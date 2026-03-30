Новини
България »
Затварят подлези в София за миене на улици през април

30 Март, 2026 08:04

  • подлези-
  • миене-
  • улици

На 6 април от 00:30 до 02:00 ч. се затваря транспортният подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въвежда се временна организация на движението за машинно миене на транспортни подлези в София на 6 и 10 април, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Във връзка с планирано машинно миене на пътните платна, тротоарите и спирките на градския транспорт, включително почистване и извозване на отпадъци, се въвежда временна забрана за движение в определени участъци.

На 6 април от 00:30 до 02:00 ч. се затваря транспортният подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“. От 02:00 до 04:30 ч. се затваря транспортният подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“ (при „Подуяне“).

На 10 април от 00:30 до 04:30 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.

От 1 март в София започна миене с автоцистерни, след ръчно почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки против заледяване, съобщиха от пресцентъра на Общината.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европейска работа!😂

    5 0 Отговор
    Веднъж годишно в хубавата ни столица ще мият улици и ще изхвърлят боклука! Дълбок поклон пред приятелят на Калушев!😂😂😂

    08:10 30.03.2026

  • 2 Прекрасно

    5 0 Отговор
    Сега последния черпак ще бие старците по пътя, а не в подлезите както досега

    08:18 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мogepamopume дето трият са ученици

    8 0 Отговор
    Може би са украинци или сирийци , всеки случай не са българи турчилянци са.

    08:35 30.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Какво да кажа освен: Честита баня!

    11:33 30.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове