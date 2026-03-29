Почина дългогодишният български дипломат Златин Тръпков

Почина дългогодишният български дипломат Златин Тръпков

29 Март, 2026 12:47 1 331 4

  • златин тръпков-
  • дипломат

Посланик на България в Холандия от 2007 до 2012 г.

Почина дългогодишният български дипломат Златин Тръпков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дългогодишният български дипломат Златин Вангелов Тръпков почина след петгодишна борба с тежко заболяване. Новината беше съобщена във Facebook профила на бившия ни посланик в Сърбия Георги Димитров.

"След пет години битка с гадна болест, днес тихо ни напусна верният приятел и съмишленик, огромният човек Златин Тръпков“, пише Димитров.

Той споделя спомени за дългогодишното им приятелство, започнало през средата на 80-те години, и размисли за живота и смъртта.

"Единствено стремежът да живеем в доброта, почтеност и любов може да изпълни със смисъл краткотрайното ни земно битие. Това е което прави в крайна сметка живота по-силен от смъртта“, отбелязва Димитров.

Златин Тръпков е завършил "Международно право“ в Киевския държавен университет. Специализирал в Колежа на НАТО в Рим и Университета "Джорджтаун“ във Вашингтон. Работил в Министерството на външните работи и в българските посолства в Япония и Полша. В периода 2002 -2006 г. е секретар по външната политика в администрацията на президента Георги Първанов.

Посланик на България в Холандия от 2007 до 2012 г.

Димитров завършва посланието си с думите: "И не само е възможно, но и неизбежно "с малко помощ от приятелите“. Почивай в мир, приятелю!“


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДАЙ БОЖЕ СКОРО

    11 0 Отговор
    И Нада МИНЬОТА.

    12:50 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Никой

    2 1 Отговор
    Жалко за Човека.

    Не знаех за него - като име.

    15:28 29.03.2026

  • 4 Пинко

    0 0 Отговор
    Много къркаше. И края е ясен. Бог да го прости

    16:37 29.03.2026

