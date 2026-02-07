Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Едвин Сугарев: Радев може да последва сценария с Първанов

Едвин Сугарев: Радев може да последва сценария с Първанов

7 Февруари, 2026 19:21, обновена 7 Февруари, 2026 18:27 626 25

  • едвин сугарев-
  • политика-
  • дипломат

Дипломатът е скептичен към политическото бъдеще на доскорошния държавен глава

Едвин Сугарев: Радев може да последва сценария с Първанов - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Има прилика в енергията на хората, но не и в качеството на политическите проекти“. Това мнение изрази в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” дипломатът Едвин Сугарев, който направи паралел между протестната енергия от началото на прехода и общественото недоволство днес.

Той обаче отхвърли сравнението между тогавашните и сегашните политически лидери.

По отношение на евентуален политически проект на Румен Радев той изрази скептицизъм:

„Президентската подкрепа се изпарява в момента, в който човек слезе на тепиха на партийните борби. Това вече сме го виждали“, подчерта той. И припомни Георги Първанов и партия АБВ като изрази мнение, че "подобен сценарий е напълно възможен и днес".

Историческата договорка между Европейския съюз и Индия за свободна търговия е не просто икономически акт, а ясен сигнал за пренареждане на глобалните интереси, смята дипломатът. „В политиката няма вечни приятели, има вечни интереси. Това е и защитна реакция на Европейския съюз, който очевидно се чувства все по-изоставен от Съединените щати и търси нови стратегически партньори“, подчерта той.

По думите му договореността с Индия, макар и все още в процес на финализиране, би създала свободна икономическа зона за близо 2 милиарда души и има огромно геополитическо значение. Тя е важна не само за ЕС, но и за самата Индия и за политическата кариера на премиера Нарендра Моди.

„Индия е ключов фактор и за Русия. Ако индийският пазар, който поема между 30 и 40 процента от руския петрол, бъде затворен - Москва трудно ще се справи финансово. Само Китай няма да ѝ бъде достатъчен“, смята Сугарев.

Според него силната вътрешна подкрепа за Моди се дължи на успешните му реформи в щата Гуджарат, където икономиката е нараствала с над 10 процента годишно, както и на ограничаването на корупцията - рядко постижение в страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-скоро

    4 9 Отговор
    сценария на чалгаря. От осанна до разпниго за 2-3 месеца.

    Коментиран от #9

    18:30 07.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    24 1 Отговор
    Край няма да показват скелетите от гардероба в България

    18:32 07.02.2026

  • 5 Едвин Слугарев

    22 0 Отговор
    Първо плюеше по ГЕРБ после стана депутат и евродепутат от герп като Биков...тук в БГ има много ФУРНАДЖИЙСКИ ЛОПАТИ ...КЕЛЕПИРА Е ВАЖЕН БАЙ ГАНЬОООООООО...

    18:32 07.02.2026

  • 6 Хмм

    18 2 Отговор
    помня го с гладната стачка, с която си излекува диабета (лечебен глад), но доведе до самоубийство дъщерята на Желев

    18:32 07.02.2026

  • 7 Банско

    20 0 Отговор
    Едвине вие с Иван Костов сте винаги наопаки

    18:32 07.02.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    18 0 Отговор
    "Гладния Ед"..... понапълнял.... От що ли ?

    18:35 07.02.2026

  • 9 Не позна

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "По-скоро":

    Радев е умен и достоен мъж. Няма нищо общо с пеевско-чалгавите герберски индивиди. Ще помете цялата крадлива герберо-пеевска шайка, която ни окраде.

    Коментиран от #19

    18:37 07.02.2026

  • 10 Ангеларий

    12 2 Отговор
    Иска ти се да е така кретенино. Радев ще ви помете всичките боклуци от прехода.

    Коментиран от #17

    18:39 07.02.2026

  • 11 Ти си

    9 0 Отговор
    Само немога да разбера защо от Радев и Първанов статията прескочи на ЕС и Индия че и за капак вкараха и Москва вътре!
    Тук заглавията почнаха много често да се разминават със съдържанието !
    Май сайта се бори само за кликове ...

    Коментиран от #21

    18:40 07.02.2026

  • 12 голем праз

    4 5 Отговор
    Аз пък мисля, че не може да го последва защото ще е много по зле. Това може би ще си проличи още на първите избори и той затова отлага регистрацията на партията си за след изборите. Само година или даже по малко след изборите може просто да няма политическа фигура на име Румен Радев и всички да са го забравили. Единственото с което ще бъде запомнен е, че това е първия български президент абдикирал от отговорностите си. След като днешните медии се превърнаха в свърталища на врачки и гадатеи значи и ние можем да пророкуваме?

    Коментиран от #18

    18:40 07.02.2026

  • 13 Аре оди по палатки

    6 0 Отговор
    Достатъчно яде народни пари без файда

    18:40 07.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор
    Някой да информира господарите на туй мухлясало чучело:

    Колкото повече политически трупове вдигате от гробищата ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ХОРА ЩЕ ОТИДАТ ДА ГЛАСУВАТ... Не всички ще гласуват за Радев, но определено никой друг освен платените и на хранилка уроди НЯМА ДА ГЛАСУВА за вас... А тази бройка я знаем наизуст колко е- и сега ще е пак толкова... А може и да е по-малко... И колкото повече квичите и се опитвате да окаляте Радев толкова повече ще излязат да гласуват и ще претопят вашите купени гласове...

    18:42 07.02.2026

  • 17 Млад Еж

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ангеларий":

    Неказвай хоп преди да си скочил

    18:42 07.02.2026

  • 18 Анти Лопа

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "голем праз":

    Май се натискаш за мазно турско кафе в скута на Пеевски

    18:44 07.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Луд Скайуокър

    6 1 Отговор
    Аз мисля че ако и с Радев не се получи то последната ни опция е кръвопускане на политическият "елит" без изключения от началото на "прехода до утре даже !

    Коментиран от #22

    18:49 07.02.2026

  • 21 Четем само тъпите заглавия

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ти си":

    А чий е Крим или чия е Гренландия пита ли се в статията?

    18:49 07.02.2026

  • 22 Няма да се получи

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Луд Скайуокър":

    А за кръвопускания отдавна няма хора. Всички сериозно пострадали от мракобесния режим на "прехода" са или в гробищата, или по чужбините.

    18:51 07.02.2026

  • 23 Да,да

    6 0 Отговор
    Откъде извадихте този мухъл?!

    18:52 07.02.2026

  • 24 ТОЙ

    5 0 Отговор
    И този ли го изкопахте, страха явно е голям

    18:53 07.02.2026

  • 25 БРЕ БРЕ

    2 0 Отговор
    Тоя соросоид отдавна не го бяха вадили.

    19:03 07.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове