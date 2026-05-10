Мехмед Дикме: Тази власт не е дадена само за Радев, а по-скоро срещу тандема Борисов - Пеевски“

„Поздравления за новото правителство, поздравления и за Румен Радев. Убеден съм, че дори те самите не са очаквали такъв голям успех и такъв резултат. Но нека да не бъдат толкова самодоволни, защото властта, която им беше дадена от народа, е огромна отговорност. И нека не забравят, че тази власт не е дадена само конкретно за господин Радев, а в голямата си част е дадена срещу тандема Борисов - Пеевски“.
Това заяви в предаването „На Фокус” министърът на земеделието и горите /2001 - 2005 г./ Мехмед Дикме, който е и сред основателите на ДПС.
По думите му очакванията на обществото са много големи. "Предстои им изключително много работа и огромна отговорност. Не знам дали го осъзнават. Виждам, че някои министри се радваха като малки деца, че са станали министри“, посочи той.
И беше категоричен, е това правителство има пълния шанс да изкара четиригодишен мандат. "И не защото има 131 депутати мнозинство, а защото ГЕРБ и ДПС са партиите, които ще го подкрепят до края на мандата. Те много добре осъзнават, че при едни предсрочни избори губещи ще бъдат всички", изтъкна той. И допълни: „За първи път в българския политически живот имаме опозиция, която подкрепя правителството. Това ще бъде нов термин - „подкрепяща опозиция“. И ГЕРБ, и ДПС ще бъдат именно такава опозиция".
Според него не е коректно още от първия ден да се започва с критики. "Трябва да им се даде шанс - два-три месеца, за да видим каква политика ще водят", призова Дикме.
„Много по-важно е какви заместник-министри и областни управители ще назначат. Истинският въпрос е изборът на нов Висш съдебен съвет. За това вече не стигат 131 гласа. Трябват минимум 161. И тогава ще се види с кого ще управляват и с кого ще правят договорки“, обясни бившият земеделски министър.
Животът в България не свършва с едни избори, припомни той. "Предстоят президентски избори, след това местни избори. Хората очакват реформи. А аз засега не чух сериозен разговор за реформи. Парите в държавата няма да стигнат. Казвам го като човек с опит в управлението - парите липсват. И това не е резултат само от едно правителство, а от политика на разхищение през последните години“, посочи той.
И обясни, че ако това правителство не започне тежки реформи - "няма да стане". "И говоря за сериозни реформи - не 5-10%, а поне 20-30% съкращения в администрацията. Населението намалява, а бюрокрацията расте", изтъкна Дикме.
2 Дикме е прав бивш министър е
Комсомолците след тях вървят.
Пионери, пионери,
труден път ви чака.
Славен път...
Славен път...
5 Тандема Борисов-Пеевски управлява
Наздраве Българино и не ме гледай умно...
6 Правилно, но
От първия ден тръгнаха по пътя на партия "0,74 %".
Пламен
Даже и водопровод за милиони им направихме за наша сметка.
ронг тинг
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му.
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност..Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
10 Град Симитли
трябва да променят правилника с цел да се ограничи празнословието и да се затегне дисциплината
Сега народните представители се държат като ашлаци--всичките!
18:39 10.05.2026
12 Факт
До коментар #5 от "Тандема Борисов-Пеевски управлява":Още един - Пламен Абровски 3 пъти народен представител от ИТН. На миналите избори водеше листата на ИТН в Монтана. Кандидат за земеделски министър в проектокабинетите на Слави Трифонов от 2021 г. - този с премиер Николай Василев и следващия с кандидат премиер Пламен Николов. В същите кабинети определен за министър на спорта е Радостин Василев. Василев миналия ден разкрива че впоследствие е разбрал че Абровски е съвместна кандидатура на Таки и Пеевски. А народен представител от ИТН е Александър Рашев ,син на Виктор Рашев личния адвокат на Таки. А Таки и Пеевски имат общи бизнеси в Дубай. Честита ви промяна нещастници..
ронг тинг континюейшън
6. Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаше да бъдат проведени.
ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
Той знае, че силите на нездравия, на евроатлантиците разум (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно и да се насочва към интереса на българите,
Тази, вижда се
До коментар #2 от "Дикме е прав бивш министър е":от снимката, е инвестирала в джуки.
Предполагам, с тази инвестиция си е "заработила" кариерното израстване.
Не Радослав а Радостин Василев е
До коментар #13 от "ронг тинг континюейшън":Лидер на МЕЧ който разкрива с документи че 180 от народните представители са представители на Пееевски. Всички от ПБ на Радев ,неговите на ДПС и 2/3 от ГЕРБ. Все пак Радостин беше министър на спорта и 2 пъти номиниран за такъв от Слави Трифонов. Не го казва баба пена ог чукар дере а 4 пъти народен представител и министър. Гледай те умно и ликувайте всички гласували за кayна измамник от Славяново
18:46 10.05.2026
На 29 години е и вече зам.министър
До коментар #16 от "Тази, вижда се":При Радев. Пътя й се трасира като секретарка на пеевски препоръчана от първата му жена чалгаджийката Цветелина Янева...Честито
До коментар #5 от "Тандема Борисов-Пеевски управлява":Ще е стабилна коалиция ПБ - ГЕРБ със сив кардинал Делян Славчев Пеевски . За ПБ гласуваха 1 млн.445 хил.,за ГЕРБ 430 хиляди и за ДПС 220 хиляди. Над 2 милиона за мощната тройна коалиция ГЕРБ - РАДЕВ -ПЕЕВСКИ. За ПП/ДБ само 413 хиляди и единствени опозиция на стабилната тройка. ПОБЕДА
