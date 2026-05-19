Анализатор: Няма как да се ограничи инфлацията

"Инфлацията няма как да бъде ограничена към момента“, заяви икономическият анализатор Преслав Райков в предаването “Пресечна точка”. Според него обаче правителството върви в правилната посока с мерките, представени от финансовия министър, включително оптимизацията на администрацията и спирането на автоматичното увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Райков предупреди, че реалната ситуация остава притеснителна заради големия дефицит за април и натрупаните разходи към публичния сектор.

Икономиката не предполага да я прегряваме още повече с дефицит, който да се насочва в безцелно харчене“, посочи той и изрази надежда настоящият кабинет да прекрати „харченето без отговорност“ от последните години. По думите му българският бизнес вече усеща липсата на инвестиции и дългосрочна инфраструктурна политика, както и на капиталова програма в последните 5 години.