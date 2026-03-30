"Синя България": Да се гаси инфлация с държавни пари е все едно да наливате бензин в огъня

„Да се гаси инфлация с държавни пари е все едно да наливате бензин в огъня”. Така Никола Янков, водач на листа на „Синя България” в 16-и многомандатен избирателен район в Пловдив, коментира мерките заради високите цени на горивата в предаването „Здравей, България” по Нова тв. Според него това единствено предизвиква още по-голяма инфлация.
По думите му формацията се позиционира като автентична дясна алтернатива, която предлага ясна и последователна политика за ограничаване на ролята на държавата в икономиката.
„Синя България“ се обявява за намаляване на държавния отпечатък и засилване на частния сектор като основен двигател на икономическия растеж“, поясни той.
Янков подчерта, че прекомерната намеса на държавата води до корупционни практики. Според него корупцията произтича основно от публичните разходи, особено в сферата на строителството, ремонтите и дейността на държавните предприятия. В тази връзка той предлага държавата да се оттегли от тези дейности, като те бъдат реализирани чрез частни инвестиции и концесионни механизми.
Като пример посочи управлението на водния сектор в София, където според него частният модел е довел до разширяване на инфраструктурата и поддържане на сравнително ниски цени и добро качество на водата, въпреки значителния растеж на града през последните две десетилетия. В контраст, той отбеляза, че в други региони на страната продължават да съществуват проблеми с водоснабдяването въпреки значителни публични инвестиции.
Икономическата програма на „Синя България“ включва и мерки за намаляване на участието на държавата като активен пазарен играч в сектори като енергетика и транспорт. Янков изрази позиция, че държавата често влиза в конфликт на интереси, тъй като едновременно е регулатор и конкурент на частния бизнес, което води до нелоялни практики.
По отношение на инвестиционната среда той заяви, че България се нуждае от между 30 и 40 милиарда евро годишни инвестиции, за да постигне ускорен икономически растеж и да се доближи до средноевропейските нива.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С БСП И АХМЕД ДОГАН ЗА ДЪНОТО ? :)
......
СИНИ НАРКОМАНИ :)
08:59 30.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ОТ ЕДНО ЧЕРВЕНО ФЕРАРИ ФЪРЛЯТ С ТОШКО АФРИКАНСКИ КОНЦЕСИИ
НА РАЯТА :)
09:01 30.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ние първи ги въвеждаме
До коментар #9 от "Икономист":Но за сметка на това последни ги вдигаме санкциите разумеется.
09:06 30.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Точен
Коментиран от #22, #26
09:40 30.03.2026
20 Парадаксално !
Тоя които предизвиква Инфлацията !
Щял Да Гаси !
Инфлацията !
09:41 30.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да си Тъпоъгълник !
До коментар #23 от "Факти !":Не означава !
Че !
Си Много Умен !
Или Оригинален !
09:44 30.03.2026
26 Алчността !
До коментар #19 от "Точен":И Отново Тя !
09:45 30.03.2026
27 С Ефективност !
До коментар #9 от "Икономист":И Ефикастност !
09:47 30.03.2026
30 Остап Бендер
До коментар #1 от "Кирил":Моделът така ще се промени, че ще гледате Европа през крив макарон и ще пътувате само до Горно Нанадолнище и ще ядете банани само за Коледа. Внимавайте за кого гласувате. Не и за тези,които пропагандират някакви ценности,които ветровете носят от Изток.
10:58 30.03.2026
