Електрохолд и Sofia Graffiti Tour продължават да превръщат улиците в художествени галерии СНИМКИ

12 Декември, 2025 12:04, обновена 12 Декември, 2025 12:10 457

През 2025 г. са изрисувани още 10 трафопоста с посланието „Енергията си ти“

Милен Ганев

Електрохолд и Sofia Graffiti Tour продължават успешното си партньорство в мисията да направят градската среда по-красива, вдъхновяваща и устойчива.

През 2025 г. в рамките на проекта „Енергията си ти“ бяха изрисувани поредните 10 трафопоста на ЕРМ Запад. Те се превърнаха в „художествени платна“ с важни послания към жителите и гостите на градовете: https://electrohold.bg/bg/energiya-si-ti-2025/.

Централни теми в творбите са безопасността до съоръженията от електроенергийната инфраструктура, опазването на околната среда, чистата енергия и спортът. Тази година проектът се фокусира върху кампанията „Животът струва повече от лайковете“ с хаштаг #StayAliveChallenge за превенция на рисковото поведение на младите хора при заснемане на екстремни кадри.

Съвместната инициатива продължава да се разгръща в различни населени места в Западна България. Освен в столицата, са изрисувани трафопостове с посланието „Енергията си ти“ във Видин, Кюстендил, Монтана, Радомир, Троян.

Съвместната инициатива на Електрохолд и Sofia Graffiti Tour стартира през 2024 г. с изрисуването на първите 10 трафопоста с атрактивни изображения, насочени към младите хора. За Коледа рисунките бяха украсени с коледни светлини, за да допринесат за празничното настроение. Тази година светлините отново ще заблестят върху трафопостовете в навечерието на празниците.

Групата Електрохолд и Sofia Graffiti Tour споделят виждането, че градската среда е най-естественото пространство, чрез което посланията за безопасност, устойчивост, отговорност и положителна енергия достигат най-близо до хората.


България
