Анализатор: Няма как да се ограничи инфлацията

19 Май, 2026 18:00

  • икономика-
  • инвестиции-
  • инфлация

По думите му българският бизнес вече усеща липсата на инвестиции и дългосрочна инфраструктурна политика

Анализатор: Няма как да се ограничи инфлацията - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Инфлацията няма как да бъде ограничена към момента“, заяви икономическият анализатор Преслав Райков в предаването “Пресечна точка”. Според него обаче правителството върви в правилната посока с мерките, представени от финансовия министър, включително оптимизацията на администрацията и спирането на автоматичното увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Райков предупреди, че реалната ситуация остава притеснителна заради големия дефицит за април и натрупаните разходи към публичния сектор.

Икономиката не предполага да я прегряваме още повече с дефицит, който да се насочва в безцелно харчене“, посочи той и изрази надежда настоящият кабинет да прекрати „харченето без отговорност“ от последните години. По думите му българският бизнес вече усеща липсата на инвестиции и дългосрочна инфраструктурна политика, както и на капиталова програма в последните 5 години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    16 0 Отговор
    Основната депутатска заплата вече е 4236 евро.

    Коментиран от #4, #9

    18:02 19.05.2026

  • 2 само питам, че много есперт на заплата

    15 2 Отговор
    тоя къв експерт е? световен коментатор ли е и тоя като оня световенПЕДЕРАСТ ЕВГЕНИ ватмана

    18:02 19.05.2026

  • 3 КАТО ЖЪЛТОПАВЕТНИК

    25 0 Отговор
    СЛАГАШ РОЗОВА ВРАТОВРЪЗКА И ХОП СТАВА МЕГА АНАлИЗАТОР И УМНИК.

    Коментиран от #5

    18:03 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 търся си НПО да стана експерт

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "КАТО ЖЪЛТОПАВЕТНИК":

    и заплата ли дават за празни приказки от НПО-тата?

    18:04 19.05.2026

  • 6 Абе имам усещане

    20 0 Отговор
    че нашите "топ" анализатори немат аналог в света.Ако има световно по анализиране грабваме златните медали.Ей че комедианти ама трагични.

    18:05 19.05.2026

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    10 3 Отговор
    българия е пълна със експерти затова сме на това дередже

    експерт до експерта продажник до продажника всичко дребни душици продали се на брюксел

    Коментиран от #17

    18:05 19.05.2026

  • 8 само питам

    12 1 Отговор
    някой знае ли какви данъци плаща тоя експерт анализатор ? защо преди да се изтипоса пред медийте не покаже данъчна декларация?

    само някакви бездарници без трудов стаж са сегашните експерти анализатори

    18:06 19.05.2026

  • 9 Ххх

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Депутатските заплати не са проблема. Проблема е в голямата ножица и разслоение на много богати и много бедни, данъчната система която е в полза и облагодетелства богатите и ограбва още повече бедните.

    Коментиран от #34

    18:08 19.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Медийно доста я ограничихте ,колко стана външния ни дълг и с колко забогатяха слуга те на двете ла (фащ) за да им робуваме ,

    18:12 19.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Как да няма? Има как! Инфлация се мори с глад!
    Ама всеки иска лесни пари веднага и да си щрака с пръсти и да си ходи на моренце и насам натам
    Плочкаджиите могат да преживеят и със 100 лева квадрата. И масторите и кой се сетиш... и даскалите и те

    18:13 19.05.2026

  • 12 Раznpaн укроб

    8 4 Отговор
    Трябва да изпратим още левро на ycpaiнi и ще спрем инфлацията.

    Коментиран от #14

    18:13 19.05.2026

  • 13 има как

    12 2 Отговор
    ако си търгевец и 2 седмици никой ти не влезе в магазина, ще се замислиш на какви цени ще продаваш.

    18:16 19.05.2026

  • 14 и кирето така каза да подкрепяме укрите

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Раznpaн укроб":

    всеки месец си длъжен да изпращаш по една месечна заплата!

    моля да не забравите, тагаренко съм

    18:17 19.05.2026

  • 15 така е

    4 10 Отговор
    Подиграхте се на Бойко Борисов когато ви каза, че популиста Асен Василев ви вдига пенсиите с парите на внуците ви. Сега дойде времето да връщате заемите с лихвите.

    18:20 19.05.2026

  • 16 Бъркаш

    8 3 Отговор
    При Асен Василев дълга падна от 24% на 23% . В предния кабинет, този на Борисов-Пеевски го вдигнаха на 30% и изтеглиха 19 млрд. при необходими 6.

    Коментиран от #20

    18:26 19.05.2026

  • 17 Форумни драckaчи 🥳

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Всички форумни лентяи са експерти от топ ниво . 🤣🤣🤣

    18:27 19.05.2026

  • 18 Фейк - либераст

    9 0 Отговор
    Аман от наблюдатели и анализатори! Кога ще поканите един БАЧКАТОР да си каже проблемите?

    18:27 19.05.2026

  • 19 Питам

    6 0 Отговор
    Този от НПО ли е или от ЖПО?

    18:29 19.05.2026

  • 20 глупусти

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бъркаш":

    При Борисов дълга бе 33 милиарда ЛЕВА, а след Асен Василев бе 54 милиарда ЕВРО

    18:31 19.05.2026

  • 21 хе хе

    5 0 Отговор
    Значителни групи от публичния сектор няма да бъдат засегнати от заявеното намерение за намаление на разходите за заплати и осигуровки с 10%. То няма да се отнася до полицаи, военни, служители на ДАНС и на затворите, както и до лекари, учители и общинската администрация. Това става ясно от указанията на финансовия министър Гълъб Донев за изготвянето на бюджет 2026, цитирани първо от mediapool.

    "Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември тази година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнаграждения на работници и служители в бюджетния сектор. Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията", обяви вчера Донев. Тогава не стана ясно кои публични сектори ще бъдат изключени от тези ограничения.

    18:34 19.05.2026

  • 22 безпартиен

    4 1 Отговор
    Инфлацията се овладява със съкращения в бюджетната сфера,промяна в законите за пенсиониране на държавните и общинските служители, законите за социално подпомагане, закона за бюджета в частта за съкращаване на щата с поне 30/100 с колкото е намаляло населението на страната!Има и още,но нека да има и други предложения.

    18:53 19.05.2026

  • 23 Коя инфлация, бе каунь?! От € ли?

    10 1 Отговор
    Нали в €зоната щяхме да цъфтим и вързваме и реки от мед, масло и инвестиции щяха да текат по пътищата ни разбити?!

    19:02 19.05.2026

  • 24 Може

    5 0 Отговор
    много лесно да се ограничи инфлацията, ако се въведе 4 дневна работна заплата - по-малко доход, но повече свободно време. Вместо потребяване на ненужни неща, повече лична свобода.

    19:16 19.05.2026

  • 25 аман черен от експерти по тия медий

    3 0 Отговор
    ало журналисте, тия ЕКСПЕРТИ проверявате ли ги дали имат поне един ден трудов СТАЖ?

    каква диплома имат и какво са завършиили тия ЕКСПЕРТИ какво да работили и от кого са признати за експерти

    19:25 19.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 експерт-анализатор

    3 1 Отговор
    моля моляЕБАЛ съм ви инфлацията, ас съм у еврото мене европа ме храни нато ме брани на мен ми казаха само ще лежа на дивана и щеПPЪЦКАМ от кеф без да работя все пак съм във клуба на богатите да му мислят бедните

    19:28 19.05.2026

  • 28 SDEЧЕВ

    0 1 Отговор
    Добро утро.

    19:30 19.05.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Добре дошли в "клубът на богатите"! 🤣🤣🤣

    19:47 19.05.2026

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Ех, главунчо, майка ти сигурно много се радва да те види по "талевизора..."
    Българинът извади скътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.

    19:47 19.05.2026

  • 31 УдоМача

    2 0 Отговор
    Точно така. Затова изходът е чрез печалба посредством не-европейски активи и валута. Кой разбрал-разбрал..

    19:49 19.05.2026

  • 32 Гост

    0 0 Отговор
    Не, няма как. Тя може само да расте. Нъл тъй?

    20:09 19.05.2026

  • 33 Както всяка страна приела еврото:

    1 0 Отговор
    Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
    -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени,
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%

    Коментиран от #36

    20:16 19.05.2026

  • 34 Ърп

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ххх":

    Аз по-кафетата и с цигарки само бедни виждам. Богат пушач не познавам. Взема 700 евро чисто на месец и харчи по 90 евро на цигари. На годината 1000 евро за цигари. И после рак на белия дроб и смърт.

    20:28 19.05.2026

  • 35 кой точно

    1 0 Отговор
    ще се налапа до пръсване от поредната "инфлация" "криза" "приватизация" и тем подобни али бали?

    20:44 19.05.2026

  • 36 Не лъжи Мас ти йо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Както всяка страна приела еврото:":

    Не лъжи.Тия всичките фирми търсеха еффти и бачкатори.и Кроношпан не произвежда акомОлатори,Барни Ръбъл.

    21:02 19.05.2026

