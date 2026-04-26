Пациенти: Такса от 6 евро за преглед при лекар ще удари семействата

Съсловната организация на лекарите в България подновява исканията си за актуализация на потребителската такса за преглед, която остава непроменена вече 14 години, съобщават от bTV. Дискусиите за евентуален скок на доплащането вече текат между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, като решението ще засегне милиони пациенти у нас.
Основният аргумент на медицинското съсловие е, че потребителската такса не е актуализирана от 2012 година насам. В момента стандартното доплащане за преглед при общопрактикуващ лекар е 1,48 евро. Пенсионерите ползват намалена ставка и дължат 51 цента, докато децата, бременните жени и хората с определени хронични заболявания са напълно освободени от плащане.
Според официалните данни, минималната работна заплата в страната за 2026 година вече е 620,20 евро, което според медиците прави настоящата фиксирана такса напълно неадекватна на фона на натрупаната инфлация през годините.
Всяко рязко увеличение обаче буди сериозни притеснения сред пациентите, особено в сезоните с повишена вирусна заболеваемост. Петър Цветков, баща на три деца, споделя опасенията си от потенциално обвързване на таксата с 1% от минималната работна заплата, което би означавало скок до над 6 евро на посещение.
"В месеца сега сме за трети път. Преди това не бяхме идвали 4 месеца", обяснява Цветков, докато чака пред кабинета с малкия си син Диян. Той намира настоящата сума за справедлива, но предупреждава за рисковете от драстичен ръст: "Особено при вирусните сезони - 6 евро такса, ако идваш три пъти в седмицата, ще е доста".
От страна на личните лекари проблемът не се изчерпва само с размера на таксата, но и с липсата на компенсации за освободените контингенти. Столичният общопрактикуващ лекар д-р Мирослав Спасов, който обслужва листа от близо 5000 пациенти, посочва, че около една трета от тях не дължат нищо за преглед по закон. Проблемът е, че държавата не възстановява тези средства на специалистите.
"Някои, които са по-щедри, казват: Докторе, вместо 51 цента, ето ти 1 евро, да пиеш кафе. Минималната заплата беше многократно актуализирана, само в здравеопазването не последва такава актуализация", коментира д-р Спасов.
Той отбелязва, че напълно безплатното обслужване понякога води до злоупотреби с времето на медиците: "Ако някой е освободен от такса, може днес да дойде 10 пъти, пречи се и на другите хора, ако щете да достъпят". Лекарят уточнява, че съсловието не настоява за шоково увеличение до 1% от минималната заплата, а е предложило по-разумна стойност – наполовина от този процент.
Към момента от Министерството на здравеопазването уточняват, че преговорите за устойчиво финансиране на извънболничната помощ са на ниво принципни консултации. Реална промяна в таксите ще изисква задълбочен финансов анализ, който попада в компетенциите на следващия редовен кабинет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #3 от "Така е":Заплащаме здравни осигуровки, айде ти у лево!
09:40 26.04.2026
8 Дачко Яворов
Защото ще има много хора, които няма да могат да си позволят консултация - както този баща от статията.
09:44 26.04.2026
9 В друга държава
До коментар #5 от "няма да мрънкате":не работят като лекар специалист и няма право да предписва рецепта с лекарства. Обикновен персонал са в старчески домове.
09:44 26.04.2026
11 007 лиценз ту кил
До коментар #4 от "КГБ":Виждал съм фиш за заплата на лекар от голяма столична болница. 50 000 лева! Месечно! Даже не е и от ръководството.
09:47 26.04.2026
12 Тъжната истина
ГТП кола/мотор - 90/70евро - всички виждаме какво се движи по пътищата
Гражданска отговорност кола - 150-200 евро - при инцидент застрахователите правят всичко възможно да не платят нищо
Ресторант за двама души - 40-80 евро без ексцесии - защото 2 празни чинии на Албигеров са 9 евро
Винетка кола - 50 евро - всички виждаме състоянието на пътищата
Килограм домати/краставици/чушки - 3-5 евро - вие си пресметнете колко излиза една шопска салата като % от мин раб заплата за 4 членно семейство
Посещение при лекар, защото детето ти е болно - 1.5 евро.
Здравна осигуровка при мин раб запл - под 18 евро
Стартова заплата Лидъл - 1400 евро
Стартова заплата като млад лекар - 1100 евро
После се питате защо здравеопазването в БГ не струва, че имате и наглостта да плюете по лекарите. И не - не съм лекар.
09:49 26.04.2026
18 КИРО ЖЪРТЪ
И. ТОВА. Е. МНОГО. 500. ПРЕГЛЕДА НА. МЕСЕЦ,
НО. 5000. ТРЯБВА. ДА. ГИ. ПРЕГЛЕДА. ЗА. МЕСЕЦ,
ТОВА. Е. ПРОСТО. ИНКВИЗИЦИЯ. ЗА. НЕГО.
ПО. ЗАКОН. НЕ. ТРЯБВА. ДА. ИМАТ, НЕ. ПОВЕЧЕ. ОТ.
500 ПАЦИЕНТИ. КАТО. ПОНЕ. 300. СА ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ. СТАРИ. ХОРА КОИТО. ПОНЕ. ПО. ЕДИН. ПЪТ. НА. МЕСЕЦ. ОТИВАТ. НА. ПРЕГЛЕД.
ТОВА. СИ. Е. ЖИВ. ГРАБЕЖ05000 ПАЦИЕНТА.
И. АКО. ТАКСАТА. СТАНЕ. 6 ЕВРО ТЕЗИ. СТАВАТ. АБОНИРАНИ. МУЛТИМИЛИОНЕРИ.
10:05 26.04.2026
