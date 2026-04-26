Новини
България »
София »
Пациенти: Такса от 6 евро за преглед при лекар ще удари семействата

26 Април, 2026 09:34 738 21

  • лекари-
  • преглед-
  • потребителска такса-
  • лечение-
  • деца

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съсловната организация на лекарите в България подновява исканията си за актуализация на потребителската такса за преглед, която остава непроменена вече 14 години, съобщават от bTV. Дискусиите за евентуален скок на доплащането вече текат между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, като решението ще засегне милиони пациенти у нас.

Основният аргумент на медицинското съсловие е, че потребителската такса не е актуализирана от 2012 година насам. В момента стандартното доплащане за преглед при общопрактикуващ лекар е 1,48 евро. Пенсионерите ползват намалена ставка и дължат 51 цента, докато децата, бременните жени и хората с определени хронични заболявания са напълно освободени от плащане.

Според официалните данни, минималната работна заплата в страната за 2026 година вече е 620,20 евро, което според медиците прави настоящата фиксирана такса напълно неадекватна на фона на натрупаната инфлация през годините.

Всяко рязко увеличение обаче буди сериозни притеснения сред пациентите, особено в сезоните с повишена вирусна заболеваемост. Петър Цветков, баща на три деца, споделя опасенията си от потенциално обвързване на таксата с 1% от минималната работна заплата, което би означавало скок до над 6 евро на посещение.

"В месеца сега сме за трети път. Преди това не бяхме идвали 4 месеца", обяснява Цветков, докато чака пред кабинета с малкия си син Диян. Той намира настоящата сума за справедлива, но предупреждава за рисковете от драстичен ръст: "Особено при вирусните сезони - 6 евро такса, ако идваш три пъти в седмицата, ще е доста".

От страна на личните лекари проблемът не се изчерпва само с размера на таксата, но и с липсата на компенсации за освободените контингенти. Столичният общопрактикуващ лекар д-р Мирослав Спасов, който обслужва листа от близо 5000 пациенти, посочва, че около една трета от тях не дължат нищо за преглед по закон. Проблемът е, че държавата не възстановява тези средства на специалистите.

"Някои, които са по-щедри, казват: Докторе, вместо 51 цента, ето ти 1 евро, да пиеш кафе. Минималната заплата беше многократно актуализирана, само в здравеопазването не последва такава актуализация", коментира д-р Спасов.

Той отбелязва, че напълно безплатното обслужване понякога води до злоупотреби с времето на медиците: "Ако някой е освободен от такса, може днес да дойде 10 пъти, пречи се и на другите хора, ако щете да достъпят". Лекарят уточнява, че съсловието не настоява за шоково увеличение до 1% от минималната заплата, а е предложило по-разумна стойност – наполовина от този процент.

Към момента от Министерството на здравеопазването уточняват, че преговорите за устойчиво финансиране на извънболничната помощ са на ниво принципни консултации. Реална промяна в таксите ще изисква задълбочен финансов анализ, който попада в компетенциите на следващия редовен кабинет.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вече се

    13 0 Отговор
    оглеждам за лечение в Турция. Имат друго отношение към пациентите, а и са доста напред.

    09:38 26.04.2026

  • 3 Така е

    5 16 Отговор
    Да дадеш 6 евро за лекар е много. Да плащаш 20 евро на квадратен метър за шпакловка си е в реда на нещата.
    Айде у лево мрънкячи

    Коментиран от #6

    09:38 26.04.2026

  • 4 КГБ

    15 0 Отговор
    По 6000€ взимате на месец ! Сигурна информация, не е слух ! Не ви ли е срам, убийци !

    Коментиран от #11

    09:39 26.04.2026

  • 5 няма да мрънкате

    8 0 Отговор
    Първо, в клуба на богатите е така. Ако не ви стигат парите, теглите заем. Второ, ще си вкараме пакита да бачкат като лекари. Вярно, малко ще се задържат, щото веднага ще духнат за някоя нлуга държава от ЕССР с по-добро заплащане, ама после ще си вкороме нови и така докато не ги настигнем по доходи. Питайте асанчо как се правят нещата, поне що се отнася до държавните служители, ги разбира!

    Коментиран от #9

    09:40 26.04.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Заплащаме здравни осигуровки, айде ти у лево!

    09:40 26.04.2026

  • 7 Госъ

    16 0 Отговор
    Тоталка здравеопазването отношението на докторите също.. касата плаща ние плащаме и все пари нямат …Влизаш уж за лечение правият кво правят кажат ти ходи си утре сутринта пак ела… дръпнат пътеката уж си настанен

    09:41 26.04.2026

  • 8 Дачко Яворов

    13 0 Отговор
    Просто идеята е да откажат повечето от нас да ходим на личен лекар, и да се лекуваме както едно време - със смрадлика и жълт кантарион.
    Защото ще има много хора, които няма да могат да си позволят консултация - както този баща от статията.

    09:44 26.04.2026

  • 9 В друга държава

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "няма да мрънкате":

    не работят като лекар специалист и няма право да предписва рецепта с лекарства. Обикновен персонал са в старчески домове.

    09:44 26.04.2026

  • 10 Абе

    11 0 Отговор
    А некой видел ли е лекар да издаде касова бележка за таа такса?

    09:44 26.04.2026

  • 11 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "КГБ":

    Виждал съм фиш за заплата на лекар от голяма столична болница. 50 000 лева! Месечно! Даже не е и от ръководството.

    09:47 26.04.2026

  • 12 Тъжната истина

    5 5 Отговор
    Смяна на гуми на кола - 50-70 евро. Я ти направят баланс, я не, чували за гуми се доплащат по 1-2 евро
    ГТП кола/мотор - 90/70евро - всички виждаме какво се движи по пътищата
    Гражданска отговорност кола - 150-200 евро - при инцидент застрахователите правят всичко възможно да не платят нищо
    Ресторант за двама души - 40-80 евро без ексцесии - защото 2 празни чинии на Албигеров са 9 евро
    Винетка кола - 50 евро - всички виждаме състоянието на пътищата
    Килограм домати/краставици/чушки - 3-5 евро - вие си пресметнете колко излиза една шопска салата като % от мин раб заплата за 4 членно семейство
    Посещение при лекар, защото детето ти е болно - 1.5 евро.
    Здравна осигуровка при мин раб запл - под 18 евро
    Стартова заплата Лидъл - 1400 евро
    Стартова заплата като млад лекар - 1100 евро
    После се питате защо здравеопазването в БГ не струва, че имате и наглостта да плюете по лекарите. И не - не съм лекар.

    09:49 26.04.2026

  • 13 Роки

    7 0 Отговор
    Накратко казано, не обясниха на Андрешко, че като влезе в клуба на богатите, пак си остава пълен прошляк, само дето вече е и солидарен длъжник за дълговете на богатите.

    09:52 26.04.2026

  • 14 Всеки лекар

    3 0 Отговор
    се води поне на 2 места на работа и получава отделно хонорари. В един момент могат да бъдат само на едно място, все още няма клонинги. Това оказва влияние на качеството на лечение, бързане, претуване на работата... На 3-то число на месеца на вратата на джипито има надпис за изчерпани клинични пътеки за месеца.

    09:53 26.04.2026

  • 15 Тома

    5 0 Отговор
    На бялата мафия и е малко милиардите които крадат от здравната каса сега са се наточили за парите на пациентите.След като си здравно усигурен не трябва да плащаш никаква такса

    09:56 26.04.2026

  • 16 Георгиев

    3 0 Отговор
    Преглед при лекар във Франция преди година беше 40 евро. И след прегледа ги плащаш. Лекарят оформя плащането в мрежата. Ако имаш здравна застраховка, застрахователят ти възстановява сумата. Но парите се завъртат. И всички са доволни. Тукашната система е доста по различна и позволява източване на здравната каса и разпри около предлаганите каламбури.

    09:59 26.04.2026

  • 17 Ама, защо само 6,

    0 0 Отговор
    26 я направете - вие въобще акъл имате ли в главите си??? Алчността е до време - после идва народният гняв - не убеждава, а коли и беси!

    10:00 26.04.2026

  • 18 КИРО ЖЪРТЪ

    1 0 Отговор
    ВЧЕРА. ДАДОХА. ЕДНО. ДЖИПИ. И. КАЗАХА. ЧЕ. ИМАЛ. 5000 ПАЦИЕНТИ. АБЕ. ЕДНО. ДЖИПИ. НЕ. ВИЖДАМ. ДА. МОЖЕ. ДА. ОБСЛУЖВА. ПОВЕЧЕ. ОТ
    И. ТОВА. Е. МНОГО. 500. ПРЕГЛЕДА НА. МЕСЕЦ,
    НО. 5000. ТРЯБВА. ДА. ГИ. ПРЕГЛЕДА. ЗА. МЕСЕЦ,
    ТОВА. Е. ПРОСТО. ИНКВИЗИЦИЯ. ЗА. НЕГО.
    ПО. ЗАКОН. НЕ. ТРЯБВА. ДА. ИМАТ, НЕ. ПОВЕЧЕ. ОТ.
    500 ПАЦИЕНТИ. КАТО. ПОНЕ. 300. СА ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ. СТАРИ. ХОРА КОИТО. ПОНЕ. ПО. ЕДИН. ПЪТ. НА. МЕСЕЦ. ОТИВАТ. НА. ПРЕГЛЕД.
    ТОВА. СИ. Е. ЖИВ. ГРАБЕЖ05000 ПАЦИЕНТА.
    И. АКО. ТАКСАТА. СТАНЕ. 6 ЕВРО ТЕЗИ. СТАВАТ. АБОНИРАНИ. МУЛТИМИЛИОНЕРИ.

    10:05 26.04.2026

  • 19 мдаа

    1 0 Отговор
    Напомням, че джипитата получават всеки месец от НЗОК заплащане за всеки записан пациент, без значение дали той ги е посетил или не. Това е гарантиран месечен доход, който средно осигурява на джипитата минимум 5000 евро. Отделно искат и такса за посещение, отделно за посещение в дома, отделно преглеждат и здравно неосигурени лица срещу 50 евро за преглед. Наемите им са ниски, не плащат данъци, ако наемат медицинска сестра заплатата й бруто е около 1500 евро. Но това не стига, трябва още, независимо от качеството на работата им, защото в 90% от случаите те не могат да поставят точна диагноза, правят врътки с направления, откъдето си докарват допълнителни пари. Как става врътката с направленията - НЗОК осигурява определен брой направления месечно. Джипито ги продава за 30% от реалната им стойност на частна клиника, която пък си прибира 70% от стойността им от НЗОК без реално да има прегледан пациент. Отделно джипитата прибират пари и от фармацевтичните компании, за да изписват техни медикаменти. Това е каца без дъно, ако имахме прокуратура, без лекари щяхме да останем, всичките щяха да са в затвора. Ама не знам ще има ли кой да ги осъди, защото преди това тям щяха да са съдиите.

    10:05 26.04.2026

  • 20 С вас сме господин президент

    0 0 Отговор
    Доволни сте нали.

    Добър старт

    10:05 26.04.2026

  • 21 Хммм,

    0 0 Отговор
    Да им раздадат на лекарите едни принтери за евро и всичко ще е наред. Пациентите да не би да ги печатат тия евра? Някои работят на месец за сума колкото само дневната такса на лекар. На ден по 600 евро освен заплатата май даже с принтер трудно ще постигнат.

    10:10 26.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове