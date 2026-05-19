Педиатър от Нигерия спаси не само детското отделение, а и общинската болница в Каварна

Медикът от Нигерия д-р Белло Моде спаси от закриване ключово болнично отделение на Българското Черноморие, съобщават от БНТ. Д-р Белло Моде застана начело на педиатрията в град Каварна, осигурявайки непрекъснат достъп до здравеопазване за децата от целия регион в изключително критичен момент за лечебното заведение.

Решението на чуждестранния специалист се оказва ключово не само за съществуването на самото детско отделение, но и за цялостното функциониране на общинската болница. До ситуацията на ръба на оцеляването се стига, след като досегашният ординатор на педиатрията избира да продължи професионалния си път в по-голям град. Успоредно с това, доскорошният завеждащ отделението се оттегля в заслужена почивка на 83-годишна възраст.

Липсата на специалисти е щяла да остави без адекватна педиатрична помощ децата от две съседни крайморски общини. Лечебното заведение в Каварна обслужва освен местното население, така и жителите на съседната община Шабла. Съгласието на д-р Белло Моде да поеме ръководния пост гарантира продължаването на нормалния работен процес и спокойствието на стотици семейства в района.