"Синя България": Да се гаси инфлация с държавни пари е все едно да наливате бензин в огъня

30 Март, 2026 08:36 1 067 31

В петък служебното правителство представи план за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Да се гаси инфлация с държавни пари е все едно да наливате бензин в огъня”. Така Никола Янков, водач на листа на „Синя България” в 16-и многомандатен избирателен район в Пловдив, коментира мерките заради високите цени на горивата в предаването „Здравей, България” по Нова тв. Според него това единствено предизвиква още по-голяма инфлация.

По думите му формацията се позиционира като автентична дясна алтернатива, която предлага ясна и последователна политика за ограничаване на ролята на държавата в икономиката.

„Синя България“ се обявява за намаляване на държавния отпечатък и засилване на частния сектор като основен двигател на икономическия растеж“, поясни той.

Янков подчерта, че прекомерната намеса на държавата води до корупционни практики. Според него корупцията произтича основно от публичните разходи, особено в сферата на строителството, ремонтите и дейността на държавните предприятия. В тази връзка той предлага държавата да се оттегли от тези дейности, като те бъдат реализирани чрез частни инвестиции и концесионни механизми.

Като пример посочи управлението на водния сектор в София, където според него частният модел е довел до разширяване на инфраструктурата и поддържане на сравнително ниски цени и добро качество на водата, въпреки значителния растеж на града през последните две десетилетия. В контраст, той отбеляза, че в други региони на страната продължават да съществуват проблеми с водоснабдяването въпреки значителни публични инвестиции.

Икономическата програма на „Синя България“ включва и мерки за намаляване на участието на държавата като активен пазарен играч в сектори като енергетика и транспорт. Янков изрази позиция, че държавата често влиза в конфликт на интереси, тъй като едновременно е регулатор и конкурент на частния бизнес, което води до нелоялни практики.

По отношение на инвестиционната среда той заяви, че България се нуждае от между 30 и 40 милиарда евро годишни инвестиции, за да постигне ускорен икономически растеж и да се доближи до средноевропейските нива.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    12 2 Отговор
    Най-добре държавните пари да ги пазят шиши и тиквата тогава. Да не променяме модела.

    Коментиран от #30

    08:43 30.03.2026

  • 2 Фикри

    13 2 Отговор
    Тоя го слушах сутринта по радиото, само предизборни алабализми разправяше, но ми хареса че иска да намали администрацията с 25 %, няма да е лошо да почне от Народното събрание, там КПД-то на извършената дейност е най-ниско, а възнаграждението най-високи

    08:50 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цървул

    13 4 Отговор
    „Да се гаси инфлация с държавни пари е все едно да наливате бензин в огъня”. Точно така . Всякакви компенсации за "бизнеса " , трябва да се премахнат . И да се усили ролята на държавата в икономиката , като се одържавят ВиК и енергодружествата . За начало .

    08:54 30.03.2026

  • 5 хнитфр

    9 6 Отговор
    Абе на Драгалевския циганин Иван люспите, до синьо ътрябва да ви ритат българите. Какво значи държавни пари бре папагал говорещ??? С какви пари да се овладва инфлацията??? Ами нали тези пари, са взети от българите преди да станат "държавни", глупак със глупак. И на избори се явявате??? Значи като ни дерат кожите с вдигане на цените е добре, а когато надвзетото трябва да се даде не е нормално??? Слава на Господ Иисус Христос, вашата банда мръсници ги изритаха българите и нямате власт. Глупак със глупак пак наредени глистите да ги хранят а той само да скубе.

    08:57 30.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ЗАЩО СЕ РЕКЛАМИРАТ КОАЛИЦИИ КОИТО СЕ БОРЯТ
    С БСП И АХМЕД ДОГАН ЗА ДЪНОТО ? :)
    ......
    СИНИ НАРКОМАНИ :)

    08:59 30.03.2026

  • 7 Според мен

    7 2 Отговор
    Държани са парите, взети от фирми и население. Държавата къде работи?

    09:00 30.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    МЕЧТАТА НА СЛАВЧО ЧАЛГАТА. .
    .... ОТ ЕДНО ЧЕРВЕНО ФЕРАРИ ФЪРЛЯТ С ТОШКО АФРИКАНСКИ КОНЦЕСИИ
    НА РАЯТА :)

    09:01 30.03.2026

  • 9 Икономист

    6 3 Отговор
    Много сте зле бе инфлация се бори с увеличено производство и вдигане на руските санкции!

    Коментиран от #12, #27

    09:02 30.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Проблема е че режат глави

    8 2 Отговор
    Пардон Паметници.

    09:03 30.03.2026

  • 12 Ние първи ги въвеждаме

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Икономист":

    Но за сметка на това последни ги вдигаме санкциите разумеется.

    09:06 30.03.2026

  • 13 Как

    11 0 Отговор
    Ангелов от НПО се кандидатира Днес Тома Белев с НПО източили милиони лв за броене на птици сниман с Петроханци " бедния" има наглостта да се кандидатира за депутат.Наглостта му няма граници.

    09:15 30.03.2026

  • 14 Уравнение

    4 1 Отговор
    А с какви пари се гаси, може би някой частник ще даде неговите? Естествено, че с държавни и войната ще предизвика по голяма инфлация. Нашите икономисти са възпитани във времена когато твърдяха, че частната инициатива е развитието което е така и така е било, но има моменти когато държавата се намесва и участва пряко и създава държавни предприятия които са печеливши докато не им вземат парите. А нашите частници са всъщност държавни. Хранят се от субсидии държавата им дава едни пари те вземат още и говорят колко са предприемчиви

    09:19 30.03.2026

  • 15 Жбръц

    5 2 Отговор
    Нали са " наследници" на црън Ванчо,какво друго да се върти между двете им уши! Ако имат власт,ще разпродават всичко,до тухла.И тротоарите ще отдават на концесия.Набиха в главите на хората,че Държавата е лош стопанин! За да могат да разпродават и подаряват с договорени компании ,стратегически отрасли.Сърбаме врялата каша,с такива" концесии и " инвестиции " от 30 г.Ерепета, - изсмукват милиарди.Софийска вода- подарена на франсетата при конц.такса-2 евроцента/ кубик,но същата вода франсето е препродава на над 700 хиляди домакинства по 2,6 евро кубик.Печалба над 1200% .Десетилетна концесия с Дънди крокодила ,за огромните ни златни залежи- на всеки хиляда грама злато,ни подхвърлят само Един грам!? Летището в столицата- само Лотовете струват стотици милиони.Онзи- грозданчо от ИТН,в последната минута,отдаде на концесия за 15 г, целия пътнически превоз в БДЖ.За да не бъдат капо,им достави / плати с пари от бюджета 28 чисто нови влакови композиции.Да нямат проблеми,а само да лапкат- на месец милиони .

    09:22 30.03.2026

  • 16 Мишел

    4 0 Отговор
    Сините щадят държавата и ще гасят инфлацията с парите на гражданите.

    09:28 30.03.2026

  • 17 брой членове

    4 2 Отговор
    Какво е това "Синя България"? Колко души членуват там? Остатъци от презряното СДС? Което народът "много обича"?

    09:31 30.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Точен

    2 2 Отговор
    Причината № 1 за инфлацията е еврозоната.

    Коментиран от #22, #26

    09:40 30.03.2026

  • 20 Парадаксално !

    3 1 Отговор
    Парадаксално !

    Тоя които предизвиква Инфлацията !

    Щял Да Гаси !

    Инфлацията !

    09:41 30.03.2026

  • 21 Мдааа

    3 0 Отговор
    Нали сме пазарна икономика. Или пак социализъм. Ще даваме на когото решим. Като Баце. Ясно е, че инфлацията расте, но да раздаваме пак пари на калпак... Искаме да сме богати, но с чакане от държавата да тегли заеми и да ги крадат Баце и Шиши не става.

    09:41 30.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Факти !

    2 0 Отговор
    Смененете Си Акъла !

    Коментиран от #25

    09:42 30.03.2026

  • 24 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Кои бяхте Вие,че нещо не се сещам?!Партийка дето няма да събере 0.5% тръгнали да дават акъл!Айде-в дупката,от която изпълзяхте!

    09:43 30.03.2026

  • 25 Да си Тъпоъгълник !

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти !":

    Не означава !

    Че !

    Си Много Умен !

    Или Оригинален !

    09:44 30.03.2026

  • 26 Алчността !

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Точен":

    И Отново Тя !

    09:45 30.03.2026

  • 27 С Ефективност !

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Икономист":

    И Ефикастност !

    09:47 30.03.2026

  • 28 Експерти €вроджендърля

    2 1 Отговор
    А бе нали нямаше да има проблем като станем €вродзъмбари.Знаеше се, че има война и ще става все по-зле.Обрахте хората, вземахте им левовете, врътнахте им електромерите, вдигнахте им глобите и сега ако питате експертите ще ви кажат, че, проблема е във войната.

    09:59 30.03.2026

  • 29 Не разбрахте ли?

    1 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че никога няма да влезете в парламента?! Пепи Московия лизач на з......а на СИКаджийската мутра предаде и ДСБ, и Радан Кънев и остана в престъпното второ правителство на тиквата, което най-коварно и нагло измами Реформаторския блок и провали реформите на Христо Иванов! Ами, харесаха му на Московия софрите, мерцедесите, секретарките и всички облаги на властта! Поне нещо да беше направил като здравен министър, а той стана за посмешище! Така че, бачо Кольо, стойте си във файтона тримата членове на "Синя България" и въобще не се надявайте някой глупак да се излъже и да дойде да седне на капрата! тя толкова години е незаета, така и ще си остане! Предателството не се прощаав, бачо Кольо!

    10:37 30.03.2026

  • 30 Остап Бендер

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Моделът така ще се промени, че ще гледате Европа през крив макарон и ще пътувате само до Горно Нанадолнище и ще ядете банани само за Коледа. Внимавайте за кого гласувате. Не и за тези,които пропагандират някакви ценности,които ветровете носят от Изток.

    10:58 30.03.2026

  • 31 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... НАСИНИ И ПОСИНИ БЪЛГАРИЯ ---ПОСЛЕ ЩЕ СТАНЕ ЖЪЛТО И ЩЕ И МИНЕ !?!?!?!?!?

    13:16 30.03.2026

