Мехмед Дикме: Тази власт не е дадена само за Радев, а по-скоро срещу тандема Борисов - Пеевски“

10 Май, 2026 19:13, обновена 10 Май, 2026 18:31

Новото правителство има шанс за пълен мандат, но го чакат тежки реформи, смята бившият земеделски министър

Мехмед Дикме: Тази власт не е дадена само за Радев, а по-скоро срещу тандема Борисов - Пеевски“ - 1
„Поздравления за новото правителство, поздравления и за Румен Радев. Убеден съм, че дори те самите не са очаквали такъв голям успех и такъв резултат. Но нека да не бъдат толкова самодоволни, защото властта, която им беше дадена от народа, е огромна отговорност. И нека не забравят, че тази власт не е дадена само конкретно за господин Радев, а в голямата си част е дадена срещу тандема Борисов - Пеевски“.

Това заяви в предаването „На Фокус” министърът на земеделието и горите /2001 - 2005 г./ Мехмед Дикме, който е и сред основателите на ДПС.

По думите му очакванията на обществото са много големи. "Предстои им изключително много работа и огромна отговорност. Не знам дали го осъзнават. Виждам, че някои министри се радваха като малки деца, че са станали министри“, посочи той.

И беше категоричен, е това правителство има пълния шанс да изкара четиригодишен мандат. "И не защото има 131 депутати мнозинство, а защото ГЕРБ и ДПС са партиите, които ще го подкрепят до края на мандата. Те много добре осъзнават, че при едни предсрочни избори губещи ще бъдат всички", изтъкна той. И допълни: „За първи път в българския политически живот имаме опозиция, която подкрепя правителството. Това ще бъде нов термин - „подкрепяща опозиция“. И ГЕРБ, и ДПС ще бъдат именно такава опозиция".

Според него не е коректно още от първия ден да се започва с критики. "Трябва да им се даде шанс - два-три месеца, за да видим каква политика ще водят", призова Дикме.

„Много по-важно е какви заместник-министри и областни управители ще назначат. Истинският въпрос е изборът на нов Висш съдебен съвет. За това вече не стигат 131 гласа. Трябват минимум 161. И тогава ще се види с кого ще управляват и с кого ще правят договорки“, обясни бившият земеделски министър.

Животът в България не свършва с едни избори, припомни той. "Предстоят президентски избори, след това местни избори. Хората очакват реформи. А аз засега не чух сериозен разговор за реформи. Парите в държавата няма да стигнат. Казвам го като човек с опит в управлението - парите липсват. И това не е резултат само от едно правителство, а от политика на разхищение през последните години“, посочи той.

И обясни, че ако това правителство не започне тежки реформи - "няма да стане". "И говоря за сериозни реформи - не 5-10%, а поне 20-30% съкращения в администрацията. Населението намалява, а бюрокрацията расте", изтъкна Дикме.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Как

    4 2 Отговор
    я уйдурдиса тая тъпня , бе ? Крадльо неземен ?

    18:33 10.05.2026

  • 2 Дикме е прав бивш министър е

    5 0 Отговор
    Промяната на статуквото дойде и битката с олигархията се вихри с пълна сила. Правителство от технократи и експерти.

    Коментиран от #14, #16

    18:33 10.05.2026

  • 3 1488

    2 2 Отговор
    Комунистите родината изграждат,
    Комсомолците след тях вървят.

    Пионери, пионери,
    труден път ви чака.

    Славен път...
    Славен път...

    18:33 10.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    7 1 Отговор
    Всъщност, българин е циганин."
    -Радой Ралин

    18:34 10.05.2026

  • 5 Тандема Борисов-Пеевски управлява

    7 2 Отговор
    Хората не гласуваха за Радев а срещу Пеевски и Борисов а той им предостави цялата власт. 93% от министрите и зам.министрите са били в правителствата на Борисов ,Главчев и Желязков.
    Наздраве Българино и не ме гледай умно...

    Коментиран от #12, #21

    18:35 10.05.2026

  • 6 Правилно, но

    1 0 Отговор
    тези ще го разберат по трудния начин. И Зеления калъф (малкия хладилник каза на една журналистка, че я е запомнил "по зеления калъф на телефона") и надутия мухльо, племенник на придворния хораджия на правешкия неграмотник.
    От първия ден тръгнаха по пътя на партия "0,74 %".

    18:38 10.05.2026

  • 7 Пламен

    1 1 Отговор
    Туй Дикме хариза Камчия на рашките .
    Даже и водопровод за милиони им направихме за наша сметка.

    18:38 10.05.2026

  • 8 ронг тинг

    2 1 Отговор
    Точно обратното. Евроатлантиците му я дадоха за да им играе по свирката. Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Зтова няма да му е трудно да действа за джендеризма.. Няма да има нужда за промяна нещо. Анализирайте кои са министрите му. Напразно гласувахме за него. Излъга ни.

    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му.
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.

    18:39 10.05.2026

  • 9 Дориана

    2 0 Отговор
    Точно така, това беше Наказателен вот срещу коалиция Магнитски. ИТН и БСП ОЛ си получиха заслуженото и дори субсидията за тях отпадна. Те предадоха Народа заради неистово желание за власт и облагоденстване чрез властта. Слави Трифонов дори се опита да въведе диктатура срещу свободното слово , но се провали тотално. Много им се искаше да управляват пълен мандат и да продължават да мачкат Народа, но същия този народ им показа червен картон.Сега са на дъното .

    18:39 10.05.2026

  • 10 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Ако иска да се върши работа в НС,
    трябва да променят правилника с цел да се ограничи празнословието и да се затегне дисциплината
    Сега народните представители се държат като ашлаци--всичките!

    18:39 10.05.2026

  • 11 Опа

    4 1 Отговор
    В ГЕРБ и ДПС има експертиза, а в ППДБ само далавери и шарлатания.

    18:40 10.05.2026

  • 12 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тандема Борисов-Пеевски управлява":

    Още един - Пламен Абровски 3 пъти народен представител от ИТН. На миналите избори водеше листата на ИТН в Монтана. Кандидат за земеделски министър в проектокабинетите на Слави Трифонов от 2021 г. - този с премиер Николай Василев и следващия с кандидат премиер Пламен Николов. В същите кабинети определен за министър на спорта е Радостин Василев. Василев миналия ден разкрива че впоследствие е разбрал че Абровски е съвместна кандидатура на Таки и Пеевски. А народен представител от ИТН е Александър Рашев ,син на Виктор Рашев личния адвокат на Таки. А Таки и Пеевски имат общи бизнеси в Дубай. Честита ви промяна нещастници..

    18:41 10.05.2026

  • 13 ронг тинг континюейшън

    2 1 Отговор
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радослав Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутатите са хора на Пеевски..Василев заявява, цитирам: Медиите на Пеевски са заедно с Радев. Гледайте интервюто ва Ваилев с Ивелин Николов.

    6. Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаше да бъдат проведени.
    ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
    Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно и да се насочва към интереса на българите,

    Коментиран от #18

    18:41 10.05.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 Хаха

    3 2 Отговор
    Борисов и Пеевски не управляват от 2021 насам. През последните 5 години управляваха Радев през 8 служебни правителства и ппдб през 2 редовни правителства. Нещата вместо да се подобрят се влошиха.

    18:42 10.05.2026

  • 16 Тази, вижда се

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дикме е прав бивш министър е":

    от снимката, е инвестирала в джуки.
    Предполагам, с тази инвестиция си е "заработила" кариерното израстване.

    Коментиран от #20

    18:43 10.05.2026

  • 17 Гошо

    0 0 Отговор
    Тоя Дикмето какво се надява? Радев да му свърши работа с ДПС раздорите ли? Я там да си стяга раята и низамите ,за конгрес ли ,пленум ли му викат и да си ликвидира еничарите

    18:44 10.05.2026

  • 18 Не Радослав а Радостин Василев е

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ронг тинг континюейшън":

    Лидер на МЕЧ който разкрива с документи че 180 от народните представители са представители на Пееевски. Всички от ПБ на Радев ,неговите на ДПС и 2/3 от ГЕРБ. Все пак Радостин беше министър на спорта и 2 пъти номиниран за такъв от Слави Трифонов. Не го казва баба пена ог чукар дере а 4 пъти народен представител и министър. Гледай те умно и ликувайте всички гласували за кayна измамник от Славяново

    18:46 10.05.2026

  • 19 лечение

    0 1 Отговор
    По-голяма глупост от това да свържеш ген. Б. Борисов с Дилянчо не можа ли да измислиш? Това Решетников ли те инструктира да бръщолевиш ...

    18:47 10.05.2026

  • 20 На 29 години е и вече зам.министър

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тази, вижда се":

    При Радев. Пътя й се трасира като секретарка на пеевски препоръчана от първата му жена чалгаджийката Цветелина Янева...Честито

    18:48 10.05.2026

  • 21 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тандема Борисов-Пеевски управлява":

    Ще е стабилна коалиция ПБ - ГЕРБ със сив кардинал Делян Славчев Пеевски . За ПБ гласуваха 1 млн.445 хил.,за ГЕРБ 430 хиляди и за ДПС 220 хиляди. Над 2 милиона за мощната тройна коалиция ГЕРБ - РАДЕВ -ПЕЕВСКИ. За ПП/ДБ само 413 хиляди и единствени опозиция на стабилната тройка. ПОБЕДА

    18:50 10.05.2026

