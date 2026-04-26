Пациенти: Такса от 6 евро за преглед при лекар ще удари семействата

Съсловната организация на лекарите в България подновява исканията си за актуализация на потребителската такса за преглед, която остава непроменена вече 14 години, съобщават от bTV. Дискусиите за евентуален скок на доплащането вече текат между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, като решението ще засегне милиони пациенти у нас.

Основният аргумент на медицинското съсловие е, че потребителската такса не е актуализирана от 2012 година насам. В момента стандартното доплащане за преглед при общопрактикуващ лекар е 1,48 евро. Пенсионерите ползват намалена ставка и дължат 51 цента, докато децата, бременните жени и хората с определени хронични заболявания са напълно освободени от плащане.

Според официалните данни, минималната работна заплата в страната за 2026 година вече е 620,20 евро, което според медиците прави настоящата фиксирана такса напълно неадекватна на фона на натрупаната инфлация през годините.

Всяко рязко увеличение обаче буди сериозни притеснения сред пациентите, особено в сезоните с повишена вирусна заболеваемост. Петър Цветков, баща на три деца, споделя опасенията си от потенциално обвързване на таксата с 1% от минималната работна заплата, което би означавало скок до над 6 евро на посещение.

"В месеца сега сме за трети път. Преди това не бяхме идвали 4 месеца", обяснява Цветков, докато чака пред кабинета с малкия си син Диян. Той намира настоящата сума за справедлива, но предупреждава за рисковете от драстичен ръст: "Особено при вирусните сезони - 6 евро такса, ако идваш три пъти в седмицата, ще е доста".

От страна на личните лекари проблемът не се изчерпва само с размера на таксата, но и с липсата на компенсации за освободените контингенти. Столичният общопрактикуващ лекар д-р Мирослав Спасов, който обслужва листа от близо 5000 пациенти, посочва, че около една трета от тях не дължат нищо за преглед по закон. Проблемът е, че държавата не възстановява тези средства на специалистите.

"Някои, които са по-щедри, казват: Докторе, вместо 51 цента, ето ти 1 евро, да пиеш кафе. Минималната заплата беше многократно актуализирана, само в здравеопазването не последва такава актуализация", коментира д-р Спасов.

Той отбелязва, че напълно безплатното обслужване понякога води до злоупотреби с времето на медиците: "Ако някой е освободен от такса, може днес да дойде 10 пъти, пречи се и на другите хора, ако щете да достъпят". Лекарят уточнява, че съсловието не настоява за шоково увеличение до 1% от минималната заплата, а е предложило по-разумна стойност – наполовина от този процент.

Към момента от Министерството на здравеопазването уточняват, че преговорите за устойчиво финансиране на извънболничната помощ са на ниво принципни консултации. Реална промяна в таксите ще изисква задълбочен финансов анализ, който попада в компетенциите на следващия редовен кабинет.