем природата“.

„Много важно е да се уточни, че след бедствието беше извършена проверка на язовир Пампорово от „Напоителни системи“, които го стопанисват. Той е ремонтиран основно преди 2 години, в перфектно състояние е, констатираха държавните институции. Там няма изтичане на вода“, поясни Батков-син.

По думите му едно от най-високите Смоленски езера се пада точно над свлачището. „Подозрението е, че преовлажняването на почвата идва оттам, но нека да дадем време на експертите да излязат с официална позиция. Имаше спекулации, че незаконната сеч също е сред причините“.

„Това е спекулация, защото конкретно в този район няма дърводобив. Под пътя си е ливада, над пътя се вижда, че до активиране на свлачището, гората си е била там.

Фактът е, че има много незаконна сеч в област Смолян, но тя е на други места. И тепърва ще си носим последствията заради нея“, предупреди той.

По думите му по време на управлението на Дора Янкова като кмет на Смолян, по мистериозен начин е получено разрешение за строеж в свлачищен район, който е описан като такъв. „След това инвеститорът в един момент явно разбира, че районът е рисков и започват няколко продажби на сградата. Никой не се нема да я довърши, защото е върху свлачище. Така че сградата и нейното местоположение са по-скоро символични, защото в Пампорово има страшно много такива, които показват безумието на строителния бум през 2009 г. Те сигурно ще си останат така, докато природата не си ги прибере“, коментира Батков-син.

„Много е важно да уточним, че свлачището е в ограничен район. То не носи риск за посетителите на курорта и той си работи по програма. Може лесно да стигнем до Пампорово, свлачището е в самия му край, откъм Смолян. Има няколко хотела, които са засегнати. Получих уверение от АПИ, че ще започне изграждането на временно обходен път над свлачището“.

„Със сигурност ремонтът ще отнеме време, защото свлачището все още върви. Трябва първо да спрат процесите, да се направи проучване и най-вероятно ще трябва да се направи мост или дори виадукт, за който да се хванат двете основи на двата края, където няма свлачешки процеси. Това със сигурност ще отнеме месеци. Надявам се в рамките на 2-3 години да се случи“, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Пампорово е собственост на Бойко Борисов.Да се оправя.

    Коментиран от #15

    18:11 04.05.2026

  • 2 Ааааа

    6 1 Отговор
    А по телевизора органите казаха, че не били знаели, че там има свлачище🙄 Явно всички са знаели, включително и собствениците на недовършената сграда препродадена няколко пъти😉

    18:14 04.05.2026

  • 3 Сталин

    11 3 Отговор
    Новоизлюпен спец,експерт , единственото което в България никога не свършва са експертите

    18:17 04.05.2026

  • 4 Гатьо Гатев

    3 4 Отговор
    Тодоре много ми хареса в предаването на Ризова.България има нужда от такива хора....Съжелявам че си се доверил на Банкята ,макар и гражданска квота.Трудно ще изтриеш този факт ,но хората те оценяват......Дерзай.

    18:23 04.05.2026

  • 5 Горски

    7 1 Отговор
    Обадете се на Си да прати 2 автобуса китайци. Ще оправят пътя за три месеца три пъти по-евтино само с едно условие. Българин да не припарва на по-малко от 100метра от тях. Справка Варна Златни пясъци 20 години и май продължава. Пет човека с лопати ли ще го правят, че да отнеме 2 години възстановяването? В България всичко отнема години. И милиарди. Технически, шест месеца са достатъчни. Всичко над това време е корупция. Гледам един клип с дрон в Румъния строят магистрала , стотици машини и работници. Гледам магистралата до Варна един багер и два камиона , до 100г е готова. Продължавайте да сечете горите и строите където ви попадне и много ще има да възстановявате...Впрочем големият цирк предстои във Варна, едно от най -презастроените места в града е "Почивка " а там има голямо свлачище. Май ще гледаме как плуват блокове в морето....И в София има едни чудеса на строителството върху реки и блата. Май правилно казват за българина-" Дай му пари или кола и му гледай сеира"! Винаги забравяме че лакомото дупе кръв ака.

    Коментиран от #7, #16

    18:25 04.05.2026

  • 6 хаха

    3 2 Отговор
    Ама сериозно ли бе "гений"? Ама то ако 99% от свлачищата не са ви известни нали знаеш какви бихте били?

    ХАХАХА!

    18:32 04.05.2026

  • 7 Новичок

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    И тука в гр.София жк. Стрелбище един блок го санират 3ма роми , по- цял ден си подвикват един на друг и зяпат от скелето.С това темпо до 5 години ще е готов.Пфу...

    18:33 04.05.2026

  • 8 Рисков е...

    5 2 Отговор
    Видяли ли сте отгоре какво се строи... Ами завой надолу към Смолян?! Продават апартаменти на добри цени.Чудно ми беше, защо? Е, разбрахме всички. Пък то Пампорово е на Цветелина Бориславова 😭😭😭

    18:34 04.05.2026

  • 9 Аз съм веган

    10 2 Отговор
    Тоя цел живот е работил син на баща си.

    Коментиран от #11

    18:34 04.05.2026

  • 10 Елените, Пампорово и т.н

    2 2 Отговор
    Дам, може да се обзаложим след Елените и Пампорово кой курорт следва да се срути .Дайте прогноза.Но ние сме спокойни ,че проблемът бързо ще се разреши, защото г-н Борисов обича да си плаща, за да демонстрира своята "щедрост"

    18:43 04.05.2026

  • 11 Татенце

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз съм веган":

    Не е лошо да имаш подкрепата на баща си.Лошото е, че с останалите хора като нас държавата се гаври.

    18:46 04.05.2026

  • 12 Габровец

    2 2 Отговор
    И тоя стана "експерт". Ето затова не гледам телевизия. Там само "експерти"....

    18:46 04.05.2026

  • 13 Цвете

    4 0 Отговор
    МНОГО ДОБЪР КОМЕНТАР.С БОЛКА РАЗКАЗА ЗА КМЕТА, КОЙТО Е САМО НА ЗАПЛАТА МАЙ? ЗА СВЛАЧИЩЕТО ,КОЕТО НЕ Е НИКАКВА ИЗНЕНАДА, НО И ЗА БЕЗХАБЕРИЕТО НА АПИ.ВСИПКО Е ОСТАВЕНО НА САМОТЕК ОТ ДОСТА ГОДИНИ. А РОДОПИ ПЛАНИНА Е БЕЛИЯТ ДРОБ НА БЪЛГАРИЯ.

    18:52 04.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 важното е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    арабелите да оправят тебе

    19:02 04.05.2026

  • 16 няма се коркаш!

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    в казашко има парцел за тебе

    Коментиран от #18

    19:04 04.05.2026

  • 17 Прокълнато

    2 0 Отговор
    място заради грабежите на червените олигарси , хотелиери , пътещари , институции и всевъзможни безродници !

    19:08 04.05.2026

  • 18 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "няма се коркаш!":

    В Тополи също има един хубав парцел за теб.

    19:08 04.05.2026

