Едвин Сугарев: Радев може да последва сценария с Първанов

"Има прилика в енергията на хората, но не и в качеството на политическите проекти“. Това мнение изрази в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” дипломатът Едвин Сугарев, който направи паралел между протестната енергия от началото на прехода и общественото недоволство днес.
Той обаче отхвърли сравнението между тогавашните и сегашните политически лидери.
По отношение на евентуален политически проект на Румен Радев той изрази скептицизъм:
„Президентската подкрепа се изпарява в момента, в който човек слезе на тепиха на партийните борби. Това вече сме го виждали“, подчерта той. И припомни Георги Първанов и партия АБВ като изрази мнение, че "подобен сценарий е напълно възможен и днес".
Историческата договорка между Европейския съюз и Индия за свободна търговия е не просто икономически акт, а ясен сигнал за пренареждане на глобалните интереси, смята дипломатът. „В политиката няма вечни приятели, има вечни интереси. Това е и защитна реакция на Европейския съюз, който очевидно се чувства все по-изоставен от Съединените щати и търси нови стратегически партньори“, подчерта той.
По думите му договореността с Индия, макар и все още в процес на финализиране, би създала свободна икономическа зона за близо 2 милиарда души и има огромно геополитическо значение. Тя е важна не само за ЕС, но и за самата Индия и за политическата кариера на премиера Нарендра Моди.
„Индия е ключов фактор и за Русия. Ако индийският пазар, който поема между 30 и 40 процента от руския петрол, бъде затворен - Москва трудно ще се справи финансово. Само Китай няма да ѝ бъде достатъчен“, смята Сугарев.
Според него силната вътрешна подкрепа за Моди се дължи на успешните му реформи в щата Гуджарат, където икономиката е нараствала с над 10 процента годишно, както и на ограничаването на корупцията - рядко постижение в страната.
