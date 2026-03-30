Бизнесът призовава правителството да разшири антикризисните мерки

30 Март, 2026 12:11 1 025 33

КРИБ, БФИЕК и СМП изпратиха писмо до премиера и няколко министри

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири антикризисните мерки. Според тях това ще доведе до навременното овладяване на инфлационния шок, създаден от конфликта в Близкия Изток. Организациите изпратиха писмо до министър-председателя, министъра на енергетиката, министъра на финансите и министъра на икономиката и индустрията.

"Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и Съюзът на международните превозвачи призоваваме правителството да задълбочи антикризисните мерки с цел навременното овладяване на инфлационния шок, създаден от конфликта в Близкия Изток. С притеснение наблюдаваме увеличаващата се вероятност военните действия да продължат все по-дълго и да прераснат в дългосрочен сблъсък с потенциал да преминат в 2027 година. Нарастващите цени на петрола, природния газ, амоняка и торовете заплашват икономическата устойчивост на индустрията, логистиката, земеделието и индиректно удрят сектори като туризма. Обръщаме внимание, че в някои азиатски държави вече се очаква разкъсване на веригата за доставки и преминаване на режими", пишат от там.

"КРИБ, БФИЕК и СМП оценяваме предприетите мерки от правителството като с недостатъчен обхват и дълбочина, поради засилващият се, а не отслабващ, интензитет на кризата. Както многократно сме заявявали, икономическата логика е инфлационният шок да бъде спрян максимално рано по веригата на стойност, а именно в производството и логистиката. В този ред на мисли, призоваваме правителството в рамките на седмицата да предприеме следното: Актуализиране на размер на компенсациите за 50 на сто от консумираната електроенергия при долен праг от 50 евро/мвтч (вместо 63,9 евро/мвтч) в енергоинтензивната индустрия. Тя формира 26% от брутния вътрешен продукт и заема ключова позиция в най-ранните етапи по веригата на стойност, с пряк ефект за формиране на ценовите равнища. Долният праг от 50 евро/мвтч е широко възприет в Европа и определен в Пакта за чиста индустрия (CISAF). По този механизъм вече са нотифицирани над 11 млрд. евро за други страни от ЕС, докато България очаква нотификация за едва 125 млн. евро, вместо да заяви пълния възможен ресурс от 150 млн. евро. Мярката има и дългосрочен характер, тъй като 50% от средствата по механизма е задължително да бъдат инвестирани в декарбонизация. Липсата на адекватна и навременна компенсация за енергоинтензивната индустрия поставя под реален риск сектор, който генерира една четвърт от българската икономика. Това неизбежно ще доведе до загуба на конкурентоспособност, свиване на производството и повишаване на цените в цялата икономика", се казва още в позицията им.

"Изработване на национален механизъм за частично компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво на превозвачите, който да бъде финансиран от пропорционално повишените приходи от ДДС върху горивата. Тази мярка е възможно да бъде нетно неутрална за държавния бюджет и следователно да бъде лесно изпълнена в рамките на удължителния бюджет. Поради ниските маржове в логистиката, секторът е едновременно критичен за поддържане на устойчиви вериги за доставка и поставен в центъра на веригата на стойност, т.е. с висока тежест при формирането на ценовите равнища. Освен че и двете мерки могат да бъдат изпълнени в рамките на удължителен бюджет, те също са и изпълнение на решението на Народно събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на спешни мерки за ограничаване на икономическите последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Те са таргетирани и прецизни (за логистиката могат да бъдат допълнително калибрирани) по своя характер и се вписват в заявената от правителството линия на действие", допълват от трите организации.

И заключват: "КРИБ, БФИЕК и СМП смятаме, че при превръщане на конфликта в Близкия Изток в дългосрочен сблъсък, негативните последици трябва и ще бъдат понесени балансирано от държавния бюджет, обществения сектор, частния бизнес, потребителите и данъкоплатците. В същото време, тези последици трябва да бъдат минимизирани и овладяни в началото на веригата на стойност, преди да са се разпространили неконтролируемо и хаотично като поскъпване на потребителските стоки, разкъсване на логистични вериги, фалити на индустриални предприятия, освобождаване на служители и в крайна сметка – обществено недоволство и хаос".


Този коментар е премахнат от модератор.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман от фалшиви

    25 0 Отговор
    Граждански организации. Който представляват по 5 човека и предимно себе си. Трябва икономически план за стабилизация на България.

    Коментиран от #4

    12:19 30.03.2026

  • 2 даполис

    19 7 Отговор
    Ами те сега са в Украйна бре, бизнесмяни??? Вие не знаете ли, че днес Гюро глупака от ПП и ДБ педофили със един файтон мишки са отишли в Украйна за да нахранят бандера фашистите на надрусания наркоман Зеленски. Парите на българите, Гюро е отишъл да ги даде на фашистите. За вас няма компенсация. ГЕРБ, свинята и ПП и ДБ педофили, вземат парите на българите и ги раздават за Украйна. Вие какво точно искате??? За българите няма. Трябва да нахранят бандера фашистите. Слава на Господ Иисус Христос и вие почнахте да разбирате какво е криза. До сега само бедните пенсионери и българи опъваха каиша, сега и вие ще усетите какво е да храниш предатели дето ви крадат.

    12:20 30.03.2026

  • 3 Зевс

    24 1 Отговор
    Господа "бизнесмени", всички знаем, че повечето сте бивши комунисти, започнали с едно куфарче откраднати държавни пари, но е време вече да осъзнаете, че държавата не ви е бащиния и народа не желае да плаща за това, че не можете да правите бизнес.

    Коментиран от #31

    12:20 30.03.2026

  • 4 Европеец

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Аман от фалшиви":

    Правителството в момента е заето да оправя Украйна.... А нас българите "кучета ни яли".... Затова вече уверено ще гласувам за Възраждане на България, пък дано отново да станем държава....

    Коментиран от #9

    12:21 30.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    16 4 Отговор
    Да разшири?! Че то има ли въобще?!!!
    Гюро се кланя на уритата - вие се оправяйте! И МИСЛЕТЕ ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТЕ!

    А България ще се оправи като си купим от франсетата една гилотина и почнем да си я ползваме

    12:22 30.03.2026

  • 6 Гюро Михайлов

    11 2 Отговор
    В Киев съм.Нямам време.

    12:25 30.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Писмото до премиера да се препрати в Киев.

    12:26 30.03.2026

  • 8 Мухаа ха!

    13 0 Отговор
    Да печелим по капиталистически, при пазарна икономика,без намеса от държавата.Но опре ли яйцето отзад,държавата по социалистически да ни спасява.На мен,на милиони българи,като мен,който реално ви изработват паритe,някой да е налял или да налива милиарди,за да ни облекчи сметки за ток,вода, парно? Плащаш всичко,като попско чедо.До стотинка! Иначе,вашите събратя- кожодери: Ерепета, концесионери на вода, ти врътват шалтера или кранчето.А и на съд те дават.

    12:27 30.03.2026

  • 9 ькаидсь

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Ами само ти ли не си разбрал че Възраждане е създадена в Банкя??? За да отиде парата в свирката, Коци е купен с катуна си от ГЕРБ. Дават му да си вдигне 1-2 къщи и да скимти докато ГЕРБ пълнят чекмеджетата. За това е Възраждане, да са платена опозиция на ГЕРБ. Само Величие е на терен и само Ивелин Михайлов не им играе по свирката. Бойците са от Величие.

    Коментиран от #20, #30

    12:28 30.03.2026

  • 10 НАРОДНА СИЛА

    5 8 Отговор
    НЕ на еврото, ДА на българския лев!

    Коментиран от #16

    12:33 30.03.2026

  • 11 ААА

    7 0 Отговор
    Айдееее. У лево.
    Нека най-добрият оцелее. Пазарна икономика

    12:36 30.03.2026

  • 12 Моляяя ?

    10 0 Отговор
    Читавите данъкоплатци да гърбят и им наливат пари , ли ?

    12:37 30.03.2026

  • 13 Ужас

    10 0 Отговор
    Мерките трябва да са само и единствено само директно и пряко към хората. Да не се подпомагат различни бизнеси и фирми.
    Да се изкорени тази практика косвено да се подпомагат хора чрез бизнеса или различни фирми.
    Нали сме пазарна икономика

    12:39 30.03.2026

  • 14 Феникс

    6 1 Отговор
    Защо са ни тези мерки , така или иначе потъваме, и до края на годината ще обявим фалит! Дългат ни за две години ще надхвърли 90%!

    12:41 30.03.2026

  • 15 халибегов

    12 0 Отговор
    А за кръчмата ми ще има ли процент

    Коментиран от #24

    12:42 30.03.2026

  • 16 Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "НАРОДНА СИЛА":

    ще ни го върне.

    12:44 30.03.2026

  • 17 Стига глупости

    13 0 Отговор
    Нито евро за бизнеса ... те така или иначе дигат цените. Стига държавни папи за частен бизнес. Скоро ще фалирате държавата. Много лесно всеки раздава държавни пари. СТИГА СТИГА СТИГА.

    12:45 30.03.2026

  • 18 Даниел Немитов

    11 0 Отговор
    Тия тунеядци вместо да чакат готови пари да вземат да си продадат Бентлитата, Майбасите и вилите из Дубай, Гърция и Испания!

    12:48 30.03.2026

  • 19 Чорба баджак

    2 3 Отговор
    Нека се върне робството да не плащаме

    12:54 30.03.2026

  • 20 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ькаидсь":

    Ивелин откъде има €100к за новия джип Мерцедес Г класа?

    13:13 30.03.2026

  • 21 Тъй ли ?

    6 0 Отговор
    Нали държавата беше ЛОШ стопанин ве ?

    13:17 30.03.2026

  • 22 Пациент

    5 0 Отговор
    Да му осигури поне още млн оковани роби за печалба.

    13:17 30.03.2026

  • 23 Какъв бизнес

    7 0 Отговор
    Като не могат да се справят, защото са некадърни - да фалират! Когато крадат, не се сещат за държавата!

    13:23 30.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Всичко до окрадат поршетата

    4 1 Отговор
    Всички пари на държавата да се дадат на бизнеса! Трябва да се подновят поршетата , майбасите, частните самолети! Ааа ще има и ония 6% за розовите прасета разбира се. Всичко е точно с парите!

    13:36 30.03.2026

  • 26 Тома

    6 0 Отговор
    Какво направи бизнеса когато имаше ковид и държавата им наля милиони.Вдигнаха си цените двойно и тройно.Сега пак се точат да си вземат милионите

    13:39 30.03.2026

  • 27 9689

    4 0 Отговор
    Тези престъпници не се наядоха........

    13:40 30.03.2026

  • 28 Бизнес

    5 0 Отговор
    От близо 15 години българските "бизнесмени" яко похапват от европейските средства и още по-здраво от националния бюджет. Да се задавяш от лакомия и плюскане на милиарди и да не си построил поне една вада за вода. Гледам "майбаха" по телевизията. Човекът бил притеснен, изнемогвал, бизнесът му пред разгром. Това са българетата - харчат като луди за тенекии, "резиденции", урвета, воаяжи, от близо 20 години ползват най-голямата аванта от 10% данък, е как така все загиват, все се сополяват на рамото на държавата?! Това е паразитизъм. Все едно гледам друг вариант на огромната измама със самотни многодетни майки и инвалидизация. Докарахме я дотам целия народец да лъже като разпран. Лъже мощно дори поредното правителство. 20 евро помощ? А ни набутват с милиардни заеми, връзки с идиотите на света, унищожават и продават всичко ценно, с което разполагаше и разполага държавата. На това трябва да се сложи край!

    13:43 30.03.2026

  • 29 След като Държавата !

    2 0 Отговор
    След като Държавата !

    И Обществото !

    Си Затварят !

    И Вратите !

    И Очите !

    За Теб !

    Такава Измет !

    не Е За Уважение !

    Избори !

    До Дупка !

    докото не Разбеерат !

    Че това не е Изборна Система !

    Долни ТЪРГАШИ !

    13:48 30.03.2026

  • 30 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ькаидсь":

    Абе те говорят, че и Величие и Меч би ли купени от тиквата..... Ама на кого да вярваш .... Не вярвам на социолозите , ама дават че Възраждане ще влезе, а Величие и Меч, че няма да влязат, та ще заложа на по-сигурното.... Но определено няма да гласувам за Радев, ГЕРБ, БСП ,ИТН и дпс-тата..... И пак да кажа и в тия парти, които няма да минат бариерата има много читави хора...

    14:03 30.03.2026

  • 31 Право куме в очи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Това е мъжка приказка!

    14:11 30.03.2026

  • 32 Васил

    3 0 Отговор
    За да има пари за бизнеса трябва да се съкрати 50% от държавният сектор.

    14:32 30.03.2026

  • 33 бфбж

    1 0 Отговор
    Бизнесът постоянно надува цените, ограбва хората и от държавата още иска. На народа никой нищо не дава. Някой пита ли се как оцеляват пенсионерите и хората с увреждания?!

    15:12 30.03.2026

