Педиатър от Нигерия спаси не само детското отделение, а и общинската болница в Каварна

19 Май, 2026 11:13 2 817 78

Липсата на специалисти е щяла да остави без адекватна педиатрична помощ децата от две съседни крайморски общини

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Медикът от Нигерия д-р Белло Моде спаси от закриване ключово болнично отделение на Българското Черноморие, съобщават от БНТ. Д-р Белло Моде застана начело на педиатрията в град Каварна, осигурявайки непрекъснат достъп до здравеопазване за децата от целия регион в изключително критичен момент за лечебното заведение.

Решението на чуждестранния специалист се оказва ключово не само за съществуването на самото детско отделение, но и за цялостното функциониране на общинската болница. До ситуацията на ръба на оцеляването се стига, след като досегашният ординатор на педиатрията избира да продължи професионалния си път в по-голям град. Успоредно с това, доскорошният завеждащ отделението се оттегля в заслужена почивка на 83-годишна възраст.

Липсата на специалисти е щяла да остави без адекватна педиатрична помощ децата от две съседни крайморски общини. Лечебното заведение в Каварна обслужва освен местното население, така и жителите на съседната община Шабла. Съгласието на д-р Белло Моде да поеме ръководния пост гарантира продължаването на нормалния работен процес и спокойствието на стотици семейства в района.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шперца

    87 112 Отговор
    Евала... няма значение расата и цветът на кожата, когато срещу теб стои човек с главно Ч

    Коментиран от #37, #45

    11:16 19.05.2026

  • 3 Иванчо I-ви

    116 1 Отговор
    Българското здравеопазване в една статия.

    Коментиран от #77

    11:16 19.05.2026

  • 4 Бялджип

    114 2 Отговор
    " Успоредно с това, доскорошният завеждащ отделението се оттегля в заслужена почивка на 83-годишна възраст."..?!

    Впечатляващо!

    Коментиран от #14

    11:17 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мr. Сасhе

    76 4 Отговор
    Като няма ора, ще си внесем от Африка. Борим демографска катастрофа, ей!

    11:17 19.05.2026

  • 7 Чунга Чанга

    12 75 Отговор
    Гoвноморието отдавна е съветска територия и не е странно, че също като в Русия се назначават из дълбоката провинция негерийски медицински персонал. Колонията следва примера на господарите си. В Русия отдавна назначават негерийци, откакто много техни медици заминаха и измряха на СВО.

    Коментиран от #41, #59

    11:19 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БангаРанга

    73 6 Отговор
    Вече наистина не знам за смях ли сме, за рев ли сме...

    11:20 19.05.2026

  • 10 Тошко

    65 4 Отговор
    Африкански се оказа прав!

    11:21 19.05.2026

  • 11 Исторически парк

    50 3 Отговор
    Тошко каза че ще работи за 500 евро

    11:22 19.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ивелин Михайлов

    48 5 Отговор
    Тошко африкански ни докара африканци да ни лекуват!

    11:23 19.05.2026

  • 14 Пенсия

    10 52 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Тия времена дето работиш до 40 и след това получаваш пенсия и живееш на гърба на децата си бяха перверзия, която приключи. Никога в човешката история е нямало пенсия. Винаги се е работело до гроб. Това отклонение се стигна за кратък период от време, когато пра-бабите са имали по многа деца, а бързата индустриализация е направил много от труда евтин.

    Това свърши. Няма деца, няма достатъчно работници. Продължаваме, както е било до 2-3 поколения по-рано работиш, докато си жив.
    Ето Путин също смята да е цяр до гроб.

    Коментиран от #22, #34, #48

    11:23 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    39 4 Отговор
    Ужас! До къде сме стигнали! Благодарение на стандарти, забранена специализация на млади лекари. И много други глупости натворени от "експерти ".

    Коментиран от #19

    11:24 19.05.2026

  • 17 Хи хи

    8 36 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    В Русия също масово си внасят африканци и индийци. Гледай руски медии.

    Коментиран от #18

    11:24 19.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоже

    6 35 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Като в руската федерация

    11:26 19.05.2026

  • 20 ООрана държава

    35 3 Отговор
    Това от на тошко зулуса вносните доктори ли са?

    11:27 19.05.2026

  • 21 В Русия си внасят и депутати

    13 19 Отговор
    На регионалните избори в Крим миналата неделя, роденият в Нигерия, кандидат от Комунистическата партия на Руската федерация, Ханза Дъглас спечели в един от мажоритарните окръзи на Армянск, ставайки депутат на местния градски съвет.

    "Преди да се преместя в Крим, работех в Краснодар по програмата "Земски лекар", но нямах гражданство. Когато го получих, се оказа, че в Краснодарския край няма повече свободни места. Преместих се в Крим, в Армянск. Има дори малък град, клиника и болница в добро състояние ", казва Ханза Дъглас.

    След изборите на първо място Ханза възнамерява да се занимава с въпроси на медицината. „Разбирам, че този въпрос е от сто години, но никой не го решава, никой нищо не прави.

    11:27 19.05.2026

  • 22 Как изкусно го вмъкна

    39 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсия":

    Путин в тая дискусия, просто ти се възхищавам.
    А, и краставицата съдържа 98% вода.

    11:28 19.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Може

    25 24 Отговор
    да е много по - компетентен и човечен от много други бели , но с черни души .

    Коментиран от #27

    11:30 19.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Може, може

    25 6 Отговор

    До коментар #25 от "Може":

    иди лично да го пробваш и посе ни сподели как е.

    11:32 19.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Митко

    25 22 Отговор
    Не виждам нищо лошо човека да лекува!Не бъдете расисти

    11:36 19.05.2026

  • 31 Кобо Кобо и нГого

    24 12 Отговор
    Земундаленд! Да живей изправена мамуна и банана!

    11:38 19.05.2026

  • 32 хъхъ

    18 24 Отговор
    Бай Ганъо ще мрънка и ще се подиграва, ама след 10-15 години няма да има и нигерийци да го лекуват.

    Коментиран от #33

    11:38 19.05.2026

  • 33 След 10 години

    39 2 Отговор

    До коментар #32 от "хъхъ":

    ще има нигерийци и други подобни, а бай ти ганю ще го няма. Това е предвидено за тая територия.

    11:40 19.05.2026

  • 34 Твоята

    32 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсия":

    Лична липса на начетеност си е твой проблем! Обаче е голем смех - едноокия учи кьоравите, и те бидейки още по глупави, оценяват положително.
    Та, още в римската империя, всеки легионер се е пенсионирал след 25 години служба, не само с парична пенсия, но и с лична земя, дадена му от държавата!

    11:41 19.05.2026

  • 35 Ужасссс...

    11 24 Отговор
    Колко паветни дебили са ужасени, че един негър е лекар в България, и вече апокалиптично закриват държавата!!!
    Е, новина - негъра майка му и баща му не са го издържали до 40-50, както паветниците!!!

    11:45 19.05.2026

  • 36 Тома

    37 1 Отговор
    Нашите млади лекари учат с държавна поръчка и после заминават да работят в Германия.А едно време имаха 3 години стаж на село

    11:46 19.05.2026

  • 37 Машала

    43 9 Отговор

    До коментар #2 от "Шперца":

    Дъщеря ти от нов нигерийски българин да ти роди внучета или поне синът ти да направи доста опити!

    11:48 19.05.2026

  • 38 Ауу

    4 34 Отговор
    Ужас! Имигрантите ни взеха работата. Заради тях, плебеите русофили не могат да си намерят работа. Радев веднага да поправи това!

    11:54 19.05.2026

  • 39 Артилерист

    13 23 Отговор
    Положението в здравеопазването не е добро, както впрочем е във всички области и особено в икономиката, демографията, финансите, образованието, съдебната система. Дано новото правителство поне изравни линията вместо да е надолу. Учудват ме минусите за доктора, който се е заел с педиатрията в областта. Да не би да мислят, че без лекар ще е по-добре или аз нещо не разбирам?

    Коментиран от #40

    11:54 19.05.2026

  • 40 Снайперист

    28 2 Отговор

    До коментар #39 от "Артилерист":

    И кво викаш, с внос от Африка всичко ще се орпави, най-вече демографията, хъ хъ хъ!

    Коментиран от #49

    11:55 19.05.2026

  • 41 Мголе

    24 23 Отговор

    До коментар #7 от "Чунга Чанга":

    Ти четеш ли какво пише бе.Доктора на 83 години спира да работи.Кого да назначат?Български лекар няма да отиде в Каварна въпреки,че е хубаво градче,море,лодки,риба и спокоен живот.Този спасява положението за да не закрият отделението.Тук никога не е имало расизъм в истинския смисъл.Пиветствам доктора и му желая успех.

    Коментиран от #43

    11:55 19.05.2026

  • 42 потребителска такса

    25 7 Отговор
    Два банана.

    Коментиран от #46

    11:56 19.05.2026

  • 43 Това ви спасяване на положението

    26 3 Отговор

    До коментар #41 от "Мголе":

    ще се превърне в подмяна на народа. Честито, замундаджии наивни!

    11:58 19.05.2026

  • 44 До тук

    7 24 Отговор
    води лакомията и мераците за всякакви развлечения и празници, а "работата няма(ло) да избяга"; евала на д-р Моде за търпението и осъзнатата Клетва. И всичко се връща докторе -само така!

    11:58 19.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ами да

    23 2 Отговор

    До коментар #42 от "потребителска такса":

    €5 са си точно две кила банани.

    11:59 19.05.2026

  • 47 Дон Космат

    29 0 Отговор
    Е, така е. Нигерия в Каварна, александровска София братята на Аладин, а ще има и още...😀

    11:59 19.05.2026

  • 48 Дърт Вейдър

    25 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсия":

    Синко , след 20 години като подземен миньор във въглища мина излязах в пенсия на 45 . После работих 20 години в чужбина от където също вземам пенсия . Само миньорската ми пенсия стигаме (и сега ми стига) да живеем с жена ми спокойно без да сме в тежест на никого. А в чужбина не съм работил от алчност а за да помагам на деца и внуци . И сега си работя , имам казани за варене на ракия а когато свърши сезона карам такси.
    А колкото до това което казваш че пенсионерите живеели на гърба на децата си означава само че или си на социални помощи или работиш на черно или мама и тате още те хранят защото в противен случай щеше да знаеш че във ведомоста за заплатата има пенсионни удръжки .
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    12:02 19.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Абе

    20 3 Отговор
    Тошко Африкански дали го свалиха от власт?

    12:05 19.05.2026

  • 51 Голям

    8 11 Отговор
    Браво, сигурно има роднинска връзка с Бело Дугме... ти да видиш.

    Коментиран от #64

    12:05 19.05.2026

  • 52 ТОШКО АФРИКСНСКИ

    13 3 Отговор
    ДА НИ МУ ДААТ ПОЙЧЕ ОТ 500 ЛЕВА НА ТОЯ....

    12:07 19.05.2026

  • 53 Луд Скайуокър

    10 5 Отговор
    Това е руска хибридна атака срещу здравеопазването ни . Путин лични е искал да закрие отделението в болницата за да може да изгони пенсионера от там за да може да вкара своя човек в системата !
    Иазпреварих ли някого с този пост ?

    12:08 19.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Шишо

    20 0 Отговор
    Публична тайна е, че още при кандидатстването за специалностите медицина и стоматология трябват много пари за "уроци по химия и биология" при правилните хора с допълнителни комисионни за управата на университета. Влизат децата на лекари и богаташи. За децата на простолюдието има невидима бариера. После естествено новите лекари са с големи претенции, ламтят за пари, често нямат и необходимите знания. За призвание и хуманност в "най-хуманната професия" се говори в минало време. Цялата здравна система ще колабира от алчност и глупост!

    Коментиран от #57

    12:09 19.05.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 17 Отговор
    ЛИЧНИЯ МИ ЛЕКАР Е ТАЙЛАНДЕЦ
    ....
    НЕФРОЛОГА МИ Е ЕГИПТЯНИН
    .....
    ЗЪБОЛЕКАРЯ МИ Е ПАКИСТАНЕЦ И УКРАИНКА КОИТО РАБОТИ ПРИ НЕГО
    .....
    И АКО ТАЙЛАНДЕЦА И ЕГИПТЯНИА МИ СПАСИХА ЖИВОТА И МЕ СТАБИЛИЗИРАХА
    С ВНИМАТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ
    ....
    ПАКИСТАНЕЦА И УКРАИНКАТА СА ПЪЛНА ОТВРАТ - НЕ СЪМ ГИ СМЕНИЛ САМО ЗАЩОТО МИ Е БЛИЗКО ДО ДОМА ОФИСА ИМ
    ......
    НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА НА КОЖАТА ИЛИ НАЦИОНАЛНОСТТА, СТИГА ДА СА
    ДОБРИ ДОКТОРИ

    Коментиран от #60

    12:10 19.05.2026

  • 57 Така е

    20 0 Отговор

    До коментар #55 от "Шишо":

    но и внасянето на бангаранги няма да закърпи положението за дълго.

    12:12 19.05.2026

  • 58 Този да не е БРАТЧЕД

    15 2 Отговор
    на Тошко африкански ?

    12:13 19.05.2026

  • 59 Али Гатор

    20 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чунга Чанга":

    Значи искаш са кажеш че западна Европа е изгубила лекари някъде на бойното поле след като голяма част от лекарите им са индийци, пакистанци , мароканци и други африканци?
    Най-видимо е в Англия и Франция.

    12:13 19.05.2026

  • 60 АЛТЕРНАТИВЕН БЪЛГАРЯНИН

    17 3 Отговор

    До коментар #56 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    СЕГА КАЖИ, ЧЕ И МЪЖЪТ ТИ Е ОТ ТАЙЛАНД И СИ 6 ТОЧКИ ЗА ПАРТИЯТА НА НЕМСКИЯ ЛЕСБОС С ПАКСИТАНКАТА!

    12:13 19.05.2026

  • 61 Даката

    4 18 Отговор
    Имахме клиент от Нигерия, медиен магнат, който пое охраната на нашите работници на Banana Island, 24/7 имаше хора с автомати, които пазеха нашите европейски колеги, така че този нигерийски лекар мисля, че би работил с удоволствие в България, нашата държава е спокойна и сигурна, дано само не попада на расисти.

    12:15 19.05.2026

  • 62 Анонимен

    21 3 Отговор
    Нали знаете къде ще иде в момента, в който вземе "европейско" гражданство?

    Коментиран от #63

    12:16 19.05.2026

  • 63 Промяна

    19 3 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Със сигурност няма да се върне на палмата.

    12:18 19.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Изгониха ни децата по чужбина

    20 2 Отговор
    да си внасят евтини африкански роби

    12:20 19.05.2026

  • 66 УЖАС

    15 1 Отговор
    ВЪВ ВАРНА Е ОЩЕ ПО ЗЛЕ.ТУК МАФИЯТА ЛЕКУВА. ГРОБИЩАТА ПРАЩЯТ.

    12:26 19.05.2026

  • 67 Хааххх

    17 1 Отговор
    Май нига бангаранга

    12:27 19.05.2026

  • 68 Раznpaн укроб

    16 1 Отговор
    Как пък никъде не прочетох, чух за украински доктор, само отпадъци дойдоха в България!

    12:58 19.05.2026

  • 69 Тошо африката от ИТН

    15 1 Отговор
    Аз го доведох тоя, научих го и да си мие ръцете, макар и само с вода за сега

    Коментиран от #70

    13:27 19.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 д-р Бело Оризонте

    15 0 Отговор
    Гледката в територията хич не е светло бъдеще.

    13:42 19.05.2026

  • 72 Шиши съм

    14 1 Отговор

    До коментар #70 от "Оди там Кеноби":

    Коуега, по-тъпи сте и от статистите във филма "Идиoкрация", затова и до няколко години ще ви сменим с такива вносни Бангаранги. Те поне не реват за големи заплати.

    13:44 19.05.2026

  • 73 Браво на човека

    3 14 Отговор
    Няма значение, че е африканец, има повече меланин в кожата, е и ? Добър човек е , това е важно.

    Коментиран от #74

    13:45 19.05.2026

  • 74 Евала, машала, няма лошо, зер гут

    16 0 Отговор

    До коментар #73 от "Браво на човека":

    бивша България = Найджирията на урсуляците!

    13:48 19.05.2026

  • 75 Читател

    2 8 Отговор
    Вместо да благодарим на човека вие обиждате,прав е професор Иво Христов за 80 процента

    Коментиран от #76

    13:53 19.05.2026

  • 76 Почитател

    12 0 Отговор

    До коментар #75 от "Читател":

    Още утре лично ще му занеса цяла кошница с банани на примоция и картичка с благодарствно послание!

    13:55 19.05.2026

  • 77 Явно вече

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иванчо I-ви":

    българското здравепогубване става нигерийско

    13:57 19.05.2026

  • 78 Интересно

    3 0 Отговор
    За медици и медицина пари нема.
    За Евровизия, Бангаранга и Ф16 - милиони бол.

    14:45 19.05.2026

