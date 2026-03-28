НЗОК плаща тест лентите за диабет, но не и глюкомерите

Профилактиката и ранната диагностика са решаващите фактори за овладяване на сърдечно-съдовите заболявания и диабета. Това обяви д-р Страшимир Генев, главен експерт в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), по време на участието си в здравната рубрика на NOVA.

Той припомни, че сърдечно-съдовите проблеми остават водеща причина за заболеваемостта и смъртността в България, но здравната каса е подсигурила механизми за тяхното ранно установяване. Здравите хора имат право на един безплатен профилактичен преглед годишно при своя общопрактикуващ лекар.

Този пакет включва базов набор от изследвания:

лабораторни анализи на холестерол и триглицериди;

електрокардиограма;

изследване на урина;

директно насочване към кардиолог при установена необходимост.

По време на прегледа личният лекар е длъжен да оцени всички рискови фактори, включително наследствената обремененост на пациента. Хората с вече диагностицирани сърдечни заболявания подлежат на много по-активно и стриктно наблюдение. Според Националния рамков договор, те имат право на задължителни консултации със специалист кардиолог един или два пъти в годината, а при влошаване на състоянието могат да бъдат директно насочени за болнично лечение.

Експертът от НЗОК обясни, че медиците трябва да дават и ясни препоръки за корекция в начина на живот – повишаване на физическата активност, спиране на цигарите и ограничаване на алкохола.

Ранното откриване на диабет тип 2 също е ключов приоритет в годишните прегледи. Общопрактикуващият лекар оценява риска чрез специализиран въпросник, което позволява хващането на болестта още преди появата на първите видими симптоми. Пакетът за рискови пациенти включва изследване на кръвна захар, инсулин, гликиран хемоглобин, електрокардиограма и при нужда – преглед на очно дъно.

Ако заболяването вече е факт, пациентите се диспансеризират по тяхно желание. Инсулинозависимите се проследяват от специалисти в извънболничната помощ, а останалите остават под директния контрол на личния лекар.

НЗОК поема изцяло:

изследванията и задължителните консултации;

медикаментозното лечение (инсулини и перорални препарати);

тест лентите за самоконтрол на кръвната захар.

Д-р Генев направи важно уточнение относно самите апарати за измерване на захарта.

"Глюкомерите не се заплащат от касата, но обикновено се предоставят от фирмите, които осигуряват тест лентите", разясни той.

В края на разговора специалистът призова хората да търсят активно правата си за профилактика. "Грам превенция е равен на килограм лечение", категоричен бе Страшимир Генев.