Бизнесът призовава правителството да разшири антикризисните мерки

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири антикризисните мерки. Според тях това ще доведе до навременното овладяване на инфлационния шок, създаден от конфликта в Близкия Изток. Организациите изпратиха писмо до министър-председателя, министъра на енергетиката, министъра на финансите и министъра на икономиката и индустрията.
"Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и Съюзът на международните превозвачи призоваваме правителството да задълбочи антикризисните мерки с цел навременното овладяване на инфлационния шок, създаден от конфликта в Близкия Изток. С притеснение наблюдаваме увеличаващата се вероятност военните действия да продължат все по-дълго и да прераснат в дългосрочен сблъсък с потенциал да преминат в 2027 година. Нарастващите цени на петрола, природния газ, амоняка и торовете заплашват икономическата устойчивост на индустрията, логистиката, земеделието и индиректно удрят сектори като туризма. Обръщаме внимание, че в някои азиатски държави вече се очаква разкъсване на веригата за доставки и преминаване на режими", пишат от там.
"КРИБ, БФИЕК и СМП оценяваме предприетите мерки от правителството като с недостатъчен обхват и дълбочина, поради засилващият се, а не отслабващ, интензитет на кризата. Както многократно сме заявявали, икономическата логика е инфлационният шок да бъде спрян максимално рано по веригата на стойност, а именно в производството и логистиката. В този ред на мисли, призоваваме правителството в рамките на седмицата да предприеме следното: Актуализиране на размер на компенсациите за 50 на сто от консумираната електроенергия при долен праг от 50 евро/мвтч (вместо 63,9 евро/мвтч) в енергоинтензивната индустрия. Тя формира 26% от брутния вътрешен продукт и заема ключова позиция в най-ранните етапи по веригата на стойност, с пряк ефект за формиране на ценовите равнища. Долният праг от 50 евро/мвтч е широко възприет в Европа и определен в Пакта за чиста индустрия (CISAF). По този механизъм вече са нотифицирани над 11 млрд. евро за други страни от ЕС, докато България очаква нотификация за едва 125 млн. евро, вместо да заяви пълния възможен ресурс от 150 млн. евро. Мярката има и дългосрочен характер, тъй като 50% от средствата по механизма е задължително да бъдат инвестирани в декарбонизация. Липсата на адекватна и навременна компенсация за енергоинтензивната индустрия поставя под реален риск сектор, който генерира една четвърт от българската икономика. Това неизбежно ще доведе до загуба на конкурентоспособност, свиване на производството и повишаване на цените в цялата икономика", се казва още в позицията им.
"Изработване на национален механизъм за частично компенсиране на извънредния ръст на разходите за гориво на превозвачите, който да бъде финансиран от пропорционално повишените приходи от ДДС върху горивата. Тази мярка е възможно да бъде нетно неутрална за държавния бюджет и следователно да бъде лесно изпълнена в рамките на удължителния бюджет. Поради ниските маржове в логистиката, секторът е едновременно критичен за поддържане на устойчиви вериги за доставка и поставен в центъра на веригата на стойност, т.е. с висока тежест при формирането на ценовите равнища. Освен че и двете мерки могат да бъдат изпълнени в рамките на удължителен бюджет, те също са и изпълнение на решението на Народно събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на спешни мерки за ограничаване на икономическите последици от високите цени на суровия петрол и природния газ. Те са таргетирани и прецизни (за логистиката могат да бъдат допълнително калибрирани) по своя характер и се вписват в заявената от правителството линия на действие", допълват от трите организации.
И заключват: "КРИБ, БФИЕК и СМП смятаме, че при превръщане на конфликта в Близкия Изток в дългосрочен сблъсък, негативните последици трябва и ще бъдат понесени балансирано от държавния бюджет, обществения сектор, частния бизнес, потребителите и данъкоплатците. В същото време, тези последици трябва да бъдат минимизирани и овладяни в началото на веригата на стойност, преди да са се разпространили неконтролируемо и хаотично като поскъпване на потребителските стоки, разкъсване на логистични вериги, фалити на индустриални предприятия, освобождаване на служители и в крайна сметка – обществено недоволство и хаос".
1 Аман от фалшиви
12:19 30.03.2026
2 даполис
12:20 30.03.2026
3 Зевс
12:20 30.03.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Аман от фалшиви":Правителството в момента е заето да оправя Украйна.... А нас българите "кучета ни яли".... Затова вече уверено ще гласувам за Възраждане на България, пък дано отново да станем държава....
12:21 30.03.2026
5 ДрайвингПлежър
Гюро се кланя на уритата - вие се оправяйте! И МИСЛЕТЕ ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТЕ!
А България ще се оправи като си купим от франсетата една гилотина и почнем да си я ползваме
12:22 30.03.2026
9 ькаидсь
До коментар #4 от "Европеец":Ами само ти ли не си разбрал че Възраждане е създадена в Банкя??? За да отиде парата в свирката, Коци е купен с катуна си от ГЕРБ. Дават му да си вдигне 1-2 къщи и да скимти докато ГЕРБ пълнят чекмеджетата. За това е Възраждане, да са платена опозиция на ГЕРБ. Само Величие е на терен и само Ивелин Михайлов не им играе по свирката. Бойците са от Величие.
12:28 30.03.2026
10 НАРОДНА СИЛА
12:33 30.03.2026
11 ААА
Нека най-добрият оцелее. Пазарна икономика
12:36 30.03.2026
13 Ужас
Да се изкорени тази практика косвено да се подпомагат хора чрез бизнеса или различни фирми.
Нали сме пазарна икономика
12:39 30.03.2026
15 халибегов
12:42 30.03.2026
16 Костадинов
До коментар #10 от "НАРОДНА СИЛА":ще ни го върне.
12:44 30.03.2026
20 таксиджия 🚖
До коментар #9 от "ькаидсь":Ивелин откъде има €100к за новия джип Мерцедес Г класа?
13:13 30.03.2026
25 Всичко до окрадат поршетата
13:36 30.03.2026
29 След като Държавата !
И Обществото !
Си Затварят !
И Вратите !
И Очите !
За Теб !
Такава Измет !
не Е За Уважение !
Избори !
До Дупка !
докото не Разбеерат !
Че това не е Изборна Система !
Долни ТЪРГАШИ !
13:48 30.03.2026
30 Европеец
До коментар #9 от "ькаидсь":Абе те говорят, че и Величие и Меч би ли купени от тиквата..... Ама на кого да вярваш .... Не вярвам на социолозите , ама дават че Възраждане ще влезе, а Величие и Меч, че няма да влязат, та ще заложа на по-сигурното.... Но определено няма да гласувам за Радев, ГЕРБ, БСП ,ИТН и дпс-тата..... И пак да кажа и в тия парти, които няма да минат бариерата има много читави хора...
14:03 30.03.2026
31 Право куме в очи
До коментар #3 от "Зевс":Това е мъжка приказка!
14:11 30.03.2026
