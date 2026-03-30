Затварят подлези в София за миене на улици през април

Въвежда се временна организация на движението за машинно миене на транспортни подлези в София на 6 и 10 април, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Във връзка с планирано машинно миене на пътните платна, тротоарите и спирките на градския транспорт, включително почистване и извозване на отпадъци, се въвежда временна забрана за движение в определени участъци.

На 6 април от 00:30 до 02:00 ч. се затваря транспортният подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“. От 02:00 до 04:30 ч. се затваря транспортният подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“ (при „Подуяне“).

На 10 април от 00:30 до 04:30 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.

От 1 март в София започна миене с автоцистерни, след ръчно почистване на уличната мрежа от наносите след зимните обработки против заледяване, съобщиха от пресцентъра на Общината.