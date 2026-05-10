Шефът на летището в София: Отново ще има евтини билети

10 Май, 2026 19:14, обновена 10 Май, 2026 18:35 311 4

Авиационното гориво е достатъчно, заяви Хесус Кабайеро

Снимка: bTV
След предупреждения за недостиг на керосин, хиляди съкратени полети и растящо напрежение в авиационната индустрия, изпълнителният директор на летището в София Хесус Кабайеро заяви в предаването „120 минути“, че Европа няма да изпита недостиг на авиационно гориво въпреки кризата в Близкия изток.

„Цената на авиационното гориво е между около 30-40% от разходите за една авиокомпания, в зависимост от това дали е нискотарифна или традиционна авиокомпания“, каза Кабайеро. По думите му случващото се в авиационната индустрия представлява предизвикателство, при което разходите се прехвърлят към крайния потребител чрез цените на билетите.

Той обясни, че Азия е в по-уязвима позиция заради зависимостта си от петрол от Персийския залив, докато Европа е по-добре диверсифицирана. „Европа има по-добра диверсификация на източниците, в по-добра позиция сме“, посочи Кабайеро.

Според него Европейската комисия е предприела мерки в подкрепа на авиационната индустрия. „Авиационната индустрия ще бъде подкрепена от Европейската комисия с множество мерки. Една от тях е особено добра, защото одобряват от петък насам авиокомпаниите в Европа да могат да внасят авиационно гориво от САЩ“, каза той.

Кабайеро подчерта, че не очаква недостиг на керосин в Европа нито през лятото, нито през зимата. „Не смятам, че ще има недостиг на керосин в Европа през лятото и през зимата. Така че мисля, че сме много добре защитени“, заяви той.

По думите му България е в още по-добра позиция заради рафинерията в Бургас. „Имаме рафинерията в Бургас и петролът, който идва в рафинерията, не идва от Персийския залив, а от други източници. Така че няма да имаме недостиг на гориво, особено тук в София“, каза Кабайеро.

Той призна, че цените на билетите ще се повишат, но уточни, че това няма да засегне вече закупените билети. „Ако сте закупили билет преди войната в Иран, няма как цената да се увеличи сега. Ако сте купили билет отпреди за лятото, ще летите на същата цена“, каза той.

Според него е възможно увеличение за новите резервации, но авиокомпаниите се стремят да запазят летния сезон стабилен. „Това, което разбирам от авиокомпаниите, е, че те не желаят такова увеличение, защото искат да защитят летния сезон“, посочи Кабайеро.

Той допълни, че авиокомпаниите са защитени от резките колебания чрез хеджиране на цените на горивата. „Авиокомпаниите, които летят от София, са защитени от такива скокове в цените. За лятото вярвам, че ще има защита за пътниците“, каза изпълнителният директор на летището.

По думите му зимният сезон може да се окаже по-сложен, ако конфликтът продължи дълго, но авиацията остава устойчива индустрия. „Не за първи път се случва подобно сътресение. През 2007 г. цената на барела скочи до около 140-150 долара. След това имахме десетилетия на много евтини билети... и отново ще има евтини билети“, припомни той.

Кабайеро коментира и публикации за съкращаване на полети заради кризата с горивата. Според него засегнати са основно дългите полети към Азия през Близкия изток. „Тези 2 милиона засегнати места са предимно при полети на дълги разстояния, основно катарските авиолинии“, каза той.

Той обясни, че голяма част от трафика между Запада и Азия преминава през Дубай и Катар. „Видяхме затваряне на въздушното пространство през февруари, така че затова са преустановени толкова много полети“, заяви Кабайеро.

Според него полетите в Европа и САЩ остават сравнително защитени. „Ако летите лятото в Европа или в Съединените щати, няма такава опасност“, каза той.

Кабайеро посочи, че възстановяването на трафика в Близкия изток все още не е пълно. „Катар не са възстановили операциите си. Emirates са възстановили до 80% от полетите си“, заяви той.

Изпълнителният директор на Летище София коментира и отражението върху България. По думите му около 10% от пътниците през зимата пътуват към Близкия изток, включително Дубай, Абу Даби, Катар и Израел. „Заради затварянето на въздушното пространство около 100 000 пътници загубихме като потенциал“, каза той.

Въпреки това Кабайеро подчерта конкурентните предимства на България. „Имаме много добри цени на въздушния контрол. Имаме едни от най-ниските и конкурентни тарифи и такси, а и ние като летище поддържаме конкурентоспособни условия“, заяви той.

По думите му Летище София отчита сериозен растеж. „В Европа има 2-3% ръст, а ние имаме 7% ръст, защото предлагаме конкурентни предимства и условия“, каза Кабайеро.

Той съобщи и подробности около проекта за Терминал 3. „Очакваме разрешението за строеж през лятото и ще започнем през септември-октомври с реална работа“, каза той.

Строителството се очаква да продължи около три години. „До края на 2030 г. да имаме оперативен Терминал 3 с капацитет от 20 милиона пътници годишно, най-големият в региона“, заяви Кабайеро.

Според него новият терминал ще даде сериозно предимство на България в региона. „Авиокомпаниите търсят дестинации, където могат да разположат своята флота. С нашето летище, с капацитета, с ефикасността и конкурентоспособността ще имаме изключителни предимства“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1102

    Без пари да ми даваш билетите пак няма да взема. Какво ще правя с този билет като пари за после нямам?

    18:39 10.05.2026

  служител

    на дпс-гроб

    18:45 10.05.2026

  Ганя Путинофила

    Путин капитулира!
    Иска премирие!

    18:45 10.05.2026

  1102

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Та се говори тук за друго!

    18:47 10.05.2026

