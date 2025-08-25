Новини
България »
София »
Въвеждат временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

Въвеждат временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

25 Август, 2025 06:39, обновена 25 Август, 2025 06:44 939 5

  • ремонт-
  • софия-
  • улици-
  • релси-
  • движение-
  • мерки

Ще се работи и на ул. „Хаджи Димитър“ в сърцето на града

Въвеждат временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“ в София ще започне от днес, 25 август, предаде БТА.

Създадена е временна организация на движението в рамките на една седмица, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Ремонтът е изключително належащ и неотложен, посочиха от общинската администрация и добавиха, че е съобразен да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града.

Проектът се финансира от Столичната община и се изпълнява от „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа. Това не позволява движение на пенделни трамваи в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи. Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, добавиха от Столичната община.

За времето на ремонта ще бъде въведена временна организация на движение, която е съобразена с осигуряването на безопасно и защитено протичане на работния процес, както и сигурност при придвижването на гражданите. Направено е всичко възможно за организиране на алтернативен автобусен маршрут. Променя се движението на трамвайните линии, преминаващи в района.

По ул. „Граф Игнатиев“ съгласно действащата организация не се допуска навлизане на превозни средства. Трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев“ и прилежащата пътна настилка не са предвидени за натоварване от тежкотоварни превозни средства. Това създава риск от компрометиране на настилката и последващи дефекти, уточниха от Столичната община.

Движението на пенделни трамваи би било възможно единствено в условия на напълно обезопасено трамвайно трасе, изолирано от останалите участници в движението, както и при наличие на спирки в двете посоки. В противен случай се нарушават изискванията на Закона за движение по пътищата и се създават рискове за пешеходци, велосипедисти и пътния трафик.

Извеждането и експлоатацията на трамвайни мотриси в участъка между пл. „Журналист“ и МС „Витоша“ не е подходящо решение за продължителен период от време, тъй като участъкът е отдалечен от трамвайно депо, което сериозно ще затрудни техническото обслужване, а при авария – извеждането на мотрисите, посочиха от Общината. Осигуряването на по-голям брой заместващи автобуси е затруднено предвид техническата и кадрова възможност на „Столичен автотранспорт“ към момента, допълниха от общинската администрация.

Движение по маршрута на трамвайни линии 10, 12, 15 и 18 ще бъде променено.

Въвежда се временна организация на движението във връзка с ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

От днес - 25 август, до 1 октомври 2025 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“.

Временната организация на движение се въвежда във връзка с извършване на ремонт на тротоарните и пътни настилки на ул.“Хаджи Димитър“.

БТА припомня, че ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“ в София ще започне от днес. Създадена е временна организация на движението в рамките на една седмица, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо

    3 0 Отговор
    не се контролира и поддържа , само ремонти и поглъщане на пари .

    06:50 25.08.2025

  • 2 очевидец

    1 0 Отговор
    България е прекрасно място за живот, за отглеждане на деца, за изучаване на безкрайната ѝ история и култура, за бизнес… Само че в нея се е впила от 70 години някаква временна държава със същото име и непрекъснато впръсква катран в меда, който се произвежда тук.
    Докога????

    06:55 25.08.2025

  • 3 Даниел

    0 0 Отговор
    Бойко за това ли беше отишъл чак в Добрич,пак ще му ремонтират ремонтите !?

    07:00 25.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пенделни трамваи

    0 0 Отговор
    Вече и ЛГБТ трамваи ли ще пускат из софето?

    07:35 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове